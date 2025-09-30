대응 유지보수(수정 유지보수라고도 함)란 장비 유지보수는 자산이 고장난 경우에만 유지보수를 수행하는 전략을 말합니다. 이러한 유형의 접근 방식은 자산 다운타임 동안 또는 필수 수리로 인해 발생하는 비용이 일반적으로 전체 유지보수 프로그램의 비용보다 낮다는 믿음에 기반을 두고 있습니다. 대응 유지보수는 예방 및 예측 유지보수와 더불어 오늘날 가장 널리 사용되는 유지보수 전략 중 하나입니다.
예방 및 예측 유지보수 전략 모두 정기적인 유지보수 일정을 준수하여 자산 오작동을 방지하는 반면, 대응 유지보수는 자산에 오류가 발생한 경우에만 수리를 처방합니다. 자산은 조직에 유용하거나 가치 있는 것으로 정의됩니다. 이 용어에는 인프라 및 장비, 자본, 인력과 같은 물리적 자산과 비물리적 자산이 모두 포함될 수 있습니다.
예방 및 예측 유지보수는 모두 사전 유지보수 전략으로 간주되며 복잡한 자산을 소유하고 전체 유지보수 프로그램에 투자할 준비가 된 자본을 보유한 조직에 가장 적합합니다. 반면에 대응 유지보수는 고장이 발생해도 정상적인 비즈니스 프로세스를 중단하지 않는 저비용의 비중요 자산을 보유한 조직에 가장 적합합니다.
대응 유지보수에는 세 가지 유형이 있습니다.
긴급 유지보수: 긴급 유지보수는 중요한 장비가 고장났을 때 배치되는 계획되지 않은 자산 유지보수의 일종입니다. 긴급 유지보수 작업을 통해 장비를 수리하는 데 우선 순위가 부여되기 때문에 이러한 전략으로 인해 중단과 지연이 발생하는 경우가 많습니다.
고장 유지보수: 긴급 유지보수와 마찬가지로 고장 유지보수는 갑자기 수리해야 하는 자산에 대한 계획되지 않은 대응입니다. 고장 유지보수는 예상치 못한 특성으로 인해 비용과 시간이 많이 소요되는 것이 일반적입니다.
고장 시까지 실행 유지보수: 고장 시까지 실행 유지보수란 자산이 고장날 때까지 의도적으로 실행되도록 하는 유지보수 전략입니다. 경우에 따라 대체 자산을 이미 구입하여 설치할 준비가 완료되어 있습니다. 이 전략은 상당한 시간 동안 생산을 중단하지 않고 신속하게 교체하거나 수리할 수 있는 장비에만 효과적입니다.
널리 사용되는 유지보수 접근 방식과 마찬가지로 대응 유지보수 전략을 실행하는 데에는 장단점이 있습니다. 대응 유지보수는 저비용, 우선순위가 낮은 자산에는 문제가 없지만 일반적으로 조직이 정상적인 비즈니스 운영을 위해 의존하는 더 크고 복잡한 자산의 수명 주기에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
계획이 거의 또는 전혀 필요하지 않음: 장애를 예상하고 대비하는 대신 장애에 대응하는 경우, 직원을 교육하고 준비하는 데 시간을 할애할 필요가 없습니다.
최소한의 구현 비용: 대응 유지보수 전략을 실행하는 데 필요한 모든 재원은 자산이 고장 났을 때만 사용되므로 초기 비용이 거의 들지 않습니다.
필요한 정규직 직원 수 감소: 대응 유지보수는 자산이 고장날 때까지는 노동 집약적이지 않으므로 직원과 리소스를 다른 비즈니스 목적에 사용할 수 있습니다.
정기적인 중단 없음: 자산을 수리하기 위해 정기적으로 생산을 중단하지 않으므로 중단에 대한 계획을 세울 필요가 없습니다.
예기치 않은 다운타임: 자산을 정기적으로 수리하지 않으면 예기치 않은 장비 고장으로 인해 비용이 많이 드는 운영 중단이 발생할 위험이 있습니다. 꼭 필요한 장비는 적절하게 수리되어 정상적인 작동 상태로 돌아갈 때까지 사용하지 못할 수 있습니다.
비싼 수리 비용: 자산이 정상적인 비즈니스 운영에 매우 중요한 경우, 자산을 유지보수하기 위해 자산을 중단하면 많은 비용이 발생할 수 있습니다. 작업 중단 외에도 기술자를 고용하여 수리를 수행하는 데 필요한 비용도 있습니다.
예산 책정의 어려움: 어떤 자산이 언제, 어디서 고장날지, 고치는 데 얼마나 걸릴지 모르는 상황에서 비용이 많이 드는 대규모 자산 장애에 대비하여 유지보수 예산을 계획하는 것은 많은 조직에게 어려운 일입니다.
필요한 부품을 찾는 데 시간이 지연됨: 유지보수 계획이 없거나 예비 부품이 가득한 재고실이 없다면 중요한 수리를 수행하는 데 필요한 부품을 조달하는 데 몇 달이 걸릴 수 있습니다. 중요 자산이 고장나면 수리에 필요한 부품을 사용할 수 있을 때까지 유지보수가 지연될 수 있습니다.
안전하지 않은 운영 조건: 대응 또는 고장 시까지 실행 유지보수 전략의 일환으로 자산을 의도적으로 점검하지 않으면 작업자는 안전하지 않은 장비 작동으로 인해 위험에 처하게 됩니다.
성능 저하: 정기적으로 수리하지 않는 자산은 한꺼번에 고장나는 것이 아니라 며칠, 몇 달, 심지어 몇 년에 걸쳐 품질이 저하됩니다. 정기적인 유지보수 없이 지속적인 스트레스를 받는 자산은 최적의 수준에서 수행되지 않을 것입니다.
높은 에너지 비용: 자산 성능이 떨어지면 자산 효율성도 떨어집니다. 제대로 유지보수되지 않고 오래 운영되는 자산은 더 많은 에너지를 소비하여 비용을 증가시킬 뿐만 아니라 탄소 발자국도 증가시킵니다.
일상적인 운영의 일부로 복잡한 자산에 의존하는 대기업은 대응 유지보수에서 보다 능동적이고 예방적이며 예측 가능한 전략으로 전환하고 있지만, 특히 예방 또는 예측 전략의 초기 비용이 부담스러운 소규모 조직에서는 여전히 대응 유지보수가 적합한 경우가 있습니다. 다음은 몇 가지 예시입니다.
핵심 비즈니스의 일부로 차량에 의존하는 많은 조직은 차량 운영을 유지하기 위해 대응 유지보수에 의존합니다. 장기적으로는 다른 전략으로 전환하는 것이 가치 있다고 생각할 수 있지만, 예방 또는 예측 유지보수 전략을 시작하는 데 필요한 리소스를 감당하기 어려울 수 있습니다. 문제의 자산(차량)은 상대적으로 저렴하고 수리하기 쉽기 때문에 일부 조직에서는 고장나서 수리할 때까지 기다리는 것이 더 비용 효율적입니다.
호텔 산업은 HVAC, 세탁기, 엘리베이터, 보일러 및 키카드 시스템을 포함한 많은 자산을 관리하기 위해 대응 유지보수 전략을 배치합니다. 인프라 예와 마찬가지로 이러한 자산 중 상당수는 눈에 띄는 장애 징후가 나타날 때까지 수리할 수 없습니다. 예를 들어, 손님이 방에 접근할 수 있게 해주는 키카드는 더 이상 작동하지 않을 때까지 "작동"하는 것으로 간주됩니다. 키카드를 수리하거나 교체하는 것은 비용 효율적이고 직원이 쉽게 수행할 수 있으므로 대응 유지보수 접근 방식이 가장 좋습니다.
도로, 고속도로, 교량, 지하철, 철도 및 기타 주요 교통 인프라 자산을 수리할 때 대부분의 주 및 연방 유지보수 프로그램에서는 대응 유지보수 방식을 사용합니다. 이는 고장이 발생한 후 명백해질 때까지 정상적인 마모 및 파손을 구조물에서 확인하기 어렵기 때문입니다. 이에 대한 좋은 예는 도로의 차선을 구분하는 선입니다. 이 선은 시간 경과와 사용으로 인해 희미해지기 전까지는 칠할 수 없습니다.
보다 복잡한 자산을 소유하고 운영하는 조직의 경우 사후 유지보수는 비용이 많이 들고 비효율적일 수 있습니다. 예방 또는 예측 유지보수와 같은 보다 적극적이고 포괄적인 전략이 필요합니다.
예방 유지보수는 유지보수 기록, 체크리스트, 작업 지시 및 성능 지표를 사용하여 기술자가 자산에 대해 계획된 유지보수를 수행할 기회를 발견하도록 도와줍니다. 기계 학습, 데이터 분석 및 자산 상태 모니터링과 같은 기능을 갖춘 현대식 예방 유지보수 프로그램은 유지보수 비용을 줄이고 유지보수 활동을 최적화하며 자산의 기대 수명을 늘리는 데 도움이 됩니다.
많은 예방 유지보수 전략은 기업 자산 관리(EAM) 접근 방식과 전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)과 같은 유지보수 소프트웨어에 의존하여 자산 안정성을 높이고, 규정 준수를 보장하고, 유지보수 작업을 관리하고, 생산에 영향을 미칠 수 있는 문제를 해결합니다.
예측 유지보수는 예방 유지보수의 상태 기반 모니터링 기능을 기반으로 자산 상태를 지속적으로 평가하고 재평가할 수 있는 실시간 모니터링 기능을 제공합니다. 예측 유지보수 접근 방식을 통해 센서는 실시간으로 데이터를 수집한 다음 고급 데이터 분석 도구가 유지보수 문제를 식별, 감지 및 해결하는 AI 지원 EAM 및 CMMS 소프트웨어로 전달합니다.
또한, 알고리즘을 배포하여 향후 잠재적인 문제를 파악하고 장비 고장이 발생하기 전에 해결하는 데 도움이 되는 모델을 생성할 수 있습니다. 예측 유지보수 프로그램은 자산 가동 중단 시간을 35~50% 줄이고 자산 수명을 20~40% 늘리는 것으로 나타났습니다.1
EAM과 CMMS는 모두 예방 및 예측 유지보수 전략에서 중요한 역할을 합니다.
엔터프라이즈 자산 관리(EAM)는 소프트웨어, 시스템 및 서비스를 결합하여 기술자가 자산을 전략적으로 유지보수할 수 있도록 지원하는 자산 성능 관리(APM)에 대한 접근 방식입니다. 오늘날 파이프라인부터 고층 빌딩까지 모든 것이 사물 인터넷(IoT)을 통해 연결되면서 고급 분석과 인공 지능(AI)이 EAM에 점점 더 중요해지고 있습니다. 센서에서 수집된 데이터는 장비가 제대로 작동하지 않을 수 있는 이유에 대한 통찰력을 생성하는 AI 기술을 통해 몇 초 만에 분석됩니다.
CMMS는 유지보수 기술자가 더 잘 활용할 수 있도록 중요한 자산 정보를 한 곳에 수집합니다. CMMS의 핵심 구성 요소는 자산 유지보수를 지원하는 데 필요한 리소스와 함께 중요한 자산 정보를 구성하는 데이터베이스입니다 . CMMS 소프트웨어는 제조, 운송, 건설, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.
예방 및 예측 유지보수 접근 방식을 수용하면 선행 투자를 하려는 조직에 많은 이점을 제공할 수 있습니다.
유지보수 및 검사를 엄격하게 체계화하여 예방 및 예측 유지보수 프로그램을 통해 자산이 전체 수명 주기를 달성할 수 있도록 지원합니다.
예방 및 예측 유지보수 프로그램은 자산 가동 시간을 늘리고, 공급업체 관리 및 워크플로 기능을 개선하며, 유지보수 팀을 조직하여 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다.
예방 및 예측 유지보수를 통해 유지보수 책임자는 자산 성능 및 상태를 실시간으로 모니터링하여 중요 자산에 장애가 발생하기 전에 예방 유지보수를 수행할 기회를 포착할 수 있습니다.
예방 및 예측 유지보수를 통해 팀은 리소스, 작업자 안전 문제, 보안 위험 및 예상 다운타임과 같은 요소를 포함하여 유지보수와 관련된 결정을 내릴 때 자산의 상태 그 이상을 고려할 수 있습니다.
대규모 조직은 지역별로 데이터 관리 및 스토리지 요구 사항이 얼마나 달라질 수 있는지 알고 있습니다. 예방 및 예측 유지보수를 통해 어디에서 비즈니스를 수행하든 프로세스를 규정을 준수할 수 있습니다.
