예방 및 예측 유지보수 전략 모두 정기적인 유지보수 일정을 준수하여 자산 오작동을 방지하는 반면, 대응 유지보수는 자산에 오류가 발생한 경우에만 수리를 처방합니다. 자산은 조직에 유용하거나 가치 있는 것으로 정의됩니다. 이 용어에는 인프라 및 장비, 자본, 인력과 같은 물리적 자산과 비물리적 자산이 모두 포함될 수 있습니다.

예방 및 예측 유지보수는 모두 사전 유지보수 전략으로 간주되며 복잡한 자산을 소유하고 전체 유지보수 프로그램에 투자할 준비가 된 자본을 보유한 조직에 가장 적합합니다. 반면에 대응 유지보수는 고장이 발생해도 정상적인 비즈니스 프로세스를 중단하지 않는 저비용의 비중요 자산을 보유한 조직에 가장 적합합니다.

대응 유지보수에는 세 가지 유형이 있습니다.

긴급 유지보수: 긴급 유지보수는 중요한 장비가 고장났을 때 배치되는 계획되지 않은 자산 유지보수의 일종입니다. 긴급 유지보수 작업을 통해 장비를 수리하는 데 우선 순위가 부여되기 때문에 이러한 전략으로 인해 중단과 지연이 발생하는 경우가 많습니다.

고장 유지보수: 긴급 유지보수와 마찬가지로 고장 유지보수는 갑자기 수리해야 하는 자산에 대한 계획되지 않은 대응입니다. 고장 유지보수는 예상치 못한 특성으로 인해 비용과 시간이 많이 소요되는 것이 일반적입니다.

고장 시까지 실행 유지보수: 고장 시까지 실행 유지보수란 자산이 고장날 때까지 의도적으로 실행되도록 하는 유지보수 전략입니다. 경우에 따라 대체 자산을 이미 구입하여 설치할 준비가 완료되어 있습니다. 이 전략은 상당한 시간 동안 생산을 중단하지 않고 신속하게 교체하거나 수리할 수 있는 장비에만 효과적입니다.