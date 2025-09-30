작업 주문은 모든 조직의 유지보수 전략을 뒷받침하는 원동력입니다. 관리자가 유지보수 요청을 제출하면, 요청을 받은 주체는 유지보수 작업의 모든 세부 사항이 포함된 공식 문서 및/또는 디지털 문서를 작성하고 작업을 완료하기 위한 프로세스를 간략하게 설명합니다. 이 문서를 작업 주문서라고 합니다. 작업 주문서에는 다음 사항에 관한 정보도 포함될 수 있습니다.

주문을 처리하는 업체

작업 장소



기술, 툴 및/또는 자재 요건

권한 부여 당사자

작업에 배정된 기술자 또는 서비스 제공업체

예상 완료 비용

재료 및 인건비 견적

예상 완료 날짜

실제 완료 날짜

우선순위 수준

작업 주문의 주요 목적은 유지보수 작업과 관련된 모든 당사자를 워크플로에 부합하도록 유지하는 것입니다. 작업 주문을 효과적으로 활용하면 조직이 부서 또는 조직 내에서 유지보수 작업을 효율적으로 구성, 전달 및 추적하는 데 도움이 됩니다.

