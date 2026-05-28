효과적으로 설계된 유지보수 KPI는 유지보수 관리자가 핵심 유지보수 프로세스를 가시적으로 파악할 수 있도록 지원하며, 자산 관리를 개선하는 데 도움이 됩니다.

현대의 유지보수 방식이 기존의 사후 대응 방식에서 보다 현대적인 사전 예방 방식으로 발전함에 따라, 유지보수 KPI는 성과를 측정하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 최신 예측 유지보수 플랫폼은 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 활용하여 유지보수 조직에서 가장 중요하게 관리하는 지표 중 하나인 평균 고장 간격(MTBF)을 향상합니다.

유지보수 KPI와 유지보수 지표를 추적하는 것은 현대 유지보수 운영의 성공을 좌우하는 핵심 요소가 되었으며, 유지보수 팀이 중요 자산의 가용성과 예측 가능성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 자산이 예기치 않게 고장 나면 조직은 계획되지 않은 다운타임, 수리 시간 증가, 자산 가치 하락, 생산 시간 손실 및 유지보수 비용 증가 등 다양한 문제에 직면할 수 있습니다.

과거에는 대부분의 조직이 자산이 고장 난 후에만 수리하는 유지보수 방식인 사후 유지보수에 거의 전적으로 의존했습니다. 오늘날 유지보수 전략은 예방 유지보수와 예측 유지보수 기법에 중점을 두고 있습니다. 이러한 접근 방식은 실시간 상태 모니터링(CM)을 지원하여 유지보수 운영을 최적화하는 컴퓨터 기반 유지보수 관리 시스템(CMMS)을 통해 구현되는 경우가 많습니다.