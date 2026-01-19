기업들은 기술적 또는 기계적 부품의 예상 수명을 추정하기 위해 이 신뢰성 핵심 성과 지표(KPI)를 사용합니다.

DevOps에서 MTTF는 중대한 결함이나 가동 중단이 발생하여 사용자에게 영향을 주기 전까지, 서비스가 가용한 상태로 유지되는 기간을 측정하는 척도로 자주 사용됩니다.

MTTF가 낮거나 떨어진다는 것은 인프라, 코드 또는 종속성이 취약하다는 것으로, 개발자와 사이트 안정성 엔지니어에게 신뢰성을 높이기 위한 개선이 필요하다는 경고를 보내는 것입니다. MTTF가 높다는 것은 중대한 인시던트나 시스템 중단 없이 운영 환경이 오랫동안 안정적으로 유지됨을 의미하며, 결과적으로 IT 팀이 강력한 아키텍처를 운영하고 소프트웨어 애플리케이션을 안전하게 배포하고 있다는 것을 의미합니다.

MTTF 지표는 평균 무장애 시간(MTBF)과 같은 다른 유지보수 지표와 더불어, DevOps 팀이 다양한 IT 구성 요소(네트워크 노드, 컨테이너, 관리형 서비스 등)의 용량 및 수명 주기 계획을 개선하는 데 도움을 주며, 예기치 못한 서비스 중단이 발생할 가능성을 낮춰 줍니다.

또한 이러한 지표를 통해 기업은 릴리스 전반에 걸쳐 장비 안정성을 추적할 수 있으므로 코드, 코드형 인프라(IaC) 및 구성 변경이 단순히 더 빠르게 출시하는 것이 아니라 시스템의 복원력을 높이는지 여부를 판단할 수 있습니다.