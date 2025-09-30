평균 무장애 시간(MTBF)이란 무엇인가요?

MTBF 공식은 부품 고장이 심각한 가동 중단이나 안전 위험으로 이어질 수 있는 산업 또는 전자 시스템 유지관리의 맥락에서 자주 사용되지만, 대체로 여러 유형의 수리 가능한 시스템과 다양한 산업에 걸쳐 사용됩니다.



제조 공장, 에너지 그리드, 정보 네트워크 및 기타 수많은 사용 사례에서 전반적인 신뢰성을 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

MTBF는 총 작동 시간을 해당 시간 동안 발생한 고장 횟수로 나누어 계산합니다. 결과로 나온 평균값은 시스템 또는 구성 요소의 예상 서비스 수명을 추정하는 데 활용할 수 있습니다.

MTBF는 평균 시간이며, 특정 시스템이나 구성 요소가 전체 MTBF 기간 동안 고장 없이 지속된다는 것을 보장하지 않는다는 점에 유의해야 합니다.



오류가 발생하기까지의 실제 시간은 크게 다를 수 있으며, MTBF 이전 또는 이후에 오류가 발생하는 것은 드문 일이 아닙니다. 또한 MTBF는 고장의 심각성이나 고장이 운영 또는 안전에 미칠 수 있는 영향을 반영하지 않습니다.

MTBF 값은 신뢰성의 척도일 뿐 신뢰성을 보장 하지는 않습니다. 오류가 얼마나 자주 발생할 것으로 예상되는지를 측정하지만 반드시 모든 외부 요인을 고려하지는 않습니다.



환경 조건, 유지보수 관행 및 사용 패턴은 시스템 또는 구성 요소의 신뢰성에 영향을 미칠 수 있으므로, 시스템 또는 구성 요소의 전반적인 상태를 더 자세히 파악하기 위해서는 MTBF를 여러 수단 중 하나로 사용하는 것이 중요합니다. MTBF를 파악하면 시간 경과에 따른 장애 횟수에 관한 유용한 지표를 얻을 수 있지만, 문제가 발생하는 이유를 설명할 수는 없습니다.

MTBF 값이 높다고 해서 고장이 발생하지 않는다는 의미는 아니며, 고장이 발생할 가능성이 적다는 의미일 뿐입니다. 모든 시스템과 구성 요소는 수명이 한정되어 있으며 마모, 환경 조건, 제조 결함 등 다양한 요인으로 인해 고장이 발생할 수 있습니다.

신뢰성 엔지니어는 MTBF를 활용하여 유사한 시스템 또는 구성 요소의 신뢰성을 비교할 수 있지만 서로 다른 시스템 또는 구성 요소 간에 직접 비교할 수는 없습니다. 이는 MTBF가 작동 조건, 사용 패턴 및 측정 대상 시스템 또는 구성 요소와 관련된 기타 요인에 크게 의존하기 때문입니다.



다양한 사용 사례에서 '좋은' MTBF에 대한 의미 있는 정의를 찾는 것은 어렵고 바람직하지 않을 수도 있습니다. 한 시스템의 좋은 MTBF는 다른 유사한 사용 사례의 좋은 MTBF와 크게 다를 수 있습니다.