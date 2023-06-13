OEE를 개선하려면 체계적인 접근 방식이 필요합니다. 다음은 세계적 수준의 OEE를 달성하는 데 도움이 되는 몇 가지 주요 전략과 사례입니다.

OEE 측정 및 추적: 장비 및 생산 프로세스의 OEE를 정확하게 측정하고 추적하는 것부터 시작합니다. 기준선을 설정하고 개선 목표를 설정합니다. OEE를 성능 지표로 사용하여 진행 상황을 모니터링하고 주의가 필요한 영역을 파악합니다.

가용성에 집중: 장비 가동 중단 시간을 해결하고 장비 가용성을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 예방형 유지보수 프로그램을 구현하여 고장을 최소화하고 계획된 중단 기간 동안 유지보수 활동을 계획해야 합니다. 전환 프로세스를 최적화하여 설정 시간을 단축하고 장비 활용도를 개선합니다.

성능 향상: 장비 성능을 최적화할 수 있는 기회를 찾습니다. 전체 성능에 영향을 미치는 가용성 손실, 속도 손실, 유휴 시간 등의 요인을 파악하고 해결합니다. 운영자가 장비를 효율적으로 작동하는 데 필요한 기술을 갖추도록 교육 프로그램을 제공합니다.

품질 개선: 품질 손실은 OEE에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 결함, 재작업 및 폐기물을 줄이는 데 집중해야 합니다. 품질 관리 조치를 실행하고, 결함에 대한 근본 원인 분석을 수행하며, 컴퓨팅 비전 기술을 도입하여 이상 징후를 감지하고 제조 및 생산 공정의 품질을 보장하며, 제품 품질을 개선하고 폐기물을 줄이기 위한 시정 조치를 실시합니다.

자율적 유지보수 구현: 운영자가 자율적 유지보수 관행을 통해 장비 유지보수에 대한 주인의식을 가질 수 있도록 지원해야 합니다. IoT 센서와 디바이스에서 자산을 원격으로 모니터링하고 엣지에 컴퓨터 비전을 배포하여 유지보수 팀에 대한 의존도를 낮추고 가동 중단 시간을 최소화합니다.

OEE 기반 유지보수 구현: OEE 데이터를 활용하여 유지보수 활동의 우선 순위를 정합니다. OEE에 중대한 영향을 미치는 중요 장비 또는 구성 요소에 집중합니다. 상태 모니터링 기술과 실시간 데이터를 활용하여 예측 유지보수 전략을 구현하여 잠재적인 장비 오류가 발생하기 전에 감지합니다.

지속적인 개선 문화: 조직 전반에 걸쳐 지속적인 개선 문화를 조성합니다. 카이젠(Kaizen) 이벤트, 식스 시그마 프로젝트 또는 린 제조 방법론과 같은 구조화된 개선 이니셔티브를 구현하여 지속적인 개선 노력을 추진합니다.

데이터 기반 의사 결정: 데이터 분석을 활용하여 OEE에 영향을 미치는 요인에 대한 인사이트를 확보합니다. OEE 추세를 분석하고 패턴을 파악하며 데이터를 사용하여 장비 업그레이드, 프로세스 최적화 또는 리소스 할당에 관한 정보에 입각한 결정을 내립니다. 고급 분석 및 예측 모델을 활용하여 잠재적인 개선 영역을 파악합니다.

직원 참여 및 교육: OEE 개선을 추진하기 위해 모든 수준의 직원을 참여시키고 교육합니다. 직원들이 OEE의 중요성을 이해하도록 지원하고, 역할을 효과적으로 수행하는 데 필요한 교육과 리소스를 제공하며, 개선 이니셔티브에 참여하도록 유도합니다. 팀간 협업 및 지식 공유를 장려합니다.