고장 유지보수란 무엇인가요?

다른 유지보수 관리 방식과 달리, 고장 유지보수에는 자산의 고장을 예방하기 위한 정기적인 점검이나 일상적인 유지보수 작업이 포함되지 않습니다.
고장 유지보수 프로그램에서 장비가 고장 나면 유지보수 담당자가 문제를 진단하고 작업 지시서를 생성합니다. 다른 유지보수 방식은 실시간 상태 기반 모니터링(CBM)과 예측 분석을 활용하는 반면, 고장 유지보수는 전적으로 이벤트 기반으로 이루어지며 자산이 고장 난 후에야 유지보수 작업이 시작됩니다.
고장 유지보수는 자산 관리에서 가장 오래되고 단순한 방식 중 하나이며, 오늘날에도 다양한 산업에서 널리 활용되고 있습니다. 산업 현장, 창고, 의료 시설, 공공 인프라 및 운송 차량 운영 조직에서는 모두 유지보수 전략의 핵심 요소로 고장 유지보수를 활용합니다. 최근 보고서에 따르면 산업 현장에서만 보더라도 유지보수 팀의 38%가 고장 유지보수를 주요 전략으로 활용하고 있습니다.1
고장 유지보수는 계획되지 않은 다운타임이나 긴급 유지보수와 연관되어 부정적으로 인식되는 경우가 많지만, 전략적으로 활용하면 매우 효과적인 유지보수 방법이 될 수 있습니다. 효율적인 유지보수 팀은 가장 중요한 자산에는 사전 예방적 유지보수 프로그램을 적용하고, 중요도가 낮은 장비에는 고장 유지보수를 활용합니다.
전산화 유지보수 관리 시스템(CMMS)은 현대적인 유지보수 프로그램의 다양한 업무를 자동화하고 효율화하도록 설계된 소프트웨어 솔루션입니다. 인공지능(AI), 머신 러닝(ML), 사물 인터넷(IoT) 기술이 발전하면서 CMMS는 다양한 유지보수 전략의 핵심 툴로 자리 잡았습니다.
고장 유지보수 프로그램에서 CMMS 소프트웨어는 어떤 자산이 고장 시까지 운용하는 유지보수 계획에 포함되어 있는지, 그리고 어떤 자산이 다른 유지보수 방식을 통해 정기적으로 유지보수되어야 하는지를 추적합니다.
CMMS가 개선할 수 있는 고장 유지보수 작업의 예는 다음과 같습니다.
고장 유지보수는 교정 유지보수와 밀접한 관련이 있지만, 두 방식에는 중요한 차이점이 있습니다.
고장 유지보수는 장비가 고장 났을 때만 수행되는 반면, 교정 유지보수는 자산 수명 주기 전반에 걸쳐 수행될 수 있습니다. 또한 교정 유지보수는 일반적으로 고장 유지보수가 필요한 자산보다 수리의 긴급성이나 심각성이 낮은 자산을 대상으로 합니다. 마지막으로 교정 유지보수는 고장 유지보수와 달리 계획되지 않은 다운타임이 발생하는 경우가 드뭅니다.
두 방식 모두 자산 고장을 예방하기 위해 예방 유지보수와 예측 유지보수를 포함하는 사전 예방적 유지보수와는 크게 다릅니다.
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고장 유지보수 프로세스는 다른 고도화된 유지보수 방식에 비해 비교적 단순합니다. 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.
고장 유지보수는 운영자가 이상이 발생한 자산을 발견하는 순간부터 시작됩니다.
유지보수 담당자는 문제를 자세히 진단하고 고장 내용을 기록합니다. 유지보수 담당자는 일반적으로 CMMS를 사용하여 작업 지시서를 생성하고, 유지보수 팀에 문제를 상세히 전달합니다.
유지보수 팀은 손상된 자산의 중요도를 평가한 후, 긴급 유지보수 절차에 따라 즉시 수리할지, 아니면 추후 수리 일정을 잡을지를 결정해야 합니다.
자산의 중요도를 평가하는 것은 고장 유지보수에서 가장 중요한 단계 중 하나입니다. 중요도가 낮은 장비가 고장 나더라도 다른 자산은 중단 없이 계속 운영될 수 있기 때문입니다. 예를 들어 창고의 전구가 수명이 다한 후 교체하더라도 핵심 업무 운영에는 거의 영향을 주지 않으므로, 전구는 일반적으로 고장 시까지 운용하는 유지보수 방식으로 관리됩니다.
고장 유지보수의 수리 단계에서는 유지보수 담당자가 장비 고장의 근본 원인을 진단하고 손상된 부품을 수리하거나 교체합니다.
이 단계의 일반적인 유지보수 작업에는 점검, 테스트 및 분해를 통해 문제의 원인을 파악하고 해결하는 과정이 포함됩니다. 이 밖에도 마모된 베어링 교체, 볼트 조임 또는 풀기, 필요한 경우 생산 시스템 전체를 재구축하는 작업 등이 수행될 수 있습니다.
수리 과정에서는 전략적 재고 관리와 예비 부품 관리가 중요한 역할을 합니다. 이 과정에서는 CMMS를 활용해 자산의 중요도에 따라 부품과 구성 요소를 효율적으로 배분하는 경우가 많습니다.
자산을 다시 운영에 투입하기 전에 유지보수 담당자는 기능이 정상적으로 작동하는지 철저히 테스트하고 이를 문서화하며, 수리 전후의 유지보수 데이터를 검토하여 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
이 단계에서 CMMS는 자산의 성능 이력을 수집하고 분석하여 운영자가 패턴을 파악하고 계획되지 않은 다운타임을 방지할 수 있도록 지원하며, 향후 유지보수 방식을 최적화하는 데 도움을 줍니다.
고장 유지보수에는 계획되지 않은 고장 유지보수와 계획된 고장 유지보수라는 두 가지 핵심 유형이 있습니다. 효과적인 유지보수 전략을 수립하려면 조직은 두 가지 방식을 모두 충분히 이해해야 합니다.
대부분의 유지보수 계획에서는 계획되지 않은 유지보수를 사후 유지보수의 한 형태로 분류하며, 수리로 인한 자산의 다운타임 비용이 자산 고장 비용보다 큰 경우 이를 전략적으로 활용합니다.
효과적인 유지보수 프로그램은 장비가 예기치 않게 고장 나 즉각적인 대응이 필요한 경우에만 계획되지 않은 고장 유지보수를 적용합니다. 긴급 수리 상황에서는 장비 고장을 사전에 예고받지 못하거나 예고 시간이 매우 짧은 경우가 많으므로, 유지보수 팀은 신속하게 대응하고 다운타임을 최소화할 수 있도록 훈련되어야 합니다.
긴급 유지보수에는 설비 가동 중단, 초과 근무 인건비, 예비 부품의 긴급 조달이 수반될 수 있어 비용이 크게 증가할 수 있습니다. 특히 제조 공장의 컨베이어 벨트처럼 핵심 업무 운영에 필수적인 중요 자산이 긴급 수리 대상이 되는 경우 운영에 가장 큰 차질이 발생합니다.
계획되지 않은 다운타임은 수리 비용을 증가시키고 운영 중단 위험을 높일 수 있으므로, 유지보수 팀은 고장 유지보수와 사전 예방적 유지보수, 예방 유지보수 및 예측 유지보수를 적절히 조합해 운영해야 합니다.
계획된 고장 유지보수는 의도적인 고장 시까지 운용하는 유지보수라고도 하며, 계획되지 않은 고장 유지보수보다 전략적이고 비용 효율적인 방식입니다.
계획된 접근 방식에서는 중요도가 낮은 장비를 고장이 발생할 때까지 계속 운용하는 것이 사전에 수리하는 것보다 비용 효율적이므로, 장비를 고장 시까지 사용하도록 합니다. 이러한 유지보수 방식은 조직의 수익성에 큰 영향을 미치지 않는 저비용의 중요도가 낮은 자산에 가장 효과적입니다.
계획된 고장 유지보수는 불필요한 유지보수 작업을 줄이고 중요 자산에 유지보수 자원을 보다 효율적으로 배분하는 데 도움이 됩니다. 다만 계획되지 않은 유지보수보다 더 많은 계획과 조율이 필요하므로, 유지보수 체계가 충분히 갖춰지지 않은 조직에서는 도입에 어려움이 있을 수 있습니다.
계획된 유지보수 방식에서는 고장이 안전 위험이나 더 큰 운영 차질로 이어지지 않도록 유지보수 일정에 정기적인 점검을 포함해야 합니다. 또한 유지보수 담당자는 어떤 자산이 저비용의 고장 시까지 운용하는 유지보수에 적합한지 평가하고 판단할 수 있는 CMMS 소프트웨어를 활용할 수 있어야 합니다.
고장 유지보수는 다운타임과 잦은 운영 중단을 초래한다는 인식이 있지만, 적절하게 활용하면 여전히 효과적인 유지보수 전략이 될 수 있습니다.
다음은 고장 유지보수의 주요 이점입니다.
고장 유지보수는 균형 잡힌 유지보수 전략에서 효과적인 수단이 될 수 있지만, 조직이 반드시 인지해야 할 중요한 위험도 있습니다.
이러한 한계에도 불구하고 현대의 유지보수 운영에서는 전체 유지보수 전략의 중요한 요소로 여전히 고장 유지보수를 활용하고 있습니다.
다음은 다양한 산업에서 고장 유지보수가 활용되는 사례입니다.
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