고장 유지보수란 무엇인가요?

다른 유지보수 관리 방식과 달리, 고장 유지보수에는 자산의 고장을 예방하기 위한 정기적인 점검이나 일상적인 유지보수 작업이 포함되지 않습니다.

고장 유지보수 프로그램에서 장비가 고장 나면 유지보수 담당자가 문제를 진단하고 작업 지시서를 생성합니다. 다른 유지보수 방식은 실시간 상태 기반 모니터링(CBM)과 예측 분석을 활용하는 반면, 고장 유지보수는 전적으로 이벤트 기반으로 이루어지며 자산이 고장 난 후에야 유지보수 작업이 시작됩니다.

고장 유지보수는 자산 관리에서 가장 오래되고 단순한 방식 중 하나이며, 오늘날에도 다양한 산업에서 널리 활용되고 있습니다. 산업 현장, 창고, 의료 시설, 공공 인프라 및 운송 차량 운영 조직에서는 모두 유지보수 전략의 핵심 요소로 고장 유지보수를 활용합니다. 최근 보고서에 따르면 산업 현장에서만 보더라도 유지보수 팀의 38%가 고장 유지보수를 주요 전략으로 활용하고 있습니다.1

고장 유지보수는 계획되지 않은 다운타임이나 긴급 유지보수와 연관되어 부정적으로 인식되는 경우가 많지만, 전략적으로 활용하면 매우 효과적인 유지보수 방법이 될 수 있습니다. 효율적인 유지보수 팀은 가장 중요한 자산에는 사전 예방적 유지보수 프로그램을 적용하고, 중요도가 낮은 장비에는 고장 유지보수를 활용합니다.