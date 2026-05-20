푸른 농경지 사이의 흙길을 따라 수확한 농작물을 싣고 이동하는 흰색 트럭을 위에서 내려다본 모습
자산 관리

고장 유지보수란 무엇인가요?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
게시일 2026년 05월 20일

고장 유지보수의 정의

고장 유지보수는 사후 유지보수 또는 고장 시까지 운용하는 유지보수라고도 하며, 장비가 고장 난 후 자산의 기능을 복구하기 위해 기업이 사용하는 유지보수 전략입니다.

다른 유지보수 관리 방식과 달리, 고장 유지보수에는 자산의 고장을 예방하기 위한 정기적인 점검이나 일상적인 유지보수 작업이 포함되지 않습니다.

고장 유지보수 프로그램에서 장비가 고장 나면 유지보수 담당자가 문제를 진단하고 작업 지시서를 생성합니다. 다른 유지보수 방식은 실시간 상태 기반 모니터링(CBM)예측 분석을 활용하는 반면, 고장 유지보수는 전적으로 이벤트 기반으로 이루어지며 자산이 고장 난 후에야 유지보수 작업이 시작됩니다.

고장 유지보수는 자산 관리에서 가장 오래되고 단순한 방식 중 하나이며, 오늘날에도 다양한 산업에서 널리 활용되고 있습니다. 산업 현장, 창고, 의료 시설, 공공 인프라 및 운송 차량 운영 조직에서는 모두 유지보수 전략의 핵심 요소로 고장 유지보수를 활용합니다. 최근 보고서에 따르면 산업 현장에서만 보더라도 유지보수 팀의 38%가 고장 유지보수를 주요 전략으로 활용하고 있습니다.1

고장 유지보수는 계획되지 않은 다운타임이나 긴급 유지보수와 연관되어 부정적으로 인식되는 경우가 많지만, 전략적으로 활용하면 매우 효과적인 유지보수 방법이 될 수 있습니다. 효율적인 유지보수 팀은 가장 중요한 자산에는 사전 예방적 유지보수 프로그램을 적용하고, 중요도가 낮은 장비에는 고장 유지보수를 활용합니다.

고장 유지보수를 위한 CMMS

전산화 유지보수 관리 시스템(CMMS)은 현대적인 유지보수 프로그램의 다양한 업무를 자동화하고 효율화하도록 설계된 소프트웨어 솔루션입니다. 인공지능(AI), 머신 러닝(ML), 사물 인터넷(IoT) 기술이 발전하면서 CMMS는 다양한 유지보수 전략의 핵심 툴로 자리 잡았습니다.

고장 유지보수 프로그램에서 CMMS 소프트웨어는 어떤 자산이 고장 시까지 운용하는 유지보수 계획에 포함되어 있는지, 그리고 어떤 자산이 다른 유지보수 방식을 통해 정기적으로 유지보수되어야 하는지를 추적합니다.

CMMS가 개선할 수 있는 고장 유지보수 작업의 예는 다음과 같습니다.

  • 작업 지시서 생성
  • 예비 부품 및 재고 관리
  • 유지보수 데이터 분석
  • 유지보수 절차 문서화
  • 워크플로 최적화

고장 유지보수와 교정 유지보수의 차이

고장 유지보수는 교정 유지보수와 밀접한 관련이 있지만, 두 방식에는 중요한 차이점이 있습니다.

고장 유지보수는 장비가 고장 났을 때만 수행되는 반면, 교정 유지보수는 자산 수명 주기 전반에 걸쳐 수행될 수 있습니다. 또한 교정 유지보수는 일반적으로 고장 유지보수가 필요한 자산보다 수리의 긴급성이나 심각성이 낮은 자산을 대상으로 합니다. 마지막으로 교정 유지보수는 고장 유지보수와 달리 계획되지 않은 다운타임이 발생하는 경우가 드뭅니다.

두 방식 모두 자산 고장을 예방하기 위해 예방 유지보수와 예측 유지보수를 포함하는 사전 예방적 유지보수와는 크게 다릅니다.

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고장 유지보수는 어떻게 이루어지나요?

고장 유지보수 프로세스는 다른 고도화된 유지보수 방식에 비해 비교적 단순합니다. 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1. 진단

고장 유지보수는 운영자가 이상이 발생한 자산을 발견하는 순간부터 시작됩니다.

유지보수 담당자는 문제를 자세히 진단하고 고장 내용을 기록합니다. 유지보수 담당자는 일반적으로 CMMS를 사용하여 작업 지시서를 생성하고, 유지보수 팀에 문제를 상세히 전달합니다.

2. 우선순위 결정

유지보수 팀은 손상된 자산의 중요도를 평가한 후, 긴급 유지보수 절차에 따라 즉시 수리할지, 아니면 추후 수리 일정을 잡을지를 결정해야 합니다.

자산의 중요도를 평가하는 것은 고장 유지보수에서 가장 중요한 단계 중 하나입니다. 중요도가 낮은 장비가 고장 나더라도 다른 자산은 중단 없이 계속 운영될 수 있기 때문입니다. 예를 들어 창고의 전구가 수명이 다한 후 교체하더라도 핵심 업무 운영에는 거의 영향을 주지 않으므로, 전구는 일반적으로 고장 시까지 운용하는 유지보수 방식으로 관리됩니다.

3. 수리

고장 유지보수의 수리 단계에서는 유지보수 담당자가 장비 고장의 근본 원인을 진단하고 손상된 부품을 수리하거나 교체합니다.

이 단계의 일반적인 유지보수 작업에는 점검, 테스트 및 분해를 통해 문제의 원인을 파악하고 해결하는 과정이 포함됩니다. 이 밖에도 마모된 베어링 교체, 볼트 조임 또는 풀기, 필요한 경우 생산 시스템 전체를 재구축하는 작업 등이 수행될 수 있습니다.

수리 과정에서는 전략적 재고 관리예비 부품 관리가 중요한 역할을 합니다. 이 과정에서는 CMMS를 활용해 자산의 중요도에 따라 부품과 구성 요소를 효율적으로 배분하는 경우가 많습니다.

4. 테스트

자산을 다시 운영에 투입하기 전에 유지보수 담당자는 기능이 정상적으로 작동하는지 철저히 테스트하고 이를 문서화하며, 수리 전후의 유지보수 데이터를 검토하여 정상적으로 작동하는지 확인합니다.

이 단계에서 CMMS는 자산의 성능 이력을 수집하고 분석하여 운영자가 패턴을 파악하고 계획되지 않은 다운타임을 방지할 수 있도록 지원하며, 향후 유지보수 방식을 최적화하는 데 도움을 줍니다.

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고장 유지보수의 유형

고장 유지보수에는 계획되지 않은 고장 유지보수와 계획된 고장 유지보수라는 두 가지 핵심 유형이 있습니다. 효과적인 유지보수 전략을 수립하려면 조직은 두 가지 방식을 모두 충분히 이해해야 합니다.

계획되지 않은 고장 유지보수

대부분의 유지보수 계획에서는 계획되지 않은 유지보수를 사후 유지보수의 한 형태로 분류하며, 수리로 인한 자산의 다운타임 비용이 자산 고장 비용보다 큰 경우 이를 전략적으로 활용합니다.

효과적인 유지보수 프로그램은 장비가 예기치 않게 고장 나 즉각적인 대응이 필요한 경우에만 계획되지 않은 고장 유지보수를 적용합니다. 긴급 수리 상황에서는 장비 고장을 사전에 예고받지 못하거나 예고 시간이 매우 짧은 경우가 많으므로, 유지보수 팀은 신속하게 대응하고 다운타임을 최소화할 수 있도록 훈련되어야 합니다.

긴급 유지보수에는 설비 가동 중단, 초과 근무 인건비, 예비 부품의 긴급 조달이 수반될 수 있어 비용이 크게 증가할 수 있습니다. 특히 제조 공장의 컨베이어 벨트처럼 핵심 업무 운영에 필수적인 중요 자산이 긴급 수리 대상이 되는 경우 운영에 가장 큰 차질이 발생합니다.

계획되지 않은 다운타임은 수리 비용을 증가시키고 운영 중단 위험을 높일 수 있으므로, 유지보수 팀은 고장 유지보수와 사전 예방적 유지보수, 예방 유지보수예측 유지보수를 적절히 조합해 운영해야 합니다.

계획된 고장 유지보수

계획된 고장 유지보수는 의도적인 고장 시까지 운용하는 유지보수라고도 하며, 계획되지 않은 고장 유지보수보다 전략적이고 비용 효율적인 방식입니다.

계획된 접근 방식에서는 중요도가 낮은 장비를 고장이 발생할 때까지 계속 운용하는 것이 사전에 수리하는 것보다 비용 효율적이므로, 장비를 고장 시까지 사용하도록 합니다. 이러한 유지보수 방식은 조직의 수익성에 큰 영향을 미치지 않는 저비용의 중요도가 낮은 자산에 가장 효과적입니다.

계획된 고장 유지보수는 불필요한 유지보수 작업을 줄이고 중요 자산에 유지보수 자원을 보다 효율적으로 배분하는 데 도움이 됩니다. 다만 계획되지 않은 유지보수보다 더 많은 계획과 조율이 필요하므로, 유지보수 체계가 충분히 갖춰지지 않은 조직에서는 도입에 어려움이 있을 수 있습니다.

계획된 유지보수 방식에서는 고장이 안전 위험이나 더 큰 운영 차질로 이어지지 않도록 유지보수 일정에 정기적인 점검을 포함해야 합니다. 또한 유지보수 담당자는 어떤 자산이 저비용의 고장 시까지 운용하는 유지보수에 적합한지 평가하고 판단할 수 있는 CMMS 소프트웨어를 활용할 수 있어야 합니다.

고장 유지보수의 이점

고장 유지보수는 다운타임과 잦은 운영 중단을 초래한다는 인식이 있지만, 적절하게 활용하면 여전히 효과적인 유지보수 전략이 될 수 있습니다.

다음은 고장 유지보수의 주요 이점입니다.

  • 초기 유지보수 비용 절감: 고장 유지보수는 사전 예방적 유지보수 및 예방 유지보수 일정에 필요한 인건비, 장비 및 관리 비용에 대한 초기 지출을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 고장 시까지 운용하는 유지보수는 자산을 정기적으로 점검하고 수리하는 비용보다 교체 비용이 더 적게 들고, 자산이 고장 나더라도 전체 비즈니스 운영에 미치는 위험이 낮은 경우 매우 비용 효율적인 유지보수 전략입니다.
  • 유지보수 운영 간소화: 고장 유지보수는 광범위한 계획 수립이나 시스템 모니터링이 필요하지 않으므로 유지보수 운영을 간소화하는 데 도움이 됩니다. 유지보수 팀은 효과적인 고장 유지보수 계획의 일환으로 정기적인 유지보수 작업을 줄이거나 없앨 수 있으며, 이를 통해 부품 및 인건비를 절감하고 워크플로 중단을 최소화할 수 있습니다.
  • 자산 활용도 향상: 고장 시까지 운용하는 유지보수 모델을 적용한 자산은 사용 가능한 수명 전반에 걸쳐 조직에 지속적으로 가치를 제공합니다. 고장 유지보수는 부품과 구성 요소를 너무 일찍 교체하는 대신, 사용 수명이 끝날 때까지 최대한 활용하여 그 가치를 극대화할 수 있도록 합니다. 이러한 접근 방식은 특히 고장 시점을 예측할 수 있는 저비용·저위험 장비의 자산 수명 주기 성능을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
  • 불필요한 유지보수 작업 감소: 예방 유지보수는 많은 장점이 있지만, 중복되거나 불필요한 정기 유지보수 작업이 누적되는 경우가 많습니다. 예를 들어 예방 유지보수 방식에서는 아직 충분한 사용 수명이 남아 있는 부품도 불필요하게 교체될 수 있습니다. 고장 유지보수는 장비가 실제로 고장 났을 때만 유지보수 작업을 수행하도록 함으로써 이러한 일이 발생하지 않도록 합니다.

고장 유지보수의 과제

고장 유지보수는 균형 잡힌 유지보수 전략에서 효과적인 수단이 될 수 있지만, 조직이 반드시 인지해야 할 중요한 위험도 있습니다.

  • 계획되지 않은 다운타임: 조직이 고장 유지보수를 꺼리는 가장 큰 이유 중 하나는 계획되지 않은 다운타임입니다. 장비가 예기치 않게 고장 나면 비즈니스 운영이 완전히 중단될 수 있습니다. 예상치 못한 다운타임은 생산성을 저하시키고 운영 효율성을 떨어뜨리며 조직의 평판에도 큰 타격을 줄 수 있습니다. 최근 보고서에 따르면 계획되지 않은 다운타임으로 인해 산업 기업은 시간당 최소 미화 10,000달러의 비용을 부담하며, 경우에 따라 시간당 최대 미화 500,000달러까지 증가할 수 있습니다.2
  • 수리 비용 증가: 긴급 유지보수는 일반적으로 계획된 유지보수보다 비용이 더 많이 듭니다. 자산이 갑자기 고장 나면 긴급 외주 인력 투입이나 예비 부품 긴급 배송과 같은 예상치 못한 수리 비용이 발생할 수 있습니다. 자산이 치명적인 고장을 일으키면 운영이 며칠 또는 심지어 몇 달 동안 중단될 수 있으며, 그에 따라 수리 비용도 기하급수적으로 증가할 수 있습니다.  
  • 안전 위험: 장비가 갑자기 고장 나면 작업자에게 심각한 안전 위험을 초래할 수 있으며, 창고, 제조 공장 및 기타 시설에도 손상을 입힐 수 있습니다. 예를 들어 산업용 기계의 오작동이나 전기 시스템 및 압력 장치의 고장은 작업자를 위험한 환경에 노출시킬 수 있습니다. 고장 유지보수는 고장을 예방하기보다 고장이 발생한 후 대응하는 데 중점을 두므로, 긴급 수리 시 발생할 수 있는 다양한 상황에 대비해 유지보수 팀을 교육하기가 어려울 수 있습니다.
  • 자산 수명 단축: 반복적인 고장은 저비용 자산을 포함한 대부분의 자산의 전체 수명을 단축시킵니다. 장비를 고장이 날 때까지 계속 운용하면 마모가 빨라지고, 복잡한 시스템의 부담이 증가하며, 연쇄적인 장비 고장을 초래할 수 있습니다. 자산 수명을 최대한 연장해야 하는 조직이라면 고장 유지보수보다는 예방 유지보수 및 예측 유지보수 프로그램에 집중하는 것이 좋습니다.
  • 워크플로 중단: 고장 유지보수는 워크플로의 연속성을 자주 저해하여 생산 일정을 중단시키고 핵심 운영을 복잡하게 만들 수 있으며, 특히 중요 자산에 부적절하게 적용될 경우 그 영향이 더욱 커집니다. 중요 자산이 고장 나면 그 영향이 공급망 전체로 확산되어 자산이 수리될 때까지 비즈니스 운영이 중단될 수 있습니다.

고장 유지보수 사례

이러한 한계에도 불구하고 현대의 유지보수 운영에서는 전체 유지보수 전략의 중요한 요소로 여전히 고장 유지보수를 활용하고 있습니다.

다음은 다양한 산업에서 고장 유지보수가 활용되는 사례입니다.

  • 조명 시스템: 대부분의 조직은 전구가 중요도가 낮고 교체 비용도 저렴하기 때문에, 조명 시스템을 고장 시까지 운용하는 유지보수 방식으로 관리합니다. 계획된 고장 유지보수는 창고, 사무실 및 기타 시설의 전구를 수명이 다할 때까지 사용한 후 적시에 교체하도록 합니다.
  • 제조 설비 구성 요소: 제조업에서는 생산량에 직접적인 영향을 미치지 않는 대부분의 기계 부품과 시스템에 고장 유지보수를 적용합니다. 예를 들어 시설 관리 팀은 환기 팬이나 예비 컨베이어 벨트와 같은 보조 설비는 수리하거나 교체하기 쉽고 비용도 저렴하기 때문에, 고장이 발생할 때까지 계속 운용하는 경우가 많습니다.
  • 차량 운용: 차량 운영 관리자는 사용 수명이 거의 끝난 차량에 대해 고장 시까지 운용하는 유지보수 방식을 적용합니다. 운영자는 사전 예방적 유지보수에 많은 비용을 투자하기보다, 오래된 차량의 대규모 수리 비용이 차량의 교체 가치보다 더 클 수 있기 때문에 예비 부품과 구성 요소를 신형 차량에 우선 배정하는 경우가 많습니다.
  • 중요도가 낮은 IT 장비: IT 환경에서는 관리자가 키보드, 모니터, 프린터와 같은 주변 하드웨어를 고장 유지보수 방식으로 관리합니다. 그러나 IT 환경은 시스템 간 연결성이 매우 높기 때문에, 유지보수 관리자가 고장 유지보수에 지나치게 의존하면 장비 고장이 연쇄적으로 발생하여 다른 시스템과 하드웨어에까지 영향을 미칠 위험이 있습니다.
  • 공공 유틸리티 및 에너지 인프라: 에너지 공급업체는 일반적으로 중요 자산에는 고장 유지보수를 적용하지 않지만, 중요도가 낮은 자산에는 이 방식을 자주 활용합니다. 공공 유틸리티 및 에너지 산업에서 고장 시까지 운용하는 유지보수 계획으로 관리하는 자산의 예로는 비필수 백업 시스템, 원격 상태 모니터링 디스플레이 및 노후 변압기가 있습니다.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    1. IBM Maximo 살펴보기
    2. 라이브 데모 예약
    각주

    1 25 Maintenance Stats You Need for 2026, MaintainX, 2025년 10월 17일

    2 Industrial downtime costs up to $500,000 per hour and can happen every week, ABB and Sapio Research, 2025년 10월 14일