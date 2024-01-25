MRO 예비 부품 최적화

MRO 예비 부품 재고는 특정 품목부터 보다 기본적인 소모품에 이르기까지 산업과 장비에 따라 다양합니다. 이러한 소모품에는 터빈, 발전기, 변압기, 난방, 환기 및 공조 시스템과 같은 대형 인프라 품목부터 기어, 그리스, 걸레와 같은 소형 품목까지 모든 것이 포함됩니다. 자산 집약적인 많은 기업이 증가하는 인더스트리 4.0 규정 준수, 디지털 혁신, 비용 절감에 대한 압박으로 인해 재고 최적화에 우선순위를 두고 있습니다.

시간이 지남에 따라 재고 관리자는 조직에 가장 적합한 방법을 결정하기 위해 다양한 접근 방식을 테스트해 왔습니다.

오랫동안 기업들은 재고를 관리하고 보유 비용을 최소화하기 위한 가장 논리적인 접근 방식으로 적시 운영을 선호했습니다. 그러나 최근 팬데믹과 지역별 문제로 인해 글로벌 공급망이 혼란에 빠지면서 많은 사람들이 당황했습니다.

운영팀에서 쉽게 구할 수 없는 예비 부품이 필요한 경우, 장비 가동이 중단되거나 재고가 부족해 비용이 많이 드는 경우가 종종 발생했습니다. 과거에도 이러한 방식은 부품의 품질에 대한 우려와 함께 신속 배송이나 배송에 추가 비용이 발생하는 경우가 많았습니다.

IDC가 설문조사를 통해 스프레드시트, 이메일, 공유 폴더 또는 불확실한 접근 방식을 사용하여 예비 부품 재고를 관리하는 회사의 37%를 조사한 결과를 고려하면 이러한 관행이 생각보다 더 많은 위험을 안고 있다는 사실이 분명해집니다.2 수요 예측이 정확하지 않으면 사후 대응 방식을 채택하는 것이 효율성이 떨어질 수 있습니다.

이제 상황 대비 접근 방식을 고려해 보세요. 일부 관리자는 과거에 지연 및 기타 부정적인 결과를 경험한 적이 있기 때문에 여분의 예비 부품을 비축해 두기도 합니다. 안전 재고를 유지하는 것은 유익하지만 재고가 너무 많으면 비용이 발생하고 관리에 상당한 시간이 소요됩니다. 자산에 중요성과 우선순위 할당이 부족할 경우, 불필요한 부품이 쌓여 선반에서 쓸모없어질 위험이 있습니다. 이는 결과적으로 재고 감소 노력에 대한 지속적인 지출 주기를 시작합니다.