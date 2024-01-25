MRO 예비 부품 최적화

에너지, 유틸리티, 공정 제조 등 자산 집약적인 산업에 종사하는 많은 관리자는 재고를 관리할 때 섬세한 고도의 와이어 작업을 수행합니다. 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 이니셔티브, 특히 이를 지원하는 예비 부품의 성공을 보장하기 위해서는 적절한 균형을 찾는 것이 매우 중요합니다.
MRO 프로세스를 통해 예방적 유지보수, 서비스 장애, 가동 중단 점검 등 어떤 문제를 해결하든 원하는 결과는 동일합니다. 즉, 향상된 서비스 수준을 제공하고, 안전하고 지속 가능한 방식으로 작동하며, 효율적으로 운영하고, 계획에 없고 비용이 많이 드는 다운타임을 줄이는 것입니다.
최근 보고서에 따르면 2021년부터 2022년까지 제조 다운타임으로 인한 비용이 크게 증가하여 Fortune 글로벌 500대 기업의 연간 매출 중 11%가 손실되었으며, 이는 2019년 864억 달러에서 2020년 1조 5천억 달러에 육박하는 금액에 달합니다. 1
또 다른 연구는 다음과 같이 밝혔습니다.
MRO 예비 부품 재고는 특정 품목부터 보다 기본적인 소모품에 이르기까지 산업과 장비에 따라 다양합니다. 이러한 소모품에는 터빈, 발전기, 변압기, 난방, 환기 및 공조 시스템과 같은 대형 인프라 품목부터 기어, 그리스, 걸레와 같은 소형 품목까지 모든 것이 포함됩니다. 자산 집약적인 많은 기업이 증가하는 인더스트리 4.0 규정 준수, 디지털 혁신, 비용 절감에 대한 압박으로 인해 재고 최적화에 우선순위를 두고 있습니다.
시간이 지남에 따라 재고 관리자는 조직에 가장 적합한 방법을 결정하기 위해 다양한 접근 방식을 테스트해 왔습니다.
오랫동안 기업들은 재고를 관리하고 보유 비용을 최소화하기 위한 가장 논리적인 접근 방식으로 적시 운영을 선호했습니다. 그러나 최근 팬데믹과 지역별 문제로 인해 글로벌 공급망이 혼란에 빠지면서 많은 사람들이 당황했습니다.
운영팀에서 쉽게 구할 수 없는 예비 부품이 필요한 경우, 장비 가동이 중단되거나 재고가 부족해 비용이 많이 드는 경우가 종종 발생했습니다. 과거에도 이러한 방식은 부품의 품질에 대한 우려와 함께 신속 배송이나 배송에 추가 비용이 발생하는 경우가 많았습니다.
IDC가 설문조사를 통해 스프레드시트, 이메일, 공유 폴더 또는 불확실한 접근 방식을 사용하여 예비 부품 재고를 관리하는 회사의 37%를 조사한 결과를 고려하면 이러한 관행이 생각보다 더 많은 위험을 안고 있다는 사실이 분명해집니다.2 수요 예측이 정확하지 않으면 사후 대응 방식을 채택하는 것이 효율성이 떨어질 수 있습니다.
이제 상황 대비 접근 방식을 고려해 보세요. 일부 관리자는 과거에 지연 및 기타 부정적인 결과를 경험한 적이 있기 때문에 여분의 예비 부품을 비축해 두기도 합니다. 안전 재고를 유지하는 것은 유익하지만 재고가 너무 많으면 비용이 발생하고 관리에 상당한 시간이 소요됩니다. 자산에 중요성과 우선순위 할당이 부족할 경우, 불필요한 부품이 쌓여 선반에서 쓸모없어질 위험이 있습니다. 이는 결과적으로 재고 감소 노력에 대한 지속적인 지출 주기를 시작합니다.
따라서 적시와 상황 대비 접근법의 단점을 고려할 때, 목표는 비즈니스 운영을 유지할 적절한 자재를 확보하면서도 팀이 적절한 시기에 필요한 것을 제공하는 이상적인 균형을 찾는 것입니다.
이는 순전히 이론적인 것이 아닙니다. MRO 예비 부품의 역학 관계와 자재 수요의 균형을 맞추면 정량화 가능한 이점이 있습니다. 많은 조직이 이러한 필요한 절차를 실행하기 위한 내부 리소스나 지식이 부족하지만, 이를 수행할 수 있는 조직은 다음과 같이 보고합니다.3
간단히 말해, 데이터를 실시간으로 수집, 분석 및 조치하여 운영 전반에 걸쳐 즉각적인 가치를 창출하는 것입니다. 말처럼 쉽지 않나요? 스프레드시트, 물리적 자산 수 또는 상태 모니터링에만 의존하는 경우일 수 있습니다.
다음과 같은 질문을 고려해 보세요.
인공 지능(AI)은 이미 많은 재고 관리자의 계획에 반영되고 있지만, 최신 기술을 계속 주시할 필요가 있습니다. 생성형 AI는 주요 데이터 영역에서 강력한 지원을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
IBM® MRO Inventory Optimization는 정확하고 상세한 성능 그림을 제공하여 MRO 재고를 최적화하는 데 도움을 줍니다. 유연하고 확장가능한 솔루션은 다양한 고급 알고리즘과 분석을 사용하여 MRO 재고를 지능적으로 최적화함으로써 방대한 양의 MRO 재고 데이터를 수집, 저장 및 분석하도록 설계된 완전 관리형 클라우드 재고 플랫폼입니다.
IBM 공급망 컨설팅 서비스는 공급망 관리의 강화를 통해 탄력적이고 민첩하며 지속 가능한 엔드투엔드 공급망을 구축할 수 있도록 지원합니다.
Oracle 및 Accelalpha와의 파트너십을 통해 공급망에서 클라우드 기반 에이전틱 AI 운영 모델이 자동화를 지원하고, 효율성을 높이며, 혁신을 가속화하는 방법을 조망합니다.
공급업체를 참여시키고 범위 3 – 카테고리 1 배출량 계산을 간소화하여 보고 요건을 충족하고 성과를 최적화하세요.
IBM의 공급망 솔루션을 활용하여 혼란을 완화하며, 복원력 있고 지속 가능한 이니셔티브를 구축합니다.
IBM의 공급망 컨설팅 서비스를 통해 AI 기반의 지속 가능한 공급망을 구축합니다.
AI 기반의 지속 가능한 공급망을 구축하여 비즈니스가 미래의 업무에 대비할 수 있도록 하고, 투명성을 높이고, 직원 및 고객 경험을 개선하세요.