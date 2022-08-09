계획된 유지보수와 계획되지 않은 유지보수 비교 및 예비 부품 비축 전략에 미치는 영향

몇 년 전 어느 화학 공장에서 유지보수 기술자가 급하게 펌프를 수리한 적이 있습니다. 필요한 수리 부품을 사용할 수 없었기 때문에 기술자는 비슷해 보이는 다른 부품으로 계획되지 않은 유지보수를 수행했습니다. 하지만 사용된 그 건설 자재는 펌프의 서비스 조건에 맞는 등급이 아니었고, 펌프 케이싱이 파열되어 1,300도의 오일이 대기로 방출되었습니다.
다행히도 화학 공장은 환경 피해를 줄일 수 있었고, 생명을 위협하는 이러한 고장이 발생했을 때 인근 지역에는 아무도 없었습니다. 하지만 이 사고는 심각한 경각심을 불러일으켰습니다. 공장은 주변에 적절한 부품이 있길 바라기만 할 수는 없는 노릇이었습니다. 유지보수 및 수리 재고를 유지하기 위한 효과적인 전략이 필요했습니다.
유지보수 기술자는 운영 중단 후 생산을 재개해야 한다는 엄청난 압박감을 느끼는 경우가 많습니다. 안타깝게도 이러한 부담으로 인해 해로운 지름길을 선택해 긴급 수리를 완료하고자 할 수도 있습니다. 고장과 관련된 위험은 주로 금전적인 문제이지만, 유지보수 재고가 부족하면 환경 및 안전상의 위험도 발생할 수 있습니다.
유지보수 효율성은 계획된 유지보수와 고장 유지보수의 비율로 표현할 수 있습니다. 계획된 유지보수는 계획되고 예정된 모든 활동(PM, PdM, 수정 등)으로 이루어진 반면, 고장 유지보수는 비상 작업, 대응 작업, 계획되지 않아 즉각적인 대응이 필요한 고장/수리 작업으로 이루어집니다. 좋은 목표는 계획 유지보수 80%, 고장 유지보수 20%라는 80/20 규칙을 따릅니다.
MRO 재고는 일상적인 유지보수, 수리 및 운영에 필요한 중요 소모품, 예비 부품 및 기타 자재를 말합니다. MRO 재고를 최적화하려면, 유지보수 팀 계획 능력의 전체 영향력을 고려하기 전에 몇 가지를 먼저 결정해야 합니다. 여러분의 재고 최적화 도구는 다음과 같은 기능을 제공하나요?
예측 알고리즘과 비용 모델을 적용하기 전에 각 부분이 얼마나 중요한지 아는 것이 중요합니다. 제조, 서비스 및 소매 업계를 위해 설계된 도구에는 자산 및 작업 주문 데이터가 아닌 구매/조달 및 판매 데이터에 중점을 둔 예측 알고리즘이 있습니다. 이러한 알고리즘들은 중요도와 그에 따른 비즈니스 위험을 고려하지 않는데, 이는 MRO 재고 비축 전략에 핵심적입니다. 식료품점에서 빵이 떨어져도 장사가 중단되지 않으며 가게가 문 닫는 일은 없다는 말이 있는데, 참 좋은 비유입니다. 그러나 대부분의 산업에서 특정 부품이 부족하면 가동 중단이 길어지거나 운영이 완전히 중단될 수 있습니다.
유지보수 활동의 80%를 효과적으로 계획하고 일정을 수립하고 있다면 명시된 리드 타임 내에 계획된 부품을 주문하고 사용할 수 있어야 합니다. 적절한 계획은 예비 부품에 대한 명확한 수요 신호를 제공하므로 계획된 작업을 위해 재고를 비축할 필요가 없습니다. 따라서 계획을 수립하면 예비 부품을 비축, 유지보수 및 관리할 필요성이 줄어듭니다. 따라서 계획되지 않은 작업의 20%를 처리할 수 있을 만큼 충분한 부품을 비축해야 합니다.
계획된 유지보수 및 계획되지 않은 유지보수와 비교하여 예비 부품 구매를 추적하는 것이 중요합니다. 계획 작업 비율 80%를 달성하는 것 외에도, 기업들은 일정 기간이 공급 업체 리드타임을 적절히 수용하는지 고려해야 합니다. 부품을 제때 배송할 수 없는 경우 유지보수 부서에서 운영을 계속하기 위해 안전 재고를 사용해야 할 수 있습니다. 계획된 유지보수를 위해 안전 재고가 고갈되면 비상 상황 발생 시 운영이 위험에 처하게 됩니다. 재고 부족 이벤트는 종종 재고 수준 증가로 이어져 유지보수 예산 증가, 이익률 감소, 공간 요구 사항 증가, 잉여 재고 발생이라는 연쇄 효과를 일으킵니다. 오늘의 잉여는 내일의 잠재적 낭비입니다.
기획자가 총 리드 타임(주문 요청 시간, 공급 업체 가중 평균 시간 및 배송 시간 포함)을 계산하는 재고 최적화 도구를 이용할 수 있어야 합니다. 총 리드 타임에 대한 가시성을 확보하면 계획자는 계획된 유지보수를 완전히 실행하고 리드 타임 기간 내에 올바른 부품을 사용할 수 있습니다. 계획이 효과적이지 않으면 재고 최적화 도구를 사용하더라도 더 오랜 기간 동안 더 많은 재고를 보유하게 됩니다. 예측 알고리즘은 필요에 따라 계획 및 조달이 아닌 모든 소비(비계획 및 계획)를 포함하도록 비축 전략을 조정하고 계획되지 않은 작업의 20%에 적합한 비고 수준을 유지합니다. 시간이 지나면서 이러한 관행은 더욱 많은 노후화되고 낭비되는 재고를 초래합니다.
필요한 부품의 총 리드 타임을 파악하여 유지보수 계획을 효과적으로 유지하세요. 계획되지 않은 긴급 작업에 대비하여 재고를 최적화하여 재고를 유지하세요. 유지보수 활동의 고유한 요구 사항에 맞게 설계된 재고 최적화 도구를 찾으면 올바른 측정을 통해 성공을 보장할 수 있습니다.
