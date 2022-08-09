계획된 유지보수와 계획되지 않은 유지보수 비교 및 예비 부품 비축 전략에 미치는 영향

유지보수 활동의 80%를 효과적으로 계획하고 일정을 수립하고 있다면 명시된 리드 타임 내에 계획된 부품을 주문하고 사용할 수 있어야 합니다. 적절한 계획은 예비 부품에 대한 명확한 수요 신호를 제공하므로 계획된 작업을 위해 재고를 비축할 필요가 없습니다. 따라서 계획을 수립하면 예비 부품을 비축, 유지보수 및 관리할 필요성이 줄어듭니다. 따라서 계획되지 않은 작업의 20%를 처리할 수 있을 만큼 충분한 부품을 비축해야 합니다.

계획된 유지보수 및 계획되지 않은 유지보수와 비교하여 예비 부품 구매를 추적하는 것이 중요합니다. 계획 작업 비율 80%를 달성하는 것 외에도, 기업들은 일정 기간이 공급 업체 리드타임을 적절히 수용하는지 고려해야 합니다. 부품을 제때 배송할 수 없는 경우 유지보수 부서에서 운영을 계속하기 위해 안전 재고를 사용해야 할 수 있습니다. 계획된 유지보수를 위해 안전 재고가 고갈되면 비상 상황 발생 시 운영이 위험에 처하게 됩니다. 재고 부족 이벤트는 종종 재고 수준 증가로 이어져 유지보수 예산 증가, 이익률 감소, 공간 요구 사항 증가, 잉여 재고 발생이라는 연쇄 효과를 일으킵니다. 오늘의 잉여는 내일의 잠재적 낭비입니다.

기획자가 총 리드 타임(주문 요청 시간, 공급 업체 가중 평균 시간 및 배송 시간 포함)을 계산하는 재고 최적화 도구를 이용할 수 있어야 합니다. 총 리드 타임에 대한 가시성을 확보하면 계획자는 계획된 유지보수를 완전히 실행하고 리드 타임 기간 내에 올바른 부품을 사용할 수 있습니다. 계획이 효과적이지 않으면 재고 최적화 도구를 사용하더라도 더 오랜 기간 동안 더 많은 재고를 보유하게 됩니다. 예측 알고리즘은 필요에 따라 계획 및 조달이 아닌 모든 소비(비계획 및 계획)를 포함하도록 비축 전략을 조정하고 계획되지 않은 작업의 20%에 적합한 비고 수준을 유지합니다. 시간이 지나면서 이러한 관행은 더욱 많은 노후화되고 낭비되는 재고를 초래합니다.

필요한 부품의 총 리드 타임을 파악하여 유지보수 계획을 효과적으로 유지하세요. 계획되지 않은 긴급 작업에 대비하여 재고를 최적화하여 재고를 유지하세요. 유지보수 활동의 고유한 요구 사항에 맞게 설계된 재고 최적화 도구를 찾으면 올바른 측정을 통해 성공을 보장할 수 있습니다.