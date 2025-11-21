유지보수 관리란 무엇인가요?

유지보수 관리 전략은 장비 다운타임 방지 및 비용 절감 등 목표를 달성하는 데 있어 다양한 유형의 유지보수 관리 활동에 의존합니다.

유지보수 관리는 시설과 같은 물리적 자산을 직접적으로 유지보수한다는 점에서 전사적 자산 관리(EAM)의 일종이라고 할 수 있습니다.

하지만 차이가 있습니다. EAM은 초기 이력(인수 등)을 포함한 자산 수명 주기 전반에 걸쳐 자산 성능을 추적합니다. 반면 유지보수 관리 프로그램은 해당 자산 수명 여정의 후반 단계에 더 중점을 둡니다. 해당 기간에 시설 수명과 장비 성능을 효과적으로 연장하기 위해 필요한 사항을 결정하는 것이 중요한 측면입니다.