사후 유지보수란 무엇인가요?

사후 유지보수는 자산이 고장 난 이후 이를 수리하는 데 초점을 맞춘 대표적인 유지보수 방식입니다. 실무적으로 사후 유지보수는 사전 대응 방식이 아니라는 점에서 다른 유지보수 방식과 다르며, 자산에 문제가 발생했을 때에만 수행됩니다.
현대적인 유지보수 관리 방식에서는 사후 유지보수가 예방 유지보수 및 예측 유지보수와 함께 세 가지 핵심 유지보수 유형 중 하나로 간주됩니다. 사후 유지보수에는 고장 직후 즉시 수행되는 신속한 조치와 이후 일정에 따라 계획적으로 수행되는 작업이 모두 포함됩니다.
교정 유지보수는 자산에 장애가 발생했을 때 팀이 시정 조치를 수행할 수 있도록 지원하는 유지보수 방식입니다. 사후 유지보수를 수행하는 기술자는 경미한 조정부터 대규모 정비에 이르기까지 다양한 유지보수 작업을 수행하며, 자산을 가능한 한 빠르게 정상 작동 상태로 복구하는 것을 목표로 합니다.
사후 유지보수 프로그램을 촉발하는 요인은 다음과 같습니다.
다음은 사후 유지보수가 다른 유지보수 방식보다 더 비용 효율적이고 실용적인 대표적인 경우입니다.
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사후 대응 유지보수는 장비가 고장 난 이후에만 기술자가 이를 수리하는 유지보수 방식을 의미합니다. 예를 들어 핵심 자산에서 예기치 않은 고장이 발생하면 이러한 상황이 사후 대응 유지보수를 촉발하는 경우가 많습니다. 유지보수 팀은 고장을 감지한 뒤 비용이 큰 다운타임을 피하기 위해, 시간 압박 속에서 긴급 수리를 수행합니다.
사후 유지보수는 사후 대응 유지보수보다 더 넓은 개념으로, 예기치 않은 고장이나 정기 점검 및 상태 모니터링(CM)을 통해 확인된 수리를 포함하여 계획되지 않은 작업과 계획된 작업을 모두 포괄합니다.
유지보수 관리 관점에서 사후 대응 유지보수는 사후 유지보수의 한 하위 유형으로 간주됩니다.
예방 유지보수와 사후 유지보수는 자산 유지보수에 대한 근본적으로 다른 접근 방식입니다.
예방 유지보수는 정기 점검과 계획된 유지보수 작업을 통해 장비 고장 가능성을 줄이도록 설계된 방식입니다. 반면 사후 유지보수는 자산이 고장 난 이후에만 적용됩니다.최근 보고서에 따르면 예방 유지보수는 전체 유지보수 비용을 12~18% 절감할 수 있습니다.1
잘 설계된 예방 유지보수 전략에는 예기치 않은 장비 고장에 대응하고 계획되지 않은 다운타임을 줄이기 위해 사후 유지보수 요소가 포함되는 경우가 많으며, 이러한 다운타임은 기업에 수백만 달러의 손실을 초래할 수 있습니다.
예방 유지보수 프로그램은 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 더 깊이 통합하고 있기 때문에 일반적으로 기술적으로 더 고도화되어 있습니다. 하지만 이러한 방식으로도 즉각적인 조치가 필요한 장비 고장 가능성을 완전히 없앨 수는 없습니다.
사후 유지보수와 예방 유지보수 프로그램의 주요 차이는 다음과 같습니다.
사후 유지보수는 자산이 고장 난 시점부터 시작해 자산이 정상 작동 상태로 복구되고 고장의 근본 원인이 확인될 때까지 이어지는 여섯 단계 프로세스를 따릅니다.
유지보수 팀은 정기 점검이나 자동 모니터링을 통해 고장이 발생한 장비를 식별하고 작업 지시를 생성합니다.
고급 전산화 유지보수 관리 시스템(CMMS)의 확산으로 이 단계의 자동화 수준이 높아졌습니다. 고급 시스템은 작업 지시를 자동으로 생성하고, 현장 작업자에게 모바일 장치를 통해 알림이나 에스컬레이션을 전달합니다.
문제 해결 및 계획 단계에서 유지보수 기술자는 장비 고장의 원인이 된 문제를 진단하고 근본 원인을 파악하려고 합니다.
상황을 명확히 파악한 후에는 문제를 해결하기 위한 계획을 수립하고 장비 수리에 필요한 적절한 예비 부품을 선택합니다.
사후 유지보수 프로세스에서 수리 단계는 가장 오래 걸리고 가장 어려운 단계인 경우가 많습니다.
기술자는 작업을 시작하기 전에 예비 부품이 도착할 때까지 기다려야 하는 경우가 많습니다. 필요한 부품이 현장에 도착하면 기술자는 영향을 받은 장비를 정상 상태로 복구하기 위해 신중하고 꼼꼼하게 작업을 수행합니다.
수리된 자산을 비즈니스 프로세스에 다시 투입하기 전에 유지보수 기술자는 해당 자산의 성능과 신뢰성을 테스트합니다.
일반적으로 이 단계에는 자산의 작동 상태를 검증하고 다시 운영에 투입하기 위해 필요한 추가 절차가 포함됩니다.
현대의 자산 유지보수 및 수리 기술자는 규정을 준수하고 안전한 작업 환경을 보장하기 위해 수리 과정의 모든 단계를 철저히 기록해야 합니다.
이 단계에서도 고급 CMMS 툴이 작업 지시 종료 처리, 결함 기록, 사진 촬영과 같은 작업을 자동화하는 데 중요한 역할을 합니다. CMMS 툴은 유지보수 팀의 성과를 평가하는 핵심 지표인 평균 수리 시간(MTTR)을 단축하는 데 도움을 줍니다.
CMMS 툴은 장비 고장을 자동으로 감지하고 작업 지시를 생성하며, 유지보수 기술자를 고장 발생 위치로 자동 배치할 수 있습니다.
CMMS가 생성하는 일반적인 작업 지시에는 다음과 같은 정보가 포함됩니다.
조직은 사후 유지보수를 계획된 방식과 계획되지 않은 방식, 두 가지로 나누어 활용합니다.
사후 유지보수는 다른 유지보수 방식보다 오래되고 기술적으로 덜 고도화되어 있지만, 균형 잡힌 현대적인 유지보수 프로그램에서 여전히 중요한 역할을 합니다. 대표적인 이점은 다음과 같습니다.
사후 유지보수에는 주목할 만한 몇 가지 과제도 있습니다.
사후 유지보수는 고장, 장비 장애, 핵심 비즈니스 프로세스 중단과 연관되는 경우가 많기 때문에, 대부분의 현대적인 유지보수 환경에서 평판이 좋지 않습니다. 이러한 문제는 과거에는 실제로 발생했을 수 있지만, 최근에는 이러한 부정적인 결과를 피하기 위해 사후 유지보수를 예측 유지보수와 전략적으로 함께 사용하는 경우가 많습니다.
유지보수 팀이 핵심 자산에는 예측 유지보수를 적용하고 중요도가 낮은 자산에는 사후 유지보수를 적용하면, 사후 유지보수는 비용을 줄이고 리소스를 필요한 곳에 더 집중하는 데 도움이 됩니다.
현대의 균형 잡힌 유지보수 전략은 자산의 상태와 성능을 유지하고 수명을 최대한 연장하기 위해 여러 가지 접근 방식을 함께 활용합니다.
유지보수 팀은 최상의 결과를 얻기 위해 사후 유지보수를 예측 유지보수, 예방 유지보수, 그리고 상태 기반 유지보수와 함께 사용하는 경우가 많습니다. 다음은 자산에 적합한 유지보수 방식을 결정할 때 고려하는 주요 요소입니다.
조직은 사후 유지보수 프로그램의 성과를 평가하기 위해 여러 핵심 성과 지표(KPI)를 활용합니다. 유지보수 업계에서는 팀이 유지보수 방식을 개선하고 고도화할 수 있도록 다음과 같은 지표를 일반적으로 활용합니다.
다양한 산업에서 사후 유지보수가 어떻게 활용되는지 살펴보면 다음과 같습니다.
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