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비즈니스 운영

사후 유지보수란 무엇인가요?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
게시일 2026년 04월 22일

사후 유지보수, 정의

사후 유지보수는 자산이 고장 난 이후 이를 수리하는 데 초점을 맞춘 대표적인 유지보수 방식입니다. 실무적으로 사후 유지보수는 사전 대응 방식이 아니라는 점에서 다른 유지보수 방식과 다르며, 자산에 문제가 발생했을 때에만 수행됩니다.

현대적인 유지보수 관리 방식에서는 사후 유지보수가 예방 유지보수예측 유지보수와 함께 세 가지 핵심 유지보수 유형 중 하나로 간주됩니다. 사후 유지보수에는 고장 직후 즉시 수행되는 신속한 조치와 이후 일정에 따라 계획적으로 수행되는 작업이 모두 포함됩니다. 

교정 유지보수는 자산에 장애가 발생했을 때 팀이 시정 조치를 수행할 수 있도록 지원하는 유지보수 방식입니다. 사후 유지보수를 수행하는 기술자는 경미한 조정부터 대규모 정비에 이르기까지 다양한 유지보수 작업을 수행하며, 자산을 가능한 한 빠르게 정상 작동 상태로 복구하는 것을 목표로 합니다.

사후 유지보수는 무엇에 의해 발생하나요?

사후 유지보수 프로그램을 촉발하는 요인은 다음과 같습니다.

  • 예기치 않은 장비 고장 또는 장애
  • 정기 점검 중 결함 발견
  • 모니터링 시스템에서 발생하는 상태 기반 경고
  • 일상적인 마모 및 노후화
  • 작업장 안전 사고
  • 규정 준수 위반

어떤 유형의 장비를 사후 유지보수로 수리해야 하나요?

다음은 사후 유지보수가 다른 유지보수 방식보다 더 비용 효율적이고 실용적인 대표적인 경우입니다.

  • 자산 고장이 핵심 비즈니스 프로세스에 영향을 미칠 가능성이 낮은 비핵심 자산
  • 예방 유지보수 방식에 의존하는 것보다 부품을 교체하는 비용이 더 낮은 저비용 장비
  • 이중화 및 백업이 갖춰진 시스템
  • 고장 패턴을 예측하기 어려운 자산
  • 단기간의 사용 수명과 운영 필요를 가진 장비

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사후 대응 유지보수와 사후 유지보수 비교

사후 대응 유지보수는 장비가 고장 난 이후에만 기술자가 이를 수리하는 유지보수 방식을 의미합니다. 예를 들어 핵심 자산에서 예기치 않은 고장이 발생하면 이러한 상황이 사후 대응 유지보수를 촉발하는 경우가 많습니다. 유지보수 팀은 고장을 감지한 뒤 비용이 큰 다운타임을 피하기 위해, 시간 압박 속에서 긴급 수리를 수행합니다.

사후 유지보수는 사후 대응 유지보수보다 더 넓은 개념으로, 예기치 않은 고장이나 정기 점검 및 상태 모니터링(CM)을 통해 확인된 수리를 포함하여 계획되지 않은 작업과 계획된 작업을 모두 포괄합니다.

유지보수 관리 관점에서 사후 대응 유지보수는 사후 유지보수의 한 하위 유형으로 간주됩니다.

예방 유지보수와 사후 유지보수 비교  

예방 유지보수와 사후 유지보수는 자산 유지보수에 대한 근본적으로 다른 접근 방식입니다.

예방 유지보수는 정기 점검과 계획된 유지보수 작업을 통해 장비 고장 가능성을 줄이도록 설계된 방식입니다. 반면 사후 유지보수는 자산이 고장 난 이후에만 적용됩니다.최근 보고서에 따르면 예방 유지보수는 전체 유지보수 비용을 12~18% 절감할 수 있습니다.1

잘 설계된 예방 유지보수 전략에는 예기치 않은 장비 고장에 대응하고 계획되지 않은 다운타임을 줄이기 위해 사후 유지보수 요소가 포함되는 경우가 많으며, 이러한 다운타임은 기업에 수백만 달러의 손실을 초래할 수 있습니다.

예방 유지보수 프로그램은 인공지능(AI)사물인터넷(IoT)을 더 깊이 통합하고 있기 때문에 일반적으로 기술적으로 더 고도화되어 있습니다. 하지만 이러한 방식으로도 즉각적인 조치가 필요한 장비 고장 가능성을 완전히 없앨 수는 없습니다.

사후 유지보수와 예방 유지보수 프로그램의 주요 차이는 다음과 같습니다.

  • 시점: 유지보수 팀은 예방 유지보수를 사전에 계획하며, 일반적으로 비즈니스 운영에 가장 적합한 시점에 수행합니다. 장비가 예기치 않게 고장 났을 때는 사후 유지보수를 활용합니다.
  • 사용 목적: 기술자는 장비 고장과 작업 중단을 예방하기 위해 예방 유지보수를 활용합니다. 사후 유지보수는 자산의 기능을 복구하는 데 사용됩니다.
  • 비용 구조: 유지보수 관리자는 일반적으로 예방 유지보수 비용을 시간에 걸쳐 분산시키고 전략적으로 수리를 계획할 수 있습니다. 반면 사후 유지보수는 긴급 수리와 예비 부품에 대해 즉각적이고 계획되지 않은 비용 지출이 필요합니다.
  • 비즈니스 운영 영향: 예방 유지보수 프로그램은 수리를 사전에 계획함으로써 예기치 않은 다운타임을 줄이는 데 도움을 줍니다. 사후 유지보수는 수리 팀이 장비 고장을 처리하는 동안 작업 중단이 발생하는 경우가 많습니다.
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사후 유지보수의 여섯 단계

사후 유지보수는 자산이 고장 난 시점부터 시작해 자산이 정상 작동 상태로 복구되고 고장의 근본 원인이 확인될 때까지 이어지는 여섯 단계 프로세스를 따릅니다.

1. 감지

유지보수 팀은 정기 점검이나 자동 모니터링을 통해 고장이 발생한 장비를 식별하고 작업 지시를 생성합니다.

고급 전산화 유지보수 관리 시스템(CMMS)의 확산으로 이 단계의 자동화 수준이 높아졌습니다. 고급 시스템은 작업 지시를 자동으로 생성하고, 현장 작업자에게 모바일 장치를 통해 알림이나 에스컬레이션을 전달합니다.

2. 문제 해결 및 계획

문제 해결 및 계획 단계에서 유지보수 기술자는 장비 고장의 원인이 된 문제를 진단하고 근본 원인을 파악하려고 합니다.

상황을 명확히 파악한 후에는 문제를 해결하기 위한 계획을 수립하고 장비 수리에 필요한 적절한 예비 부품을 선택합니다.

3. 수리

사후 유지보수 프로세스에서 수리 단계는 가장 오래 걸리고 가장 어려운 단계인 경우가 많습니다.

기술자는 작업을 시작하기 전에 예비 부품이 도착할 때까지 기다려야 하는 경우가 많습니다. 필요한 부품이 현장에 도착하면 기술자는 영향을 받은 장비를 정상 상태로 복구하기 위해 신중하고 꼼꼼하게 작업을 수행합니다.

4. 테스트

수리된 자산을 비즈니스 프로세스에 다시 투입하기 전에 유지보수 기술자는 해당 자산의 성능과 신뢰성을 테스트합니다.

일반적으로 이 단계에는 자산의 작동 상태를 검증하고 다시 운영에 투입하기 위해 필요한 추가 절차가 포함됩니다.

5. 문서화

현대의 자산 유지보수 및 수리 기술자는 규정을 준수하고 안전한 작업 환경을 보장하기 위해 수리 과정의 모든 단계를 철저히 기록해야 합니다.

이 단계에서도 고급 CMMS 툴이 작업 지시 종료 처리, 결함 기록, 사진 촬영과 같은 작업을 자동화하는 데 중요한 역할을 합니다. CMMS 툴은 유지보수 팀의 성과를 평가하는 핵심 지표인 평균 수리 시간(MTTR)을 단축하는 데 도움을 줍니다.

CMMS 툴은 장비 고장을 자동으로 감지하고 작업 지시를 생성하며, 유지보수 기술자를 고장 발생 위치로 자동 배치할 수 있습니다.

CMMS가 생성하는 일반적인 작업 지시에는 다음과 같은 정보가 포함됩니다.

  • 고장 난 장비의 상태와 고장 방식에 대한 상세 설명
  • 고장이 발생한 정확한 시간과 위치에 대한 타임스탬프
  • 사용 가능한 과거 데이터를 기반으로 한 근본 원인 분석 결과
  • 과거에 수행된 사후 유지보수 작업
  • 과거 수리에 사용된 예비 부품
  • 과거 수리에 투입된 누적 작업 시간과 비용
  • 예상되는 장비 다운타임과 그로 인한 비즈니스 프로세스 중단 영향

6. 근본 원인 분석

근본 원인 분석 단계에서 유지보수 팀은 고장의 근본 원인을 파악하고 재발을 방지하기 위한 계획을 수립합니다.

최신 CMMS 툴은 자산에서 발생한 모든 결함과 수리에 대한 검색 가능한 기록을 구축하고, AI 기반 분석을 적용해 과거 데이터에서 추세와 패턴을 찾아냅니다.

사후 유지보수 유형

조직은 사후 유지보수를 계획된 방식과 계획되지 않은 방식, 두 가지로 나누어 활용합니다.

  • 계획된 사후 유지보수: 기술자가 결함을 발견하면 조직은 이후 일정에 맞춰 수리를 수행하기 위해 계획된 사후 유지보수를 활용합니다. 계획된 사후 유지보수는 장비가 예기치 않게 고장 날 때 발생할 수 있는 운영상의 혼란을 줄이는 데 도움이 됩니다.
  • 계획되지 않은 사후 유지보수: 계획되지 않은 사후 유지보수는 장비에 문제가 발생했을 때 즉시 수행되는 유지보수입니다. 기업은 주로 고장으로 인해 다운타임이 발생한 장비를 긴급 수리하기 위해 계획되지 않은 사후 유지보수를 활용합니다. 

사후 유지보수의 이점

사후 유지보수는 다른 유지보수 방식보다 오래되고 기술적으로 덜 고도화되어 있지만, 균형 잡힌 현대적인 유지보수 프로그램에서 여전히 중요한 역할을 합니다. 대표적인 이점은 다음과 같습니다.

  • 특정 자산에서의 비용 절감: 사후 유지보수는 핵심 비즈니스 프로세스에 중요하지 않은 자산을 관리할 때 비용과 위험이 낮은 대안이 됩니다. 경우에 따라 장비를 고장이 날 때까지 운영하고 사후 유지보수로 수리하거나 교체하면 인건비를 줄이고 불필요한 유지보수 작업을 피하는 데 도움이 됩니다.
  • 계획 부담 감소: 사후 유지보수는 엄격하게 계획된 일정에 따르기보다 문제가 발생할 때 대응하는 방식이기 때문에 사전 계획이 많이 필요하지 않습니다. 사후 유지보수 또는 고장 시까지 운영하는 방식을 도입한 조직은 정기 점검에 투입하는 리소스를 줄이고, 장비가 고장 났을 때만 수리하거나 교체할 수 있습니다.
  • 유지보수로 인한 고장 위험 감소: 예방 유지보수와 예측 유지보수는 장비가 정상적으로 작동하고 있는 경우에도 기술자가 선제적으로 개입해야 합니다. 이러한 유지보수 작업은 의도는 좋지만, 잘못 수행될 경우 예상치 못한 고장을 초래할 수 있으며, 특히 복잡한 시스템에서 그 가능성이 더 큽니다. 사후 유지보수는 인적 오류나 잘못된 재조립으로 인해 안정적으로 운영되던 시스템이 영향을 받는 위험을 줄여줍니다.
  • 유연성 향상: 사후 유지보수는 다른 유지보수 방식보다 유연성이 높아, 조직이 예기치 않은 장비 고장이나 갑작스러운 환경 변화와 같은 실제 상황에 맞게 유지보수 계획을 조정할 수 있도록 합니다. 이 접근 방식은 신중한 계획과 일정 수립이 필요한 다른 유지보수 방식과 달리 환경 변화에 매우 신속하게 대응할 수 있도록 합니다.
  • 효율성 향상: 사후 유지보수는 다른 유지보수 프로그램보다 자원 활용 효율이 높으며, 팀이 리소스를 가장 필요한 곳에 더 효과적으로 배분할 수 있도록 해 줍니다. 기술자의 작업 시간이나 부품 재고와 같은 중요한 리소스를 비즈니스 운영에 직접적인 영향을 주는 자산에 집중할 수 있습니다. 이 접근 방식은 유지보수 작업이 우선순위가 높은 자산에 집중되도록 하면서, 중요도가 낮은 자산은 큰 문제 없이 고장 시까지 운영할 수 있게 합니다.
  • 지속적인 개선: 사후 유지보수는 수리 과정에서 수집된 유지보수 데이터를 정밀하게 분석함으로써 유지보수 팀과 시스템 전반에서 지속적인 개선을 가능하게 합니다. 시간이 지나면서 CMMS 툴은 결함 패턴과 반복되는 고장을 파악하고, 과거 데이터를 기반으로 수리 비용을 예측할 수 있습니다.

사후 유지보수의 과제

사후 유지보수에는 주목할 만한 몇 가지 과제도 있습니다.

  • 계획되지 않은 다운타임: 자산을 모니터링 없이 운영하면 결국 고장이 발생했을 때 계획되지 않은 다운타임이 발생할 수 있습니다. 자산의 복잡성, 핵심 비즈니스 프로세스에서의 중요도, 그리고 수리에 필요한 부품과 인력에 따라 사후 유지보수는 운영에 차질을 줄 수 있으며 생산성에도 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 예상치 못한 유지보수 비용: 긴급 수리를 수행하고 예비 부품의 긴급 배송과 초과 근무 비용을 지불하는 데 드는 예상치 못한 비용은 유지보수 프로그램에 부담을 줄 수 있습니다. 사후 유지보수 프로그램은 중요도가 낮은 자산의 유지 비용을 줄일 수 있다는 장점이 있지만, 관리자는 자산이 예기치 않게 고장 났을 때 발생할 수 있는 갑작스럽고 계획되지 않은 비용과 이를 함께 고려해야 합니다.
  • 작업자 안전 위험 증가: 예기치 않은 장비 고장은 작업자에게 안전 위험을 초래하며, 특히 제조, 유틸리티, 의료 산업에서 그 영향이 큽니다. 장비가 일관되게 작동하지 않으면, 안전하게 통제되던 환경이 순식간에 위험한 상태로 바뀔 수 있습니다.  

사후 유지보수는 왜 업계 전문가들 사이에서 부정적인 인식을 가지나요?  

사후 유지보수는 고장, 장비 장애, 핵심 비즈니스 프로세스 중단과 연관되는 경우가 많기 때문에, 대부분의 현대적인 유지보수 환경에서 평판이 좋지 않습니다. 이러한 문제는 과거에는 실제로 발생했을 수 있지만, 최근에는 이러한 부정적인 결과를 피하기 위해 사후 유지보수를 예측 유지보수와 전략적으로 함께 사용하는 경우가 많습니다.

유지보수 팀이 핵심 자산에는 예측 유지보수를 적용하고 중요도가 낮은 자산에는 사후 유지보수를 적용하면, 사후 유지보수는 비용을 줄이고 리소스를 필요한 곳에 더 집중하는 데 도움이 됩니다.

균형 잡힌 유지보수 전략에서 사후 유지보수를 적용하는 방법

현대의 균형 잡힌 유지보수 전략은 자산의 상태와 성능을 유지하고 수명을 최대한 연장하기 위해 여러 가지 접근 방식을 함께 활용합니다.

유지보수 팀은 최상의 결과를 얻기 위해 사후 유지보수를 예측 유지보수, 예방 유지보수, 그리고 상태 기반 유지보수와 함께 사용하는 경우가 많습니다. 다음은 자산에 적합한 유지보수 방식을 결정할 때 고려하는 주요 요소입니다.

  • 중요도: 핵심 비즈니스 프로세스를 중단시킬 수 있는 자산, 즉 중요한 자산은 일반적으로 사후 유지보수 방식으로 관리하지 않습니다. 이러한 자산은 비즈니스 연속성을 최우선으로 하는 사전 예방적이고 예측 기반의 전략으로 관리해야 합니다.
  • 위험: 자산에 적합한 유지보수 방식을 선택하기 위해 유지보수 관리자는 작업자 안전, 재무적 영향, 운영 영향 등을 포함한 장비 고장 관련 위험을 평가합니다. 사후 유지보수와 고장 시까지 운영하는 방식은 핵심 비즈니스 프로세스를 중단시킬 가능성이 낮은 저위험, 저비용 자산에 더 적합합니다.
  • CMMS 통합: 최신 CMMS 툴은 사후 유지보수의 결과를 크게 개선하고, 비용과 위험을 줄이며, 수행된 모든 수리를 철저하게 기록하고 분석할 수 있도록 합니다. CMMS 문서는 의료 및 금융 서비스와 같이 규제가 엄격한 산업에서 규정 준수를 강화하고, 비용이 큰 위반 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
  • 지속적인 개선: 사후 유지보수 프로세스에서 근본 원인 분석과 핵심 성과 지표(KPI) 추적은 유지보수 팀이 시간이 지남에 따라 성과를 개선할 수 있도록 돕습니다. 사후 유지보수 과정에서 수집된 고장 데이터는 향후 사전 예방, 예측, 예방 유지보수 방식을 개선하는 데 활용될 수 있습니다.  

사후 유지보수 KPI 및 지표

조직은 사후 유지보수 프로그램의 성과를 평가하기 위해 여러 핵심 성과 지표(KPI)를 활용합니다. 유지보수 업계에서는 팀이 유지보수 방식을 개선하고 고도화할 수 있도록 다음과 같은 지표를 일반적으로 활용합니다.

  • 평균 수리 시간(MTTR): 평균 수리 시간(MTTR)은 평균 복구 시간이라고도 하며, 고장 난 장비를 기술자가 수리하고 기능을 복구하는 데 걸리는 시간을 측정합니다.
  • 평균 고장 간격(MTBF): 평균 고장 간격(MTBF)은 시스템이나 구성 요소의 신뢰성을 나타내는 지표입니다. 사후 유지보수에서 MTBF는 장비가 다시 고장 나기 전까지 얼마나 작동할 수 있는지를 예측하는 데 도움을 주기 때문에 중요한 지표입니다.
  • 다운타임 지속 시간: 다운타임 지속 시간은 고장이나 장애로 인해 장비를 사용할 수 없는 총 시간을 측정합니다.
  • 유지보수 비용: 인건비, 예비 부품 비용, 다운타임으로 인한 운영 손실을 포함한 자산 유지의 총 비용입니다.
  • 작업 지시 완료율: 유지보수 팀이 자산 유지에 필요한 작업을 안전하게 수행하는 비율입니다. 이 지표는 자산 유지보수 팀의 효율성을 측정합니다.
  • 고장 빈도: 특정 기간 동안 발생한 장비 고장의 횟수입니다. 이 지표는 자산 유지보수 프로그램의 전반적인 효과를 평가합니다.
  • 계획 대비 비계획 비율: 계획 대비 비계획 유지보수 비율은 팀이 수행하는 계획된 사전 예방 유지보수와 계획되지 않은 사후 대응 유지보수 작업의 비중을 측정합니다.  

사후 유지보수의 실제 사례

다양한 산업에서 사후 유지보수가 어떻게 활용되는지 살펴보면 다음과 같습니다.

  • 제조: 제조 산업에서는 주로 생산 라인 장비가 고장 난 이후 이를 수리하기 위해 사후 유지보수를 활용합니다. 예를 들어 컨베이어 벨트에 문제가 발생하면, 장비 고장 이후 다운타임을 최소화하고 정상적인 운영을 빠르게 복구하기 위해 즉시 교체가 필요할 수 있습니다.
  • 시설: 건물 관리자는 상업용 건물에서 흔히 사용되는 HVAC 시스템과 기타 복잡한 자산을 수리하기 위해 사후 유지보수를 활용합니다. 이러한 시스템이 사용량이 많은 시간대에 고장 나면, 유지보수 팀은 난방, 냉방, 습도 제어와 같은 핵심 기능을 복구하기 위해 긴급 수리를 수행해야 합니다.
  • IT: IT 자산 관리(ITAM)에서는 서버 및 네트워크 구성 요소가 고장 난 이후 이를 복구하는 작업이 대표적인 사후 유지보수 업무에 해당합니다. 이러한 작업에는 시스템 재부팅, 고장 난 부품 교체, 그리고 소프트웨어 문제를 해결하기 위한 패치 적용이 포함되는 경우가 많습니다.
  • 차량 운용: 차량 유지보수 팀은 차량 고장을 처리하기 위해 사후 유지보수를 활용하는 경우가 많습니다. 예를 들어 트럭 엔진이 고장 나면, 정비사는 현장에서 수리하거나 정비 시설로 견인하여 다시 운행할 수 있도록 해야 합니다.
  • 의료: 의료 산업에서는 사후 유지보수가 고장 이후 복잡한 의료 시스템을 정상 작동 상태로 복구하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어 영상 장비가 고장 나면 기술자가 즉시 수리하지 않을 경우 환자 진료에 차질이 발생합니다.
  • 유틸리티: 유틸리티 조직은 전력선, 변압기, 수자원 시스템 등 다양한 자산을 복구하기 위해 사후 유지보수를 활용합니다. 유틸리티 유지보수에서는 운영 중단을 최소화하고 작업자와 일반 대중의 안전을 지키기 위해 신속한 대응이 매우 중요합니다.  
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    1. IBM Maximo 살펴보기
    2. 라이브 데모 예약
    각주

    1. Preventive maintenance statistics, Gitnux, 2026년