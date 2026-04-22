사후 유지보수란 무엇인가요?

예방 유지보수와 사후 유지보수는 자산 유지보수에 대한 근본적으로 다른 접근 방식입니다.

예방 유지보수는 정기 점검과 계획된 유지보수 작업을 통해 장비 고장 가능성을 줄이도록 설계된 방식입니다. 반면 사후 유지보수는 자산이 고장 난 이후에만 적용됩니다.최근 보고서에 따르면 예방 유지보수는 전체 유지보수 비용을 12~18% 절감할 수 있습니다.1

잘 설계된 예방 유지보수 전략에는 예기치 않은 장비 고장에 대응하고 계획되지 않은 다운타임을 줄이기 위해 사후 유지보수 요소가 포함되는 경우가 많으며, 이러한 다운타임은 기업에 수백만 달러의 손실을 초래할 수 있습니다.

예방 유지보수 프로그램은 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 더 깊이 통합하고 있기 때문에 일반적으로 기술적으로 더 고도화되어 있습니다. 하지만 이러한 방식으로도 즉각적인 조치가 필요한 장비 고장 가능성을 완전히 없앨 수는 없습니다.

사후 유지보수와 예방 유지보수 프로그램의 주요 차이는 다음과 같습니다.