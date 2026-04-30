인쇄소에서 인쇄기를 조작하는 작업자
자산 관리

잠금/태그아웃(LOTO)이란 무엇인가요?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
게시일 2026년 04월 30일

잠금/태그아웃(LOTO)의 정의

잠금/태그아웃(LOTO)은 위험한 장비를 수리하기 전에 안전하게 가동 중지되었는지 확인하기 위해 조직에서 사용하는 안전 절차입니다.

LOTO는 환경·보건·안전(EHS) 분야의 핵심 요소입니다. 작업 현장, 지역 사회 및 공공 장소 등 다양한 환경에서 사람의 건강과 환경을 보호하는 데 중점을 둡니다.

대부분의 조직에서는 유지보수 기술자가 장비를 정비하기 전에 일상적인 유지보수 작업의 일부로 LOTO를 수행합니다. LOTO 활동은 전기 회로를 차단하는 간단한 작업부터 유압 및 공압 시스템의 잔류 에너지를 제거하는 보다 복잡한 절차까지 폭넓게 포함합니다.

'잠금/태그아웃(lockout/tagout)'이라는 용어는 잠금(lockout)과 태그아웃(tagout)이라는 두 가지 상호 보완적인 작업을 의미합니다.

  • 잠금(Lockout): 회로 차단기, 밸브 및 분리 스위치와 같은 에너지 차단 장치에 물리적 잠금장치(일반적으로 자물쇠)를 설치하여 장비가 에너지원이 차단된 상태를 유지하도록 하는 작업입니다.
  • 태그아웃(Tagout): 태그아웃 장치라고도 하는 경고 태그를 사용하여 태그가 제거될 때까지 누구도 해당 기계나 장비를 작동해서는 안 된다는 점을 표시하는 작업입니다.

조직은 유지보수, 청소 및 공구 교체와 같은 일상적인 생산 작업에서 기술자가 위험 에너지를 다루어야 하는 경우 LOTO 절차를 적용합니다. 위험 에너지원이 예기치 않게 방출되거나 활성화되면 작업자가 부상을 입거나 사망할 수 있으며, 장비가 손상될 수도 있습니다. 여기에는 전기, 기계, 유압, 공압, 열, 화학, 중력 및 방사선 에너지가 포함될 수 있습니다.

최근 보고서에 따르면 전 세계 LOTO 장비 시장 규모는 2억 6천만 달러로 평가되었습니다. 또한 향후 7년간 연평균 성장률(CAGR) 5~7%로 성장할 것으로 예상됩니다.1 OSHA는 LOTO 절차가 미국에서만 연간 120명의 사망과 50,000명의 부상을 예방한다고 추정합니다.2

미국에서는 미국 산업안전보건청(OSHA)이 위험 에너지 관리 기준(Control of Hazardous Energy Standard, 29 CFR 1910.147)을 통해 모든 LOTO 프로그램을 규제합니다. 이 OSHA 기준은 안전 교육, 잠금/태그아웃 절차 및 정기 점검을 포함하여 에너지 관리 프로그램에 필요한 모든 요구사항을 규정합니다. 일부 OSHA 규정에서는 태그아웃을 잠금 없이 단독으로 사용하는 것을 허용하지만, OSHA 체계에서는 장치가 다시 작동하는 것을 물리적으로 차단할 수 있는 잠금 절차를 우선합니다.

최신 기술 뉴스를 읽는 10만 명 이상의 구독자와 함께하세요

매주 2회 제공되는 Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 및 그 이상에 관한 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 정보를 확인하세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

잠금/태그아웃은 어떻게 작동하나요?

잠금/태그아웃(LOTO)은 특정 자산이나 시스템의 요구사항에 맞게 조정할 수 있는 7가지 에너지 관리 절차로 구성됩니다. 이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1. 준비

가동 중지를 시작하기 전에 권한이 있는 작업자는 장비에 존재하는 다양한 위험 에너지원을 식별합니다. 이 단계에서는 다음과 같은 1차 및 2차 에너지원을 모두 확인합니다.

  • 전기 장비 및 회로 차단기
  • 움직이는 부품이 있는 기계 장비
  • 유압 및 공압 시스템
  • 열 또는 화학 에너지

준비 단계에서는 엔지니어와 기술자가 이러한 다양한 에너지원과 관련된 위험을 식별하고 충분히 숙지하여, 수리를 시작하기 전에 에너지가 완전히 차단되었는지 확인합니다. 

2. 가동 중지

영향을 받는 모든 에너지원을 식별하고 차단한 후에는 작업자가 푸시 버튼이나 제어판과 같은 조작 장치를 사용하여 장비를 안전한 상태로 전환합니다.

가동 중지를 올바르게 수행하면 이후 작업 과정에서 예기치 않게 장비가 다시 가동되어 작업자의 안전이 위협받는 상황을 방지할 수 있습니다.

3. 차단

세 번째 단계에서는 단로 스위치, 밸브 및 배관 시스템의 블랭크 플랜지와 같은 모든 관련 에너지 차단 장치가 안전하게 작동 상태에 있는지 확인합니다. 이 단계의 목적은 장비와 모든 잠재적인 전원 사이를 물리적으로 차단하는 것입니다.

4. 적용

적용 단계에서는 권한이 있는 작업자가 자신의 안전을 더욱 확실하게 보장하기 위해 각 에너지 차단 지점에 직접 잠금장치를 설치합니다. 여러 작업자가 함께 작업하는 환경에서는 LOTO 규정에 따라 해스프(hasp)와 잠금 상자(lockbox)를 사용하여 그룹 잠금을 수행할 수 있습니다. 이러한 안전 장치는 하나의 장비와 그 에너지원에 대한 단일 차단 지점에 여러 개의 잠금장치를 설치할 수 있도록 지원합니다.

이 단계에서는 작업자가 잠금장치에 태그아웃 장치를 부착하여, 태그가 제거될 때까지 해당 장비의 전원을 켜서는 안 된다는 점을 명확하게 표시합니다.

5. 해제

해제 단계는 '잔류 에너지 제거' 단계라고도 하며, 작업자가 장비를 정비하기 전에 장비 내부에 에너지가 남아 있지 않도록 하는 데 매우 중요한 단계입니다. 시스템과 장비에 남아 있는 잔류 에너지를 제대로 제거하지 않으면 산업 현장에서 부상이나 사망 사고가 발생할 수 있습니다.

일부 조직에서는 해제 단계를 공정 안전 관리(PSM, Process Safety Management)의 일부로 운영하기도 합니다. PSM은 작업자가 위험 화학물질을 안전하게 취급할 수 있도록 지원하는 전사적이고 체계적인 관리 접근 방식입니다.

다섯 번째 단계에서는 일반적으로 다음 작업을 수행합니다.

  • 공압 또는 유압 배관의 압력을 배출하여 시스템 내부에 압축 공기나 유체가 남아 있지 않도록 합니다
  • 전기 장비의 커패시터를 방전하여 잔류 에너지를 제거합니다
  • 가열된 구성 요소를 충분히 냉각하여 작업자가 화상을 입지 않도록 합니다

6. 확인

여섯 번째 단계에서는 권한이 있는 작업자가 철저한 점검을 수행하여 시스템의 에너지가 완전히 차단되었는지, 그리고 작업을 시작해도 되는지 확인합니다.

이 단계에서는 수리 작업 중 장비가 예기치 않게 다시 작동하는 일이 없도록 장치나 장비를 반복해서 시동해 보는 절차가 포함되는 경우가 많습니다.

7. 재가동

유지보수 기술자가 작업을 마치면 해당 시스템이나 장비에 다시 에너지를 공급하고 재가동할 수 있습니다.

권한이 있는 작업자는 모든 잠금장치와 태그를 제거하고 모든 작업자가 장비에서 벗어나 있는지 확인한 후 시스템을 다시 가동하여 안전하게 운영 상태로 복구합니다.

Mixture of Experts | 12월 12일, 에피소드 85

AI 디코딩: 주간 뉴스 요약

세계적인 수준의 엔지니어, 연구원, 제품 리더 등으로 구성된 패널과 함께 불필요한 AI 잡음을 차단하고 실질적인 AI 최신 소식과 인사이트를 확인해 보세요.
Mixture of Experts의 모든 에피소드 보기

잠금/태그아웃 프로그램 도입의 이점

잠금/태그아웃(LOTO) 절차는 운영 안전성과 규정 준수 등 여러 측면에서 조직이 측정 가능한 성과를 달성하는 데 도움이 됩니다. 기업 차원에서 얻을 수 있는 주요 이점 몇 가지를 자세히 살펴보겠습니다.

  • 작업장 부상 및 사망 사고 감소: 잠금/태그아웃 프로그램은 수리 작업 중 장비가 예기치 않게 가동되거나 위험 에너지가 방출되어 발생하는 작업자의 부상과 사망 사고를 예방하는 데 도움이 됩니다. LOTO는 시스템이나 장비 내부에 저장된 에너지로 인해 발생할 수 있는 위험을 근본적으로 제거할 수 있는 안전 조치를 유지보수 팀이 구현하도록 지원합니다.
  • 규정 준수 향상: 장비에 적절한 LOTO 절차를 적용하면 조직은 OSHA 기준, CFR 요구사항 및 장비와 시스템에 적용되는 거버넌스·위험·규정 준수(GRC) 프레임워크를 준수하는 데 도움이 됩니다. LOTO 절차를 통해 조직은 규정 미준수로 인한 제재를 방지하고 작업자를 위험 물질로부터 보호할 수 있습니다.
  • 표준화 수준 향상: 효율적인 에너지 관리 프로그램은 잘 설계된 LOTO 프레임워크의 핵심 요소로, 작업 수행 방식의 편차를 줄이는 데 도움이 됩니다. 적절한 교육을 통해 작업자는 자신의 역할과 책임을 더욱 명확히 이해하고 안전 절차를 철저히 준수할 수 있습니다. 예를 들어 LOTO는 특정 장비에 대해서는 권한이 있는 작업자만 잠금/태그아웃 절차를 수행하도록 하고, 영향을 받는 작업자가 LOTO가 적용 중인 상태를 명확히 인지하도록 지원합니다.
  • 운영 규율 강화: LOTO는 가동 중지 절차, 에너지 차단 및 장비 운전 상태 확인과 같은 기존 운영 절차를 더욱 철저히 준수하도록 지원합니다. 또한 안전하지 않은 작업 환경을 초래하는 비공식적이고 위험한 임시방편에 대한 의존도를 줄이고, 이를 현대적이고 규정을 준수하며 검증된 작업 방식으로 대체합니다. 
  • 자산 수명 연장: 잠금/태그아웃은 작업자 안전을 위한 절차이지만 자산 관리 측면에서도 중요한 가치를 제공합니다. LOTO는 체계적인 에너지 차단을 시행하고, 자산을 손상시키거나 수명을 단축시킬 수 있는 예기치 않은 재가동을 방지함으로써 자산의 무결성을 유지하고 자산 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 최신 LOTO 프로그램은 시간이 지나면서 자산 성능을 저하시키는 기계적 응력, 전기적 결함 및 공정으로 인한 손상을 줄여 줍니다.

잠금/태그아웃의 주요 활용 사례

잠금/태그아웃(LOTO)은 다양한 산업과 작업 환경에서 적용됩니다. 작업자가 시스템과 장비 내부에 남아 있을 수 있는 위험 에너지를 다루어야 하는 모든 곳에서 LOTO가 활용됩니다.

다음은 가장 일반적인 활용 사례입니다.

산업 제조

산업 제조 환경에서 LOTO는 생산 라인, 로봇 및 중장비를 지원하는 유지보수 작업을 개선하는 데 도움이 됩니다.

산업 현장에서의 LOTO는 산업 운영을 관리하는 시스템을 보호하기 위한 일련의 기술과 관행인 운영 기술(OT) 보안과 밀접한 관련이 있습니다. 공구 교체, 청소 및 수리와 같은 일반적인 OT 작업에서는 작업자의 안전을 위해 에너지를 완전히 차단하고 장비가 예기치 않게 다시 가동되는 것을 방지해야 합니다.
유틸리티

유틸리티 산업에서는 LOTO 절차를 통해 기술자가 배전반, 변압기 및 차단기와 같은 전기 설비를 안전하게 수리할 수 있도록 지원합니다.

이러한 작업에서는 작업자가 전원으로 인한 심각한 위험에 노출되지 않도록 적절한 잠금 절차를 철저히 준수해야 합니다.
유압 및 공압 시스템

유압 및 공압 시스템은 가압된 유체를 이용해 기계를 작동시키고 기계적 작업을 수행하는 대표적인 유체 동력 시스템입니다. 유압 시스템은 액체를, 공압 시스템은 기체를 사용합니다.

LOTO 절차는 작업자가 유지보수 작업을 수행하기 전에 시스템 내부의 압력을 완전히 제거하여 유압 및 공압 시스템에 저장된 에너지가 방출되는 것을 방지합니다.
중장비

건설 현장에서 자주 사용되는 대형 및 고에너지 이동식 기계인 중장비에는 유지보수나 정비를 수행하기 전에 완전히 차단해야 하는 위험 에너지원이 포함되어 있을 수 있습니다.

LOTO는 중장비가 예기치 않게 다시 가동되어 수리 작업 중인 작업자를 위험에 빠뜨리지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.
실험실 환경

기술자가 의료 장비, 멸균 시스템 및 실험 장비를 자주 다루는 실험실 환경에서는 엔지니어와 의료진의 안전을 위해 LOTO 절차를 적용합니다.

실험실에서는 전기, 압축 가스, 진공 시스템 및 열원과 같은 다양한 형태의 에너지가 함께 사용되므로 위험이 발생할 수 있습니다. 적절한 LOTO 절차를 마련하면 작업자가 장비를 다루기 전에 모든 시스템을 제로 에너지 상태로 만들 수 있습니다.

잠금/태그아웃 프로그램의 과제

전반적으로 효과적인 절차임에도 불구하고, 최신 잠금/태그아웃(LOTO) 프로그램은 여전히 여러 가지 중요한 과제에 직면해 있습니다. LOTO 작업자는 최신 시스템과 인프라의 복잡성으로 인해 중요한 사항을 간과하는 경우가 많으며, 이는 작업자를 직접적인 위험에 노출시킬 수 있습니다.

다음에서는 LOTO를 어렵게 만드는 대표적인 문제를 자세히 살펴보겠습니다.

  • 인프라 복잡성: Industry 4.0의 확산으로 인해 최신 산업 시스템은 그 어느 때보다도 더 많은 구성 요소가 상호 연결되어 있습니다. 인공 지능(AI)사물 인터넷(IoT)은 작업 환경에 새로운 기능과 효율성을 제공했지만, 동시에 위험 에너지원을 완전히 차단하기 어렵게 만드는 복잡성도 증가시켰습니다.
  • 사람의 실수: 가장 현대적이고 기술적으로 발전된 LOTO 절차라도 사람의 실수에서 완전히 자유로울 수는 없습니다. 절차를 생략하거나, 잠금/태그아웃 장치를 부적절하게 취급하거나, 에너지 관리 절차를 엄격하게 준수하지 않는 것은 사람의 실수로 인해 전체 시스템이 위험에 처할 수 있는 대표적인 사례입니다.
  • 부적절한 교육: LOTO 절차에 대한 부적절한 교육은 LOTO 프로그램을 구축할 때 여전히 가장 큰 위험 요인 중 하나입니다. 많은 시간과 자원이 필요하기 때문에 기업은 조직 전반에 걸쳐 효과적인 잠금/태그아웃 교육을 실시하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 관리자는 권한이 있는 작업자와 영향을 받는 작업자 모두가 예기치 않은 재가동에 따른 책임과 위험을 충분히 이해하도록 해야 합니다.
  • 프로그램 유지 관리: LOTO 프로그램이 효과적이려면 정기적으로 업데이트되고 유지 관리되어야 합니다. 장비와 마찬가지로 LOTO 프로세스도 시간이 지나면서 변화하며, 잠금/태그아웃 절차도 자주 재평가하지 않으면 효과가 떨어질 위험이 있습니다. 오래된 LOTO 관행은 작업자의 위험을 증가시키는 잘못된 에너지 관리 방법으로 이어질 수 있습니다.
  • 정기 점검: LOTO 관행을 규정하는 OSHA 기준에서는 인증을 위해 모든 절차를 정기적으로 점검하고 검토하도록 요구합니다. 고용주와 조직은 각 에너지 관리 절차를 매년 점검해야 하며, OSHA 감독관은 권한이 있는 작업자가 필요한 절차를 수행하는 과정을 관찰하여 각 단계가 준수되었는지 확인해야 합니다.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Verdantix의 독립적인 Green Quadrant 2025를 통해 자신 있게 CMMS를 선택하세요

조직이 유지보수 디지털화, 자산 신뢰성 향상, 실시간 가시성 개선에 집중함에 따라 CMMS 시장이 어떻게 변화하고 있는지 알아보세요

리소스

다양한 기술 관련 아이콘을 둘러싸고 묘사하는 중앙의 녹색 그라데이션 원이 상호 연결된 노드와 선이 있는 원형 네트워크 디자인을 특징으로 하는 양식화된 일러스트
운영 및 유지보수 리더가 현재에 맞게 구축되고 미래에 대비하는 시스템을 선택하는 방법

조직이 AI, 클라우드 및 데이터 전략을 활용하여 혁신을 주도하고 효율성을 개선하며 미래 성장을 위한 견고한 기반을 구축하는 방법을 살펴보세요.
IDC 로고
IDC: IBM Maximo의 비즈니스 가치

조직이 IBM Maximo를 사용하여 자산을 관리함으로써 어떻게 상당한 가치를 달성할 수 있는지 알아보세요.
워크플로 관리 툴 및 데이터 시각화를 보여주는 대시보드
셀프 가이드 투어 하기

통합 자산 수명 주기 관리 솔루션인 IBM® Maximo Application Suite를 살펴보세요. 선호하는 경로를 선택하면 10분 안에 빠르게 살펴보실 수 있습니다.
IDC 로고
IDC가 오늘날의 EAM을 평가하는 방법 알아보기

AI 지원 엔터프라이즈 자산 관리 솔루션을 평가하고 적합한 공급업체를 선택하여 다운타임을 줄이고 규정 준수 요구 사항을 충족하며 투자 수익률(ROI)을 극대화하세요.
파란색의 추상 궤도 디자인 일러스트
신뢰할 수 있고 지속 가능하며 재생 가능하며 효과적인 에너지

VPI가 IBM Maximo 소프트웨어를 사용하여 순 배출량 제로를 어떻게 추진하는지 알아보세요.

진한 파란색 배경에 선이 있는 4개의 흰색 점 주위의 화살표
출퇴근길 탄소 배출량 줄이기

런던교통공사, IBM Maximo 소프트웨어로 유지보수 작업을 중앙 집중화하여 대중의 이동을 안전하고 안정적이며 지속 가능하게 유지
관련 솔루션
IBM® Maximo®

AI 기반 인사이트와 자동화를 활용해, 자산을 관리하고 유지하며 최적화하세요.

 IBM Maximo 살펴보기
자산 라이프사이클 관리(ALM) 소프트웨어 및 솔루션

AI 및 데이터 인사이트를 사용하여 처음부터 끝까지 자산 성능을 최적화하세요.

 ALM 솔루션 살펴보기
지속가능성 컨설팅 서비스

AI 기반 전략과 혁신을 통해 지속가능성 목표를 실행으로 옮기세요.

         지속가능성 컨설팅 서비스 살펴보기
    다음 단계 안내

    IBM Maximo가 자산 최적화, 유지관리 개선, 지속가능성 목표 지원에 어떻게 도움이 되는지 확인해 보세요. 지금 바로 데모를 예약하고 실제로 어떻게 활용되는지 직접 살펴보세요.

    1. IBM Maximo 살펴보기
    2. 라이브 데모 예약
    각주

    1 잠금 태그아웃 장비 시장 개요, Global Market Statistics, 2022~2024

    2 OSHA 팩트 시트(잠금/태그아웃), 미국 산업안전보건청, 2022