잠금/태그아웃(LOTO)이란 무엇인가요?

잠금/태그아웃(LOTO)은 위험한 장비를 수리하기 전에 안전하게 가동 중지되었는지 확인하기 위해 조직에서 사용하는 안전 절차입니다.
LOTO는 환경·보건·안전(EHS) 분야의 핵심 요소입니다. 작업 현장, 지역 사회 및 공공 장소 등 다양한 환경에서 사람의 건강과 환경을 보호하는 데 중점을 둡니다.
대부분의 조직에서는 유지보수 기술자가 장비를 정비하기 전에 일상적인 유지보수 작업의 일부로 LOTO를 수행합니다. LOTO 활동은 전기 회로를 차단하는 간단한 작업부터 유압 및 공압 시스템의 잔류 에너지를 제거하는 보다 복잡한 절차까지 폭넓게 포함합니다.
'잠금/태그아웃(lockout/tagout)'이라는 용어는 잠금(lockout)과 태그아웃(tagout)이라는 두 가지 상호 보완적인 작업을 의미합니다.
조직은 유지보수, 청소 및 공구 교체와 같은 일상적인 생산 작업에서 기술자가 위험 에너지를 다루어야 하는 경우 LOTO 절차를 적용합니다. 위험 에너지원이 예기치 않게 방출되거나 활성화되면 작업자가 부상을 입거나 사망할 수 있으며, 장비가 손상될 수도 있습니다. 여기에는 전기, 기계, 유압, 공압, 열, 화학, 중력 및 방사선 에너지가 포함될 수 있습니다.
최근 보고서에 따르면 전 세계 LOTO 장비 시장 규모는 2억 6천만 달러로 평가되었습니다. 또한 향후 7년간 연평균 성장률(CAGR) 5~7%로 성장할 것으로 예상됩니다.1 OSHA는 LOTO 절차가 미국에서만 연간 120명의 사망과 50,000명의 부상을 예방한다고 추정합니다.2
미국에서는 미국 산업안전보건청(OSHA)이 위험 에너지 관리 기준(Control of Hazardous Energy Standard, 29 CFR 1910.147)을 통해 모든 LOTO 프로그램을 규제합니다. 이 OSHA 기준은 안전 교육, 잠금/태그아웃 절차 및 정기 점검을 포함하여 에너지 관리 프로그램에 필요한 모든 요구사항을 규정합니다. 일부 OSHA 규정에서는 태그아웃을 잠금 없이 단독으로 사용하는 것을 허용하지만, OSHA 체계에서는 장치가 다시 작동하는 것을 물리적으로 차단할 수 있는 잠금 절차를 우선합니다.
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잠금/태그아웃(LOTO)은 특정 자산이나 시스템의 요구사항에 맞게 조정할 수 있는 7가지 에너지 관리 절차로 구성됩니다. 이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.
가동 중지를 시작하기 전에 권한이 있는 작업자는 장비에 존재하는 다양한 위험 에너지원을 식별합니다. 이 단계에서는 다음과 같은 1차 및 2차 에너지원을 모두 확인합니다.
준비 단계에서는 엔지니어와 기술자가 이러한 다양한 에너지원과 관련된 위험을 식별하고 충분히 숙지하여, 수리를 시작하기 전에 에너지가 완전히 차단되었는지 확인합니다.
영향을 받는 모든 에너지원을 식별하고 차단한 후에는 작업자가 푸시 버튼이나 제어판과 같은 조작 장치를 사용하여 장비를 안전한 상태로 전환합니다.
가동 중지를 올바르게 수행하면 이후 작업 과정에서 예기치 않게 장비가 다시 가동되어 작업자의 안전이 위협받는 상황을 방지할 수 있습니다.
세 번째 단계에서는 단로 스위치, 밸브 및 배관 시스템의 블랭크 플랜지와 같은 모든 관련 에너지 차단 장치가 안전하게 작동 상태에 있는지 확인합니다. 이 단계의 목적은 장비와 모든 잠재적인 전원 사이를 물리적으로 차단하는 것입니다.
적용 단계에서는 권한이 있는 작업자가 자신의 안전을 더욱 확실하게 보장하기 위해 각 에너지 차단 지점에 직접 잠금장치를 설치합니다. 여러 작업자가 함께 작업하는 환경에서는 LOTO 규정에 따라 해스프(hasp)와 잠금 상자(lockbox)를 사용하여 그룹 잠금을 수행할 수 있습니다. 이러한 안전 장치는 하나의 장비와 그 에너지원에 대한 단일 차단 지점에 여러 개의 잠금장치를 설치할 수 있도록 지원합니다.
이 단계에서는 작업자가 잠금장치에 태그아웃 장치를 부착하여, 태그가 제거될 때까지 해당 장비의 전원을 켜서는 안 된다는 점을 명확하게 표시합니다.
해제 단계는 '잔류 에너지 제거' 단계라고도 하며, 작업자가 장비를 정비하기 전에 장비 내부에 에너지가 남아 있지 않도록 하는 데 매우 중요한 단계입니다. 시스템과 장비에 남아 있는 잔류 에너지를 제대로 제거하지 않으면 산업 현장에서 부상이나 사망 사고가 발생할 수 있습니다.
일부 조직에서는 해제 단계를 공정 안전 관리(PSM, Process Safety Management)의 일부로 운영하기도 합니다. PSM은 작업자가 위험 화학물질을 안전하게 취급할 수 있도록 지원하는 전사적이고 체계적인 관리 접근 방식입니다.
다섯 번째 단계에서는 일반적으로 다음 작업을 수행합니다.
여섯 번째 단계에서는 권한이 있는 작업자가 철저한 점검을 수행하여 시스템의 에너지가 완전히 차단되었는지, 그리고 작업을 시작해도 되는지 확인합니다.
이 단계에서는 수리 작업 중 장비가 예기치 않게 다시 작동하는 일이 없도록 장치나 장비를 반복해서 시동해 보는 절차가 포함되는 경우가 많습니다.
유지보수 기술자가 작업을 마치면 해당 시스템이나 장비에 다시 에너지를 공급하고 재가동할 수 있습니다.
권한이 있는 작업자는 모든 잠금장치와 태그를 제거하고 모든 작업자가 장비에서 벗어나 있는지 확인한 후 시스템을 다시 가동하여 안전하게 운영 상태로 복구합니다.
잠금/태그아웃(LOTO) 절차는 운영 안전성과 규정 준수 등 여러 측면에서 조직이 측정 가능한 성과를 달성하는 데 도움이 됩니다. 기업 차원에서 얻을 수 있는 주요 이점 몇 가지를 자세히 살펴보겠습니다.
잠금/태그아웃(LOTO)은 다양한 산업과 작업 환경에서 적용됩니다. 작업자가 시스템과 장비 내부에 남아 있을 수 있는 위험 에너지를 다루어야 하는 모든 곳에서 LOTO가 활용됩니다.
다음은 가장 일반적인 활용 사례입니다.
산업 제조 환경에서 LOTO는 생산 라인, 로봇 및 중장비를 지원하는 유지보수 작업을 개선하는 데 도움이 됩니다.
산업 현장에서의 LOTO는 산업 운영을 관리하는 시스템을 보호하기 위한 일련의 기술과 관행인 운영 기술(OT) 보안과 밀접한 관련이 있습니다. 공구 교체, 청소 및 수리와 같은 일반적인 OT 작업에서는 작업자의 안전을 위해 에너지를 완전히 차단하고 장비가 예기치 않게 다시 가동되는 것을 방지해야 합니다.
유틸리티 산업에서는 LOTO 절차를 통해 기술자가 배전반, 변압기 및 차단기와 같은 전기 설비를 안전하게 수리할 수 있도록 지원합니다.
이러한 작업에서는 작업자가 전원으로 인한 심각한 위험에 노출되지 않도록 적절한 잠금 절차를 철저히 준수해야 합니다.
유압 및 공압 시스템은 가압된 유체를 이용해 기계를 작동시키고 기계적 작업을 수행하는 대표적인 유체 동력 시스템입니다. 유압 시스템은 액체를, 공압 시스템은 기체를 사용합니다.
LOTO 절차는 작업자가 유지보수 작업을 수행하기 전에 시스템 내부의 압력을 완전히 제거하여 유압 및 공압 시스템에 저장된 에너지가 방출되는 것을 방지합니다.
건설 현장에서 자주 사용되는 대형 및 고에너지 이동식 기계인 중장비에는 유지보수나 정비를 수행하기 전에 완전히 차단해야 하는 위험 에너지원이 포함되어 있을 수 있습니다.
LOTO는 중장비가 예기치 않게 다시 가동되어 수리 작업 중인 작업자를 위험에 빠뜨리지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.
기술자가 의료 장비, 멸균 시스템 및 실험 장비를 자주 다루는 실험실 환경에서는 엔지니어와 의료진의 안전을 위해 LOTO 절차를 적용합니다.
실험실에서는 전기, 압축 가스, 진공 시스템 및 열원과 같은 다양한 형태의 에너지가 함께 사용되므로 위험이 발생할 수 있습니다. 적절한 LOTO 절차를 마련하면 작업자가 장비를 다루기 전에 모든 시스템을 제로 에너지 상태로 만들 수 있습니다.
전반적으로 효과적인 절차임에도 불구하고, 최신 잠금/태그아웃(LOTO) 프로그램은 여전히 여러 가지 중요한 과제에 직면해 있습니다. LOTO 작업자는 최신 시스템과 인프라의 복잡성으로 인해 중요한 사항을 간과하는 경우가 많으며, 이는 작업자를 직접적인 위험에 노출시킬 수 있습니다.
다음에서는 LOTO를 어렵게 만드는 대표적인 문제를 자세히 살펴보겠습니다.
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