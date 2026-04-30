잠금/태그아웃(LOTO)이란 무엇인가요?

LOTO는 환경·보건·안전(EHS) 분야의 핵심 요소입니다. 작업 현장, 지역 사회 및 공공 장소 등 다양한 환경에서 사람의 건강과 환경을 보호하는 데 중점을 둡니다.

대부분의 조직에서는 유지보수 기술자가 장비를 정비하기 전에 일상적인 유지보수 작업의 일부로 LOTO를 수행합니다. LOTO 활동은 전기 회로를 차단하는 간단한 작업부터 유압 및 공압 시스템의 잔류 에너지를 제거하는 보다 복잡한 절차까지 폭넓게 포함합니다.

'잠금/태그아웃(lockout/tagout)'이라는 용어는 잠금(lockout)과 태그아웃(tagout)이라는 두 가지 상호 보완적인 작업을 의미합니다.

잠금(Lockout): 회로 차단기, 밸브 및 분리 스위치와 같은 에너지 차단 장치에 물리적 잠금장치(일반적으로 자물쇠)를 설치하여 장비가 에너지원이 차단된 상태를 유지하도록 하는 작업입니다.

회로 차단기, 밸브 및 분리 스위치와 같은 에너지 차단 장치에 물리적 잠금장치(일반적으로 자물쇠)를 설치하여 장비가 에너지원이 차단된 상태를 유지하도록 하는 작업입니다. 태그아웃(Tagout): 태그아웃 장치라고도 하는 경고 태그를 사용하여 태그가 제거될 때까지 누구도 해당 기계나 장비를 작동해서는 안 된다는 점을 표시하는 작업입니다.

조직은 유지보수, 청소 및 공구 교체와 같은 일상적인 생산 작업에서 기술자가 위험 에너지를 다루어야 하는 경우 LOTO 절차를 적용합니다. 위험 에너지원이 예기치 않게 방출되거나 활성화되면 작업자가 부상을 입거나 사망할 수 있으며, 장비가 손상될 수도 있습니다. 여기에는 전기, 기계, 유압, 공압, 열, 화학, 중력 및 방사선 에너지가 포함될 수 있습니다.

최근 보고서에 따르면 전 세계 LOTO 장비 시장 규모는 2억 6천만 달러로 평가되었습니다. 또한 향후 7년간 연평균 성장률(CAGR) 5~7%로 성장할 것으로 예상됩니다.1 OSHA는 LOTO 절차가 미국에서만 연간 120명의 사망과 50,000명의 부상을 예방한다고 추정합니다.2

미국에서는 미국 산업안전보건청(OSHA)이 위험 에너지 관리 기준(Control of Hazardous Energy Standard, 29 CFR 1910.147)을 통해 모든 LOTO 프로그램을 규제합니다. 이 OSHA 기준은 안전 교육, 잠금/태그아웃 절차 및 정기 점검을 포함하여 에너지 관리 프로그램에 필요한 모든 요구사항을 규정합니다. 일부 OSHA 규정에서는 태그아웃을 잠금 없이 단독으로 사용하는 것을 허용하지만, OSHA 체계에서는 장치가 다시 작동하는 것을 물리적으로 차단할 수 있는 잠금 절차를 우선합니다.