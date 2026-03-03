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공정 안전 관리(PSM)란 무엇인가요?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
게시일 2026년 03월 3일

공정 안전 관리, 정의

공정 안전 관리(PSM)는 조직이 직원이 고위험 화학 물질을 안전하게 취급할 수 있도록 하기 위해 활용하는 체계적인 접근 방식입니다.

탄탄한 PSM 접근 방식은 작업자 위험을 줄이고, 기업이 다양한 작업장 안전 규정을 준수하도록 돕습니다. 강력한 PSM은 위험 화학 물질을 처리해야 하는 조직이 위험 관리에 대한 탄탄한 접근 방식을 구축하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이를 통해 조직은 핵심 비즈니스 프로세스에 영향을 줄 수 있는 다양한 위협을 식별하고 평가하며 해결합니다.

미국에서는 노동부 산하 연방 기관인 산업안전보건청(OSHA)이 PSM 규정과 산업 안전 규정을 제정합니다. 이 규정은 “고위험 화학물질 공정 안전 관리” 표준인 연방 규정(CFR) 1910.119에 명시되어 있으며, 독성 또는 가연성 액체 및 가스와 같은 매우 위험한 물질의 사용에 대해 기준 수량을 설정하는 관리 체계입니다.

PSM의 글로벌 시장 규모는 크며 계속 성장하고 있습니다. 최근 보고서에 따르면 2025년 시장 규모는 35억 달러로 평가되었습니다. 또한 향후 7년 동안 59억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 7.5%에 해당합니다.1

프로세스 안전 관리와 산업 안전 비교

공정 안전 관리(PSM)와 산업 안전은 밀접한 개념이지만, 산업 안전은 조직이 다양한 작업장 사고로부터 작업자를 보호하는 전반적인 방법을 의미합니다. 반면 PSM은 위험 물질의 유출로 발생하는 사고를 예방하는 데 초점을 둡니다.

산업 안전은 작업자의 안전 수칙, 행동, 절차 준수를 강조하는 반면, PSM은 위험을 줄이기 위한 종합적인 관리 체계와 위험 평가에 중점을 둡니다.

예를 들어 산업 안전 절차는 작업자가 독성 화학 물질을 다룰 때 장갑을 착용하도록 하는 데 도움을 줄 수 있지만, PSM 시스템은 해당 화학 물질의 제조, 저장, 사용 전반이 안전하게 이루어지도록 보장합니다.

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OSHA의 PSM 14대 요소

공정 안전 관리(PSM)는 조직이 비즈니스 전반에 걸쳐 적용하는 엄격한 일련의 실행 기준에 기반합니다. 이러한 실행 기준은 공정 안전 관리 프로그램으로 통칭되며, 데이터 수집 및 처리, 위험 감소 방법론, 지속적인 교육과 개선을 포함합니다.

이 표준은 미국에서 시작되었지만, 전 세계적으로 가장 강력하고 가장 많이 참조되는 PSM 프레임워크 중 하나로 평가됩니다. 이 표준에서 제시하는 요구 사항, 즉 “OSHA의 PSM 14대 요소”는 다양한 위험 물질을 다루는 과정에서 작업자의 안전을 보장하고 조직의 규정 준수를 돕습니다.

OSHA의 PSM 14대 요소는 위험 물질을 다루는 조직을 위한 핵심 지침을 제공합니다. 이를 준수하기 위해 고용주는 각 요소를 모두 포함하는 프로세스를 수립해야 합니다.

  1. 공정 안전 정보(PSI): 잠재적인 화학적 위험과 이를 안전하게 제어하기 위해 필요한 장비에 대한 상세 목록입니다.
  2. 공정 위험 분석(PHA): 위험 및 운전성 분석(HAZOP)과 “가정 시나리오(what-if)” 검토와 같은 대표적인 PSM 방법론을 활용해 공정을 체계적으로 분석하는 방식입니다.
  3. 운영 절차: 독성 물질을 취급하는 모든 절차에 대한 상세한 설명으로, 일반적인 운영뿐 아니라 시스템 및 장비의 정지와 재가동 절차까지 포함합니다.
  4. 직원 참여: 위험 식별, 안전 계획 수립, PHA 팀의 교육 및 운영과 같은 주요 단계에 참여하는 모든 직원의 적극적인 참여가 필요합니다.
  5. 지속적인 교육: 모든 인력이 자신이 다루는 물질의 위험성과 안전 수칙을 이해할 수 있도록 공정과 대응 방법에 대해 구체적으로 교육합니다.
  6. 외주 인력 관리: 모든 협력업체가 화학 물질을 안전하게 취급하기 위해 필요한 위험 요소와 안전 작업 방식을 이해할 수 있도록 안내합니다.
  7. 가동 전 안전 검토(PSSR): 신규 또는 변경된 공정은 시스템이나 공정을 시작하거나 재가동하기 전에 PSM의 안전 요건을 충족해야 합니다.
  8. 기계적 건전성: 조직은 장비, 배관, 계측 장치, 안전 시스템을 유지하기 위한 엄격한 관리 프로그램을 갖추고 있음을 입증해야 합니다.
  9. 화기 작업 허가: ‘화기 작업’ 허가는 가연성 물질 근처에서 점화원을 유발할 수 있는 작업에 대해 특별히 발급되는 통제된 허가입니다.
  10. 변경 관리(MOC): 위험 물질, 기술, 장비, 공정에 대한 모든 변경 사항에 대해 수행하는 공식적인 위험 평가 및 승인 절차입니다.
  11. 사고 조사: 공정 안전 사고가 재발하지 않도록 모든 사고에 대해 엄격한 근본 원인 분석을 수행합니다.
  12. 비상 계획 및 대응 절차: 조직은 내부와 외부의 비상 상황에 모두 대응할 수 있도록 종합적인 계획과 시스템을 갖추고 있음을 입증해야 합니다.
  13. 규정 준수 감사: 조직은 PSM 프로그램의 효과를 보장하기 위해 설계된 정기적이고 문서화된 규정 준수 감사를 받아야 합니다.
  14. 영업 비밀: 조직은 해당 정보가 기밀로 간주되더라도 PSM 관련 정보에 대한 제한 없는 접근을 보장해야 합니다.
Mixture of Experts | 12월 12일, 에피소드 85

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화학 공정 안전 센터(CCPS) 모델

OSHA는 조직이 효과적인 PSM 프로그램을 구축하는 방법에 대한 규제 지침을 정의하지만, 많은 조직은 화학 공정 안전 센터(CCPS)로부터 추가 지침을 구합니다. The CCPS is a division of the American Institute of Chemical Engineers (AIChE).CCPS는 미국 화학공학회(AIChE)의 한 부서입니다. CCPS는 OSHA 지침보다 더 심층적인 프레임워크를 제공하며, 조직 차원에서의 문화적 변화와 위험에 대한 깊은 이해를 구축하는 데 초점을 둡니다. 

OSHA의 PSM 14대 요소에 더해, CCPS 모델은 조직이 다음과 같은 사항을 어떻게 수행할 수 있는지에 대한 지침도 제공합니다.

  • 공정 안전 문화 구축
  • 엄격한 공정 안전 교육 제공
  • 위험 화학 물질을 다루는 부서(BU)에만 국한하지 않고, 조직 전체의 이해관계자 참여 유도
  • 모든 직원의 운영 준비 상태 확보
  • 자산의 건전성과 성능 확보

공정 안전 관리의 주요 이점

강력한 PSM 프로그램은 위험 물질을 다루는 조직이 핵심 비즈니스 프로세스를 안전하게 운영하기 위한 전략을 수립하고 규제 요구 사항을 준수하도록 돕습니다. 다음은 기업 수준에서 PSM의 주요 이점입니다.

대형 사고 발생 위험 감소

효과적인 PSM 프로그램을 운영하는 조직은 위험 요소를 식별하고 엄격한 공정 통제를 적용함으로써 대형 사고 발생 가능성을 크게 줄일 수 있습니다.

PSM은 작업자에게 피해를 주고 계획되지 않은 작업 중단을 초래할 수 있는 다양한 대형 사고(유해 물질 유출, 화재, 폭발 등)의 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다.

규정 준수 역량 강화

PSM 프로그램은 규제가 엄격한 환경에서 운영되는 조직이 규제 요구 사항을 충족하고 감사 대응 역량을 높이는 데 도움을 줍니다. 강력한 PSM 운영 체계는 규제 요구 사항을 충족하기 위한 구조적이고 체계적인 접근 방식을 구축함으로써 조직의 규정 준수 역량을 강화합니다.

결과적으로 PSM은 규정 준수를 사후 대응 중심의 활동에서 벗어나 보다 능동적인 관리 기능으로 전환시키며, 비즈니스 운영 전반에 걸쳐 책임성과 문서화를 강화합니다.

비즈니스 연속성 향상

위험 화학 물질을 다루는 조직에게 비즈니스 연속성은 매우 중요합니다. 화재와 화학 물질 유출은 작업자에게 피해를 줄 뿐만 아니라 핵심 비즈니스 프로세스를 심각하게 중단시킬 수 있습니다.

효과적인 PSM은 위험 물질을 다루는 엄격하고 전략적인 프로그램을 구축함으로써 대형 사고 위험을 낮추고, 계획되지 않은 가동 중단과 운영 차질을 예방하는 데 도움을 줍니다.

작업자 및 지역 사회 안전 강화

PSM은 조직이 더 안전한 작업 환경을 구축하도록 돕고, 운영 지역 사회로까지 확산될 수 있는 위험한 사고 발생 가능성을 낮춥니다.

예를 들어 기업이 송유관에 PSM 프로그램을 적용하면 장비 고장이나 인적 오류로 인해 위험한 화학 물질 유출이나 화재가 발생할 가능성을 줄일 수 있습니다.

조직 문화 강화

직원 참여도가 높은 PSM 시스템은 조직 내 사기를 높이고 공동 책임 의식을 형성하는 데 도움을 줍니다.

안전 성과와 위험 관리는 위험 물질을 다루는 조직이 자체적인 성공을 평가할 때 핵심적으로 보는 두 가지 요소입니다. 이 두 요소는 PSM 프로그램에 대한 조직 전체의 참여와 수용을 통해 형성되는 강한 조직 문화로 크게 개선될 수 있습니다.

강력한 PSM 프로그램을 구축하는 방법

강력한 공정 안전 관리(PSM) 프로그램을 성공적으로 도입하려면 조직은 운영, 리더십, 엔지니어링, 유지보수 등 여러 기능 간 정렬이 필요합니다.

조직의 규모와 산업에 따라 접근 방식은 다르지만, 다음의 네 단계 접근 방식은 많은 조직에서 효과적으로 적용됩니다.

  1. 역할을 명확히 정의: 먼저 리더십은 위험 물질을 다루는 팀이 신뢰할 수 있는 시스템과 작업 방식을 구축할 수 있도록 필요한 권한과 리소스를 제공해야 합니다. 적절한 교육을 받은 인력은 관련 비즈니스 프로세스와 안전 절차 전반에 걸쳐 적합한 역할에 배치되어야 합니다.
  2. 위험 평가 방법론 구축: 효과적인 PSM 프로그램을 위해서는 작업자와 팀이 PHA, MOC, 비상 대응과 같은 방식으로 위험을 평가할 수 있는 신뢰할 수 있는 체계를 마련해야 합니다. 이러한 방법론은 위험 화학 물질을 다루는 과정에서 발생할 수 있는 위험을 측정하는 데 매우 중요합니다.
  3. 효과적인 교육 프로그램 구축: 팀이 PSM을 실행할 수 있도록 준비시키기 위해 조직은 적절하고 접근 가능한 교육 프로그램을 마련해야 합니다. PSM 교육 프로그램에는 작업자 안전 수칙, 안전 작업 방법, 관련 장비에 대한 교육이 폭넓게 포함되는 경우가 많습니다.
  4. 최신 기술 도입: 새로운 기능과 효율성을 더해 PSM을 변화시키고 있는 기술은 효과적으로 활용되기 위해 기존 워크플로에 적절히 통합되어야 합니다. 예를 들어 IoT 센서, 실시간 대시보드, 디지털 트윈 기술은 작업자가 효과적으로 활용할 수 있도록 적절히 설치되고 통합되어야 합니다.

실패 시 발생하는 결과

다른 조직 문화 접근 방식과 달리, 효과적이지 않은 PSM은 직원뿐 아니라 인근 지역 주민에게도 위험한 환경을 초래할 수 있습니다. PSM을 수행하는 조직이 다루는 물질의 특성상, 커뮤니케이션 실패나 단절은 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.

다음은 PSM이 제대로 구축되지 않거나 잘 실행되지 않았을 때 발생할 수 있는 결과입니다.

  • 인명 피해
  • 심각한 신체적 및 정신적 피해
  • 유해 화학 물질 및 가스 유출
  • 재산 피해
  • 환경 피해
  • 법적 책임, 벌금 및 평판 손상

PSM 적용 산업 및 활용 사례

공정 안전 관리(PSM)는 다양한 산업에서 효과적으로 활용되며, 위험 물질을 지속적으로 다루는 기업에는 필수적인 요소로 간주됩니다. 다음은 대표적인 세 가지 활용 사례입니다.

석유 및 가스 산업

석유 및 가스 산업에서는 PSM이 정유 공장과 석유화학 플랜트에서 작업자 안전을 위한 핵심 요소입니다. 석유 및 가스 산업은 인화성과 독성이 매우 높은 물질을 대량으로 보유하고 있으며, 화재, 폭발, 유해 물질 유출을 방지하기 위해 이를 PSM 시스템으로 엄격하게 관리해야 합니다.

폐수 처리 산업

폐수 처리 시설은 소독, 중화, 악취 제어에 사용하는 위험 화학 물질을 관리하기 위해 PSM에 의존합니다. 다음은 몇 가지 예입니다.

  • 탈염소 처리를 위한 이산화황
  • 영양분 제거를 위한 암모니아
  • 혐기성 소화 과정에서 생성되는 황화수소

OSHA는 이러한 물질 각각에 대해 기준 수량을 정해두고 있으며, 폐수 처리 시설은 이를 준수해야 하고 그렇지 않으면 벌금이 부과될 수 있습니다.

제약 생산

제약 산업에서는 제품 생산에 사용하는 화학 및 생물학적 공정을 안전하게 유지하는 데 PSM이 중요한 역할을 합니다. 제약 생산이 항상 대규모 위험 화학 물질을 사용하는 것은 아니지만, 생산 공정에서는 반응성이 높은 화학 물질과 인화성 물질을 자주 사용합니다. 안전한 작업 환경을 유지하기 위해 PSM을 사용하는 다른 산업과 마찬가지로, 제약 산업 역시 OSHA의 29 CFR 1910.119 규정을 적용받습니다.

공정 안전 관리 FAQ

PSM 적용 대상은 누구인가요?

미국에서 OSHA가 정한 기준 수량 이상의 위험 화학 물질이나 인화성 액체를 취급하는 모든 시설은 해당 기준을 반드시 준수해야 합니다. PSM 29 CFR 1910.119에는 130종 이상의 고위험 화학 물질이 명시되어 있으며, 조직은 OSHA가 제시한 시스템과 지침에 따라 이를 엄격하게 관리해야 하고, 그렇지 않으면 높은 벌금이 부과될 수 있습니다.

공정 안전 관리와 위험 관리 프로그램의 차이는 무엇인가요?

PSM은 일반 산업 기준에 따라 위험 화학 물질의 취급을 통제하는 공정과 작업자 안전에 초점을 두는 반면, 위험 관리 프로그램(RMP)은 더 넓은 범위를 다룹니다. RMP는 화학 공정이 더 넓은 지역 사회에 미치는 영향을 중점적으로 다룹니다. RMP는 환경에 피해를 줄 수 있는 유해 물질 유출, 예를 들어 석유 및 화학 물질 유출을 방지하는 데 집중하는 경향이 있습니다.

두 프로그램 모두 위험 물질 처리 과정에서 발생할 수 있는 대형 사고를 예방하는 것을 다루지만, 적용 범위와 중점 분야에는 차이가 있습니다.

조직의 PHA는 얼마나 자주 업데이트해야 하나요?

OSHA는 PHA를 5년마다 업데이트하도록 요구하며, 공정에 중요한 변경이 있을 경우에는 그때마다 업데이트해야 합니다. OSHA 지침에 따르면, 변경 사항이 MOC 검토를 유발해 위험 프로파일에 영향을 주거나 조직의 위험 평가 방식에 변화를 줄 경우에도 PHA를 업데이트해야 합니다.

작성자

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    1. IBM Maximo 살펴보기
    2. 라이브 데모 예약
    각주

    1. Process Safety Management Market Overview, EdgeRadar Market Research, 2025년 7월