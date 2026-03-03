공정 안전 관리(PSM)란 무엇인가요?

공정 안전 관리(PSM)는 조직이 직원이 고위험 화학 물질을 안전하게 취급할 수 있도록 하기 위해 활용하는 체계적인 접근 방식입니다.
탄탄한 PSM 접근 방식은 작업자 위험을 줄이고, 기업이 다양한 작업장 안전 규정을 준수하도록 돕습니다. 강력한 PSM은 위험 화학 물질을 처리해야 하는 조직이 위험 관리에 대한 탄탄한 접근 방식을 구축하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이를 통해 조직은 핵심 비즈니스 프로세스에 영향을 줄 수 있는 다양한 위협을 식별하고 평가하며 해결합니다.
미국에서는 노동부 산하 연방 기관인 산업안전보건청(OSHA)이 PSM 규정과 산업 안전 규정을 제정합니다. 이 규정은 “고위험 화학물질 공정 안전 관리” 표준인 연방 규정(CFR) 1910.119에 명시되어 있으며, 독성 또는 가연성 액체 및 가스와 같은 매우 위험한 물질의 사용에 대해 기준 수량을 설정하는 관리 체계입니다.
PSM의 글로벌 시장 규모는 크며 계속 성장하고 있습니다. 최근 보고서에 따르면 2025년 시장 규모는 35억 달러로 평가되었습니다. 또한 향후 7년 동안 59억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 7.5%에 해당합니다.1
공정 안전 관리(PSM)와 산업 안전은 밀접한 개념이지만, 산업 안전은 조직이 다양한 작업장 사고로부터 작업자를 보호하는 전반적인 방법을 의미합니다. 반면 PSM은 위험 물질의 유출로 발생하는 사고를 예방하는 데 초점을 둡니다.
산업 안전은 작업자의 안전 수칙, 행동, 절차 준수를 강조하는 반면, PSM은 위험을 줄이기 위한 종합적인 관리 체계와 위험 평가에 중점을 둡니다.
예를 들어 산업 안전 절차는 작업자가 독성 화학 물질을 다룰 때 장갑을 착용하도록 하는 데 도움을 줄 수 있지만, PSM 시스템은 해당 화학 물질의 제조, 저장, 사용 전반이 안전하게 이루어지도록 보장합니다.
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공정 안전 관리(PSM)는 조직이 비즈니스 전반에 걸쳐 적용하는 엄격한 일련의 실행 기준에 기반합니다. 이러한 실행 기준은 공정 안전 관리 프로그램으로 통칭되며, 데이터 수집 및 처리, 위험 감소 방법론, 지속적인 교육과 개선을 포함합니다.
이 표준은 미국에서 시작되었지만, 전 세계적으로 가장 강력하고 가장 많이 참조되는 PSM 프레임워크 중 하나로 평가됩니다. 이 표준에서 제시하는 요구 사항, 즉 “OSHA의 PSM 14대 요소”는 다양한 위험 물질을 다루는 과정에서 작업자의 안전을 보장하고 조직의 규정 준수를 돕습니다.
OSHA의 PSM 14대 요소는 위험 물질을 다루는 조직을 위한 핵심 지침을 제공합니다. 이를 준수하기 위해 고용주는 각 요소를 모두 포함하는 프로세스를 수립해야 합니다.
OSHA는 조직이 효과적인 PSM 프로그램을 구축하는 방법에 대한 규제 지침을 정의하지만, 많은 조직은 화학 공정 안전 센터(CCPS)로부터 추가 지침을 구합니다. The CCPS is a division of the American Institute of Chemical Engineers (AIChE).CCPS는 미국 화학공학회(AIChE)의 한 부서입니다. CCPS는 OSHA 지침보다 더 심층적인 프레임워크를 제공하며, 조직 차원에서의 문화적 변화와 위험에 대한 깊은 이해를 구축하는 데 초점을 둡니다.
OSHA의 PSM 14대 요소에 더해, CCPS 모델은 조직이 다음과 같은 사항을 어떻게 수행할 수 있는지에 대한 지침도 제공합니다.
강력한 PSM 프로그램은 위험 물질을 다루는 조직이 핵심 비즈니스 프로세스를 안전하게 운영하기 위한 전략을 수립하고 규제 요구 사항을 준수하도록 돕습니다. 다음은 기업 수준에서 PSM의 주요 이점입니다.
효과적인 PSM 프로그램을 운영하는 조직은 위험 요소를 식별하고 엄격한 공정 통제를 적용함으로써 대형 사고 발생 가능성을 크게 줄일 수 있습니다.
PSM은 작업자에게 피해를 주고 계획되지 않은 작업 중단을 초래할 수 있는 다양한 대형 사고(유해 물질 유출, 화재, 폭발 등)의 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다.
PSM 프로그램은 규제가 엄격한 환경에서 운영되는 조직이 규제 요구 사항을 충족하고 감사 대응 역량을 높이는 데 도움을 줍니다. 강력한 PSM 운영 체계는 규제 요구 사항을 충족하기 위한 구조적이고 체계적인 접근 방식을 구축함으로써 조직의 규정 준수 역량을 강화합니다.
결과적으로 PSM은 규정 준수를 사후 대응 중심의 활동에서 벗어나 보다 능동적인 관리 기능으로 전환시키며, 비즈니스 운영 전반에 걸쳐 책임성과 문서화를 강화합니다.
위험 화학 물질을 다루는 조직에게 비즈니스 연속성은 매우 중요합니다. 화재와 화학 물질 유출은 작업자에게 피해를 줄 뿐만 아니라 핵심 비즈니스 프로세스를 심각하게 중단시킬 수 있습니다.
효과적인 PSM은 위험 물질을 다루는 엄격하고 전략적인 프로그램을 구축함으로써 대형 사고 위험을 낮추고, 계획되지 않은 가동 중단과 운영 차질을 예방하는 데 도움을 줍니다.
PSM은 조직이 더 안전한 작업 환경을 구축하도록 돕고, 운영 지역 사회로까지 확산될 수 있는 위험한 사고 발생 가능성을 낮춥니다.
예를 들어 기업이 송유관에 PSM 프로그램을 적용하면 장비 고장이나 인적 오류로 인해 위험한 화학 물질 유출이나 화재가 발생할 가능성을 줄일 수 있습니다.
직원 참여도가 높은 PSM 시스템은 조직 내 사기를 높이고 공동 책임 의식을 형성하는 데 도움을 줍니다.
안전 성과와 위험 관리는 위험 물질을 다루는 조직이 자체적인 성공을 평가할 때 핵심적으로 보는 두 가지 요소입니다. 이 두 요소는 PSM 프로그램에 대한 조직 전체의 참여와 수용을 통해 형성되는 강한 조직 문화로 크게 개선될 수 있습니다.
강력한 공정 안전 관리(PSM) 프로그램을 성공적으로 도입하려면 조직은 운영, 리더십, 엔지니어링, 유지보수 등 여러 기능 간 정렬이 필요합니다.
조직의 규모와 산업에 따라 접근 방식은 다르지만, 다음의 네 단계 접근 방식은 많은 조직에서 효과적으로 적용됩니다.
다른 조직 문화 접근 방식과 달리, 효과적이지 않은 PSM은 직원뿐 아니라 인근 지역 주민에게도 위험한 환경을 초래할 수 있습니다. PSM을 수행하는 조직이 다루는 물질의 특성상, 커뮤니케이션 실패나 단절은 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.
다음은 PSM이 제대로 구축되지 않거나 잘 실행되지 않았을 때 발생할 수 있는 결과입니다.
공정 안전 관리(PSM)는 다양한 산업에서 효과적으로 활용되며, 위험 물질을 지속적으로 다루는 기업에는 필수적인 요소로 간주됩니다. 다음은 대표적인 세 가지 활용 사례입니다.
석유 및 가스 산업에서는 PSM이 정유 공장과 석유화학 플랜트에서 작업자 안전을 위한 핵심 요소입니다. 석유 및 가스 산업은 인화성과 독성이 매우 높은 물질을 대량으로 보유하고 있으며, 화재, 폭발, 유해 물질 유출을 방지하기 위해 이를 PSM 시스템으로 엄격하게 관리해야 합니다.
폐수 처리 시설은 소독, 중화, 악취 제어에 사용하는 위험 화학 물질을 관리하기 위해 PSM에 의존합니다. 다음은 몇 가지 예입니다.
OSHA는 이러한 물질 각각에 대해 기준 수량을 정해두고 있으며, 폐수 처리 시설은 이를 준수해야 하고 그렇지 않으면 벌금이 부과될 수 있습니다.
제약 산업에서는 제품 생산에 사용하는 화학 및 생물학적 공정을 안전하게 유지하는 데 PSM이 중요한 역할을 합니다. 제약 생산이 항상 대규모 위험 화학 물질을 사용하는 것은 아니지만, 생산 공정에서는 반응성이 높은 화학 물질과 인화성 물질을 자주 사용합니다. 안전한 작업 환경을 유지하기 위해 PSM을 사용하는 다른 산업과 마찬가지로, 제약 산업 역시 OSHA의 29 CFR 1910.119 규정을 적용받습니다.
PSM 적용 대상은 누구인가요?
미국에서 OSHA가 정한 기준 수량 이상의 위험 화학 물질이나 인화성 액체를 취급하는 모든 시설은 해당 기준을 반드시 준수해야 합니다. PSM 29 CFR 1910.119에는 130종 이상의 고위험 화학 물질이 명시되어 있으며, 조직은 OSHA가 제시한 시스템과 지침에 따라 이를 엄격하게 관리해야 하고, 그렇지 않으면 높은 벌금이 부과될 수 있습니다.
공정 안전 관리와 위험 관리 프로그램의 차이는 무엇인가요?
PSM은 일반 산업 기준에 따라 위험 화학 물질의 취급을 통제하는 공정과 작업자 안전에 초점을 두는 반면, 위험 관리 프로그램(RMP)은 더 넓은 범위를 다룹니다. RMP는 화학 공정이 더 넓은 지역 사회에 미치는 영향을 중점적으로 다룹니다. RMP는 환경에 피해를 줄 수 있는 유해 물질 유출, 예를 들어 석유 및 화학 물질 유출을 방지하는 데 집중하는 경향이 있습니다.
두 프로그램 모두 위험 물질 처리 과정에서 발생할 수 있는 대형 사고를 예방하는 것을 다루지만, 적용 범위와 중점 분야에는 차이가 있습니다.
조직의 PHA는 얼마나 자주 업데이트해야 하나요?
OSHA는 PHA를 5년마다 업데이트하도록 요구하며, 공정에 중요한 변경이 있을 경우에는 그때마다 업데이트해야 합니다. OSHA 지침에 따르면, 변경 사항이 MOC 검토를 유발해 위험 프로파일에 영향을 주거나 조직의 위험 평가 방식에 변화를 줄 경우에도 PHA를 업데이트해야 합니다.
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