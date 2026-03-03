공정 안전 관리(PSM)란 무엇인가요?

탄탄한 PSM 접근 방식은 작업자 위험을 줄이고, 기업이 다양한 작업장 안전 규정을 준수하도록 돕습니다. 강력한 PSM은 위험 화학 물질을 처리해야 하는 조직이 위험 관리에 대한 탄탄한 접근 방식을 구축하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이를 통해 조직은 핵심 비즈니스 프로세스에 영향을 줄 수 있는 다양한 위협을 식별하고 평가하며 해결합니다.

미국에서는 노동부 산하 연방 기관인 산업안전보건청(OSHA)이 PSM 규정과 산업 안전 규정을 제정합니다. 이 규정은 “고위험 화학물질 공정 안전 관리” 표준인 연방 규정(CFR) 1910.119에 명시되어 있으며, 독성 또는 가연성 액체 및 가스와 같은 매우 위험한 물질의 사용에 대해 기준 수량을 설정하는 관리 체계입니다.

PSM의 글로벌 시장 규모는 크며 계속 성장하고 있습니다. 최근 보고서에 따르면 2025년 시장 규모는 35억 달러로 평가되었습니다. 또한 향후 7년 동안 59억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 7.5%에 해당합니다.1