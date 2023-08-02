환경, 보건 및 안전(EHS)이란 무엇인가요?

환경, 보건 및 안전(EHS)은 작업장, 커뮤니티 및 공공 장소와 같은 다양한 환경에서 인간의 건강과 환경을 보호하는 데 중점을 둔 종합적인 여러 전문 분야 영역입니다. EHS의 주요 목표는 잠재적 위험을 식별 및 완화하고 사고를 예방하며 안전하고 건강한 생활 및 작업 환경을 조성하는 것입니다.
미국 환경보호국(EPA) 및 산업안전보건국(OSHA)과 같은 정부 EHS 부서는 집단적 환경 보호, 직업 안전, 건강 및 웰니스를 촉진하는 표준 준수를 강화하기 위해 EHS 규정을 배포합니다. 국제표준화기구(ISO)와 같은 국제 기구도 마찬가지로 표준을 개발하고 해당 표준을 준수하는 기관에 인증을 제공합니다.
일부 지역과 상황에서는 EHS를 HSE(건강, 안전 및 환경)라고 부르기도 하지만, EHS, SHE, OHS, WHS, QHSE, HSSE 등과 같은 다른 유사한 약어들 중에서도 동일한 분야를 지칭하는 경우가 많습니다.
EHS는 다음과 같이 서로 관련된 세 가지 분야로 구성되어 있습니다.
오염과 황폐화로부터 환경을 보호하는 데 중점을 둡니다. 여기에는 대기 질, 수질, 토양 오염 및 폐기물 관리와 같은 요소를 모니터링하고 제어하는 것이 포함됩니다. 환경 관리 및 보호 조치는 인간 활동, 배출 및 유해 물질이 생태계, 야생 동물 및 천연 자원에 미치는 부정적인 영향을 줄이는 것을 목표로 합니다.
작업장 안전은 작업장에서 근로자의 건강과 복지를 보호하는 것입니다. 여기에는 직원에게 부상, 질병 또는 사고를 유발할 수 있는 잠재적 위험을 식별하고 완화하는 것이 포함됩니다. 직업 안전 조치는 적절한 개인 보호 장비(PPE) 제공, 안전 프로그램에 관한 직원 교육, 안전 검사 실시, 안전 절차 이행을 통해 안전 규정을 준수하는 근무 환경을 조성합니다. 2021년 미국에서는 5,190명의 근로자가 치명적인 업무상 재해를 입었으며, EHS 대책은 이 숫자를 줄이는 것을 목표로 합니다.1
이 구성 요소는 이해관계자와 지역 사회의 전반적인 건강과 복지를 증진하는 데 중점을 둡니다. 여기에는 공중 보건 문제 해결, 건강 위험 평가 수행, 질병 발생 모니터링 및 건강 증진 프로그램 이행이 포함됩니다.
EHS 관리 시스템 소프트웨어는 조직이 EHS 프로그램을 간소화하고 단일 플랫폼으로 중앙 집중화할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 규정 준수를 보다 쉽게 관리 및 모니터링하고 인시던트를 추적하며 전반적인 안전 성능을 향상할 수 있습니다.
데이터 수집 및 인시던트 추적: 이 소프트웨어를 통해 사용자는 환경, 건강 및 안전과 관련된 다양한 유형의 데이터를 수집, 추적 및 관리할 수 있습니다. 여기에는 인시던트, 인시던트 징후, 검사, 감사, 허가, 위험 평가, 교육 기록 등에 대한 정보가 포함됩니다. 초기 보고부터 조사 및 시정 조치까지 전체 인시던트 수명 주기를 추적합니다. 이 소프트웨어는 대기 질, 수질, 소음 수준과 같은 환경 데이터를 수집하고 분석할 수 있습니다. 데이터 수집은 추세와 근본 원인을 파악하여 미래에 일어날 수 있는 문제를 예방하는 데 도움이 됩니다.
규정 준수 관리: 조직은 환경, 건강 및 안전 규정 준수 요건, 허가, 마감일, 보고 의무를 더 잘 추적하여 관련 규정 요건 및 표준 준수를 촉진할 수 있습니다.
위험 평가 및 완화: EHS 관리 소프트웨어를 통해 사용자는 위험 관리를 수행하고 통제 및 예방 조치를 구현하여 위험을 줄이고 더 안전한 환경을 유지할 수 있습니다.
안전 검사 및 감사: EHS 소프트웨어는 현장 안전 검사 및 감사 수행 프로세스를 간소화합니다. 이는 검사 일정을 잡고, 결과를 문서화하고, 시정 조치를 추적하는 데 도움이 됩니다. EHS는 또한 비상 대비를 최적화하는 데 중요한 역할을 합니다.
EHS 교육 및 인증: 이 소프트웨어는 EHS 전문가가 직원 교육 기록, 인증 및 역량 요구 사항을 관리하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 직원은 필수 안전 교육을 받고 최신 직원 안전 프로토콜을 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
보고 및 분석: EHS 관리 소프트웨어는 포괄적인 보고서와 분석을 생성하여 EHS 성과에 대한 인사이트를 제공합니다. 이러한 보고서를 통해 조직은 추세를 파악하고 개선이 필요한 영역을 식별하며 데이터 기반 의사 결정을 내림으로써 안전 및 규정 준수 노력을 강화할 수 있습니다.
통합 및 협업: 이 소프트웨어는 환경 모니터링 장치, 사고 보고 툴, 안전 관리 시스템 및 전사적 자원 관리 시스템과 같은 다른 시스템과 통합될 수 있습니다. 이러한 통합은 데이터 교환을 간소화하고 조직 내 여러 부서 간의 협업을 촉진합니다.
지속가능성 추적: EHS 소프트웨어는 조직이 환경 발자국, 에너지 사용량, 폐기물 관리 관행을 모니터링하고 관리할 수 있도록 지원하여 지속가능성 노력을 지원합니다.
모바일 데이터 수집: 많은 EHS 소프트웨어 솔루션은 모바일 애플리케이션을 제공하여 현장 작업자가 모바일 장치를 사용하여 실시간으로 데이터를 수집하고 검사를 수행하며 사고를 보고할 수 있도록 지원합니다.
건강 및 웰니스 프로그램: 건강 평가, 웰니스 캠페인, 스트레스 관리 프로그램과 같은 직원을 위한 건강 및 웰니스 이니셔티브를 관리하는 데 EHS 소프트웨어를 활용할 수 있으며, 이는 EHS 소프트웨어의 다양한 사용 사례 중 몇 가지 예에 불과합니다. 소프트웨어의 유연성과 사용자 정의 기능을 통해 다양한 산업 및 조직의 특정 요구 사항에 적응할 수 있습니다.
EHS 프로그래밍은 수많은 보고서, 체크 리스트, 안전 데이터 시트 등으로 구성됩니다. 문자 그대로 펜과 종이로 추적하지 않더라도, 다양한 워크스트림과 과거에 다양하게 사일로화된 IT 시스템 전반에 걸친 서류 작업이 필요합니다. 그 결과 EHS 관리가 느리게 진행되며, 이는 사소한 규정 불이행 벌금부터 근로자 생산성에 치명적인 손실을 초래하거나 심할 경우 근로자 자신의 생명까지 위협하는 결과를 초래할 수 있습니다.
업계 모범 사례와 규제 프레임워크를 준수하려면 적시에 일관된 방식으로 올바른 조치가 취해지도록 세심한 노력이 필요합니다. 그리고 취해야 할 조치가 수천 또는 수만 개가 있는 경우 추적해야 할 작업이 많아질 수 있습니다. EHS 소프트웨어를 사용하면 이러한 작업을 간소화하고 예정하며 자동화하고 추적하며 심지어 단일 환경 내에서 수행할 수도 있습니다. EHS 소프트웨어는 여러 부서와 팀 간의 커뮤니케이션과 협업을 촉진하므로 EHS에서 역할을 수행하는 모든 사람이 같은 내용을 이해하고 공유할 수 있습니다.
지능형 자산 관리, 모니터링, 예측 유지보수 및 안정성이 단일 플랫폼에서 제공됩니다.
데이터, IoT 및 AI를 사용하여 공간을 재구상하고 용도를 변경하는 동시에 시설 전반에서 끊임없이 변화하는 요구 사항을 충족하세요.
IBM Maximo Application Suite로 유지보수, 검사, 안정성 시스템을 하나의 플랫폼으로 통합하여 기업 자산의 잠재력을 최대한 활용하세요. 이 통합 클라우드 기반 솔루션은 AI, IoT, 고급 분석 기능을 활용하여 자산 성능을 극대화하고, 자산 라이프사이클을 연장하며, 운영 비용을 최소화하고 다운타임을 줄입니다.