환경, 보건 및 안전(EHS)이란 무엇인가요?

미국 환경보호국(EPA) 및 산업안전보건국(OSHA)과 같은 정부 EHS 부서는 집단적 환경 보호, 직업 안전, 건강 및 웰니스를 촉진하는 표준 준수를 강화하기 위해 EHS 규정을 배포합니다. 국제표준화기구(ISO)와 같은 국제 기구도 마찬가지로 표준을 개발하고 해당 표준을 준수하는 기관에 인증을 제공합니다.



일부 지역과 상황에서는 EHS를 HSE(건강, 안전 및 환경)라고 부르기도 하지만, EHS, SHE, OHS, WHS, QHSE, HSSE 등과 같은 다른 유사한 약어들 중에서도 동일한 분야를 지칭하는 경우가 많습니다.

EHS는 다음과 같이 서로 관련된 세 가지 분야로 구성되어 있습니다.