차량 플릿 유지보수는 조직이 차량 가동 시간에 접근하는 방식에 대한 전반적인 설명입니다. 차량 플릿 유지보수는 플릿 관리자가 장비, 원자재, 완제품 또는 인력 운송과 같은 작업을 완료하기 위해 플릿의 가용성을 보장하는 프로세스입니다.

플릿에 의존하는 조직에는 각 차량의 상태에 대한 거시적 및 미시적 보기가 모두 필요합니다. 이를 통해 어떤 차량이 운행 중인지, 어떤 차량이 즉시 수리가 필요한지, 어떤 차량을 교체해야 하는지에 따라 서비스를 정확하게 계획할 수 있습니다.

점점 더 많은 기업이 전산 유지보수 관리 시스템과 같은 실시간 차량 유지보수 소프트웨어로 차량을 운영하는 방법을 선택하고 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 언제든지 차량의 가용성을 10,000피트 상공에서 매우 세밀하게 파악할 수 있기 때문에 유지보수 서비스 및 운영 비용에 집중할 수 있습니다.

종합적인 차량 플릿 유지보수 관리 프로그램을 통해 조직은 규제 요건을 충족하고, 예방 유지보수를 통해 자동차 자산 수명을 연장하고, 장비 상태를 모니터링하고, 부품 및 재고 관리를 확장할 수 있는 툴을 갖추게 됩니다.