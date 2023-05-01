차량 플릿 유지보수는 플릿 운영자 및 기타 조직이 제품과 서비스를 제공하기 위해 의존하는 차량의 가용성 및 운영을 보장하는 방법입니다. 우수한 플릿 유지보수를 위해서는 운영을 극대화하기 위해 포괄적인 플릿 유지보수 관리 프로세스가 필요한 경우가 많습니다.
차량 플릿 유지보수는 조직이 차량 가동 시간에 접근하는 방식에 대한 전반적인 설명입니다. 차량 플릿 유지보수는 플릿 관리자가 장비, 원자재, 완제품 또는 인력 운송과 같은 작업을 완료하기 위해 플릿의 가용성을 보장하는 프로세스입니다.
플릿에 의존하는 조직에는 각 차량의 상태에 대한 거시적 및 미시적 보기가 모두 필요합니다. 이를 통해 어떤 차량이 운행 중인지, 어떤 차량이 즉시 수리가 필요한지, 어떤 차량을 교체해야 하는지에 따라 서비스를 정확하게 계획할 수 있습니다.
점점 더 많은 기업이 전산 유지보수 관리 시스템과 같은 실시간 차량 유지보수 소프트웨어로 차량을 운영하는 방법을 선택하고 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 언제든지 차량의 가용성을 10,000피트 상공에서 매우 세밀하게 파악할 수 있기 때문에 유지보수 서비스 및 운영 비용에 집중할 수 있습니다.
종합적인 차량 플릿 유지보수 관리 프로그램을 통해 조직은 규제 요건을 충족하고, 예방 유지보수를 통해 자동차 자산 수명을 연장하고, 장비 상태를 모니터링하고, 부품 및 재고 관리를 확장할 수 있는 툴을 갖추게 됩니다.
자동차부터 선박에 이르기까지 상용 차량은 정기적인 유지보수가 필요하며, 조직은 이를 추적해야 합니다. 차량 유지보수는 차량 유형에 따라 다를 수 있지만, 아래의 모든 항목은 차량 플릿 유지보수 관리 프로그램에 참여함으로써 혜택을 받을 수 있습니다.
항공기의 성능을 파악하는 것은 문제가 발생하면 치명적인 결과를 초래하는 산업에서 매우 중요합니다. 항공기 산업은 자산 유지보수 관리 분야의 많은 발전을 주도했으며, 오늘날에도 이러한 프로세스를 사용하여 항공기를 안전하게 유지하고 사용할 수 있도록 하는 것이 매우 중요합니다.
글로벌 공급망은 이러한 중요한 상거래 엔진의 신뢰성과 가동 시간에 달려 있습니다. 최근 몇 년 동안 우리는 운송 차량의 가용성 부족이 전체 세계 경제에 얼마나 치명적인 영향을 미칠 수 있는지 보았습니다.
단거리 및 장거리 트럭 모두 감가상각 및 기타 마모가 발생하므로 플릿 운영자는 이를 모니터링해야 합니다.
시민들은 대중교통을 얼마나 신뢰할 수 있는가를 기준으로 선출된 공직자를 판단하므로 정부는 버스, 기차 및 기타 교통 수단의 상태와 가용성을 전체적으로 파악하고 있어야 합니다.
실시간 식료품 및 제품 배송 서비스의 부상과 팬데믹으로 인한 배송 증가로 오토바이 및 전기 자전거에 대한 회사의 의존도가 높아졌습니다.
자동차는 여러 유형의 회사에서 중요한 배송 수단이며, 유지보수를 올바르게 처리하면 수년 동안 문제 없이 운행할 수 있습니다.
오늘날 고급 차량 플릿 관리 소프트웨어 및 지표는 플릿 유지보수 관리를 크게 간소화했습니다. 올바른 소프트웨어는 인공 지능(AI) 및 기타 고급 기술을 사용하여 모든 플릿 차량의 상태를 더 잘 평가하고 특정 차량에 대한 최대 가동 시간을 보장함으로써 워크플로를 간소화합니다.
모든 품목이 지정된 기한까지 집계될 수 있도록 매일 집계되는 품목 또는 자산의 수를 나누는 재고 관리 방법입니다(예: 50일 동안 500개의 목록에서 하루에 10개씩 집계). 이를 통해 조직은 모든 특정 자산에 대해 비용이 많이 드는 주간 검사를 수행하지 않고도 특정 차량에 사용되는 모든 구성 요소를 종합적으로 파악할 수 있습니다.
올바른 차량 플릿 관리 소프트웨어는 기존 연료 저장량을 평가하여 불필요한 연료 보급을 제한하고 차량에 연료가 고갈될 가능성을 방지하는 동시에 차량의 연료 소비를 자동화합니다.
이 재무 도구는 기업이 초기 구매 및 유지 관리부터 폐기에 이르기까지 품목의 최종 비용을 파악하는 데 도움이 됩니다.
전체 플릿을 총괄적으로 파악하여 보유 차량, 현재 상태, 배송 또는 서비스가 필요한 차량을 파악하여 올바른 승인을 내릴 수 있습니다.
조직은 요청된 유지보수 작업, 담당자, 시기 등을 포함한 예방 유지보수 일정을 완벽하게 파악해야 합니다. 이를 통해 운행 가능한 차량의 수를 더 잘 평가하고, 운행 중인 차량을 수리하는 데 얼마나 시간이 걸리는지 파악할 수 있습니다. 또한 이는 차량 수리를 담당하는 인적 자본을 관리할 수 있는 더 나은 기회를 제공합니다. 또한 오일 교환이나 사소한 수정 사항 등 사소하지만 중요한 사항을 추적하여 차량이 원활하게 운행되도록 할 수 있습니다.
플릿 제공업체는 도로에서 차량이 어디에 있는지에 대한 실시간 정보를 확보해야 합니다. 플릿 추적은 텔레매틱스를 사용하여 플릿 운영자가 차량의 위치, 상태 및 활동을 추적할 수 있도록 합니다. 이는 각 차량에 설치된 GPS 추적 장치를 통해 중앙 집중식 소프트웨어로 데이터를 전송하는 방식으로 이루어집니다.
전기 자동차의 등장으로 플릿 운영자는 차량 운영 체제의 업데이트를 관리하기 위한 포괄적인 계획을 수립해야 합니다. 여기에는 버그 관련 운영 중단을 피하기 위해 소프트웨어를 업데이트할 시기와 배포 방법(예: 한 번에 모두 업데이트할지, 몇 대의 차량을 대상으로 베타 테스트를 진행할지 등)을 결정하는 것도 포함됩니다.
플릿 관리자와 운영자는 작업을 완료하기 위해 플릿의 가용성에 대한 비용 효율적이고 전체적인 관점이 필요합니다. 오늘날의 글로벌 공급망에서 플릿 관리자는 사용 가능한 트럭과 차량의 수를 파악하는 데 있어 절대적인 정확성이 필요합니다. 견고한 차량 플릿 유지보수 프로그램을 통해 모든 유형의 차량의 가용성을 보장할 수 있습니다.
더 많은 기업이 전기 자동차로 전환하고 차량의 성능과 예상대로 작동하기 위해 필요한 업데이트에 대한 보다 구체적인 실시간 분석이 필요함에 따라 차량 플릿에 대한 관리가 더욱 중요해질 것입니다.
고급 차량 플릿 유지보수 관리는 플릿 운영자 및 조직에 몇 가지 주요 이점을 제공하여 보다 기초적인 또는 수동 프로세스를 사용하는 운영자 및 조직에 비해 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.
차량 검사가 제대로 이루어지지 않으면 "작동"하더라도 차량이 정지될 수 있습니다. 검사를 통과하지 못했다는 이유로 차량 순환을 중단하는 것은 비즈니스에 도움이 되지 않습니다. 탁월한 플릿 관리는 예측 또는 예방 유지보수를 제공합니다.
플릿 제공업체는 연료 소비 및 기타 진단 데이터를 추적함으로써 경제적 영향을 최소화하고 플릿 자산의 고장을 방지하기 위해 변경을 수행할 수 있으므로 새로운 플릿 장비나 새 차량을 필요한 것보다 일찍 구매할 필요가 없습니다.
정기 유지보수가 필요한 차량과 시기를 파악하면 기업은 예상 배송 시간에서 예상 공급량에 이르기까지 전체 운영을 관리할 수 있으며 정부 기관은 시민에게 서비스 가용성에 대해 더 잘 알릴 수 있습니다. 차량 플릿 유지보수 관리 솔루션을 구현함으로써 기업은 유지보수를 개선하여 비용이 많이 드는 취소를 방지하고 서비스를 제공할 수 있는 인원을 늘려 궁극적으로 더 많은 고객을 만족시킬 수 있습니다.
차량 규모가 큰 조직과 플릿 차량을 공급하는 회사는 특정 차량과 관련된 모든 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 교체 부품의 전체 재고를 보유해야 할 수 있습니다.
차량 플릿 서비스를 최적으로 운영하여 운행 차량 수를 늘리고 고장이나 다운타임을 줄이면 정시 배송과 서비스 제공이 늘어나 수익은 증가하고 비용은 절감됩니다. 차량 운영이 원활하게 이루어지면 차량 가동 시간이 증가하여 자산 수명이 연장됩니다. 유지보수가 꼭 필요하기 전에 유지보수 필요성을 줄임으로써 전체 수리 비용을 줄이고 전체 차량 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
플릿 유지보수 관리 시스템의 긍정적인 측면은 부정적인 측면보다 훨씬 크지만, 이를 도입하려는 조직이 고려해야 할 몇 가지 문제가 있습니다.
현대적인 차량 플릿 유지보수 관리 프로세스를 구축하려면 차량에 텔레매틱스를 추가하고, 소프트웨어를 구매하거나 라이선스를 구입하고, 인력을 재교육하거나 새로운 인재를 고용해야 하는 등 초기 비용이 많이 듭니다. 다른 고급 소프트웨어 기반 유지보수 프로세스와 마찬가지로, 조직은 불필요한 유지보수를 줄이고 가동 시간을 늘리며 차량에 대한 종합적인 가시성을 확보함으로써 초기 비용을 빠르게 회수할 수 있습니다.
이는 조직의 플릿이 얼마나 다양한지에 따라 달라집니다. 다양한 차량을 보유한 대규모 플릿의 경우, 각 차량 유형에 대해 다른 접근 방식이 필요합니다. 하지만 가장 다양한 차량을 보유한 조직이 차량 플릿 유지보수 관리의 혜택을 가장 많이 받는다는 사실도 변함이 없습니다.
플릿 작업자, 특히 수년 또는 수십 년 동안 특정 시스템을 유지해 온 작업자는 새로운 접근 방식을 배우는 것을 꺼릴 수 있습니다. 경영진은 스킬 향상 교육에 투자하고 새로운 시스템의 이점을 열심히 설명하여 전환자의 마음을 사로잡아야 합니다.
조직이 소프트웨어 중심의 첨단 차량 유지보수 관리 방식으로 전환하기 시작하면 새로운 기술을 최신 상태로 유지하고, 하드웨어를 업데이트 및 교체하며, 기타 기술 스택을 관리해야 할 가능성이 높습니다. 하지만 새로운 업데이트가 있을 때마다 전체 프로세스가 더욱 효과적으로 실행되어 비용을 절감하고 궁극적으로 수익성을 높일 수 있습니다.
