예를 들어 X사는 모든 웹 서비스가 일반 HTTP가 아닌 HTTPS를 사용해야 하는 ‘HTTPS 전용’ 정책을 구현하려고 합니다.정책을 코드로 정의하기 위해 플랫폼 엔지니어는 다음과 같은 간단한 규칙을 작성합니다.

서비스의 프로토콜이 HTTP이면 변경을 거부해야 합니다.

서비스의 프로토콜이 HTTPS이면 변경이 허용됩니다.

엔지니어는 애플리케이션과 동일한 코드 리포지토리 내 'policies' 폴더에 이 정책 파일을 넣고, 정책을 추가하는 풀 리퀘스트를 엽니다. 이 풀 리퀘스트는 정책 파일의 자동 구문 검사와 다른 엔지니어의 코드 검토를 트리거합니다. 정책이 필요한 테스트를 통과한 후에만 메인 브랜치에 병합됩니다.

지속적 통합(CI) 파이프라인에서는 모든 정책 파일이 'policies' 폴더에서 정책 엔진으로 로드됩니다. 정책 엔진은 정책을 읽고 내부 표현으로 변환한 다음, 이를 간결한 저수준 형식으로 컴파일합니다. 이 간결한 형식을 통해 엔진은 파이프라인이 검사하는 모든 서비스에 대해 ‘허용’ 또는 ‘거부’ 여부를 빠르게 판단할 수 있습니다.

CI 작업은 파일 형식과 관계없이 기존 구성 파일에서 중요한 필드(이름, 프로토콜, 포트)를 추출하고, 각 서비스의 간단한 JSON 설명을 생성합니다.

호출자는 표준화된 서비스 설명을 입력값으로 전송하고 'HTTPS 전용' 정책 패키지를 적용하도록 지정하여 정책 엔진에 결정을 요청합니다.

그런 다음 정책 엔진은 입력값을 규칙에 따라 평가하고, 서비스의 프로토콜 필드를 확인합니다. 프로토콜이 HTTP이면 입력값이 정책의 '거부' 조건과 일치한다는 뜻입니다. 엔진은 변경을 거부해야 한다고 표시하고, 서비스가 HTTP 대신 HTTPS를 사용해야 한다는 메시지를 개발자에게 생성합니다. 서비스가 HTTPS를 사용하면 어느 거부 조건에도 해당하지 않으므로, 엔진은 변경이 허용된다고 표시합니다.

이어서 정책 엔진은 규칙 평가 결과를 해당 서비스의 단일 결정 객체로 요약합니다. 결정 객체에는 일반적으로 전체 결정이 '허용'인지 '거부'인지와 문제의 심각도(높음, 중간, 낮음)가 지정됩니다. 또한 입력값이 거부된 이유와 평가 과정에서 엔진이 발견한 경고를 설명하는 메시지 목록도 포함됩니다. 모든 항목이 규정을 준수하면 결정 객체에는 변경이 허용된다고 표시되며, 정보성 참고 사항만 포함되거나 메시지가 전혀 포함되지 않습니다.

마지막으로, CI 툴이 결정을 실행합니다. 결정이 '거부'이면 변경 사항은 메인 코드 브랜치에 병합되지 않습니다. 엔지니어에게는 서비스가 HTTPS를 사용해야 하며 특정 수정 사항을 적용해야 한다는 오류 메시지가 표시됩니다. 결정이 '허용'이면 아티팩트가 패키징 및 배포되고 CI 파이프라인은 정상적으로 계속 진행됩니다.