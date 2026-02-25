컨테이너용 영구 스토리지란 무엇인가요?

컨테이너화는 소프트웨어 코드를 실행에 필요한 운영 체제(OS) 라이브러리 및 종속성(일반적으로 Linux 기반)만 포함하여 패키징하는 것을 의미합니다. 이 과정은 컨테이너와 같은 단일 경량 단위를 생성하여 어떤 인프라에서도 일관되게 실행할 수 있도록 합니다.

조직이 가상 머신(VM)에서 컨테이너로 전환함에 따라 컨테이너화된 워크로드를 대규모로 관리해야 할 필요성이 증가했습니다. 2013년에 도입된 Docker는 개발자가 컨테이너를 표준화된 방식으로 구축하고 공유할 수 있도록 하여 이를 널리 활용 가능하게 만들었습니다. 그러나 하이브리드 멀티클라우드 환경 전반에서 수백 또는 수천 개의 컨테이너를 오케스트레이션하려면 이러한 복잡성을 관리할 수 있는 방법이 필요합니다. 따라서 컨테이너화된 애플리케이션의 배포, 확장 및 관리를 자동화하기 위해 Kubernetes가 개발되었습니다.

2014년에 Google이 개발한 Kubernetes는 Cloud Native Computing Foundation(CNCF)이 유지 관리하는 오픈 소스 플랫폼입니다. AWS, Microsoft Azure, Google Cloud 및 IBM Cloud와 같은 주요 클라우드 공급자가 이 플랫폼을 지원합니다.

Kubernetes는 컨테이너를 파드에서 실행하며, 파드는 Kubernetes 클러스터의 노드 전반에 배포됩니다. 이는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 구성과 구성 요소 간 통신을 관리하며, 다양한 시스템 전반에서 자동화된 오케스트레이션을 지원합니다. 오늘날 Kubernetes는 컨테이너 오케스트레이션의 사실상 표준입니다.

데이터 스토리지 관점에서 Kubernetes 작동 방식을 이해하는 데 있어 중요한 요소는 상태 비저장 애플리케이션과 상태 저장 애플리케이션의 차이를 이해하는 것입니다. 상태 비저장 애플리케이션(예: API 요청을 처리하는 웹 서버)은 각 요청을 독립적으로 처리합니다. 따라서 세션 간 데이터를 유지하지 않습니다. 반면 상태 저장 애플리케이션(예: 데이터베이스)은 데이터를 유지하며 이전 상호작용의 정보를 기반으로 정상적으로 동작합니다.

또한 Kubernetes의 컨테이너와 파드는 일시적이며 언제든지 중지, 재시작 또는 재스케줄링될 수 있습니다. 상태 비저장 애플리케이션에서는 이러한 동작이 문제가 되지 않습니다. 그러나 상태 저장 애플리케이션에서는 컨테이너가 중지되면 내부에 저장된 데이터가 모두 손실됩니다. 이 지점에서 지속형 스토리지는 데이터와 컨테이너 수명 주기를 분리함으로써 컨테이너 환경에서 중요한 역할을 합니다.

기존 애플리케이션이 컨테이너로 이동하는 것과 더불어 데이터 집약적 워크로드인 데이터베이스, 인공지능(AI) 및 머신 러닝(ML)은 점점 더 클라우드 기반으로 전환되고 있습니다. 이러한 워크로드는 데이터가 컨테이너 종료 이후에도 유지되고 분산 시스템 내 상태를 유지하며, 모델 학습에 필요한 고처리량 및 낮은 지연 시간 성능을 제공하기 위해 지속형 스토리지를 필요로 합니다.