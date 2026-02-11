IT 자산 가시성이란 무엇인가요?

IT 자산 가시성은 물리적 자산과 가상 IT 자산의 운영 상태, 상태 건전성, 보안 상태를 실시간으로 파악하는 활동입니다.
현대의 디지털 기업에서는 이러한 자산을 지속적으로 실시간으로 모니터링하는 것이 강력한 사이버 보안 체계를 유지하고 위험을 효과적으로 관리하는 데 매우 중요합니다.
IT 자산 가시성은 노트북과 모바일 장치와 같은 기본 장비부터 최첨단 사물인터넷(IoT) 센서까지 다양한 기업 자산에 적용될 수 있습니다. 모든 규모와 다양한 산업의 기업은 복잡한 IT 환경을 관리하고 성공적인 IT 자산 관리(ITAM) 프로그램을 구축하기 위해 자산 가시성에 의존합니다.
클라우드 컴퓨팅, 서비스형 소프트웨어(SaaS), 원격 근무의 확산으로 IT 자산 가시성은 리소스를 관리하고 자산 성능을 최적화하며, 고비용의 데이터 유출로부터 IT 인프라를 보호하는 데 필수적입니다. 최근 IBM 보고서에 따르면 2025년 미국에서 데이터 유출 평균 비용은 9% 증가해 역대 최고치인 1,000만 달러에 도달했습니다.
많은 조직은 디지털 전환의 일환으로 IT 자산 성능 관리(APM) 접근 방식에 디지털 툴을 더 깊이 통합하고 있습니다.
효과적인 IT 자산 가시성은 보안 팀이 자산 성능을 실시간으로 추적하고, 기존의 사후 대응 유지보수 방식에서 벗어나 보다 현대적인 사전 예방 및 예측 기반 방식으로 전환하도록 돕습니다.
매주 2회 제공되는 Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 및 그 이상에 관한 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 정보를 확인하세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
자산의 상태와 성능에 대한 가시성은 현대 IT 환경의 핵심 요소로, 수천 개의 장치와 엔드포인트로 구성된 복잡한 네트워크 전반에서 데이터를 공유할 수 있도록 합니다. 인공지능(AI)과 머신 러닝(ML)과 같은 새로운 기술은 보안 및 유지보수 팀이 자산을 모니터링하는 방식을 크게 변화시키고 있습니다.
과거에는 IT 인프라가 중앙 집중식으로 운영되었으며, 물리적 자산도 동일한 공간에 위치하는 경우가 많았습니다. 그러나 오늘날 조직은 SaaS 플랫폼, IoT 센서, 모바일 장치, 클라우드 기반 서비스와 같은 보다 유연한 기술과 장비에 의존하며, 이들 중 많은 요소는 가상화되어 있습니다. 가상화된 솔루션은 공격 표면이 훨씬 넓어지기 때문에 관리가 더 복잡해집니다.
IT 자산 가시성은 조직이 물리적 자산과 가상 자산을 모두 유지하고 보호하는 핵심 프로세스를 개선하도록 돕고, 자산이 전체 수명 기간 동안 높은 수준의 성능을 유지하도록 합니다.
IoT 센서, AI 자동화, 분석과 같은 최신 기술을 핵심 비즈니스 프로세스에 통합함으로써, 현대적인 IT 자산 가시성은 기업이 자산과 프로세스를 완전히 파악할 수 있도록 돕습니다.
이제 이러한 기술이 현대 IT 인프라의 네 가지 핵심 구성 요소에 대한 가시성을 어떻게 확보하는지 살펴보겠습니다.
서버, 노트북, 모바일 장치, IoT 센서와 같은 물리적 IT 자산에 대한 가시성은 엔드포인트 모니터링과 자산 탐지 기능을 결합하여 확보됩니다.
IT 관리자는 실시간 데이터와 강력한 시각화 툴을 활용해 자산의 위치, 성능, 상태를 실시간으로 추적하고, 원격으로 시스템을 업그레이드하며 유지보수 작업을 할당할 수 있습니다.
ID 액세스 관리(IAM) 툴은 자산 가시성과 결합되어, 기업 애플리케이션과 리소스에 접근하려는 사용자(사람과 시스템 모두)의 신원을 IT 보안 팀이 검증할 수 있도록 돕습니다.
ID 가시성은 위협 탐지, 사고 대응, 강력한 보안 정책 적용과 같은 사이버 보안의 핵심 요소에 매우 중요합니다.
효과적인 IT 자산 가시성 프로그램을 구축하려면 팀은 성과를 측정할 수 있는 정량적 지표를 마련해야 합니다. 다음은 자산 가시성을 측정할 때 일반적으로 사용하는 주요 핵심 성과 지표(KPI)입니다.
다음은 현대적인 IT 자산 가시성이 제공하는 주요 이점을 좀 더 자세히 살펴본 내용입니다.
자산의 상태, 보안, 성능 전반에 대한 완전한 가시성을 확보하는 것은 쉽지 않은 과제입니다. 다음은 기업이 직면하는 몇 가지 일반적인 문제입니다.
이러한 과제에도 불구하고, 시간과 리소스를 투자할 의지가 있는 기업이라면 성공적인 IT 자산 가시성 프로그램을 충분히 구축할 수 있습니다. 다음은 이를 구축하기 위한 검증된 5단계 접근 방식입니다.
자산을 모니터링하기에 앞서, 기업은 자산이 얼마나 있는지와 어디에 위치해 있는지를 먼저 파악해야 합니다. 효과적인 자산 가시성 프로그램을 구축하기 위한 첫 번째 단계는 모니터링해야 할 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 자산 목록을 만드는 것입니다.
이 단계에서 기업은 네트워크를 스캔하고 엔드포인트, IoT 장치, 가상 리소스에 대한 정보를 수집할 수 있는 자동화된 자산 탐지 툴에 의존하는 경우가 많습니다.
자산의 상태와 성능에 대한 포괄적인 가시성을 확보하려면, 취약점 관리 시스템과 엔드포인트 보안 시스템 간에 데이터가 공유되어야 합니다.
현대적인 IT 자산 관리(ITAM) 플랫폼은 일반적으로 데이터를 통합해 실시간으로 보여주는 중앙 집중형 대시보드를 제공하며, 이를 통해 관리자는 유지보수와 리소스 최적화 기회를 파악할 수 있습니다.
AI 자동화는 핵심 자산에서 실시간 데이터를 지속적으로 수집하고 분석할 수 있도록 보장합니다. 최신 툴과 기술로 워크플로를 자동화하면 승인되지 않은 장치, 취약점, 사이버 위협을 데이터 유출로 이어지기 전에 사전에 탐지할 수 있습니다.
자동화 툴은 현대 IT 자산 가시성의 핵심 요소로, 자산 수명 주기 관리를 더 유연하고 효율적으로 만들어 줍니다.
성공적인 IT 자산 가시성 프로그램은 보안 정책을 명확하게 정의하고, 이를 실행하기 위한 체계적인 프로세스를 갖추고 있습니다.
IT 자산 관리자는 자산 소유권, 운영 방식, 데이터 수집에 대한 명확한 기준을 설정하고, 이를 기반으로 모든 관련 지역의 사이버 보안 및 개인정보 보호 기준을 준수할 수 있는 정책 체계를 구축합니다.
AI 자동화 툴이 널리 사용되면서, IT 자산 가시성 프로그램을 구축할 때 사람의 역할 중요성을 간과하기 쉽습니다. IT 팀이 자신에게 맡겨진 툴과 시스템에 대해 충분히 교육받지 못하면, 아무리 잘 설계된 자산 가시성 프로그램도 실패할 수 있습니다.
관리자와 기술자는 대시보드를 해석하는 방법, 데이터에서 인사이트를 도출하는 방법, 자산 가시성을 의사결정 및 조달 프로세스에 반영하는 방법을 처음부터 충분히 교육받아야 합니다.
IT 자산 가시성 구축은 성공적인 ITAM 프로그램 운영의 핵심 요소이며, 다양한 산업에서 널리 활용됩니다. 다음은 가장 일반적인 활용 사례를 살펴보겠습니다.
IT 팀은 자산 데이터를 면밀히 모니터링하고 분석하여, 어떤 시스템과 장치가 다른 것보다 더 높은 위험에 노출되어 있는지를 파악함으로써 자산 취약점을 관리합니다. 이러한 자산과 잠재적 취약성이 식별되면, 잠재적인 장애나 다운타임이 비즈니스에 미칠 영향을 기준으로 패치 및 유지보수 우선순위를 정할 수 있습니다.
강력한 IT 자산 가시성은 조직의 프로세스와 시스템이 사이버 공격을 얼마나 잘 탐지하고 대응하는지를 나타내는 사고 대응 역량을 크게 향상시킵니다. 자산 모니터링은 팀이 영향을 받은 엔드포인트를 분리하고, 보안 상태를 평가하며, 공격에 대응해 실시간으로 조치를 수행할 수 있도록 도와 빠르고 성공적인 복구 가능성을 높입니다.
감사 과정에서 자동화된 가시성은 자산 인벤토리 보고서를 수집하고 검증하는 과정을 단순화하여 규정 준수를 입증하는 데 도움을 줍니다. 강력한 자동화 기반 자산 가시성은 수작업 중심의 오류 발생 가능성이 높은 감사 대응 방식을 자동화되고 지속적이며 높은 정확도를 갖춘 방식으로 전환해, 기업이 높은 벌금을 피하도록 돕습니다.
강력한 자산 가시성은 SaaS 구독이 최신 상태이며, 적절히 승인되고 올바르게 라이선스가 부여되었는지 확인하는 데 도움을 줍니다. IT 자산 가시성 프로그램은 클라우드 애플리케이션을 실시간으로 모니터링하여 보안 위험을 줄이고 비용을 통제하며, 무단 사용되는 애플리케이션을 식별하도록 돕습니다.
자산 가시성은 모든 장치와 애플리케이션에 대한 정확하고 포괄적인 인벤토리를 제공함으로써 네트워크의 엔드포인트 보안을 크게 향상시킵니다. 이 과정에는 공격자가 사이버 공격에 악용할 수 있는 ‘섀도 IT’로 알려진 미관리 장치와 애플리케이션도 포함됩니다. 강력한 IT 자산 가시성 툴은 IT 팀이 무단 사용자를 탐지하고, 보안 위협이 네트워크 전반으로 확산되기 전에 차단하도록 돕습니다.
능동형 탐지와 수동형 탐지의 차이는 무엇인가요?
능동형 탐지는 쿼리나 프로브를 사용해 네트워크를 스캔하고, 활성 상태의 장치와 엔드포인트를 식별하는 방식입니다. 수동형 탐지는 네트워크 트래픽을 관찰하고, 활동을 감지함으로써 물리적 자산과 가상 자산을 식별하는 방식입니다.
일반적으로 강력한 IT 자산 가시성 프로그램은 이 두 가지 방식을 함께 사용합니다.
ITAM과 CSAM의 차이는 무엇인가요?
ITAM(IT 자산 관리)은 자산의 조달부터 운영, 최적화, 폐기에 이르는 자산 라이프사이클의 계약 및 운영 측면에 중점을 둡니다.
CSAM(사이버 보안 자산 관리)은 취약점, 규정 준수, 보안 상태와 같이 보안 결과에 직접적인 영향을 미치는 자산 관리 요소에 더 중점을 둡니다.
두 방식 모두 자산 데이터를 수집, 분석, 공유한다는 점은 같지만, ITAM은 비즈니스 성과에 초점을 두는 반면 CSAM은 보안에 더 중점을 둡니다.
IT 자산 인벤토리에는 무엇이 포함되어야 하나요?
완전한 자산 인벤토리에는 다음과 같은 자산과 리소스가 포함되어야 합니다.
IT 자산 관리의 다섯 가지 핵심 요소는 무엇인가요?
ITAM에는 일반적으로 다음과 같은 다섯 가지 핵심 요소가 있습니다.
조직이 AI, 클라우드 및 데이터 전략을 활용하여 혁신을 주도하고 효율성을 개선하며 미래 성장을 위한 견고한 기반을 구축하는 방법을 살펴보세요.
통합 자산 수명 주기 관리 솔루션인 IBM® Maximo Application Suite를 살펴보세요. 선호하는 경로를 선택하면 10분 안에 빠르게 살펴보실 수 있습니다.
AI 지원 엔터프라이즈 자산 관리 솔루션을 평가하고 적합한 공급업체를 선택하여 다운타임을 줄이고 규정 준수 요구 사항을 충족하며 투자 수익률(ROI)을 극대화하세요.
AI 기반 인사이트와 자동화를 활용해, 자산을 관리하고 유지하며 최적화하세요.
AI 및 데이터 인사이트를 사용하여 처음부터 끝까지 자산 성능을 최적화하세요.
AI 기반 전략과 혁신을 통해 지속가능성 목표를 실행으로 옮기세요.