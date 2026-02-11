IT 자산 가시성이란 무엇인가요?

현대의 디지털 기업에서는 이러한 자산을 지속적으로 실시간으로 모니터링하는 것이 강력한 사이버 보안 체계를 유지하고 위험을 효과적으로 관리하는 데 매우 중요합니다.

IT 자산 가시성은 노트북과 모바일 장치와 같은 기본 장비부터 최첨단 사물인터넷(IoT) 센서까지 다양한 기업 자산에 적용될 수 있습니다. 모든 규모와 다양한 산업의 기업은 복잡한 IT 환경을 관리하고 성공적인 IT 자산 관리(ITAM) 프로그램을 구축하기 위해 자산 가시성에 의존합니다.

클라우드 컴퓨팅, 서비스형 소프트웨어(SaaS), 원격 근무의 확산으로 IT 자산 가시성은 리소스를 관리하고 자산 성능을 최적화하며, 고비용의 데이터 유출로부터 IT 인프라를 보호하는 데 필수적입니다. 최근 IBM 보고서에 따르면 2025년 미국에서 데이터 유출 평균 비용은 9% 증가해 역대 최고치인 1,000만 달러에 도달했습니다.

많은 조직은 디지털 전환의 일환으로 IT 자산 성능 관리(APM) 접근 방식에 디지털 툴을 더 깊이 통합하고 있습니다.

효과적인 IT 자산 가시성은 보안 팀이 자산 성능을 실시간으로 추적하고, 기존의 사후 대응 유지보수 방식에서 벗어나 보다 현대적인 사전 예방 및 예측 기반 방식으로 전환하도록 돕습니다.