Kubernetes Ingress 컨트롤러란 무엇인가요?

Google에서 처음 개발하여 2015년 Cloud Native Computing Foundation(CNCF)에 기증한 Kubernetes는 현재 대부분의 Fortune 500대 기업에 필수적인 IT 인프라를 지원합니다. 따라서 Ingress 컨트롤러 관리는 기업 운영에 매우 중요합니다. 2022년 설문조사에 따르면 96%의 조직이 프로덕션 환경에서 Kubernetes를 사용하거나 이 기술의 도입을 평가하고 있습니다.1

Kubernetes가 등장하기 전에 애플리케이션은 일반적으로 전용 서버나 가상 머신(VM)에서 실행되었기 때문에 확장 비용이 높고 시간도 많이 걸렸습니다. Kubernetes는 모든 종속성과 함께 애플리케이션을 패키징하는 이식 가능 경량형 유닛인 컨테이너를 도입했습니다.

Kubernetes는 대규모 컨테이너 오케스트레이션을 도입하여 DevOps 워크플로 및 애플리케이션 배포에 혁명을 일으켰습니다. 이 오픈 소스 플랫폼은 분산된 인프라 전반에서 컨테이너화된 애플리케이션의 배포, 확장 및 관리를 자동화하여 개발 팀과 운영 팀 간의 원활한 협업을 가능하게 합니다.

Kubernetes는 애플리케이션을 파드로 구성합니다. 파드는 하나 이상의 컨테이너(일반적으로 Docker 컨테이너)로 구성된 가장 작은 배포 가능 단위입니다. 이러한 파드는 클러스터 내의 작업자 노드에서 실행되며, 컨트롤 플레인은 모든 클러스터 작업을 조정합니다. 서비스는 파드 그룹에 안정적인 네트워크 ID를 제공하여 안정적인 통신 패턴을 가능하게 합니다.

Ingress 컨트롤러는 일반적으로 Kubernetes API를 통해 클러스터 상태를 모니터링하는 특수한 파드로 배포됩니다. 이러한 컨트롤러는 트래픽 라우팅 규칙을 정의하는 구성 개체인 Ingress 리소스의 변경 사항을 추적하고 라우팅 테이블을 자동으로 업데이트하여 새로운 애플리케이션 배포 또는 구성 업데이트를 반영합니다.