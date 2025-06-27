Kubernetes의 인그레스 및 이그레스란 무엇인가요?

8분
Kubernetes에서 인그레스 및 이그레스는 네트워크 트래픽이 클라우드 네이티브 컨테이너화된 애플리케이션 환경에 들어오고 나가는 방식을 나타냅니다.
이러한 트래픽 흐름은 클라우드 인프라 내에서 최신 애플리케이션을 실행하는 데 핵심적입니다. 이를 효과적으로 관리하면 고객 트래픽을 웹 앱으로 라우팅하거나 타사 API에 안전하게 액세스하는 등 광범위한 사용 사례를 지원할 수 있습니다.
오늘날의 클라우드 컴퓨팅 중심 세계에서 Kubernetes는 점점 더 중요해지는 워크로드를 지원합니다. 결과적으로 트래픽을 세부적으로 제어하는 기능은 성능 유지, 보안 조치 시행 및 규정 준수 요구 사항 충족에 필수적인 기능이 되었습니다.
k8s 또는 kube라고도 하는 Kubernetes는 컴퓨팅 리소스 풀 전반에서 애플리케이션의 배포, 확장 및 유지 관리를 자동화하는 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼입니다. DevOps 및 IT 팀은 서버를 직접 관리하는 대신 Kubernetes를 사용하여, 애플리케이션을 실행하는데 필요한 모든 것을 포함하는 경량의 독립형 소프트웨어 단위인 컨테이너에서 애플리케이션을 실행합니다.
CNCF 보고서에 따르면 Kubernetes는 Linux 다음으로 세계에서 두 번째로 큰 오픈 소스 프로젝트이며, 포춘 100대 기업 중 71%가 사용하는 주요 컨테이너 오케스트레이션 툴입니다.
Docker는 컨테이너 이미지를 구축하는 데 가장 널리 사용되는 도구입니다. Kubernetes에서는 컨테이너가 파드라는 단위로 그룹화됩니다. 파드는 배포 가능한 가장 작은 단위이며 하나 이상의 컨테이너를 포함할 수 있습니다. Kubernetes는 이러한 파드를 노드라고 하는 머신 클러스터에 걸쳐 스케줄링합니다.
파드와 파드 관련 리소스는 네임스페이스로 구성되며, 이는 동일한 클러스터 내에서 서로 다른 팀, 프로젝트 또는 환경을 관리하기 위한 논리적 분리를 제공합니다. Kubernetes는 로드 밸런싱, 페일오버, 스케일링, 자가 치료와 같은 주요 클러스터 기능을 처리하여 낮은 수준의 인프라 복잡성을 대부분 추상화합니다.
Kubernetes 클러스터 내에서 서비스는 종종 서로 통신해야 하며 때로는 외부 시스템과 통신해야 합니다. Kubernetes는 내부 구성 요소를 격리하는 방식으로 트래픽을 관리하고 제어하여 성능과 보안을 강화합니다. 따라서 수신 및 발신 트래픽을 모두 명시적으로 정의, 관리 및 구성해야 합니다.
기본 컴퓨터 과학에서 인그레스와 이그레스는 네트워크 또는 시스템의 인바운드 트래픽과 아웃바운드 트래픽을 나타냅니다. Kubernetes 인그레스와 이그레스는 플랫폼 팀에 트래픽이 Kubernetes 클러스터로 들어오고 나가는 방식을 제어할 수 있는 제어된 프레임워크를 제공합니다. 이 측면은 안전하고 확장 가능한 생산 환경을 운영하는 데 필수적입니다.
인그레스는 일반적으로 HTTP 또는 HTTPS(둘 다 TCP 프로토콜에서 실행)를 통해 외부 사용자 또는 시스템에서 클러스터로 들어오는 트래픽을 말합니다. 조직은 모든 서비스를 인터넷에 직접 노출하는 대신 인그레스(Ingress) 리소스를 통해 인그레스 규칙을 정의합니다. 이 리소스는 일반적으로 YAML로 작성되며, URL 경로 또는 도메인 이름과 같은 기준에 따라 트래픽을 라우팅하는 방법을 Kubernetes에 지시합니다.
인그레스 규칙은 실제 진입점 역할을 하는 소프트웨어(종종 NGINX 또는 다른 리버스 프록시를 기반으로 함)인 인그레스 컨트롤러에 의해 적용됩니다. 컨트롤러는 들어오는 요청을 수신하고, 필요한 경우 트래픽의 암호를 해독하며, 클러스터 내의 올바른 서비스로 전달합니다.
예를 들어 인그레스 규칙은 다음을 수행하도록 구성할 수 있습니다.
Kubernetes는 클러스터 외부에 서비스를 노출하기 위한 몇 가지 기본 제공 방법을 제공합니다. 인그레스 리소스는 특정 서비스 유형에서 작동하지만 특히 웹 기반 트래픽의 경우 보다 유연하고 중앙 집중식 접근 방식을 제공합니다.
다음은 가장 일반적인 서비스 유형입니다.
이에 비해 인그레스 리소스를 사용하면 도메인 이름 또는 경로를 기반으로 스마트 라우팅 규칙을 사용하여 단일 외부 IP 주소를 통해 여러 서비스에 액세스할 수 있습니다. HTTP(S) 처리 및 트래픽 제어를 중앙 집중화하여 프로덕션 워크로드에 강력한 선택이 될 수 있습니다.
이그레스는 아웃바운드 트래픽을 의미하며, Kubernetes 클러스터 내부의 서비스가 외부 트래픽 대상 또는 시스템(예: API, 클라우드 서비스, 데이터베이스 등)과 통신해야 하는 경우입니다. Kubernetes는 기본적으로 무제한 아웃바운드 트래픽을 허용하지만 이 개방형 정책은 프로덕션 환경에는 거의 적합하지 않습니다.
조직은 일반적으로 보안 및 규정 준수를 위해 어떤 서비스가 외부 엔드포인트에 연결할 수 있는지 모니터링하고 제어하고자 합니다. 예를 들어, 소매업체는 결제 서비스가 승인된 결제 게이트웨이에만 도달하고 다른 모든 목적지는 차단하기를 원할 수 있습니다.
Kubernetes는 이그레스를 효과적이고 안전하게 관리하기 위한 몇 가지 방법을 제공합니다. 이러한 제어를 구현함으로써 조직은 승인된 트래픽만 외부 네트워크로 흐르도록 허용하여 보안 및 규정 준수를 강화할 수 있습니다.
Kubernetes 네트워크 정책은 아웃바운드 연결을 허용할 수 있는 파드를 제한하고 파드가 도달할 수 있는 주소 또는 도메인을 지정할 수 있습니다. 이때 IP 범위에 CIDR 표기법을 사용하는 경우가 많습니다. 이러한 정책은 명시적으로 승인된 통신만 허용하여 제로 트러스트 모델을 지원합니다. 이러한 네트워크 정책 내의 이그레스 규칙은 아웃바운드 트래픽 제한을 정의하여 파드가 액세스할 수 있는 외부 대상을 제어합니다.
전용 이그레스 노드 또는 NAT 게이트웨이를 사용하여 발신 연결을 중앙 집중화하고 기록하여 추적성과 향상된 성능 격리를 제공할 수도 있습니다.
