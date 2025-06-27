Kubernetes의 인그레스 및 이그레스란 무엇인가요?

k8s 또는 kube라고도 하는 Kubernetes는 컴퓨팅 리소스 풀 전반에서 애플리케이션의 배포, 확장 및 유지 관리를 자동화하는 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼입니다. DevOps 및 IT 팀은 서버를 직접 관리하는 대신 Kubernetes를 사용하여, 애플리케이션을 실행하는데 필요한 모든 것을 포함하는 경량의 독립형 소프트웨어 단위인 컨테이너에서 애플리케이션을 실행합니다.

CNCF 보고서에 따르면 Kubernetes는 Linux 다음으로 세계에서 두 번째로 큰 오픈 소스 프로젝트이며, 포춘 100대 기업 중 71%가 사용하는 주요 컨테이너 오케스트레이션 툴입니다.

Docker는 컨테이너 이미지를 구축하는 데 가장 널리 사용되는 도구입니다. Kubernetes에서는 컨테이너가 파드라는 단위로 그룹화됩니다. 파드는 배포 가능한 가장 작은 단위이며 하나 이상의 컨테이너를 포함할 수 있습니다. Kubernetes는 이러한 파드를 노드라고 하는 머신 클러스터에 걸쳐 스케줄링합니다.

파드와 파드 관련 리소스는 네임스페이스로 구성되며, 이는 동일한 클러스터 내에서 서로 다른 팀, 프로젝트 또는 환경을 관리하기 위한 논리적 분리를 제공합니다. Kubernetes는 로드 밸런싱, 페일오버, 스케일링, 자가 치료와 같은 주요 클러스터 기능을 처리하여 낮은 수준의 인프라 복잡성을 대부분 추상화합니다.

Kubernetes 클러스터 내에서 서비스는 종종 서로 통신해야 하며 때로는 외부 시스템과 통신해야 합니다. Kubernetes는 내부 구성 요소를 격리하는 방식으로 트래픽을 관리하고 제어하여 성능과 보안을 강화합니다. 따라서 수신 및 발신 트래픽을 모두 명시적으로 정의, 관리 및 구성해야 합니다.