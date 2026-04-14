Cos'è la conformità operativa?

La conformità operativa è una parte essenziale dei programmi più ampi di conformità e gestione del rischio di un'organizzazione. Svolge inoltre un ruolo centrale nella protezione e nella conformità dei dati, influenzando il modo in cui le organizzazioni raccolgono, memorizzano e gestiscono le informazioni nelle loro operazioni.

La conformità operativa riguarda quasi ogni aspetto del funzionamento di un'azienda, dalle normative sulla sicurezza del posto di lavoro e sostenibilità ambientale alla fiscalità, privacy dei dati e standard specifici dei settori. Le organizzazioni devono inoltre rispettare requisiti come il General Data Protection Regulation (GDPR) e il California Consumer Privacy Act (CCPA), che regolano come i dati dei clienti vengono raccolti e utilizzati nelle diverse regioni.

La mancata conformità può comportare sanzioni normative, interruzioni aziendali, danni alla reputazione e violazioni dei dati. Secondo il report IBM Cost of a Data Breach 2025, il costo medio globale di una violazione dei dati è di 4,44 milioni di dollari USA.

Pratiche di conformità operativa rigorose supportano anche resilienza operativa e cyber resilience. Le organizzazioni con solidi controlli di conformità già integrati nelle loro operazioni sono meglio posizionate per continuare a gestire interruzioni, sia dovute a cambiamenti normativi, attacchi informatici o guasti di sistema.

La conformità all'AI è diventata anche un mandato per le organizzazioni di diversi settori. Non sorprende, dato che l'AI genera più dati, crea nuovi requisiti normativi e procede più velocemente di quanto la maggior parte dei programmi di conformità sia stata progettata per gestire.

Secondo l'EU AI Act, le aziende che non rispettano questi requisiti possono rischiare multe fino a 35 milioni di euro, pari al 7% del fatturato annuo globale.2 L'International Organization for Standardization (ISO) e l'International Electrotechnical Commission (IEC) stanno inoltre sviluppando linee guida per aiutare le organizzazioni a gestire la conformità dell'AI e a svolgere la gestione del rischio dell'AI in modo più coerente.

Più sono i mercati in cui opera un'organizzazione, più questi requisiti diventano complessi. Le regole di residenza dei dati, le leggi locali sul lavoro, i framework normativi regionali e le preoccupazioni di sovranità operativa sono anch'essi aspetti importanti della conformità operativa.