L'API di metriche OpenTelemetry è l'insieme di interfacce che il codice di applicazione chiama per produrre metriche. È progettato per essere indipendente dal fornitore, disaccoppiando la strumentazione dall'implementazione concreta dell'SDK. I team IT possono scrivere strumentazione una volta (usando l'API standard) e poi scambiare SDK, esportatori e backend senza dover fare passaggi aggiuntivi.

La struttura dell'API OTel per le metriche è costituita da tre interfacce principali: i fornitori di contatori, i contatori e gli strumenti di metriche.

I fornitori di contatori sono il punto di ingresso dell'API e sono responsabili della creazione delle istanze dei contatori. Determinano quali lettori di metriche ed esportatori utilizzare, quali visualizzazioni e aggregazioni applicare e con quale frequenza raccogliere ed esportare dati. Il Meter Provider in genere si carica una volta durante l'avvio dell'applicazione (spesso come fornitore globale), quindi tutti i contatori e gli strumenti condividono definizioni di risorse e pipeline di esportazione coerenti.

I misuratori sono gli oggetti utilizzati dal codice dell'applicazione per creare contatori, istogrammi e indicatori. Ogni contatore è in genere chiamato per una libreria o un servizio (ad esempio, "bank.payment"), Quindi le metriche provenienti da quel codice possono essere raggruppate e identificate in modo coerente.

I misuratori non memorizzano i dati da soli; invece, servono come stabilimenti per strumenti e trasmettono misurazioni registrate all'SDK sottostante per aggregazione ed esportazione. Poiché i contatori vengono forniti da un provider di contatori, funzionano sempre con la configurazione, le viste e gli esportatori definiti da tale provider.

Gli strumenti forniscono quindi istruzioni in modo che il codice possa riportare le misurazioni con attributi.