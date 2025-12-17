Il flash storage è emerso negli anni '80 quando la necessità di uno storage compatto e non volatile è cresciuta insieme all'ascesa di dispositivi più portatili. Nel 1986, Toshiba introdusse il flash NAND per applicazioni di storage ad alta capacità; nel 1993, Intel introdusse NOR flash, progettata per firmware e sistemi embedded.

L'adozione mainstream della flash è decollata con l'introduzione di due dispositivi, ovvero le unità flash USB (introdotte nel 2000) e gli iPod con memoria flash di Apple (introdotti nel 2005). Entro la fine degli anni 2000, gli SSD basati su flash hanno iniziato a sostituire gli HDD sia nei laptop che negli ambienti dei data center .

La tecnologia delle celle si è evoluta significativamente nel corso degli anni, passando da celle a livello singolo (SLC) a celle multilivello (MLC), poi a celle a triplo livello (TLC) e a quattro livelli (QLC). Negli anni 2010, la tecnologia 3D NAND ha aumentato notevolmente la densità di storage e ridotto i costi.

Oggi, lo storage flash domina i marketplace consumer e aziendali. Secondo Enterprise Precedence Research, il mercato globale dello storage flash aziendale ha raggiunto i 21,92 miliardi di dollari nel 2024. Inoltre, si prevede che crescerà da 23,71 miliardi di USD nel 2025 a circa 48,03 miliardi di USD entro il 2034, con un CAGR dell'8,16%.¹ L'aumento dell'adozione di cloud computing e virtualizzazione, insieme alla domanda di una maggiore sicurezza dei dati e conformità, influenza e guida questa crescita.

La memoria flash si estende ben oltre gli SSD, alimentando chiavette USB flash (anche chiamate chiavette USB), schede di memoria (come le schede SD), smartphone, fotocamere digitali e innumerevoli altri dispositivi. In contesti aziendali, lo storage flash alimenta all flash array e supporta applicazioni che vanno dai data center su larga scala ai sensori IoT ed edge.