I termini flash storage e solid-state drive (SSD) storage sono talvolta usati in modo intercambiabile, ma ci sono differenze nette tra loro.
Con il termine "flash storage" si intende la tecnologia di memoria vera e propria, costituita da chip di memoria elettronici che memorizzano i dati senza parti in movimento. Lo storage SSD (unità a stato solido) descrive un dispositivo di archiviazione completo che utilizza la memoria flash per sostituire i tradizionali dischi rigidi (HDD).
Di seguito esploriamo in dettaglio questi tipi di tecnologie di storage.
Il flash storage è un tipo di tecnologia di archiviazione dati che utilizza chip di memoria flash per scrivere e memorizzare dati. La memoria flash è non volatile, il che significa che conserva i dati anche senza alimentazione. La memoria flash memorizza i dati sotto forma di cariche elettriche in celle di memoria disposte su chip di silicio, senza parti mobili, il che la rende più veloce e durevole rispetto alle tradizionali unità disco rotanti.
Lo storage flash utilizza due principali tipi di memoria: NAND e NOR.
La NAND è emersa come la tecnologia di archiviazione dominante per la maggior parte delle applicazioni grazie alla sua maggiore densità, alle prestazioni più rapide e ai costi inferiori.
Il flash storage è emerso negli anni '80 quando la necessità di uno storage compatto e non volatile è cresciuta insieme all'ascesa di dispositivi più portatili. Nel 1986, Toshiba introdusse il flash NAND per applicazioni di storage ad alta capacità; nel 1993, Intel introdusse NOR flash, progettata per firmware e sistemi embedded.
L'adozione mainstream della flash è decollata con l'introduzione di due dispositivi, ovvero le unità flash USB (introdotte nel 2000) e gli iPod con memoria flash di Apple (introdotti nel 2005). Entro la fine degli anni 2000, gli SSD basati su flash hanno iniziato a sostituire gli HDD sia nei laptop che negli ambienti dei data center .
La tecnologia delle celle si è evoluta significativamente nel corso degli anni, passando da celle a livello singolo (SLC) a celle multilivello (MLC), poi a celle a triplo livello (TLC) e a quattro livelli (QLC). Negli anni 2010, la tecnologia 3D NAND ha aumentato notevolmente la densità di storage e ridotto i costi.
Oggi, lo storage flash domina i marketplace consumer e aziendali. Secondo Enterprise Precedence Research, il mercato globale dello storage flash aziendale ha raggiunto i 21,92 miliardi di dollari nel 2024. Inoltre, si prevede che crescerà da 23,71 miliardi di USD nel 2025 a circa 48,03 miliardi di USD entro il 2034, con un CAGR dell'8,16%.¹ L'aumento dell'adozione di cloud computing e virtualizzazione, insieme alla domanda di una maggiore sicurezza dei dati e conformità, influenza e guida questa crescita.
La memoria flash si estende ben oltre gli SSD, alimentando chiavette USB flash (anche chiamate chiavette USB), schede di memoria (come le schede SD), smartphone, fotocamere digitali e innumerevoli altri dispositivi. In contesti aziendali, lo storage flash alimenta all flash array e supporta applicazioni che vanno dai data center su larga scala ai sensori IoT ed edge.
Un solid-state drive (SSD) è un dispositivo di archiviazione che utilizza memoria a stato solido non volatile, tipicamente NAND flash, per memorizzare dati senza parti mobili.
Dall'inizio degli anni 2000 in poi, le unità SSD drive hanno ottenuto un'adozione diffusa nei mercati consumer e aziendali, apprezzate per le loro prestazioni eccezionali e l'assoluta velocità di accesso ai dati. Oggigiorno, gli SSD rappresentano il principale supporto di archiviazione per dispositivi di uso quotidiano come MacBook, desktop Mac, PC Windows, laptop e sistemi di gioco.
A differenza degli HDD e delle unità floppy, che utilizzano memorie magnetiche con componenti meccanici (ad esempio piatti, dischi rotanti, testine di lettura/scrittura), gli SSD utilizzano la memoria flash NAND per archiviare i dati elettronicamente. Questo approccio elimina i ritardi fisici e garantisce un accesso ai dati più rapido.
Per un approfondimento, consulta "Unità disco rigido (HDD) e solid-state drive (SSD) a confronto: qual è la differenza?"
I chip di memoria negli SSD sono organizzati in blocchi, che contengono celle (a volte chiamate pagine o settori) che memorizzano singoli bit di memoria. Gli SSD utilizzano il livellamento dell'usura per distribuire uniformemente le scritture tra le celle, estendendo la durata del disco.
Gli SSD sono disponibili in più formati, che si riferiscono alla dimensione fisica, configurazione e disposizione del dispositivo. Il formato da 2,5 pollici è il più comune per desktop e laptop, mentre le unità M.2 si collegano direttamente alla scheda di sistema per un design più compatto.
Secondo uno studio di Mordor Intelligence Research, il mercato degli SSD ha raggiunto i 61,30 miliardi di dollari nel 2025. Inoltre, si prevede che raggiungerà i 129,62 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,16% .
La domanda di infrastrutture di intelligenza artificiale (AI), l'espansione dei data center dei provider di cloud, insieme al continuo passaggio dai dischi rigidi alle soluzioni di storage a stato solido, sono gli elementi che guidano questa crescita.
Nonvolatile memory express (NVMe) è un'interfaccia host controller e un protocollo di storage che accelera il trasferimento di dati tra solid-state drive (SSD) tramite un connettore bus Peripheral Component Interconnect Express (PCIe).
NVMe ha contribuito a far avanzare lo storage SSD, raggiungendo velocità di trasferimento fino a 20 gigabyte al secondo (Gbps), più di tre volte la velocità dei vecchi SSD SATA. Molti degli SSD NVMe di fascia alta attuali includono anche cache DRAM, che ottimizza le prestazioni.
Gli SSD NVMe sono preziosi per le applicazioni che richiedono un accesso ai dati ad alta velocità, tra cui virtualizzazione, analisi in tempo reale, AI workload e creazione di contenuti. Sebbene ogni dispositivo NVMe sia un SSD, non tutti gli SSD utilizzano NVMe. Ad esempio, i vecchi SSD utilizzano in genere interfacce SATA.
Per saperne di più, consulta "SSD e NVMe: Qual è la differenza?"
In prospettiva, la domanda di storage flash e SSD continua ad evolversi per soddisfare le esigenze dei consumatori e delle aziende, guidate principalmente dai dati generati da AI e cloud.
Ecco alcune tecnologie che dimostrano come si sta evolvendo il mercato.
Introdotta da Samsung nel 2014, la tecnologia 3D NAND è diventata essenziale nell'era dell'AI. La memoria flash NAND 3D impila le celle di memoria verticalmente su più strati su wafer di silicio, offrendo una maggiore densità di archiviazione dei dati, una capacità più elevata e una riduzione del costo per bit.
Con velocità di scrittura fino al 50% superiori rispetto alle soluzioni SSD tradizionali basate su NAND, la 3D NAND è diventata fondamentale per l’implementazione di applicazioni di intelligenza artificiale come l'AI generativa (gen AI) e il machine learning (ML). Sul fronte dei consumatori, la tecnologia 3D NAND alimenta i dispositivi di uso quotidiano che necessitano sempre più di spazio di archiviazione, tra cui smart TV, laptop e SSD.
Le tecnologie NAND a celle a quattro livelli (QLC) e a celle a livello penta (PLC) stanno espandendo la capacità di storage insieme ai NAND a celle a tre livelli (TLC), fornendo soluzioni economiche e ad alta capacità per i data center aziendali.
Queste tecnologie di celle a più alta densità memorizzano più bit per cella (ad esempio, quattro per QLC, cinque per PLC), consentendo una maggiore capacità a costi inferiori.
Le unità flash QLC aumentano la densità del 33% rispetto a TLC, rendendole adatte per workload ad alta intensità di lettura, come storage, content delivery e analytics. Rispetto a TLC, QLC e PLC presentano dei compromessi in termini di prestazioni di scrittura e durata. Tuttavia, svolgono un ruolo cruciale nel supporto delle app (ad esempio, streaming multimediale, dispositivi di gioco) in cui la capacità e l'efficienza dei costi sono prioritarie rispetto alle velocità di scrittura sostenute.
Gli array all-flash (AFA) sono sistemi di storage esterni che utilizzano supporti flash, come gli SSD, per il data storage.
Gli AFA si sono evoluti grazie a diverse tendenze chiave che hanno plasmato il loro sviluppo, tra cui l'adozione della tecnologia NVMe, l'emergere di soluzioni Software-defined storage (SDS) e l'Integrazione dell'AI per lo storage management. Questi progressi rendono gli array all-flash sempre più attraenti per le aziende che gestiscono operazioni dati su larga scala con requisiti di prestazioni impegnativi.
Lo storage computazionale colloca l'elaborazione direttamente sui dispositivi di archiviazione. Questo processo riduce lo spostamento dei dati, la congestione della rete e la latenza, il che è prezioso per i workload AI e l'apprendimento automatico (ML) che elaborano enormi set di dati.
Abilitando operazioni come filtraggio, compressione e trasformazione a livello di storage, lo storage computazionale aiuta le aziende ad accelerare le prestazioni delle applicazioni.
Per riassumere, il flash storage e gli SSD sono tecnologie strettamente correlate ma diverse. Flash si riferisce al supporto di archiviazione stesso, mentre gli SSD sono dispositivi di archiviazione che tipicamente utilizzano memoria flash. Comprendere questa distinzione supporta il processo decisionale strategico sull'infrastruttura di storage.
A livello di settori, il passaggio dai dischi rigidi tradizionali allo storage basato su flash ha trasformato l'IT aziendale, offrendo prestazioni più rapide e maggiore affidabilità. Con la continua crescita della domanda di dati, le soluzioni di archiviazione flash e SSD continueranno a rimanere fondamentali per le infrastrutture informatiche moderne.
