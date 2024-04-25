SSD e NVMe: qual è la differenza?

I recenti progressi tecnologici nell'archiviazione dei dati hanno spinto aziende e consumatori a passare da dischi rigidi (HDD) verso la tecnologia dei solid-state drive (SSD), più veloci e con una latenza inferiore. In questo post, esamineremo questa nuova tecnologia, nonché il protocollo più veloce e popolare disponibile per collegarla alla scheda madre di un computer: non volatile memory express (NVMe).

Sebbene i termini SSD e NVMe siano spesso usati per descrivere due diversi tipi di unità, sono tecnologie di data storage che possono essere utilizzate per completarsi a vicenda. Gli SSD sono un tipo di storage basato su semiconduttori utilizzato con l'archiviazione flash e NVMe è un protocollo per il trasferimento dei dati con overhead di sistema ridotti per operazioni di input/output al secondo (I/O o IOPS) utilizzato negli SSD con memoria flash.

Le differenze tra la tecnologia NVMe e SSD sono sottili e possono creare confusione. Sebbene ogni dispositivo NVMe sia anche un'unità SSD drive, non tutte le unità SSD drive sono unità NVMe. Secondo un report IDC (International Data Corporation) del 2023, l'NVMe è stato progettato per velocizzare il trasferimento dei dati ai sistemi connessi tramite PCI express, un bus di espansione seriale standard per collegare un computer a uno o più dispositivi periferici. Tuttavia, non tutti gli SSD utilizzano la tecnologia PCIe: alcuni utilizzano le vecchie interfacce SATA e SAS progettate per gli HDD, il che li rende compatibili con i dispositivi più vecchi.