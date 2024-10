NVMe vs M.2: qual è la differenza?

NVMe (non-volatile memory express) è un protocollo per il trasferimento di dati con sovraccarichi ridotti del sistema per input/output al secondo (I/O o IOPS) che viene utilizzato nelle SSD e nel flash storage. Secondo un rapporto IDC (International Data Corporation) del 2023 (link esterno a ibm.com), NVMe è stato progettato per velocizzare il trasferimento dei dati ai sistemi collegati attraverso un PCI express, un bus di espansione seriale standard per il collegamento di un computer a una o più periferiche. A differenza del suo predecessore, Serial Advanced Technology Attachment (SATA), NVMe è stata progettata per supporti di storage non volatili ad alte prestazioni, il che la rende una scelta eccellente per workload consumer e aziendali.

NVMe può essere utilizzato a livello aziendale con un'impronta infrastrutturale ridotta e utilizzando meno energia rispetto alla più comune Small Computer System Interface (SCSI). Le SSD NVMe possono offrire tempi di risposta migliori rispetto agli HDD grazie ai miglioramenti apportati ai driver, consentendo il parallelismo e il polling e contribuendo a ridurre la latenza per evitare colli di bottiglia della CPU.

Nel 2011 è stata introdotta la tecnologia di storage NVMe come alternativa ai protocolli SATA e Serial Attached SCSI (SAS), che erano stati lo standard del settore per vari anni. Oltre ai miglioramenti apportati allo storage e alla tecnologia rispetto ai suoi predecessori, NVMe ha contribuito allo sviluppo di importanti tecnologie che venivano sviluppate contemporaneamente, tra cui l'Internet of Things (IoT), l'AI (intelligenza artificiale) e l'apprendimento automatico (ML).

Bus PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)

Uno dei fattori di differenziazione più importanti delle SSD NVMe è la modalità di accesso al flash storage. Utilizzando un bus Peripheral Component Interconnect Express (PCIe), si elimina il controller "intermedio", riducendo notevolmente la latenza. Tuttavia, gli NVME possono funzionare anche su qualsiasi tipo di interconnessione "fabric", come Fibre Channel ed Ethernet, e all'interno di Ethernet, iWARP, ROCEv2, iSER e NVMe-TCP.

PCIe Gen4 è la specifica PCI Express più recente e la sua velocità di trasferimento dati è doppia rispetto a quella di Gen3. Mentre le PCIe Gen3 hanno una velocità di trasferimento di 8 giga al secondo (GT/s) per corsia PCIe, la velocità delle Gen4 è di 16 GT/s, ovvero due GB/s per corsia PCIe.

Code di comandi parallele

A differenza delle unità che utilizzano il protocollo SCSI, che può implementare solo una singola coda di comando, le unità SSD NVMe possono eseguire decine di migliaia di code di comando parallele contemporaneamente. Con SSD NVMe, il metodo di connessione è indipendente dal protocollo. Ad esempio, i connettori NVMe PCIe possono accedere a una singola unità attraverso un collegamento PCIe che esegue il protocollo NVMe.