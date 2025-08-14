In definitiva, la valutazione del valore delle unità TLC rispetto alle unità QLC può ridursi a un confronto tra prestazioni e durata o storage e convenienza.

In generale, le unità SSD TLC sono preferibili in situazioni in cui prestazioni costanti, affidabilità e robustezza sono fattori decisivi. Le unità SSD TLC sono affidabili e possono scrivere e recuperare dati in modo affidabile più e più volte. Sono spesso scelte per i workload professionali e per la creazione di contenuti.

Al contrario, le unità SSD QLC sono preferibili per lo storage ad alta capacità e a basso costo e per il data warehousing ad alta velocità di lettura. Questi tipi di unità SSD sono affidabili per memorizzare dati a cui si potrebbe accedere spesso nel lungo periodo. Tuttavia, in situazioni che richiedono un aumento dei cicli di scrittura, in cui i dati potrebbero essere scritti e riscritti più della semplice lettura, le unità SSD TLC potrebbero essere preferibili per una migliore resistenza in scrittura in periodi temporali più estesi.

In termini di resistenza, alle unità SSD viene assegnato un valore TBW (terabyte scritti) per indicare la quantità di dati che possono essere scritti su un'unità prima dell'usura. La valutazione mostra quando il deterioramento dell'hardware fisico potrebbe iniziare a influire negativamente sulle prestazioni e sulle operazioni. A causa di una maggiore usura dovuta a maggiori quantità di dati memorizzati su ogni cella, le unità QLC hanno solitamente valori TWB inferiori rispetto alle unità TLC.

Vale la pena notare che le unità TLC hanno attualmente un vantaggio rispetto alle QLC in termini di durata. Per contrastare gli svantaggi legati ai problemi di minore resistenza comuni alle unità QLC, i miglioramenti negli algoritmi di correzione degli errori stanno colmando il divario tra questi tipi di unità flash NAND.

A colpo d'occhio, le differenze tra le unità QLC e le unità TLC possono essere riassunte in base all'architettura, alla durata, alle prestazioni e ai casi d'uso.