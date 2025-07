iPaaS è una suite di strumenti e soluzioni self-service basati sul cloud che consente alle aziende di creare e distribuire flussi di integrazione in ecosistemi ibridi e multicloud. Le piattaforme iPaaS orchestrano lo scambio e l'integrazione dei dati per garantire una consegna end-to-end sicura dei dati alle applicazioni che li utilizzano, o ai data warehouse e ai lake per un'analisi successiva.

Se, ad esempio, un'integrazione dipende dalle API, l'iPaaS gestirà le chiamate API, gestirà l'autenticazione e garantirà che i dati siano scambiati in modo sicuro.

Gli strumenti iPaaS forniscono un'unica piattaforma per tutte le esigenze di scambio e integrazione dei dati di un'azienda. Tuttavia, l'iPaaS richiede ai team di ingegneria di costruire e distribuire ogni flusso di integrazione. Inoltre, si concentra interamente sull'automazione dei flussi di lavoro interni e sull'integrazione, il che lo rende la soluzione ideale per le aziende che danno priorità alle ottimizzazioni dell'infrastruttura che beneficiano gli stakeholder interni.

Ad esempio, se un'organizzazione desidera pubblicare le idee di brainstorming del team come un unico documento nell'intranet aziendale in modo che l'intera azienda possa accedervi, potrà utilizzare le tradizionali integrazioni iPaaS per farlo. Il software iPaaS integrerà i dati dell'interfaccia applicativa di ogni team con quelli della piattaforma intranet, a vantaggio dei team leader e dei dipendenti

Come l'iPaaS, l'EiPaaS offre molti vantaggi alle aziende che cercano una soluzione di integrazione avanzata. L'EiPaaS, tuttavia, è stato progettato specificamente come soluzione white-label e software-native per integrazioni scalabili con i clienti.

I servizi EiPaaS facilitano le integrazioni rivolte ai clienti tra prodotti SaaS di terze parti e la piattaforma di un fornitore, in modo che i clienti possano collegare facilmente le loro app con i servizi del fornitore. Con eIPaaS, i clienti possono creare e implementare le proprie integrazioni SaaS all'interno del software del fornitore, oppure i fornitori possono creare integrazioni per conto del cliente e consentire loro di scegliere quali integrazioni adottare.

Prendiamo come esempio un fornitore SaaS che vuole assicurarsi che una rete di ristoranti, hotel o altri clienti del settore dell'ospitalità possano integrare facilmente il loro software di pianificazione del personale. Il fornitore può incorporare strumenti EiPaaS nel software per facilitare l'integrazione dell'interfaccia di ogni ristorante con il software del fornitore, potenziare il cliente e semplificare il processo di integrazione.