L'innovazione richiede un futuro ibrido con una strategia iPaaS

Inoltre, con la posizione di leader ricoperta da IBM nel campo dell'AI responsabile, con il supporto di watsonx, abbiamo il vantaggio di offrire soluzioni di integrazione basate su AI che sono senza pari nel settore iPaaS. Utilizzando le attuali funzionalità dell'AI per i prodotti, l'AI generativa può svolgere un ruolo durante tutto il ciclo di vita dell'integrazione, supportando produttività e agilità attraverso authoring, monitoraggio e governance per un'innovazione rapida. Gli assistenti AI sono un ottimo punto di partenza e ora stiamo tracciando un percorso che utilizza gli iPaaS ibridi guidati dagli agenti AI.

Via via che questa visione prende vita, l'iPaaS ibrido ha il potenziale per:

Allineare l'integrazione di app, dati, API, B2B, file ed event stream in una piattaforma di integrazione unificata, eliminando le isole di integrazione

Semplifica l'integrazione in tutta l'azienda con un approccio ibrido che spazia dai mainframe agli ambienti multicloud

Aiutare a garantire la sicurezza e la sovranità dei dati attraverso tempi di esecuzione distribuiti con controllo centralizzato

Sostieni la produttività e l'agilità migliorando la velocità delle attività di integrazione comuni con l'AI generativa durante tutto il ciclo di vita dell'integrazione, consentendo a diversi utenti di creare soluzioni per le organizzazioni

Utilizzare l'architettura aziendale componibile per modernizzare le applicazioni, con API ed eventi

Accelerare il processo di sviluppo, ridurre i costi e migliorare l'accesso ai dati fornendo un catalogo globale che consente il riutilizzo e l'accesso self-service alle integrazioni esistenti

È una visione audace e ci stiamo muovendo rapidamente. Questo mercato, questo team e questa tecnologia si uniscono per creare qualcosa di veramente potente.

Cosa ti chiediamo? Non vincolarti a un altro iPaaS senza saperne di più. Sappiamo dove sta andando iPaaS e ti invitiamo a venire con noi.