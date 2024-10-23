L'innovazione richiede un futuro ibrido con una strategia iPaaS

Utilizzare con successo l'integrazione, le API, gli eventi e i dati è essenziale per il prossimo cambio di paradigma, dalla trasformazione digitale alla trasformazione AI. Sebbene esistano diversi modi di affrontare l'integrazione e l'automazione, tutte le strade portano a una integration platform as a service (iPaaS). Di fatto, iPaaS cresce rapidamente da anni e non mostra segni di rallentamento.
Nel frattempo, l'integrazione delle app, dei sistemi e dei dati necessari è un bersaglio in movimento. L'unica costante è il cambiamento, poiché le applicazioni vengono sostituite e modernizzate nel cloud. Questi motivi sono alla base del nostro enorme investimento nel mercato iPaaS.
In un momento così ricco di opportunità e innovazione sul mercato, abbiamo pensato di riunire le tecnologie leader dei portfolio di integrazione IBM e webMethods. Attraverso i nostri investimenti e le nostre invenzioni, intendiamo aiutare i leader aziendali a trasformare l'integrazione in un vantaggio competitivo.
Crediamo che iPaaS debba essere ibrido, gestendo le implementazioni in modo fluido sia tra cloud che on-premise. Deve anche essere unificato, unendo molteplici modelli di integrazione con controllo, governance e portabilità condivisi. Utilizziamo la nostra esperienza combinata nell'integrazione del multicloud ibrido per consentire ai nostri clienti di ottenere una maggiore produttività per ogni persona e team che si occupa di integrazione nelle loro organizzazioni. Se fatto bene, iPaaS gestisce la complessità in modo che le organizzazioni possano prosperare.
Con il controllo ibrido al centro, uniamo modelli di integrazione (come applicazioni, API, B2B, file, eventi, messaggistica e altro ancora) in un'esperienza comune tramite un piano di controllo unificato. Il controllo centrale con esecuzione distribuita significa che l'intero landscape di integrazione può essere gestito tramite un unico pannello di controllo, in tutte le aree geografiche, ambienti di hosting multicloud ibridi, persone utente e team. Un iPaaS unificato offre la piattaforma più completa per gestire qualsiasi caso d'uso.
Inoltre, con la posizione di leader ricoperta da IBM nel campo dell'AI responsabile, con il supporto di watsonx, abbiamo il vantaggio di offrire soluzioni di integrazione basate su AI che sono senza pari nel settore iPaaS. Utilizzando le attuali funzionalità dell'AI per i prodotti, l'AI generativa può svolgere un ruolo durante tutto il ciclo di vita dell'integrazione, supportando produttività e agilità attraverso authoring, monitoraggio e governance per un'innovazione rapida. Gli assistenti AI sono un ottimo punto di partenza e ora stiamo tracciando un percorso che utilizza gli iPaaS ibridi guidati dagli agenti AI.
Via via che questa visione prende vita, l'iPaaS ibrido ha il potenziale per:
È una visione audace e ci stiamo muovendo rapidamente. Questo mercato, questo team e questa tecnologia si uniscono per creare qualcosa di veramente potente.
Cosa ti chiediamo? Non vincolarti a un altro iPaaS senza saperne di più. Sappiamo dove sta andando iPaaS e ti invitiamo a venire con noi.