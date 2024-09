Oggi le organizzazioni dispongono di centinaia, se non migliaia, di applicazioni aziendali che gestiscono tutte le operazioni quotidiane senza un approccio coerente all'integrazione. Questo rappresenta una sfida significativa per le aziende che intendono risolvere il problema dei silos di dati, dei flussi di lavoro inefficienti e delle limitazioni dei sistemi per la condivisione delle informazioni.

L'iPaaS (Integration Platform as a Service) di IBM offre un approccio intuitivo e modulare per integrare e collegare perfettamente tutte le applicazioni e i dati, indipendentemente dalla loro posizione. Con i nostri strumenti flessibili per l'integrazione delle applicazioni, l'integrazione dei dati, l'integrazione B2B e l'automazione dei processi, le organizzazioni possono: