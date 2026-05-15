Lo scambio elettronico di dati (EDI) e le application programming interface (API) sono entrambi metodi per lo scambio di dati tra sistemi, ma differiscono per flessibilità, complessità di implementazione, costi e casi d'uso.
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L'EDI è principalmente utilizzata per transazioni B2B, e le API, pur essendo utilizzate anche per lo scambio di informazioni B2B, sono impiegate in una vasta gamma di modi. Per focalizzare il confronto, questo articolo esaminerà come le due tecnologie si relazionano nel contesto dello scambio di dati aziendali e documenti.
L'EDI è un insieme di sistemi e standard che consentono alle organizzazioni di scambiare documenti e dati aziendali direttamente tra sistemi informatici, riducendo la necessità di processi manuali. Viene utilizzato principalmente per le transazioni B2B. Tradizionalmente, l'EDI funziona generando documenti in un formato digitale coerente con un traduttore EDI, spesso utilizzando l'elaborazione batch su base programmata.
Tuttavia, le implementazioni moderne di EDI possono anche supportare lo scambio di dati quasi in tempo reale o quasi in tempo reale. I documenti vengono trasmessi utilizzando uno dei due metodi comuni di scambio di documenti EDI: connessioni point-to-point o reti a valore aggiunto (VAN). Gli approcci più recenti utilizzano i protocolli basati su Internet per una consegna più immediata.
Le organizzazioni utilizzano l'EDI per scambiare una gamma di documenti aziendali e tipi di dati, come ordini di acquisto, richieste di preventivi, domande di prestito e avvisi anticipati di spedizione tra partner commerciali e altri business partner. Poiché EDI utilizza standard rigorosi e formati standardizzati, inclusi ANSI X12 ed EDIFACT, garantisce coerenza tra i partner ma può essere rigida e più lenta nell'adattarsi alle esigenze aziendali in evoluzione.
Un'API, invece, offre un modo più flessibile per lo scambio di dati e funzionalità in tempo reale tra applicazioni software, sistemi e fornitori di servizi esterni.
Un esempio di base spesso citato è la condivisione di servizi tra applicazioni. Supponiamo che uno sviluppatore web voglia incorporare una mappa interattiva sul sito web di un'azienda per mostrarne la posizione. L'API di Google Maps rende possibile tutto ciò esponendo la funzionalità di mappatura al consumo di terzi. Questo permette allo sviluppatore di integrare una mappa completamente funzionante senza doverla creare da zero.
Le API vengono utilizzate per collegare i sistemi in ogni tipo di metodo: dallo scambio di base applicazione-applicazione, alla sincronizzazione in tempo reale di database e piattaforme aziendali, all'automazione dei workflow a più fasi e all'estensione della vita dei sistemi legacy.
Le API utilizzano formati come JSON e XML e consentono alle applicazioni client di richiedere e scambiare dati specifici su richiesta. Questa flessibilità rende le API ideali per le integrazioni personalizzate e per lo scambio in tempo reale di piccoli messaggi tra molte parti diverse.
Inoltre, le API sono tipicamente più rapide da implementare e distribuire/implementare, supportando al contempo architetture moderne basate su cloud e microservizi . Le API sono inoltre molto adatte per integrazioni dinamiche che richiedono risposte immediate, come messaggistica, app mobili, servizi web e condivisione dati in tempo reale.
Nonostante queste differenze, EDI e API non si escludono a vicenda. Molte organizzazioni li utilizzano insieme per supportare diverse esigenze di integrazione B2B, combinando la standardizzazione e l'affidabilità di EDI con la flessibilità e la reattività delle API.
I vantaggi dell'uso di EDI e API possono essere riassunti come la semplificazione delle operazioni, il miglioramento della precisione e la possibilità di uno scambio di dati integrato e in tempo reale. Uno dei principali vantaggi delle soluzioni EDI è l'automazione dello scambio di documenti aziendali, che riduce l'inserimento manuale dei dati, minimizza gli errori e accelera l'elaborazione delle transazioni.
Inoltre, le organizzazioni traggono beneficio dai risparmi sui costi e da una migliore analisi. Collegando l'EDI ad altri sistemi aziendali, le aziende possono monitorare i documenti in modo più efficiente e vedere cosa accade in ogni fase, migliorando la tracciabilità, observability e la reportistica.
Le API offrono un insieme complementare di benefici focalizzati su connettività, flessibilità e adattabilità negli ambienti digitali moderni. Sebbene EDI possa supportare uno scambio di dati quasi in tempo reale per transazioni standardizzate, le API consentono più facilmente una comunicazione istantanea e su richiesta tra sistemi.
Questa funzionalità supporta l'integrazione tra applicazioni, piattaforme e servizi, aiutando le Organizzazioni ad automatizzare i workflow, eliminare i silos e migliorare la produttività senza uno sviluppo personalizzato esteso. Le API migliorano anche la scalabilità e l'innovazione, trasformando i servizi in blocchi modulari che gli sviluppatori possono riutilizzare per creare nuove applicazioni o migliorare quelle esistenti. Di conseguenza, le aziende possono rispondere più rapidamente alle esigenze in evoluzione mantenendo architetture IT efficienti e flessibili.
L'integrazione EDI si riferisce al collegamento di una piattaforma elettronica di interscambio di dati con i sistemi interni di un'organizzazione, come la pianificazione delle risorse aziendali (ERP),la gestione della supply chain (SCM) o le applicazioni di workflow, per consentire uno scambio automatizzato di dati tra i sistemi aziendali e gli ecosistemi di partner commerciali esterni. Collegare direttamente le transazioni EDI esterne alle applicazioni interne semplifica l'integrazione e consente ai dati aziendali di fluire tra i sistemi.
Grazie all'integrazione EDI, i dati in entrata e in uscita vengono tradotti automaticamente tra formati di dati EDI standardizzati e le strutture di dati interne di un'azienda, eliminando la necessità di trasformazione e immissione manuale dei dati. Questa automazione end-to-end consente alle informazioni di spostare dai partner esterni ai sistemi back-end e viceversa, migliorando efficienza, accuratezza e visibilità dei dati in tempo reale.
L'integrazione dell'EDI è importante perché ottimizza le prestazioni operative. Supporta inoltre transazioni commerciali su larga scala e ad alto volume e operazioni della supply chain in settori come retail, produzione e logistica. Può aiutare i rivenditori, ad esempio, a gestire ampie reti di fornitori automatizzando lo scambio di documenti aziendali tra più partner.
L'integrazione API è l'uso di API per collegare applicazioni software, sistemi e workflow per lo scambio di dati e servizi. Le API sono come un contratto, un insieme di regole e protocolli che descrivono come diverse applicazioni possono comunicare tra loro e scambiare dati.
Questa funzionalità consente connessioni semplici come un sito di e-commerce che si collega a un processore di pagamento, fino a integrazioni più complesse tra sistemi aziendali, come la sincronizzazione dei dati dei clienti tra customer relationship management (CRM), ERP e piattaforme di supply chain. In questo modo, l'integrazione di API crea un metodo strutturato e standardizzato per condividere funzionalità e dati tra diverse tecnologie.
Nelle organizzazioni moderne, l'integrazione di API svolge un ruolo critico nel collegare applicazioni distribuite tra ambienti cloud (incluso SaaS) e sistemi on-premise, supportando lo scambio di dati in tempo reale e processi aziendali automatizzati.
Offre un'alternativa più flessibile ed efficiente rispetto alle tradizionali integrazioni dirette personalizzate, permettendo alle organizzazioni di integrare i sistemi indipendentemente da dove si trovino. Supporta inoltre la modernizzazione incrementale degli ambienti IT. Scollegando i sistemi, cioè permettendo loro di operare ed evolversi in modo indipendente con dipendenze minime, e abilitando la loro connessione tramite API, le organizzazioni possono migliorare la scalabilità e l'agilità in tutto il loro ecosistema IT.
Sebbene EDI e API permettano entrambi lo scambio di dati tra sistemi, esistono differenze nette tra loro:
Criteri
EDI (interscambio elettronico di dati)
API (application programming interface)
Flessibilità
Bassa flessibilità: si basa su formati rigidi e standardizzati (ANSI X12, EDIFACT)
Altamente flessibile: supporta vari formati dati (JSON, XML) e può essere adattato alle esigenze aziendali in evoluzione
Complessità di implementazione
Richiede conoscenze specializzate, mappatura e integrazione con sistemi legacy o VAN
Più facile da implementare grazie a strumenti moderni, documentazione intuitiva per gli sviluppatori e SDK.
Prezzi
In genere, i costi iniziali e operativi sono elevati (software, canoni VAN, manutenzione, onboarding dei partner), ma possono essere più convenienti per le transazioni ad alto volume.
Barriera d'ingresso più bassa: in genere comporta sforzi di sviluppo e hosting, spese di transazione di terzi. Può essere utilizzato per più applicazioni.
Sicurezza
Funzioni di sicurezza robuste: utilizza protocolli di sicurezza consolidati (AS2, SFTP) e rigorosi standard di conformità
Sicuro, ma varia in base all'implementazione: si basa su HTTPS, OAuth, chiavi API e altre misure di sicurezza moderne.
Velocità di trattamento dei dati
Solitamente elaborazione batch, trasmissioni programmate: può includere uno scambio di dati in tempo vicino o reale
Scambio di dati in tempo reale o quasi in tempo reale
Scalabilità
Meno scalabile: l'aggiunta di partner richiede in genere l'impostazione e la configurazione per ogni connessione.
Altamente scalabile: progettato per un'espansione rapida e integrazione con più sistemi
Casi d'uso
Più adatti allo scambio di routine di grandi quantità di documenti aziendali in lotti programmati, come ordini di acquisto, fatture, rapporti di inventario, avvisi di rimessa e conferme di pagamento
Scambi e integrazioni di dati in tempo reale che richiedono una risposta immediata. Ad esempio, l'integrazione tra un sistema bancario e un servizio di rilevamento delle frodi per analizzare le transazioni nel momento in cui si verificano.
In pratica, le organizzazioni spesso combinano EDI e API per trarre il massimo vantaggio dai punti di forza di ciascuno. Questo approccio ibrido aiuta le aziende a mantenere la stabilità operativa tramite EDI, introducendo al contempo agilità, flessibilità e visibilità tramite API.
Con la velocità e la precisione nel processo decisionale più critico che mai, i tradizionali sistemi EDI e API da soli spesso non sono sufficienti. Come ha scritto Vijay Chougule, Product Management Leader presso IBM Sterling Data Exchange SaaS, in un blog: "EDI non andrà da nessuna parte. Ma per prosperare in un mondo digital-first, deve far parte di qualcosa di più intelligente e reattivo". Le API e la Gen AI, prosegue Chougule, rendono l'EDI "più intelligente, più veloce e pronto per il futuro".
Per illustrare: immagina che un'organizzazione voglia migliorare la reattività della propria supply chain e ridurre i ritardi nella realizzazione degli ordini. Può utilizzare l'EDI per elaborare automaticamente transazioni come gli ordini di acquisto, mentre le API forniscono visibilità in tempo reale sui livelli di inventario e sullo stato delle spedizioni tra i sistemi.
L'AI poi analizza questi flussi di dati combinati per prevedere le fluttuazioni della domanda, rilevare potenziali interruzioni e raccomandare o attivare azioni correttive, come l'aggiustamento dei livelli di inventario o il reindirizzamento delle spedizioni. In questo modo, l'EDI ottimizza l'elaborazione delle transazioni, le API consentono l'accesso ai dati e l'Integrazione immediata e l'AI aggiunge intelligenza e funzionalità di automazione più complesse.
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