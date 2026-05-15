L'integrazione EDI si riferisce al collegamento di una piattaforma elettronica di interscambio di dati con i sistemi interni di un'organizzazione, come la pianificazione delle risorse aziendali (ERP),la gestione della supply chain (SCM) o le applicazioni di workflow, per consentire uno scambio automatizzato di dati tra i sistemi aziendali e gli ecosistemi di partner commerciali esterni. Collegare direttamente le transazioni EDI esterne alle applicazioni interne semplifica l'integrazione e consente ai dati aziendali di fluire tra i sistemi.



Grazie all'integrazione EDI, i dati in entrata e in uscita vengono tradotti automaticamente tra formati di dati EDI standardizzati e le strutture di dati interne di un'azienda, eliminando la necessità di trasformazione e immissione manuale dei dati. Questa automazione end-to-end consente alle informazioni di spostare dai partner esterni ai sistemi back-end e viceversa, migliorando efficienza, accuratezza e visibilità dei dati in tempo reale.



L'integrazione dell'EDI è importante perché ottimizza le prestazioni operative. Supporta inoltre transazioni commerciali su larga scala e ad alto volume e operazioni della supply chain in settori come retail, produzione e logistica. Può aiutare i rivenditori, ad esempio, a gestire ampie reti di fornitori automatizzando lo scambio di documenti aziendali tra più partner.