“Pivot” è stata la parola d’ordine del 2020. Porta con sé le implicazioni di un cambiamento a 180 gradi: ci si muove in una direzione completamente diversa e ci si lascia alle spalle ciò che ci è familiare e che ci ha sempre servito bene. Sembra che, dalla sera alla mattina:
Anche le supply chain sono state colpite. Alcune aziende hanno registrato un enorme aumento della domanda, mentre altre hanno subito forti cali. Le infrastrutture B2B operanti dietro le quinte dovevano adattarsi ai workload che cambiavano rapidamente e l'agilità è diventata cruciale per la resilienza. Sebbene l'85% delle transazioni della supply chain sia ancora gestito tramite EDI, e sia ancora una tecnologia cruciale, le aziende necessitano di approcci commerciali più flessibili con i partner per aiutare la resilienza della supply chain.
Per continuare a supportare transazioni B2B ottimali e l'integrazione con partner e clienti per mantenere in movimento la supply chain, è chiaro che non sia il pivoting la soluzione, bensì l'augmenting. Mi riferisco all'aumento della potenza dell'integrazione EDI con le funzionalità delle application programming interface (API), per ridurre i rischi e cogliere nuove opportunità. Nel corso dei decenni, EDI ha facilitato le operazioni commerciali, ha contribuito a eliminare i processi manuali cartacei e ha garantito efficienze significative e persistenti nella supply chain attraverso l'automazione. Le API sono emerse come un altro modo per supportare le transazioni B2B e questo approccio è ideale in determinate situazioni.
Le API facilitano la connessione diretta alle applicazioni invece che a un server di trasferimento dei file. L'uso delle API per collegarsi direttamente a un sistema transazionale, come un ERP, rende il percorso di trasferimento dei dati più semplice poiché il server intermedio di trasferimento dei file e i processi associati vengono eliminati. Le transazioni basate su API richiedono anche meno risorse (storage, memoria, calcolo) per gestire lo scambio di dati, possono essere sicuri attraverso vari meccanismi di crittografia e autenticazione e sono più veloci da eseguire in tempo reale. Infine, le API sono protagoniste in quasi tutti i progetti di modernizzazione dell'IT, un percorso perpetuo per ogni azienda.
Ecco tre cose da sapere quando rivedi la tua strategia di integrazione B2B per la resilienza della supply chain con le API:
Gartner stima che entro il 2023 il 50% delle transazioni avverrà tramite API. Ciò significa che il 50% di tutte le transazioni sarà ancora supportato da EDI. In molti settori e reti di supply chain, è stato ampiamente adottato un insieme centrale di tipi di transazioni EDI per supportare processi aziendali mission-critical. Le aziende devono supportare entrambi, altrimenti rischiano di perdere importanti opportunità per incrementare fatturato, crescita e differenziazione competitiva.
Per fortuna, è possibile evolvere la tua strategia di integrazione B2B aggiungendo funzionalità API all'integrazione EDI esistente, così non dovrai scegliere o investire in un'infrastruttura separata per utilizzare le API. Una soluzione mista consente di utilizzare le risorse già presenti e con buone prestazioni e di basarsi su quelle già disponibili per soddisfare tutti i requisiti aziendali e capitalizzare sulla disponibilità delle fonti di dati emergenti. Una colonna portante dell'integrazione B2B che gestisce nativamente l'EDI e può estendersi anche alla connettività API offre un approccio tutto-in-uno efficiente, efficace e che ottimizza la collaborazione con tutti i tuoi partner commerciali.
Un approccio ibrido offre il beneficio di utilizzare la migliore tecnologia B2B per la circostanza specifica. Ai partner che non hanno sottoscritto un EDI a causa dei costi o delle complessità, le API offrono un modo alternativo per eseguire transazioni. Mentre l'EDI è ideale per l'elaborazione in batch di transazioni mission-critical come i documenti finanziari, le API funzionano bene quando è necessario collegarsi direttamente ai sistemi transazionali o supportare lo scambio di dati in tempo reale. Ad esempio, i trasportatori necessitano dello stato della spedizione in tempo reale e di rispondere alle richieste di trasporto per essere competitivi. Anche un secondo può fare la differenza, in particolare nei mercati di servizi di trasporto in cui il clic più veloce si aggiudica il business.
Allo stesso tempo, con l'emergere di nuovi mandati di governo e iniziative di settori, i formati EDI si sono evoluti insieme per supportare nuovi standard mission-critical. In questi casi, lo scambio di dati B2B sicuri e affidabili può essere gestito solo con tipi di transazioni EDI e altri protocolli e formati B2B. L'integrazione nei sistemi di backend è un esempio di scenario misto. Sistemi di backend diversi hanno requisiti di integrazione diversi, quindi le aziende necessitano di opzioni per l'integrazione EDI e API.
Nell'ultimo anno, abbiamo visto più che mai aziende vincere e perdere in base alla loro capacità di rispondere immediatamente ai cambiamenti delle esigenze aziendali, di mercato e dei partner. Una piattaforma unificata per le transazioni API ed EDI sblocca l'agilità di cui necessiti.
Ottieni la flessibilità necessaria per accogliere nuovi partner o rispondere rapidamente a una nuova esigenza di un partner commerciale esistente. A seconda delle risorse e delle esigenze del partner, le API offrono un modo più semplice e veloce per consentire a nuovi partner di connettersi. Tuttavia, i processi di onboarding self-service rendono gli scambi di dati EDI anche più semplici e rapidi da configurare. Per ridurre ulteriormente la complessità dell'EDI, che richiede competenze specialistiche difficili da trovare per essere padroneggiata, un'offerta di servizi gestiti supportata da decenni di esperienza nell'EDI può mettere i dati nel formato giusto per te, oltre a soddisfare tutte le tue esigenze a livello di API.
Con API ed EDI uniti in un'unica piattaforma, puoi visualizzare tutte le transazioni di clienti, partner o fornitori da un'unica dashboard. Puoi filtrare categorie come i documenti non andati a buon fine e approfondire i dettagli tecnici. L'aggiunta di funzionalità di conversazione e ricerca in linguaggio naturale consente agli utenti di porre domande, ad esempio "mostrarmi lo stato di un ordine di acquisto con questo numero2, e ottenere tutti i documenti correlati. Qualsiasi utente può trovare lo stato di una transazione e rispondere rapidamente alle richieste dei clienti senza coinvolgere l'IT.
Le strategie di integrazione B2B possono essere complesse e raddoppiare gli investimenti, oppure compromettere le prestazioni, può comportare rischi inutili. Una piattaforma unificata che combina le potenzialità dell'EDI e delle API elimina la complessità e dà senso alla supply chain, per te e per i tuoi partner commerciali.
