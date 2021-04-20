“Pivot” è stata la parola d’ordine del 2020. Porta con sé le implicazioni di un cambiamento a 180 gradi: ci si muove in una direzione completamente diversa e ci si lascia alle spalle ciò che ci è familiare e che ci ha sempre servito bene. Sembra che, dalla sera alla mattina:

I negozi si sono trasformati in centri di distribuzione e i clienti ritiravano la merce sul marciapiede oppure sceglievano la consegna a domicilio.

L'esperienza in aula è stata sostituita dall'apprendimento online.

I lavori d'ufficio si sono trasformati in ore di riunioni online e check-in via chat.

Degustazioni virtuali di vini, concerti e cene erano tra le nostre nuove forme di intrattenimento.

Anche le supply chain sono state colpite. Alcune aziende hanno registrato un enorme aumento della domanda, mentre altre hanno subito forti cali. Le infrastrutture B2B operanti dietro le quinte dovevano adattarsi ai workload che cambiavano rapidamente e l'agilità è diventata cruciale per la resilienza. Sebbene l'85% delle transazioni della supply chain sia ancora gestito tramite EDI, e sia ancora una tecnologia cruciale, le aziende necessitano di approcci commerciali più flessibili con i partner per aiutare la resilienza della supply chain.

Per continuare a supportare transazioni B2B ottimali e l'integrazione con partner e clienti per mantenere in movimento la supply chain, è chiaro che non sia il pivoting la soluzione, bensì l'augmenting. Mi riferisco all'aumento della potenza dell'integrazione EDI con le funzionalità delle application programming interface (API), per ridurre i rischi e cogliere nuove opportunità. Nel corso dei decenni, EDI ha facilitato le operazioni commerciali, ha contribuito a eliminare i processi manuali cartacei e ha garantito efficienze significative e persistenti nella supply chain attraverso l'automazione. Le API sono emerse come un altro modo per supportare le transazioni B2B e questo approccio è ideale in determinate situazioni.

Le API facilitano la connessione diretta alle applicazioni invece che a un server di trasferimento dei file. L'uso delle API per collegarsi direttamente a un sistema transazionale, come un ERP, rende il percorso di trasferimento dei dati più semplice poiché il server intermedio di trasferimento dei file e i processi associati vengono eliminati. Le transazioni basate su API richiedono anche meno risorse (storage, memoria, calcolo) per gestire lo scambio di dati, possono essere sicuri attraverso vari meccanismi di crittografia e autenticazione e sono più veloci da eseguire in tempo reale. Infine, le API sono protagoniste in quasi tutti i progetti di modernizzazione dell'IT, un percorso perpetuo per ogni azienda.

Ecco tre cose da sapere quando rivedi la tua strategia di integrazione B2B per la resilienza della supply chain con le API: