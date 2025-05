CPU e GPU per il machine learning

Nell'elaborazione dei dati su larga scala, l'uso di CPU sottodimensionate crea spesso fastidiosi colli di bottiglia. All'incrocio tra informatica e data science, gli algoritmi di machine learning spesso si affidano alle GPU per accelerare l'enorme elaborazione dei set di dati utilizzati per l'addestramento dei modelli di deep learning con una latenza ridotta. Questo perché anche le CPU multi-core elaborano i dati in modo diverso dalle GPU.

Strutturalmente, i core della GPU sono in genere migliaia, mentre la maggior parte delle CPU di livello consumer contiene solo uno, due, quattro o sei core. Le CPU di livello server possono contenere centinaia o addirittura migliaia di core, ma il numero di core da solo non determina le prestazioni.

Le CPU multi-core sono migliori nel multitasking rispetto alle CPU single-core, ma elaborano comunque i dati in sequenza. Le GPU gestiscono i dati in modo diverso, attraverso un processo noto come calcolo parallelo. Anziché elaborare le attività in sequenza, le GPU suddividono i problemi in componenti e utilizzano la loro moltitudine di core per lavorare contemporaneamente su diverse parti di un problema.

Per attività impegnative come la computer vision per i sistemi di AI o i programmi di AI generativa, il calcolo parallelo supera facilmente l'elaborazione sequenziale.

Le GPU, con le loro funzionalità di elaborazione in parallelo, continuano a essere un componente critico per i progetti di AI. Nell'ambito del machine learning, in particolare, le GPU vengono utilizzate per accelerare i tempi di addestramento delle applicazioni di machine learning e per eseguire i tipi di matematica tensoriale e di moltiplicazione delle matrici che i sistemi di ML richiedono per fare inferenze e produrre risultati utili.