Cos'è il CMMS per la produzione?

Dal mantenere grandi fabbriche automobilistiche con sistemi AI all'edge, al permettere ai meccanici di effettuare le riparazioni seguendo le istruzioni sui loro telefoni, ecco cinque case study per le piattaforme CMMS nella produzione.

1. Manutenzione predittiva per le fabbriche di ricambi auto: i produttori di auto e di ricambi spesso gestiscono impianti di produzione di grandi dimensioni, con macchine complesse e altamente regolate che si rompono frequentemente. I tempi di inattività possono essere costosi e il lavoro manuale è dispendioso in termini di tempo e inefficiente. Le soluzioni CMMS con funzionalità di manutenzione predittiva rilevano quando i macchinari non funzionano correttamente e creano automaticamente un ordine di lavoro per correggerle, aumentando le prestazioni e prolungando la durata complessiva.

2. Programmazione della manutenzione preventiva nel settore farmaceutico: come il settore automobilistico, le aziende farmaceutiche dipendono da grandi impianti di produzione con macchinari complessi per funzionare. Nel settore farmaceutico, il passaggio dalla riparazione manuale soggetta a errori a una manutenzione proattiva che può essere programmata in anticipo è trasformativo. Le soluzioni CMMS aiutano i team di manutenzione delle aziende farmaceutiche a programmare la manutenzione preventiva in modo proattivo, così che i sistemi non subano costosi guasti durante la produzione.

3. Pianificazione della manutenzione per operazioni complesse di manutenzione: le piattaforme software di gestione della manutenzione aiutano i team di manutenzione di produzione a coordinare compiti di manutenzione, liste di controllo e inventari di ricambio su più sedi. Gli strumenti basati su cloud CMMS consentono questa pratica abilitando l'accesso da un dispositivo mobile da qualsiasi luogo. Migliora il coordinamento tra i team di manutenzione, aumenta i tempi di utilizzo degli asset e aiuta a ottimizzare le supply chain di componenti complessi.

4. Maggiore allineamento tra i dipartimenti: le soluzioni CMMS sono facilmente integrate con altri strumenti di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), rendendole uno strumento critico nell'allineamento dei budget tra più dipartimenti. Ad esempio, con una suite CMMS/ERP completamente integrata, il team responsabile della rendicontazione finanziaria di un grande impianto di produzione può monitorare i costi di manutenzione in tempo reale. Questo approccio aumenta il processo decisionale basato sui dati e riduce la dipendenza dalle attività manuali.

5. Maggiore sicurezza dei lavoratori nei grandi stabilimenti produttivi: un CMMS progettato per soddisfare le esigenze di manutenzione di un grande e complesso impianto di produzione può aiutare a migliorare la sicurezza dei lavoratori in diversi modi importanti. Stabilendo sistemi organizzati, trasparenti e proattivi che i lavoratori possono seguire per mantenere in sicurezza l'attrezzatura, un CMMS aiuta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti sul posto di lavoro. Inoltre, negli ambienti ad alto rischio in cui sostanze chimiche, elettricità e macchinari operano nella stessa area, un CMMS può automatizzare attività manuali altrimenti pericolose. Programma inoltre la manutenzione per garantire che i pezzi non si usurino e si rompano durante le operazioni.