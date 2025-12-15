Cos'è il CMMS per la produzione?

Un sistema di gestione della manutenzione computerizzato (CMMS) è una soluzione software che aiuta le organizzazioni ad automatizzare diversi aspetti delle loro operazioni di manutenzione, documentare le attività e migliorare i workflow. Nel settore manifatturiero, le soluzioni CMMS possono trasformare processi di manutenzione reattiva obsoleti in processi moderni e proattivi e preventivi.
Prima dell'adozione diffusa del software CMMS, i responsabili della manutenzione facevano affidamento su strumenti manuali per gestire le attività di manutenzione. Nel settore produttivo, man mano che le nuove tecnologie rendevano più complessi le strutture e i sistemi, questi metodi divennero inefficienti e obsoleti. Oggi le piattaforme CMMS altamente autonome possono completare autonomamente compiti di manutenzione sofisticati e mantenere registri dettagliati delle riparazioni e dei miglioramenti degli asset.
Il mercato globale delle soluzioni CMMS, soprattutto nel settore manifatturiero, è in rapida crescita. Secondo un recente rapporto, si prevede che raggiungerà i 3,5 miliardi di dollari entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di quasi il 10%. Si prevede che il solo settore manifatturiero sarà responsabile del 35% di quella crescita1
Nel settore manifatturiero, i tempi di inattività degli asset possono causare costose interruzioni. Le piattaforme CMMS moderne funzionano come hub di manutenzione centralizzati, aiutando le aziende ad aumentare il tempo di attività degli asset integrando nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale (AI), il machine learning (ML) e l'Internet of Things (IoT).
Attraverso l'ingestione e il monitoraggio dei dati in tempo reale raccolti dai sensori IoT, le piattaforme CMMS aiutano i team di manutenzione a ottimizzare aspetti critici dei loro workflow di manutenzione. Ecco un'analisi più approfondita delle funzionalità principali delle soluzioni CMMS e di come si applicano in modo specifico alle esigenze dell'industria manifatturiera.
Gli strumenti CMMS aiutano i team di manutenzione del settore manifatturiero ad evolvere dalle inefficienti pratiche di manutenzione reattiva a quelle predittive, più moderne ed efficienti.
Una piattaforma CMMS moderna può programmare automaticamente la manutenzione basandosi sui dati in tempo reale raccolti dai sensori IoT e programmare proattivamente la riparazione o la sostituzione dei pezzi prima che si guastino. Questo approccio, noto come manutenzione predittiva, aiuta a prevenire costosi guasti e tempi di inattività non pianificati e a prolungare il ciclo di vita delle attrezzature di produzione.
Il software CMMS automatizza aspetti critici della gestione degli ordini di lavoro che in passato sono stati eseguiti manualmente, come l'assegnazione dei tecnici, l'ordinazione dei pezzi di ricambio e la documentazione del lavoro di manutenzione completato.
Una piattaforma CMMS per il settore manifatturiero può tenere traccia di ogni attività di manutenzione e conservare storie di manutenzione complete per ogni asset nel suo sistema. Questa caratteristica garantisce una documentazione rigorosa che soddisfi i requisiti di garanzia e gli standard di audit.
Le soluzioni CMMS aiutano i procurement managers nel settore manifatturiero a gestire in modo più efficiente i loro inventari.
Le piattaforme CMMS possono essere programmate per riordinare automaticamente gli articoli quando le scorte sono basse e per anticipare carenze di parti prima della manutenzione programmata. Il CMMS per la produzione aiuta i team di gestione dell'inventario a ridurre la carenza di componenti, aumentare i risparmi sui costi ed eliminare errori umani.
I moderni sistemi software CMMS aiutano i team di produzione a monitorare in tempo reale tutti gli aspetti delle prestazioni degli asset.
Le piattaforme software CMMS sono dotate di dashboard all'edge che visualizzano metriche e indicatori chiave di prestazioni (KPI) come tempo di attività, tempo di inattività e usura. Questa funzionalità consente ai team di monitorare le prestazioni degli asset e di individuare le opportunità di miglioramento.
Le soluzioni CMMS moderne sono sistemi di manutenzione centralizzati, intuitivi e basati sui dati che snelliscono e automatizzano un'ampia gamma di compiti di manutenzione.
Spesso, queste piattaforme possono essere collegate ad altri sistemi come le suite di gestione degli asset o software di gestione delle strutture. Questo approccio offre ai responsabili della manutenzione una visione unificata di come tutti i loro asset stanno funzionando e vengono mantenuti.
Il settore manifatturiero dipende dagli strumenti CMMS per mantenere i suoi asset più preziosi. Dall'automazione per aumentare l'efficienza, ai sistemi AI e IoT all'avanguardia che possono funzionare in modo autonomo, ecco uno sguardo ai principali benefici del CMMS per la produzione.
Uno dei modi più importanti in cui gli strumenti CMMS contribuiscono a migliorare la manutenzione degli asset nel settore manifatturiero è garantire che gli asset funzionino sempre al massimo livello. Inoltre, riducono il più possibile i tempi di inattività. Monitorando attentamente lo stato e le prestazioni degli asset e automatizzando gli aspetti critici della programmazione della manutenzione, le soluzioni CMMS moderne riducono i tempi di inattività, aumentano il tempo di attività e prolungano i cicli di vita degli asset.
Il software CMMS può essere configurato per pianificare la manutenzione secondo intervalli di tempo e letture dei contatori, assicurando che gli asset vengano riparati prima che i guasti e i malfunzionamenti dell'attrezzatura causino interruzioni lavorative. Basandosi su dispositivi IoT come sensori collegati a macchine e parti di produzione complesse, il software CMMS può misurare KPI come vibrazione, livelli di fluidi, pressione e temperatura. Il software può quindi avvisare i tecnici quando raggiungono livelli pericolosi.
Una piattaforma CMMS solida e ben implementata può aiutare un team operativo di produzione a evolversi da un approccio manuale obsoleto a uno più efficiente e moderno che utilizza nuove tecnologie. I responsabili delle strutture, ad esempio, utilizzano il software CMMS per prevedere in anticipo le esigenze di manutenzione e programmare la manutenzione in un momento in cui non interrompa la linea di produzione.
Le soluzioni CMMS sono critiche per aiutare le imprese manifatturiere a raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale. Secondo un recente rapporto, il 57% dei responsabili della manutenzione nel settore manifatturiero continua a far fallire gli asset prima di ripararli, un approccio costoso e rischioso noto come manutenzione run-to-failure.2 Le soluzioni CMMS moderne aiutano i manager ad allontanarsi dalle pratiche run-to-failure e consentono loro di riparare e sostituire gli asset in modo più strategico.
Le piattaforme CMMS per la produzione aiutano i responsabili delle strutture e i team di manutenzione a ridurre i costi in diversi modi importanti. I dati IoT in tempo reale provenienti dai sensori collegati a sistemi di produzione complessi monitorano costantemente le condizioni degli asset, riducendo la probabilità di guasti costosi e inaspettati. Gli strumenti CMMS aiutano anche a prolungare il ciclo di vita degli asset, in modo che funzionino ai massimi livelli più a lungo e non debbano essere sostituiti tanto spesso.
Oltre a migliorare le prestazioni degli asset e lo stato di salute, le piattaforme CMMS aiutano i team di manutenzione a ridurre i costi rendendo i processi e i workflow più efficienti. Automatizzando compiti che prima richiedevano input manuale (ad esempio, tenuta dei registri, assegnazione degli ordini di lavoro e gestione dell'inventario), gli strumenti CMMS permettono ai team di manutenzione di utilizzare le risorse in modo più efficiente.
Un altro aspetto delle operazioni di manutenzione che i moderni strumenti CMMS migliorano è la rigorosa e spesso costosa pratica di conformità normativa. Le organizzazioni di produzione che operano in più territori devono affrontare ostacoli significativi per conformarsi alle leggi di più paesi o regioni.
Le piattaforme CMMS automatizzano questo compito, spesso attraverso l'integrazione di un sistema di gestione della conformità (CMS). Il CMS tiene registri dettagliati della manutenzione degli asset e garantisce che pratiche e procedure siano conformi alle leggi e ai requisiti pertinenti.
Il settore manifatturiero registra una forte domanda di piattaforme CMMS che integrino funzionalità di conformità. Questa richiesta è dovuta alle numerose normative che regolano la sicurezza dei lavoratori e la garanzia della qualità (QA). CMMS e CMS per gli strumenti di produzione aiutano i team a mantenere la sicurezza dei lavoratori, garantire la qualità del prodotto e ridurre il rischio di costose multe dovute a violazioni.
I settori che dipendono dalla tecnologia CMMS stanno sempre più passando da sistemi on-premise costosi e rigidi a soluzioni basate su cloud altamente scalabile, più efficienti ed economiche.
Questa tendenza sta influenzando anche il settore manifatturiero. Molte organizzazioni stanno ritirando la loro infrastruttura on-premise a favore di piattaforme CMMS basato su cloud che possono essere ritardate e aggiornate come soluzioni software come servizio (SaaS)
Gli strumenti CMMS basati su cloud hanno molti vantaggi per le organizzazioni. I tecnici sul campo possono accedere agli stessi dati sui dispositivi mobili dei responsabili di struttura che sono on-premise; tracciare, modificare e inviare richieste di lavoro, tutto dai loro telefoni.
Le soluzioni CMMS basate su cloud sono anche più accessibili e Scalabili per le Organizzazioni più piccole, riducendo la quantità di investimento iniziale necessario per distribuire una soluzione CMMS.
Dal mantenere grandi fabbriche automobilistiche con sistemi AI all'edge, al permettere ai meccanici di effettuare le riparazioni seguendo le istruzioni sui loro telefoni, ecco cinque case study per le piattaforme CMMS nella produzione.
1. Manutenzione predittiva per le fabbriche di ricambi auto: i produttori di auto e di ricambi spesso gestiscono impianti di produzione di grandi dimensioni, con macchine complesse e altamente regolate che si rompono frequentemente. I tempi di inattività possono essere costosi e il lavoro manuale è dispendioso in termini di tempo e inefficiente. Le soluzioni CMMS con funzionalità di manutenzione predittiva rilevano quando i macchinari non funzionano correttamente e creano automaticamente un ordine di lavoro per correggerle, aumentando le prestazioni e prolungando la durata complessiva.
2. Programmazione della manutenzione preventiva nel settore farmaceutico: come il settore automobilistico, le aziende farmaceutiche dipendono da grandi impianti di produzione con macchinari complessi per funzionare. Nel settore farmaceutico, il passaggio dalla riparazione manuale soggetta a errori a una manutenzione proattiva che può essere programmata in anticipo è trasformativo. Le soluzioni CMMS aiutano i team di manutenzione delle aziende farmaceutiche a programmare la manutenzione preventiva in modo proattivo, così che i sistemi non subano costosi guasti durante la produzione.
3. Pianificazione della manutenzione per operazioni complesse di manutenzione: le piattaforme software di gestione della manutenzione aiutano i team di manutenzione di produzione a coordinare compiti di manutenzione, liste di controllo e inventari di ricambio su più sedi. Gli strumenti basati su cloud CMMS consentono questa pratica abilitando l'accesso da un dispositivo mobile da qualsiasi luogo. Migliora il coordinamento tra i team di manutenzione, aumenta i tempi di utilizzo degli asset e aiuta a ottimizzare le supply chain di componenti complessi.
4. Maggiore allineamento tra i dipartimenti: le soluzioni CMMS sono facilmente integrate con altri strumenti di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), rendendole uno strumento critico nell'allineamento dei budget tra più dipartimenti. Ad esempio, con una suite CMMS/ERP completamente integrata, il team responsabile della rendicontazione finanziaria di un grande impianto di produzione può monitorare i costi di manutenzione in tempo reale. Questo approccio aumenta il processo decisionale basato sui dati e riduce la dipendenza dalle attività manuali.
5. Maggiore sicurezza dei lavoratori nei grandi stabilimenti produttivi: un CMMS progettato per soddisfare le esigenze di manutenzione di un grande e complesso impianto di produzione può aiutare a migliorare la sicurezza dei lavoratori in diversi modi importanti. Stabilendo sistemi organizzati, trasparenti e proattivi che i lavoratori possono seguire per mantenere in sicurezza l'attrezzatura, un CMMS aiuta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti sul posto di lavoro. Inoltre, negli ambienti ad alto rischio in cui sostanze chimiche, elettricità e macchinari operano nella stessa area, un CMMS può automatizzare attività manuali altrimenti pericolose. Programma inoltre la manutenzione per garantire che i pezzi non si usurino e si rompano durante le operazioni.
La tecnologia CMMS ha seguito da vicino le traiettorie di AI, ML e IoT, con nuove funzionalità che emergono quando queste tecnologie raggiungono una svolta.
Ad esempio, l'introduzione di ChatGPT e di altre piattaforme AI generativa nel 2022 ha accompagnato una serie di nuovi sviluppi nelle funzionalità CMMS. Questi progressi comprendono l'automazione degli ordini di lavoro, l'analisi della causa principale e la guida interattiva alla manutenzione.
Ecco uno sguardo più approfondito a tre aree in cui AI, ML e IoT continuano a crescere e a influenzare lo sviluppo delle piattaforme CMMS.
Le piattaforme CMMS con funzionalità di raccolta e analisi dati in tempo reale sono al centro di ciò che i leader tecnologici hanno definito smart manufacturing o Industria 4.0. L'Industria 4.0 rappresenta l'idea che i processi produttivi stiano subendo un cambiamento monumentale a causa dell'introduzione di nuove tecnologie.
Le piattaforme CMMS, con le loro funzionalità di raccolta, manutenzione e analisi dei dati IoT in tempo reale, continuano a costituire la base per l'Industria 4.0. Utilizzano migliaia di sensori IoT connessi a internet che condividono e analizzano costantemente i dati per ottimizzare i processi, migliorare le prestazioni degli asset e aumentare l'efficienza operativa.
La realtà aumentata (AR), ovvero l'integrazione in tempo reale delle informazioni digitali nell'ambiente dell'utente, sta avendo un impatto enorme su come i tecnici riparano le macchine complesse e costose da cui dipendono gli stabilimenti di produzione.
Utilizzando la tecnologia AR, oggi i tecnici degli impianti di produzione possono seguire le istruzioni relative alle richieste di manutenzione che stanno eseguendo in tempo reale, utilizzando un dispositivo mobile. Man mano che la tecnologia si espande e il passaggio al CMMS basato su cloud diventa più ampio, si aspetti che gli strumenti CMMS AR aumentino di sofisticazione.
Tradizionalmente, una delle barriere d'ingresso più ostinate per le soluzioni CMMS è stata la questione dei prezzi. Le organizzazioni più piccole semplicemente non possono permettersi gli investimenti in infrastruttura on-premise necessari per lanciare le proprie soluzioni CMMS.
Il CMMS basato su cloud ha cambiato tutto questo, permettendo alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni del settore manifatturiero di utilizzare le stesse piattaforme CMMS avanzate di alcune delle più grandi imprese del mondo. Grazie al basso costo di ingresso, all'elevata scalabilità e all'elevata flessibilità, le soluzioni CMMS basate su cloud stanno aiutando i produttori di tutte le dimensioni ad utilizzare le funzionalità CMMS per le loro esigenze aziendali più urgenti.
Utilizza i processi predittivi basati sull'AI per aumentare l'output dell'impianto, ridurre l'inventario dei ricambi e ottimizzare i servizi di gestione degli asset.
Scopri come potenziare i team delle operazioni con una gestione intelligente degli asset e delle prestazioni.
Grazie all'AI e ai dati IoT, le risorse connesse e intelligenti sono in grado di ottimizzare le prestazioni, adattarsi a circostanze mutevoli e contribuire a garantire la continuità.
Ottimizza i programmi, le risorse e le prestazioni degli asset con IBM Maximo Application Suite.
Utilizza l'AI e gli insight sui dati per ottimizzare le prestazioni degli asset dall'inizio alla fine.
Trasforma le tue operazioni utilizzando dati completi e potenti tecnologie basate sull'AI per integrare i processi di ottimizzazione e promuovere una crescita intelligente.
Ottieni il massimo dai tuoi asset aziendali con IBM Maximo Application Suite, un set integrato di software intelligente. Gestisci e monitora gli asset in modo più efficace utilizzando analytics avanzate, AI e automazione, inclusa la manutenzione predittiva, per migliorare l'affidabilità degli asset.
