Nel settore petrolifero e del gas, le pratiche di manutenzione autonoma contribuiscono a garantire l'integrità degli asset e a prevenire guasti all'attrezzatura ad alto costo e rischio.

Gli operatori di macchine nelle raffinerie, ad esempio, monitorano regolarmente pompe, compressori e turbine utilizzando procedure di manutenzione autonome per rilevare vibrazioni insolite e irregolarità termiche che potrebbero causare guasti. In primo luogo, la manutenzione autonoma per petrolio e gas aiuta a ridurre il rischio di guasti catastrofici dell'attrezzatura che possono causare incendi e fuoriuscite di petrolio.

I moderni strumenti CMMS svolgono anche un ruolo nella manutenzione autonoma di petrolio e gas. Questi strumenti aiutano a raccogliere e analizzare dati in tempo reale per monitorare la conformità in un settore fortemente regolamentato in cui le violazioni comportano sanzioni elevate.