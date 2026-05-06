Un operaio in una fabbrica tessile, con macchinari sullo sfondo.
Gestione degli asset

Cos'è la manutenzione autonoma?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Pubblicato il 6 maggio 2026

Definizione di manutenzione autonoma

La manutenzione autonoma è un tipo di manutenzione che consente agli operatori delle macchine (anziché al personale di manutenzione) di svolgere compiti di manutenzione di routine, come pulizie, ispezioni e semplici riparazioni, per migliorare l'affidabilità dell'attrezzatura.

È un pilastro fondamentale della manutenzione produttiva totale (TPM), un approccio proattivo che sposta alcune responsabilità di manutenzione delle attrezzature dal personale addetto alla manutenzione agli operatori di macchina.

Le organizzazioni utilizzano la manutenzione per migliorare l'efficienza operativa, ridurre il tempo di inattività e prevenire guasti alle attrezzature e quelli imprevisti.

I programmi di manutenzione autonoma sono guidati dai principi di miglioramento dei processi ed eccellenza operativa, concetti che contribuiscono a plasmare nel tempo il funzionamento degli asset fisici.

Le organizzazioni che adottano la manutenzione autonoma consentono ai team di manutenzione di concentrarsi su interventi più complessi e di alto valore, mentre gli operatori delle macchine si occupano della manutenzione ordinaria.

Come per altri approcci alla manutenzione, anche quella autonoma è stata trasformata dall'avvento dell'automazione, dell'intelligenza artificiale (AI) e dell'Internet of Things (IoT). I moderni programmi di manutenzione autonoma incorporano strumenti digitali come i sistemi di gestione della manutenzione computerizzati (CMMS) che tracciano le attività di manutenzione, generano automaticamente ordini di lavoro e catturano dati di manutenzione in tempo reale.

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Come funziona la manutenzione autonoma?

Nei programmi di manutenzione autonoma, gli operatori delle macchine sono formati per eseguire riparazioni di base e condividere la responsabilità dello stato di salute complessivo degli asset. Questo approccio consente ai tecnici di manutenzione altamente qualificati di dedicare più tempo ad attività di maggior valore, strettamente connesse alle funzioni aziendali principali, anziché alla manutenzione ordinaria dei macchinari.

I programmi di manutenzione autonoma si basano sulla conoscenza dell'operatore e sui metodi di manutenzione visiva per rilevare lievi variazioni nelle prestazioni della macchina e prevenire guasti. Consentendo agli operatori di prendere decisioni ed eseguire riparazioni, i programmi di manutenzione autonoma aiutano a rilevare potenziali problemi prima rispetto ad altri approcci, spesso prima che causino deterioramento dell'attrezzatura e tempi di inattività.  

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I sette passaggi del processo di manutenzione autonoma

I programmi di manutenzione autonoma seguono tipicamente un processo in sette fasi.

1. Eseguire la pulizia iniziale

Il primo passo in un workflow di manutenzione è la pulizia iniziale di una parte dell'attrezzatura.

In questa fase, gli operatori puliscono a fondo un'apparecchiatura e rimuovono con cura lo sporco o altri contaminanti che potrebbero mascherare i problemi sottostanti.

La pulizia iniziale aiuta gli operatori a rilevare anomalie nelle macchine come perdite, parti disallineate o componenti allentati, ma serve anche a un altro scopo: fornisce agli operatori esperienza pratica nella riparazione delle proprie attrezzature. Nel tempo, l'esecuzione ripetuta di questa fase aumenta la conoscenza dell'operatore e porta a una comprensione più profonda del funzionamento di un'attrezzatura.

2. Eliminare la contaminazione

Una volta pulite l'attrezzatura, gli operatori sono pronti a identificare e rimuovere eventuali contaminanti come sporco, polvere, grasso e lubrificanti in eccesso accumulati nel tempo.

Questi contaminanti possono causare il deterioramento dell'attrezzatura, limitarne le prestazioni e accorciare il ciclo di vita degli asset. Questa fase prevede anche la sigillatura dei punti di ingresso per contaminanti comuni come polvere, silice e particelle di metallo e, potenzialmente, la riprogettazione dei componenti per ridurre l'usura.

Affrontando le cause principali del deterioramento dell'attrezzatura anziché limitarsi a trattare i singoli segnali, i workflow di manutenzione autonoma contribuiscono a ridurre la frequenza dei guasti e a prolungare la durata utile degli asset.

3. Istituire una SOP

La standardizzazione delle procedure (SOP) è una parte fondamentale per stabilire un solido programma di manutenzione autonoma.

In questa fase, le organizzazioni sviluppano SOP che definiscono chiaramente le attività di manutenzione di base come ispezione, lubrificazione dei componenti e pulizia in un linguaggio chiaro e preciso.

La manutenzione visiva è critica in questa fase, con indicatori visivi come etichette, liste di controllo e diagrammi che giocano un ruolo importante nell'aiutare gli operatori a identificare rapidamente i punti di manutenzione e i componenti su una macchina. Gli approcci di manutenzione visiva aiutano a ridurre la dipendenza dalla memoria e a garantire che le procedure siano applicate in modo coerente su più turni di lavoro.

4. Stabilire l'addestramento

Stabilire un rigoroso programma di formazione per potenziare gli operatori delle macchine è fondamentale per il successo di qualsiasi programma di manutenzione autonoma.

Una formazione adeguata fornisce agli operatori le competenze e le conoscenze per eseguire un'ampia gamma di attività di manutenzione preventiva, riconoscere le anomalie e rispondere ad esse.

La formazione sulla manutenzione autonoma include tipicamente queste aree:

  • Conoscenze meccaniche ed elettriche delle macchine pertinenti
  • Tecniche di lubrificazione delle macchine
  • Ispezione corretta delle attrezzature e come eseguirla
  • Protocolli di sicurezza
  • Best practice per la registrazione delle attività di manutenzione

5. Eseguire attività di routine

Una volta completata la formazione e definiti gli standard, gli operatori possono iniziare a svolgere i compiti base relativi a manutenzione delle attrezzature e ispezioni regolari al fine di individuare segni di deterioramento e contaminazione.

La quinta fase riguarda le procedure corrette per eseguire le attività di manutenzione di base, tra cui:

  • Pulizia e lubrificazione delle parti
  • Controllo di suoni anomali, vibrazioni o letture della temperatura
  • Ispezione dell'attrezzatura per individuare perdite, usura e contaminazione.
  • Serraggio di bulloni e raccordi
  • Monitoraggio delle metriche delle prestazioni degli asset

6. Integrare con un CMMS

La maggior parte dei moderni programmi di manutenzione autonoma si basa su un sistema di gestione della manutenzione computerizzato (CMMS), un software che automatizza le operazioni di manutenzione, documenta l'attività e aiuta a migliorare i workflow.

Questi sistemi avanzati devono essere adeguatamente integrati nei sistemi e nelle pratiche esistenti per essere efficaci.

Quando gli operatori sono adeguatamente formati, possono utilizzare gli strumenti CMMS per registrare i dati di manutenzione, generare ordini di lavoro, assegnare tecnici e monitorare le prestazioni dell'attrezzatura in tempo reale. Un CMMS completamente integrato garantisce che i team di manutenzione abbiano piena visibilità sulle operazioni aziendali in prima linea e possano dare priorità ai lavori di manutenzione di conseguenza.

7. Puntare al miglioramento e all'ottimizzazione continua

Una volta che un programma di manutenzione autonoma è operativo, gli stakeholder devono continuare a valutarlo e adattarlo nel tempo, un processo noto come miglioramento e ottimizzazione continua.

La manutenzione autonoma non è statica e, per essere efficace, le organizzazioni devono perfezionare costantemente i processi in base ai dati di manutenzione, al feedback degli operatori e alle metriche delle prestazioni.

Le iniziative di miglioramento continuo in corso si concentrano su alcuni aspetti importanti:

  • Semplificazione dei workflow
  • Riduzione del tempo di inattività dell'attrezzatura
  • Miglioramento dell'accuratezza delle ispezioni
  • Miglioramento della formazione
  • Ottimizzazione delle strategie di manutenzione complessive

I vantaggi della manutenzione autonoma

Quando eseguiti correttamente, i programmi di manutenzione autonoma hanno molti benefici. Ecco un'analisi di alcuni dei più comuni:

  • Riduzione del tempo di inattività: uno dei benefici più immediati della manutenzione autonoma è la riduzione del tempo di inattività degli asset. Le procedure di manutenzione autonoma aiutano i team a identificare e indirizzare le anomalie nelle prestazioni delle macchine prima che si verifichino guasti. Inoltre, il passaggio da un approccio di manutenzione reattivo a uno proattivo aiuta a ridurre al minimo le interruzioni e a garantire una produzione costante nelle operazioni core business principali.
  • Migliori OEE: la manutenzione autonoma aiuta a migliorare diverse metriche critiche dell'efficacia complessiva delle attrezzature (OEE) (come disponibilità, prestazioni e qualità) su cui i team di manutenzione vengono spesso valutati. Ispezioni regolari, lubrificazione adeguata e interventi tempestivi (risultati chiave di un programma di manutenzione autonoma gestito correttamente) contribuiscono a migliorare le condizioni operative. Di conseguenza, le organizzazioni che adottano la manutenzione autonoma possono ottenere una maggiore produttività, una migliore qualità del prodotto e una riduzione degli sprechi.
  • Maggiore coinvolgimento degli operatori: responsabilizzare gli operatori addetti ai macchinari, affidando loro la responsabilità delle proprie attrezzature, favorisce un senso di appartenenza e di responsabilità che migliora le condizioni operative e prolunga il ciclo di vita degli asset. Gli operatori addetti ai macchinari, che seguono un programma di manutenzione autonoma, sono più interessati alle prestazioni dell'attrezzatura e più attenti ai potenziali problemi che potrebbero comprometterla. Questo cambiamento culturale migliora la collaborazione tra il personale di prima linea e i team di manutenzione, portando a una migliore gestione complessiva della manutenzione.
  • Maggiore efficienza: i programmi di manutenzione autonoma assegnano agli operatori compiti di manutenzione di routine, permettendo ai tecnici di manutenzione di concentrarsi su riparazioni più complesse e sull'analisi delle cause principali. Questa ridefinizione delle priorità delle attività di manutenzione aiuta a migliorare l'efficienza dei reparti di manutenzione e può portare a significative riduzioni dei costi.
  • Processo decisionale più intelligente: i programmi di manutenzione autonoma raccolgono dati preziosi sulla manutenzione direttamente alla fonte, ovvero l'attrezzatura stessa. Gli operatori delle macchine, che interagiscono quotidianamente con i loro asset, sono in una posizione di forza per fornire insight in tempo reale su condizioni, usura e problemi comuni di manutenzione. E, quando correttamente integrati in un CMMS, questi insight supportano l'analytics predittiva e altre caratteristiche delle moderne strategie di manutenzione avanzate che aiutano a migliorare il processo decisionale.
  • Maggiore durata di vita degli asset: mantenendo gli asset in buono stato più a lungo, i programmi di manutenzione autonoma ne prolungano significativamente la durata e ne aumentano il valore complessivo per le organizzazioni. Consentendo agli operatori delle macchine di effettuare manutenzione regolare invece di affidarsi ai tecnici della manutenzione, i programmi di manutenzione autonoma riducono il deterioramento dell'attrezzatura e prolungano la vita utile degli asset. Questo approccio aiuta a ridurre la spesa in conto capitale complessiva (CapEx) e a migliorare il ritorno sull'investimento (ROI) per attrezzature costose.

Casi d'uso della manutenzione autonoma per settore

Ecco come cinque settori implementano procedure di manutenzione autonome per migliorare la manutenzione principale e le operazioni aziendali.

Produzione industriale

L'industria manifatturiera si basa principalmente su pratiche di manutenzione autonoma per aumentare l'efficacia complessiva delle attrezzature (OEE) e minimizzare i tempi di inattività.

Gli operatori delle macchine ispezionano regolarmente le attrezzature di produzione utilizzando indicatori visivi per assicurarsi che siano pulite e funzionanti correttamente. Nei settori dell'elettronica e della produzione automobilistica, la manutenzione autonoma aiuta a ridurre i contaminanti comuni come polvere, detriti e fluidi, che si accumulano nel tempo e degradano la qualità del prodotto.

Se applicate in modo efficace, le procedure di manutenzione autonoma nel settore manifatturiero aiutano le organizzazioni a prolungare il ciclo di vita degli asset, a migliorare la qualità dei prodotti e a raggiungere programmi di produzione più coerenti.
Industria gas e petrolio

Nel settore petrolifero e del gas, le pratiche di manutenzione autonoma contribuiscono a garantire l'integrità degli asset e a prevenire guasti all'attrezzatura ad alto costo e rischio.  

Gli operatori di macchine nelle raffinerie, ad esempio, monitorano regolarmente pompe, compressori e turbine utilizzando procedure di manutenzione autonome per rilevare vibrazioni insolite e irregolarità termiche che potrebbero causare guasti. In primo luogo, la manutenzione autonoma per petrolio e gas aiuta a ridurre il rischio di guasti catastrofici dell'attrezzatura che possono causare incendi e fuoriuscite di petrolio.

I moderni strumenti CMMS svolgono anche un ruolo nella manutenzione autonoma di petrolio e gas. Questi strumenti aiutano a raccogliere e analizzare dati in tempo reale per monitorare la conformità in un settore fortemente regolamentato in cui le violazioni comportano sanzioni elevate.
Farmaceutico

Come nel settore petrolifero e del gas, l'industria farmaceutica si basa principalmente su procedure di manutenzione autonome per garantire la conformità, ma le utilizza anche per migliorare la qualità del prodotto e aumentare la coerenza tra processi complessi.

Ad esempio, nelle strutture farmaceutiche gli operatori di macchinari ispezionano e puliscono regolarmente l'attrezzatura utilizzando procedure di manutenzione visiva, liberando così i tecnici della manutenzione per compiti più complessi.

Nel settore farmaceutico, le attività di manutenzione autonoma sono profondamente integrate con SOP e audit trail, fornendo alle organizzazioni registri di manutenzione estesi per fini di audit.
Cibo e bevande

Nel settore alimentare e delle bevande, le pratiche di manutenzione autonome aiutano a bilanciare un'elevata produttività con severi requisiti di igiene e sicurezza.

Gli operatori delle macchine effettuano frequenti pulizie e ispezioni delle attrezzature per la preparazione di alimenti e bevande per prevenire la contaminazione. Anche le fabbriche di imballaggi alimentari utilizzano programmi di manutenzione autonomi, sfruttando attrezzature di imballaggio ad alta velocità per prevenire i tempi di inattività.

In un settore fortemente focalizzato sul rilevamento della contaminazione, le attività di manutenzione autonoma aiutano a individuare e riparare l'usura che può introdurre contaminanti nei prodotti alimentari, provocando richiami costosi e potenzialmente pericolosi.  
Trasporti

Nel settore dei trasporti, le procedure di manutenzione autonoma contribuiscono a garantire affidabilità e sicurezza della flotta e a migliorare le prestazioni dei veicoli.

Gli operatori di macchinari addestrati per le attività di manutenzione autonoma eseguono la manutenzione ordinaria che contribuisce a prevenire i guasti. Gli strumenti CMMS registrano i dati di manutenzione, consentendo il condition monitoring in tempo reale.

La manutenzione autonoma per i trasporti aiuta a rilevare i guasti prima del solito, riducendo le interruzioni del servizio e abbassando i costi operativi complessivi per grandi flotte di veicoli.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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