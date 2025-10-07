La manutenzione run-to-failure è una strategia di manutenzione che si basa sull'utilizzo degli asset fino a quando non si rompono completamente e devono essere sostituiti.Questo piano di manutenzione è in genere efficace solo se il costo della sostituzione di un'apparecchiatura è inferiore a quello della sua riparazione utilizzando un'altra strategia di manutenzione.