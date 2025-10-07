Oltre alla gestione degli inventari, la manutenzione delle apparecchiature comprende sia la manutenzione eseguita regolarmente, inclusa la manutenzione proattiva, sia le attività di manutenzione necessarie.
I tipi di attrezzature che necessitano di una regolare manutenzione includono flotte di veicoli, sistemi informatici, strumenti, attrezzature per l'edilizia, attrezzature industriali e/o di produzione e qualsiasi altro asset su cui fa affidamento la tua azienda per operare.
Il successo della tua attività dipende dal buon funzionamento delle tue apparecchiature.Sebbene sia importante contenere i costi, è altrettanto importante effettuare investimenti strategici nella manutenzione delle apparecchiature per evitare guasti ai tuoi asset più preziosi.L'esecuzione di attività di manutenzione ordinaria, come la compilazione di una lista di controllo e la definizione di un processo di manutenzione, possono contribuire a evitare che ciò accada.
Un piano strategico per la manutenzione delle apparecchiature può prevenire costosi guasti e tempi di inattività e aiutare l'azienda a ottenere il massimo valore dai propri asset.
Esistono quattro tipi principali di manutenzione delle apparecchiature che le aziende in genere praticano.
La manutenzione preventiva è una manutenzione che viene eseguita regolarmente al fine di ridurre il rischio di guasti alle apparecchiature.Ad esempio, se la tua attività dipende da attrezzature pesanti, tra cui gru, carrelli elevatori, bulldozer e qualsiasi veicolo pesante progettato per scopi edilizi, il tuo piano di manutenzione dovrebbe includere cambi d'olio e lubrificazione regolari.
Come la manutenzione preventiva, la manutenzione predittiva è un approccio proattivo per mantenere la funzionalità delle apparecchiature e prolungarne la durata.A differenza della manutenzione preventiva, tuttavia, la manutenzione predittiva si basa su dati in tempo reale relativi alle condizioni di un'apparecchiatura per prevedere quando si guasterà.Questi dati vengono forniti utilizzando una rete di sensori incorporai in oggetti fisici, nota come Internet of Things (IoT). Un software di manutenzione come l'Enterprise Asset Management (EAM) o un sistema computerizzato di gestione della manutenzione (CMMS) centralizza le informazioni sulla manutenzione e facilita i processi delle operazioni di manutenzione.
La manutenzione reattiva, o manutenzione correttiva, si riferisce a una strategia di riparazione delle apparecchiature una volta che si sono guastate.Questo tipo di approccio si basa sulla convinzione che i costi sostenuti durante i periodi di inattività o in seguito alle riparazioni necessarie siano generalmente inferiori a quelli di un normale programma di manutenzione.Sebbene vada bene per apparecchiature di basso costo e di scarsa importanza, questo approccio può avere un impatto negativo sul ciclo di vita degli asset più critici.
La manutenzione run-to-failure è una strategia di manutenzione che si basa sull'utilizzo degli asset fino a quando non si rompono completamente e devono essere sostituiti.Questo piano di manutenzione è in genere efficace solo se il costo della sostituzione di un'apparecchiatura è inferiore a quello della sua riparazione utilizzando un'altra strategia di manutenzione.
Una manutenzione programmata regolarmente previene i guasti alle apparecchiature che costano alle aziende centinaia di milioni di dollari ogni anno.Alcuni esempi di incidenti recenti includono:
Secondo l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), una corretta gestione della manutenzione rende i dipendenti più sicuri.(link esterno a ibm.com).La ricerca ha rilevato un forte legame tra la scarsa manutenzione delle apparecchiature e gli infortuni sul lavoro, anche mortali.I ricercatori hanno stimato che il 35% degli incidenti sul posto di lavoro è legato a guasti alle apparecchiature.
Oltre a ridurre i costi associati ai tempi di inattività, una corretta manutenzione delle apparecchiature preserva le apparecchiature più a lungo, evitando di sostituirle con la stessa frequenza.Grazie a strumenti moderni come l'IoT e il software EAM che consentono il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni, le aziende stanno prolungando la durata dei loro asset più preziosi.
Un'ampia gamma di settori si affida alla manutenzione delle apparecchiature per ottimizzare i propri servizi di manutenzione e garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature.
Un team di manutenzione è composto da una varietà di ruoli diversi che sono fondamentali per prevenire tempi di inattività delle apparecchiature, guasti a macchinari pesanti e costosi lavori di riparazione.Mentre alcuni ruoli del team si concentreranno sulla manutenzione di emergenza, altri si occuperanno della gestione delle apparecchiature e delle procedure di manutenzione ordinaria.
Un responsabile della manutenzione è fondamentale per lo sviluppo e l'implementazione della strategia di manutenzione delle apparecchiature, la gestione del personale, la supervisione del lavoro e la pianificazione del bilancio/previsione di eventuali riparazioni future.
Un tecnico di manutenzione è un lavoratore altamente qualificato che esegue sia attività di manutenzione ordinaria che riparazioni derivanti da guasti.
Un ingegnere addetto alla manutenzione assicura che le apparecchiature siano installate e funzionino senza intoppi.Il loro background ingegneristico li aiuta a eseguire regolarmente test diagnostici e compiti manageriali, nonché lavori di riparazione più pratici.
