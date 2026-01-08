Cos'è la Total Productive Maintenance (TPM)?

Questa nozione di responsabilità condivisa tra i dipendenti rappresenta un'idea radicale, ma viene incorporata sempre più spesso. Ad esempio, l'iniziativa per raggiungere una cybersecurity completa è ora vista come una responsabilità collettiva che richiede il massimo sforzo di tutti i dipendenti per garantire il successo. Come minimo, le aziende devono regolarmente impegnare i dipendenti in attività di formazione continua, per rimanere al passo con le ultime tendenze della cybersecurity.

La manutenzione produttiva totale (TPM) favorisce un ambiente di lavoro in cui vengono inviati team interfunzionali per gestire attività di correzione specifiche. L'idea guida è strutturare questi team in modo che siano piccoli e multidisciplinari, con rappresentanti di diversi dipartimenti coinvolti in base alle rispettive competenze.

Parte della nozione guida alle spalle della TPM è che, se l'intera azienda è responsabile della gestione della manutenzione, è meno probabile che le attività di manutenzione più importanti vengano trascurate.

Allo stesso modo, poiché la manutenzione viene applicata in modo più rigoroso in tutta l'azienda ed è presente nel mirino collettivo di tutti, si riduce la probabilità di veri e propri guasti di attrezzatura. In altre parole, se tutti sono impegnati a guardare il negozio, è probabilmente improbabile che qualcuno possa venire a rubare in quel negozio.

L'implementazione della manutenzione produttiva totale può essere impegnativa, come spesso accade quando le responsabilità vengono riallocate. Tuttavia, gli aspetti positivi dell'implementazione della TPM spesso meritano ogni sforzo di crescita. Le aziende che effettuano il passaggio e affrontano con successo il processo di implementazione sono in una posizione migliore per attenuare i problemi di qualità. Questo approccio consente alle macchine, al personale di manutenzione e ad altri dipendenti designati di massimizzare i tempi di attività.