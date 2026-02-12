Che cos'è l'autenticazione API?

L'autenticazione aiuta a garantire che gli utenti autorizzati possano accedere alle risorse di cui hanno bisogno, proteggendo i dati sensibili e mantenendo la sicurezza delle API.

Le application programming interface (API) sono pilastri chiave degli ecosistema IT moderni, permettendo ad applicazione, database, dispositivi e altri componente IT di scambiare dati tra architetture, ambienti e protocolli. Le API sono ora il modo principale in cui le organizzazioni integrano i servizi e automatizzano i workflow, con l'82% delle organizzazioni che adotta almeno in qualche misura una Strategia API-first, secondo Postman. Ma le organizzazioni spesso faticano a mantenere sicurezza e visibilità su queste connessioni complesse.

Se da un lato gli ecosistemi IT basati su API aiutano le aziende a migliorare l'agilità, la scalabilità e l'efficienza, dall'altro possono esporre le organizzazioni a attacchi informatici, violazioni dei dati e altre vulnerabilità di sicurezza. Una solida autenticazione API, insieme ad altre tecniche di gestione delle identità e degli accessi (IAM), può aiutare le organizzazioni a trarre beneficio dall'Integrazione proteggendo al contempo dalle minacce alla sicurezza.

L'autenticazione API è particolarmente importante per le aziende più grandi, le cui piattaforme di integrazione delle applicazioni aziendali (EAI), che abilitano la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e altri sistemi aziendali critici di comunicare nonostante differenze architettoniche e di dati, possono includere centinaia o migliaia di componenti e servizi di integrazione. Secondo uno studio di Zylo del 2025, le aziende con almeno 10.000 dipendenti utilizzano in media 660 applicazioni SaaS.

Con servizi sparsi in ambienti on-premise, ibridi e multi-cloud, molte aziende si stanno rivolgendo a metodi di autenticazione avanzati, come token, passkey, autenticazione adattiva a più fattori (MFA) e altre tecniche basate sulla crittografia. Questi approcci possono offrire molteplici livelli di protezione e un livello di controllo più profondo rispetto alle tecniche tradizionali.

L'autenticazione può essere utilizzata per aiutare a proteggere molti tipi di interazioni basate su API, incluse comunicazioni tra microservizi, scambi di dati tramite un API Gateway e single sign-on (SSO) e MFA per applicazioni.

Circa il 99% delle organizzazioni riferisce di incontrare problemi di sicurezza delle API, con problemi di autenticazione che rappresentano il 29% degli incidenti, secondo il report State of API Security 2025 di Salt Lab. Le sfide di sicurezza possono sorgere a causa di pratiche di minimo privilegio, storage segreta non sicura e gestione disomogenea delle sessioni (quando le revoche, le scadenze e gli aggiornamenti delle sessioni sono distribuite in modo incoerente all'interno di un'organizzazione), tra gli altri problemi.

Le organizzazioni possono rafforzare i propri sistemi di autenticazione API implementando la gestione dei token e degli accessi privilegiati, mantenendo una supervisione centralizzata e utilizzando solo librerie software affidabili e ben mantenute, insieme ad altre best practice.