L'AI nell'ERP

Secondo un recente report dell'IBM Institute for Business Value, il 64% dei CEO afferma di essere sottoposto a forti pressioni da parte di investitori, creditori e istituti di credito per accelerare l'adozione dell'AI. Ma ben oltre la metà delle aziende non ha ancora un approccio coerente all'implementazione. Scegliendo sistemi ERP intelligenti e perseguendo un'implementazione ponderata, queste organizzazioni possono raccogliere i benefici dell'AI. Alcune best practice per l'implementazione includono:

Attenta governance dei dati: i dati utilizzati per addestrare e adattare un'AI di successo e appositamente progettata sono generalmente di alta qualità, privi di errori e memorizzati in modo sicuro.

Infrastruttura scalabile: indipendentemente dal fatto che una ERP abilitata all'AI sia ospitata nel cloud o come ibrido tra on-premise e cloud, investire in un'infrastruttura IT scalabile aiuta a supportare funzionalità AI avanzate.

Monitoraggio continuo: monitorando e aggiornando regolarmente i sistemi ERP abilitati all'AI o coinvolgendo un partner terzo, le organizzazioni possono mantenere le prestazioni del sistema e garantire il successo a lungo termine.

Strategia di integrazione ben ponderata: come con altre pratiche di implementazione ERP e AI, una chiara strategia di integrazione in linea con gli obiettivi aziendali principali in genere aiuta le organizzazioni a realizzare i propri obiettivi.