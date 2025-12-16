Guida alla privacy dei dati per AI e machine learning

I responsabili politici di tutto il mondo hanno affermato che le tecnologie AI non dovrebbero in alcun modo essere esentate dalla responsabilità delle protezioni di base della privacy. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) dell'Unione Europea, da tempo considerato un punto di riferimento per la gestione dei dati personali (indipendentemente dalla giurisdizione), si applica all'uso di sistemi di AI da parte delle aziende. I principi dell'RGPD includono la minimizzazione dei dati (raccolta solo dei dati minimi necessari per uno scopo), la trasparenza (informare gli utenti su come vengono utilizzati i dati) e la limitazione della conservazione (conservare i dati non più del necessario).

Il 2024 è stato un anno fondamentale in questo settore, diverse autorità di regolamentazione hanno infatti iniziato a far rispettare le leggi sulla privacy nei casi che coinvolgono applicazioni di AI.

Ad esempio, nel 2024 la Commissione per la protezione dei dati irlandese ha multato il social network LinkedIn per 310 milioni di euro a causa di una violazione della privacy legata all'AI. LinkedIn ha monitorato alcuni comportamenti inconsci degli utenti, ad esempio per quanto tempo una persona si soffermava su un post. Il sito ha poi utilizzato l'AI per trarre conclusioni su questi utenti (ad esempio se cercavano attivamente un nuovo lavoro o se erano ad alto rischio di burnout). Questa profilazione veniva poi utilizzata per personalizzare la pubblicità e aggiornare alcuni sistemi interni di classificazione su LinkedIn.

La commissione irlandese ha infine stabilito che, nonostante una certa apparenza di anonimizzazione, queste inferenze derivate dall'AI potrebbero essere ricondotte ai dati degli individui identificabili, violando così le leggi sulla privacy dei dati. I tribunali hanno stabilito che LinkedIn non rispettava il principio dell'RGPD di limitazione dello scopo, né otteneva il consenso informato dagli utenti, violando così la privacy dei consumatori. La sentenza ha inoltre costretto LinkedIn a implementare meccanismi di consenso in tempo reale e a rivedere le impostazioni predefinite delle impostazioni di personalizzazione della pubblicità.4

Sempre nel 2024, un'azione delle forze dell'ordine contro la società di riconoscimento facciale Clearview AI ha illustrato il principio secondo cui i dati biometrici (come le foto dei volti) pongono ulteriori questioni di privacy, anche se i dati sono tecnicamente disponibili pubblicamente (ad esempio su un account social non protetto).

Clearview aveva raccolto 30 miliardi di immagini da siti come Facebook e Instagram, sostenendo che l'azienda non aveva bisogno del permesso degli utenti, poiché le foto erano disponibili pubblicamente online. Questa massiccia operazione di raccolta dati è poi stata la base per lo sviluppo da parte di Clearview di un database di riconoscimento facciale basato su AI.

I funzionari delle forze dell'ordine olandesi hanno criticato l'approccio di Clearview. L'Autorità olandese per la protezione dei dati ha infine imposto all'azienda una multa di 30,5 milioni di euro, ritenendo violati i diritti individuali dei cittadini olandesi inclusi nella raccolta dati di Clearview.5

Infine, il 2024 ha visto l'Unione europea ampliare la regolamentazione specifica sull'AI con la sua Legge sull'IA, entrata in vigore nell'agosto dello stesso anno. L'ambito di applicazione della legge non si limita ai dati relativi all'AI, ma si estende ai rischi dell'AI e al suo sviluppo in senso più ampio). Tuttavia, molte delle sue disposizioni riguardano la sicurezza, la condivisione e la governance dei dati. Per citare un esempio importante: la legge vieta sistemi di identificazione biometrica che utilizzano dati e modelli AI per identificare individui in base a attributi sensibili come razza, religione o orientamento sessuale.