Capire come diversi pezzi di informazione o entità recuperate si connettano tra loro è un altro punto debole della RAG tradizionale. Ad esempio, consideriamo il caso d'uso per un paziente con una storia clinica complessa. Attraverso il tradizionale processo di recupero RAG, un LLM potrebbe fornire informazioni rilevanti. Questi dati potrebbero includere dettagli come il numero di medici consultati dal paziente in un anno, ma potrebbe essere difficile specificare quali trattamenti siano stati prescritti da ciascun medico.

GraphRAG, introdotto nel 2024 da Microsoft Research, affronta questa sfida elaborando e identificando relazioni tramite grafici di conoscenza. GraphRAG organizza le informazioni come una rete di nodi ed edge che rappresentano le entità e le loro relazioni reciproche.

"Se un paziente è andato in ospedale e chiediamo al sistema di mostrare tutte le visite precedenti che ha effettuato, ciò può essere fatto non solo con un testo ma anche come rappresentazione della conoscenza tramite un grafico", ha spiegato Nirmal. "Possiamo esaminare diversi punti e vedere i diversi medici che ha visitato, i diversi medicinali che ha assunto, i trattamenti a cui è stato sottoposto, il tutto in un'unica rappresentazione grafica".

GraphRAG, ha osservato Nirmal, presenta delle limitazioni perché la renderizzazione di un grafo diventa più difficile con l'aumentare del volume di dati. Ad esempio, mappare centinaia di migliaia di nodi è più impegnativo che mapparne solo poche decine. "Tutto ha i suoi limiti", ha affermato Nirmal, "ma il motivo per cui GraphRAG sta decollando è dovuto ai limiti della RAG pura".

Scopri di più su GraphRAG.