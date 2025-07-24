Kustomize e Helm a confronto: qual è la differenza?

Kubernetes, noto anche come k8s o kube, orchestra i contenitori (in genere basati su Docker) su larga scala, automatizzando la distribuzione, il ridimensionamento e la gestione delle risorse tra cluster di macchine.

Secondo un sondaggio del 2024 della Cloud Native Computing Foundation (CNCF), l'adozione del cloud-native ha raggiunto il massimo storico dell'89% tra le organizzazioni intervistate e il 93% delle organizzazioni che utilizzano, testano o valutano Kubernetes.1

Man mano che le organizzazioni si spostano da semplici applicazioni a complesse architetture multiservizi, i file di configurazione necessari per gestire le distribuzioni Kubernetes diventano sempre più complessi. Una tipica applicazione aziendale potrebbe richiedere dozzine di file di configurazione, ognuno dei quali ha bisogno di una personalizzazione per diversi ambienti: sviluppo, staging e produzione.

Questa complessità introduce diverse sfide aziendali:

Difficoltà a mantenere la coerenza tra gli ambienti

Spese operative più elevate

Mancanza di automazione della distribuzione, che causa errori manuali

Tempi di commercializzazione più lunghi per le nuove funzionalità

Sia Kustomize che Helm sono stati creati per affrontare queste sfide, ma adottano approcci diversi. Helm è entrato per primo nel mercato quando Deis (successivamente acquisita da Microsoft) l'ha presentato come uno dei primi strumenti progettati per semplificare la gestione delle applicazioni Kubernetes. Il progetto ha acquisito ulteriore credibilità quando Deis lo ha donato al CNCF nel 2018 e ha ottenuto lo status di laurea CNCF a pieno titolo nel 2020.

Nel frattempo, Kubernetes ha intrapreso una strada diversa integrando Kustomize direttamente nell'interfaccia a riga di comando (CLI) di kubectl con il rilascio di Kubernetes 1.14 nel 2019.