Apa itu integrasi low-code?

Integrasi low-code adalah metode menghubungkan aplikasi, platform, dan pipeline data menggunakan konektor yang dibangun sebelumnya dan alat pengembangan visual, bukan hanya mengandalkan kode khusus yang ekstensif. Integrasi ini memungkinkan pengembang profesional dan pengguna bisnis (kadang-kadang disebut pengembang warga) untuk menghubungkan sistem, membangun dan mengotomatiskan alur kerja, dan menyinkronkan data.
Secara tradisional, pengembang mengintegrasikan sistem dengan menulis kode khusus, menggunakan berbagai bahasa pemrograman untuk membangun integrasi point-to-point, atau dengan menggunakan middleware perusahaan, seperti bus layanan perusahaan (ESB). Proses ini memakan waktu dan menciptakan ketergantungan besar pada sumber daya pengembangan perangkat lunak khusus.
Pada saat yang sama, lingkungan TI perusahaan telah tumbuh lebih kompleks, makin menekan status quo integrasi. Aplikasi dan data sekarang tersebar di lingkungan hybrid dan multi-cloud, dan adopsi cepat berbagai alat perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) telah menyebabkan “penyebaran SaaS” (proliferasi adopsi dan penggunaan produk SaaS yang tidak terkendali dalam suatu organisasi). Akibatnya, integrasi aplikasi, data, dan API menjadi makin menantang bagi tim TI yang sudah berkurang.
Platform integrasi low-code, sering ditawarkan sebagai platform sebagai produk layanan (iPaaS low-code), diperkenalkan untuk membantu memecahkan tantangan ini. Platform berbasis cloud ini mencakup alat low-code, seperti kanvas seret dan lepas, alur kerja bergaya diagram alir, konfigurasi grafis, dan node serta blok yang dibangun sebelumnya mewakili operasi atau tugas dalam suatu alur kerja, yang mengurangi ketergantungan pada kode khusus dan keterampilan pengembangan khusus. Alat visual dan ramah pengguna ini membantu tim teknis dan pengguna non-teknis membangun, menerapkan, dan memelihara integrasi dengan lebih mudah.
Solusi iPaaS low-code juga dapat membantu anggota tim merancang dan mengotomatiskan alur kerja, menghilangkan tugas berulang, dan menjaga konsistensi data di seluruh aplikasi dan platform. Alat low-code dan no-code memperluas akses ke kemampuan integrasi, memungkinkan lebih banyak orang di seluruh bisnis untuk berpartisipasi dalam membangun solusi, mengurangi hambatan, dan merampingkan pengiriman.
Pengembangan fusi, atau model fusi, adalah salah satu pendekatan populer untuk teknologi ini. Dalam pengembangan fusi, pengembang warga dan profesional bekerja sama untuk membangun, menyebarkan, dan mengelola aplikasi. Misalnya, pengembang warga mungkin menggunakan alat low-code untuk pengembangan front-end visual yang cepat, sementara pengembang profesional menulis kode tradisional untuk fitur yang lebih kompleks, konfigurasi back-end, dan integrasi khusus yang melebihi kemampuan alat low-code dan pengembang warga.
Para eksekutif memperkirakan bahwa hampir 28% dari portofolio aplikasi mereka dikelola dengan teknologi low-code atau no-code saat ini, angka yang diperkirakan akan meningkat menjadi hampir 40% dalam lima tahun ke depan, menurut IDC.1 Pertumbuhan yang cepat ini mencerminkan keuntungan yang dihadirkan integrasi low-code bagi tim TI dan pengembang warga.
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Solusi iPaaS low-code berbagi beberapa kemampuan inti yang dirancang untuk membuat membangun dan mengelola integrasi lebih cepat dan lebih mudah diakses. Komponen umumnya meliputi:
Antarmuka visual memungkinkan tim merancang integrasi dengan cepat sementara platform menerjemahkan desain tersebut ke dalam metadata yang dijalankan mesin waktu proses. Fitur ini membuat integrasi lebih mudah dibangun, dipelihara, dan diterapkan di seluruh lingkungan tanpa kode khusus.
Tim dapat menggunakan pustaka konektor yang kaya untuk mengelola autentikasi, protokol, dan logika spesifik untuk sistem tertentu, mengintegrasikan aplikasi tanpa harus berurusan dengan detail implementasi tingkat rendah. Di samping konektor ini, templat alur kerja yang dapat digunakan kembali, blok logika, dan modul bawaan untuk tugas-tugas seperti autentikasi dan penanganan kesalahan membantu menstandardisasi integrasi dan mengurangi waktu pengembangan. Selain itu, beberapa platform mendukung penggunaan konektor sumber terbuka, yang membantu mengurangi risiko vendor lock-in dengan memberikan lebih banyak fleksibilitas dan kontrol atas komponen integrasi.
Pengguna dapat membangun, menerbitkan, dan mengelola API secara langsung dalam banyak platform iPaaS low-code, dengan fitur seperti kontrol akses, pelambatan, penegakan kebijakan, dan pemantauan penggunaan. Bersama-sama, fitur-fitur ini mendukung akses yang aman dan stabil ke layanan data. Pendekatan ini juga memudahkan untuk menampilkan kemampuan dari aplikasi, memastikan aplikasi terintegrasi dengan lancar di seluruh ekosistem teknologi yang lebih luas.
Solusi iPaaS low-code biasanya mendukung proses multi-langkah dengan logika percabangan, penjadwalan, langkah persetujuan, perutean data, dan percobaan ulang otomatis.
Integrasi juga bisa berjalan terus menerus, memproses data secara real-time saat peristiwa terjadi—misalnya dipicu oleh webhook (notifikasi otomatis yang dikirim saat peristiwa terjadi)—atau sesuai jadwal yang masuk akal bagi bisnis. Fleksibilitas ini mengakomodasi kebutuhan integrasi yang berbeda, mulai dari pemrosesan pesanan instan hingga sinkronisasi data setiap malam.
Banyak solusi iPaaS low-code menyertakan dasbor bawaan dan alat pelaporan yang membantu pengguna melacak kinerja integrasi, mengidentifikasi hambatan, dan memecahkan masalah.
Ketika memutuskan cara mengintegrasikan sistem, faktor penting yang perlu dipertimbangkan adalah siapa yang perlu membangun dan memelihara integrasi. Integrasi no-code sering digunakan ketika pengguna bisnis atau tim operasi ingin mengotomatiskan alur kerja sederhana, seperti menyinkronkan prospek antara formulir dan sistem CRM, tanpa bergantung pada TI. Alat-alat ini cenderung menekankan kecepatan dan kesederhanaan, yang dapat menjadikannya pilihan praktis untuk otomatisasi tingkat tim yang ringan di mana persyaratan didefinisikan dengan baik.
Integrasi low-code sering kali cocok digunakan ketika alur kerja lebih kompleks, menjangkau banyak sistem, atau mendapat manfaat dari tata kelola tambahan, penanganan kesalahan, keamanan, dan skalabilitas. Platform ini dapat mendukung kolaborasi antara pengguna teknis dan non-teknis menggunakan alat visual sambil tetap mendukung logika lanjutan, transformasi data, dan orkestrasi API. Hasilnya, platform integrasi low-code sangat cocok untuk proses bisnis inti seperti pendaftaran pelanggan atau rekonsiliasi keuangan yang cenderung berkembang seiring waktu.
Pendekatan khusus atau "pro code" murni, di mana semua pengodean dilakukan oleh pengembang profesional, dapat diupayakan dalam organisasi dengan kebutuhan pemrograman yang sangat spesifik, protokol keamanan dan berbagi data yang ketat, atau persyaratan kompleks lainnya yang membuat alat low-code tidak mencukupi untuk kebutuhan pengembangan dan integrasi mereka.
Beberapa contoh:
Ini hanya beberapa faktor yang dipertimbangkan organisasi ketika memutuskan alat dan platform mana yang akan digunakan. Pada akhirnya, pilihannya tergantung pada persyaratan perusahaan. Di banyak perusahaan besar dan modern, tim menggunakan campuran alat (mungkin bersandar pada perpaduan model yang disebutkan di atas) untuk memenuhi berbagai contoh penggunaan.
Istilah platform integrasi low-code dan platform integrasi low-code sebagai layanan sering kali digunakan secara bergantian, tetapi keduanya merujuk pada aspek yang berbeda dari teknologi dasar yang sama.
LCIP menggambarkan kategori perangkat lunak yang memungkinkan tim merancang, membangun, menyebarkan, dan mengelola integrasi menggunakan alat visual alih-alih pekerjaan pengkodean tradisional. Platform ini menyediakan kemampuan inti seperti konektor ke aplikasi dan sumber data, orkestrasi alur kerja, pemetaan data, dan deteksi serta pemulihan kesalahan. Namun, platform itu sendiri tidak menentukan di mana atau bagaimana perangkat lunak berjalan.
Sebuah organisasi dapat menjalankan platform secara on-premise, di cloud sendiri, atau lingkungan yang dihosting sendiri, bertanggung jawab atas infrastruktur, penskalaan, pembaruan, dan operasi.
Di sisi lain, solusi iPaaS dengan low-code memberikan teknologi integrasi yang sama melalui layanan cloud yang dikelola sepenuhnya. Dalam model ini, vendor mengoperasikan infrastruktur, menangani keamanan, penskalaan, pembaruan dan keandalan, dan memberikan platform melalui antarmuka berbasis browser dan API. Pelanggan fokus pada membangun dan menjalankan integrasi daripada mempertahankan infrastruktur dan platform yang mendasarinya.
Dan meskipun LCIP berfokus secara khusus pada menghubungkan sistem dan mengotomatiskan aliran data, platform pengembangan low-code (LCDP) dirancang untuk membangun aplikasi yang lengkap. Banyak organisasi menggunakan keduanya, memasangkan alat pembuatan aplikasi dengan solusi iPaaS low-code untuk mengintegrasikan aplikasi tersebut dengan tumpukan teknologi lainnya.
IPaaS low-code dirancang untuk dunia di mana aplikasi, data, dan proses menjangkau SaaS, cloud, dan infrastruktur on-prem, sering kali dengan tumpang tindih, dan berkembang terus menerus. Layanan ini menyediakan alat visual dan orkestrasi berbasis cloud sehingga tim dapat membangun dan memodifikasi integrasi dengan cepat tanpa pengodean berat atau manajemen infrastruktur. Penekanannya adalah pada kelincahan, alur kerja yang berbasis peristiwa, dan otomatisasi menyeluruh dengan skalabilitas dan keamanan tingkat perusahaan.
Sebaliknya, pendekatan integrasi sebelumnya dibangun untuk lingkungan yang lebih sempit dan lebih statis. Enterprise service buses (ESB) dirancang sebagai tulang punggung terpusat untuk merutekan pesan di antara sejumlah kecil sistem internal, mengandalkan komunikasi sinkron yang terkontrol ketat, dan keterampilan pengembangan khusus, sehingga adaptasi dengan ekosistem cloud dan SaaS modern menjadi lebih lambat. Sementara itu, alat ekstrak, transformasi, muat (ETL) tradisional unggul dalam pergerakan data batch dan transformasi kompleks untuk analitik tetapi tidak cocok untuk peristiwa real-time, alur kerja aplikasi, atau integrasi dua arah.
Dalam praktiknya, banyak organisasi sekarang menggunakan iPaaS low-code sebagai lapisan penghubung antara aplikasi, pengguna, dan data, sementara ESB dan ETL memainkan peran yang lebih khusus. ESB tetap berguna di lingkungan yang sangat diatur atau berat sejarah lama yang membutuhkan kontrol pesan yang ketat, dan ETL masih penting untuk pipeline analitik skala besar.
Dimensi
IPaaS low-code
ESB
ETL
Tujuan utama
Integrasi aplikasi, data, dan proses di cloud
Perutean pesan dan mediasi antar sistem
Memindah dan mengubah data untuk analitik
Model penerapan
Layanan berbasis cloud
Secara historis on-prem; sekarang cloud atau hybrid
Secara historis on-prem; sekarang cloud atau hybrid
Gaya integrasi
Berbasis peristiwa, real-time, dan berpusat pada API
Terpusat, berbasis pesan
Batch, terjadwal
Ideal untuk
SaaS, cloud, dan otomatisasi proses bisnis
Lingkungan lama dan terkontrol ketat
Data warehouse dan pelaporan data
Seiring pertumbuhan kebutuhan integrasi dan lingkungan teknis menjadi lebih terdistribusi, iPaaS low-code menyediakan cara yang fleksibel untuk merampingkan dan menskalakan pekerjaan integrasi. Manfaat umum meliputi:
Solusi iPaaS low-code membantu menyederhanakan pekerjaan integrasi dengan memusatkan logika integrasi dalam satu platform yang dikelola cloud. Alat low-code yang menyertakan antarmuka seret dan lepas dan komponen yang sudah dibangun sebelumnya memudahkan tim untuk menyusun alur kerja dan menerapkan integrasi tanpa bergantung pada pendekatan pengodean tradisional.
Harga berbasis berlangganan dan layanan terkelola dapat mengurangi biaya di muka dan pemeliharaan berkelanjutan, membantu organisasi menghindari middleware kustom atau infrastruktur internal yang mahal.
Karena layanan ini bersifat cloud native, organisasi dapat dengan cepat menghubungkan sistem baru, memasang aplikasi tambahan, dan menyesuaikan alur kerja sesuai kebutuhan. Alat pembuat aplikasi berbasis cloud yang visual juga memungkinkan tim memperbarui atau membuat integrasi dengan gangguan minimal.
Sinkronisasi dan orkestrasi real-time membantu memecah silo data, memastikan bahwa tim dan alat analitik mengakses informasi yang akurat dan terkini saat dibutuhkan. Kontrol terpusat juga memudahkan pengelolaan kebijakan aliran data dan izin pengguna di seluruh sistem.
Antarmuka pengguna dan template low-code yang intuitif memungkinkan pengembang warga untuk berpartisipasi dalam proyek integrasi, mengurangi tekanan pada tim TI dan mempercepat pengiriman inisiatif otomatisasi. Akses ke komponen yang dibangun sebelumnya juga membantu non-pengembang merakit solusi dengan cepat dan konsisten.
Kontrol bawaan untuk autentikasi, enkripsi, dan penegakan kebijakan memberi organisasi visibilitas dan kepatuhan yang diperlukan untuk mengelola integrasi dan aktivitas pengembangan aplikasi terkait dalam skala besar.
Solusi iPaaS low-code berfungsi dengan menyediakan lingkungan pengembangan visual di mana pengguna dapat merancang, mengonfigurasi, dan menerapkan integrasi tanpa pemrograman manual. Proses ini biasanya melibatkan beberapa langkah:
Identifikasi aplikasi, database, dan layanan yang perlu berbagi data atau memicu proses. Pengguna mengidentifikasi sistem yang terlibat, seperti platform CRM, alat keuangan, aplikasi SDM, atau layanan penyimpanan cloud, dan menentukan arah aliran data di antara sistem-sistem tersebut. Tindakan ini membantu menetapkan ruang lingkup integrasi dan memastikan platform iPaaS low-code dapat menerapkan konektor, metode autentikasi, dan model data yang sesuai selama penyiapan.
Dasar dari solusi iPaaS low-code yang khas adalah pustaka konektor bawaan untuk sistem perangkat lunak populer seperti ERP, sistem SDM, database, gateway pembayaran, dan layanan cloud. Setelah diautentikasi, konektor bertindak sebagai jembatan siap pakai, yang memungkinkan pengguna untuk mengirim atau menerima data dari aplikasi.
Selanjutnya, pengguna merancang alur kerja integrasi menggunakan alat integrasi visual. Alih-alih menulis baris kode, mereka menyeret dan melepaskan komponen ke kanvas, menciptakan representasi seperti diagram alur tentang bagaimana data harus bergerak antar sistem. Misalnya, alur kerja mungkin dimulai ketika peluang Salesforce baru dibuat dan data secara otomatis dialihkan ke sistem hilir untuk pemenuhan atau pelaporan.
Platform iPaaS low-code kemudian menangani transformasi data secara otomatis atau melalui konfigurasi sederhana. Karena sistem yang berbeda sering menggunakan format dan struktur data yang berbeda, platform menyediakan alat untuk memetakan bidang antar sistem, mengonversi tipe data, dan menerapkan aturan bisnis. Misalnya, pengguna mungkin menentukan bahwa kolom “customer_name” dalam satu sistem harus dipetakan ke kolom “ClientName” di sistem lain, dan platform menangani konversi.
Setelah dikonfigurasi, integrasi berjalan baik pada jadwal atau secara real-time berdasarkan pemicu. Platform iPaaS low-code mengelola semua detail teknis—panggilan API, autentikasi, penanganan kesalahan, dan transfer data—di balik layar. Pengguna dapat memantau integrasi melalui dasbor yang menunjukkan aliran data, mengidentifikasi masalah, dan memberikan metrik kinerja.
Banyak platform iPaaS low-code juga menyertakan lingkungan pengujian bawaan di mana pengguna dapat memvalidasi integrasi mereka sebelum menerapkan ke produksi. Proses ini mengurangi risiko mengganggu operasi bisnis dan memudahkan iterasi pada desain integrasi.
Solusi iPaaS low-code mendukung berbagai contoh penggunaan integrasi umum yang telah menjadi lebih umum seiring dengan perluasan dan diversifikasi teknologi. Setiap contoh penggunaan di bawah ini menyoroti skenario bisnis yang khas, bersama dengan titik masalah yang diatasinya.
Titik masalah: "Sistem kami tidak bisa berkomunikasi satu sama lain"
Ketika perusahaan menambah aplikasi dan platform, data bisa menjadi terfragmentasi dan lebih sulit ditemukan. Solusi iPaaS low-code dapat membuat satu lapisan di mana informasi mengalir dengan bersih antar sistem, mengurangi pertanyaan internal dan kebingungan yang muncul ketika data tersebar di seluruh aplikasi.
Titik masalah: "Kami menghabiskan terlalu banyak waktu untuk pekerjaan manual"
Alih-alih karyawan membuang waktu berjam-jam untuk memindahkan data antara spreadsheet dan alat internal, iPaaS low-code dapat mengotomatiskan perpindahan data ini, sehingga tim dapat fokus pada klien dan pertumbuhan.
Titik masalah: “Pengalaman pelanggan terasa tidak konsisten”
Ketika data tidak disinkronkan, pelanggan menerima email duplikat, faktur yang tidak akurat, atau pengalihan yang tidak perlu ke bagian FAQ. Organisasi dapat menerapkan platform iPaaS low-code untuk menjaga sistem tetap selaras tanpa mengharuskan tim untuk memahami database atau menulis kueri SQL.
Titik masalah: “Kami tidak bisa memercayai laporan kami”
Sistem yang berbeda menyimpan dan memperbarui informasi secara terpisah—sering kali dalam format data yang kompleks—menghasilkan laporan yang menunjukkan nilai yang saling bertentangan, sehingga tim kesulitan untuk menentukan data mana yang akurat. IPaaS low-code dapat membantu meningkatkan kualitas data dengan menyinkronkan catatan di seluruh aplikasi secara real time, menerapkan aturan dan validasi yang konsisten, serta memudahkan tim untuk men-debug perbedaan sehingga semua orang bekerja dari sumber kebenaran tunggal yang dapat diandalkan.
Titik masalah: “TI selalu menjadi hambatan”
Alih-alih mengharuskan pengembang untuk menulis skrip atau aturan satu kali untuk permintaan baru, iPaaS low-code dapat membantu tim secara visual menentukan logika khusus dan menggunakan kembali logika dan komponen integrasi, sehingga perubahan terjadi lebih cepat tanpa menunggu siklus pengembangan yang lama.
Titik masalah: “Tumpukan teknologi kami di luar kendali”
Ketika perusahaan mengadopsi lebih banyak alat SaaS, mengelola integrasi menjadi sama menantangnya dengan menjalankan banyak aplikasi. Salah satu solusinya adalah dengan membangun lapisan integrasi terpusat yang cocok secara alami dengan lingkungan DevOps modern tanpa menambahkan lebih banyak infrastruktur untuk dikelola.
Platform low-code dan no-code menjadi makin terkait dengan kecerdasan buatan, yang saling memperkuat nilai satu sama lain. Pendanaan AI melonjak: eksekutif memperkirakan investasi AI akan melonjak sekitar 150% antara 2025 dan 2030, menurut sebuah studi baru-baru ini oleh IBM Institute for Business Value (IBV).2 Namun, studi yang sama menemukan bahwa 68% eksekutif khawatir bahwa upaya AI mereka akan gagal karena kurangnya integrasi dengan aktivitas bisnis inti.
Studi ini juga mencatat adanya pergeseran keterampilan manusia yang dibutuhkan, dengan "para eksekutif mengatakan bahwa pemecahan masalah dan inovasi adalah yang paling penting saat ini, dan AI generatif akan menjadikannya makin penting dalam tiga tahun ke depan."
Ketika organisasi mempercepat penggunaan AI generatif, peran alat yang didukung AI dalam platform no-code dan low-code menjadi lebih penting. Selain mempercepat pengiriman, menerapkan AI ke platform ini dapat meningkatkan cara integrasi dan alur kerja dirancang dan dioperasikan. Misalnya, dengan menganalisis aliran data, pola penggunaan dan dependensi untuk menyarankan perutean atau penggunaan sumber daya yang lebih efisien.
Dikombinasikan dengan alat pengembangan visual, insight ini dapat membantu pengguna menguji ide dengan cepat, mengotomatiskan alur kerja, dan membangun aplikasi berbasis AI tanpa terlalu bergantung pada sumber daya pengembangan khusus. Pendekatan ini merampingkan pembuatan prototipe dan mendukung iterasi yang lebih cepat, membantu platform low-code menjembatani kesenjangan antara konsep AI inovatif dan realitas operasional, dan meningkatkan kemungkinan inisiatif AI berhasil.
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1 Survei Layanan Aplikasi IDC 2026 – Seluruh Dunia IDC, 15 Januari 2026
2 The Enterprise in 2030, IBM Institute for Business Value, 19 Januari 2026