Apa itu integrasi low-code?

Secara tradisional, pengembang mengintegrasikan sistem dengan menulis kode khusus, menggunakan berbagai bahasa pemrograman untuk membangun integrasi point-to-point, atau dengan menggunakan middleware perusahaan, seperti bus layanan perusahaan (ESB). Proses ini memakan waktu dan menciptakan ketergantungan besar pada sumber daya pengembangan perangkat lunak khusus.

Pada saat yang sama, lingkungan TI perusahaan telah tumbuh lebih kompleks, makin menekan status quo integrasi. Aplikasi dan data sekarang tersebar di lingkungan hybrid dan multi-cloud, dan adopsi cepat berbagai alat perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) telah menyebabkan “penyebaran SaaS” (proliferasi adopsi dan penggunaan produk SaaS yang tidak terkendali dalam suatu organisasi). Akibatnya, integrasi aplikasi, data, dan API menjadi makin menantang bagi tim TI yang sudah berkurang.

Platform integrasi low-code, sering ditawarkan sebagai platform sebagai produk layanan (iPaaS low-code), diperkenalkan untuk membantu memecahkan tantangan ini. Platform berbasis cloud ini mencakup alat low-code, seperti kanvas seret dan lepas, alur kerja bergaya diagram alir, konfigurasi grafis, dan node serta blok yang dibangun sebelumnya mewakili operasi atau tugas dalam suatu alur kerja, yang mengurangi ketergantungan pada kode khusus dan keterampilan pengembangan khusus. Alat visual dan ramah pengguna ini membantu tim teknis dan pengguna non-teknis membangun, menerapkan, dan memelihara integrasi dengan lebih mudah.



Solusi iPaaS low-code juga dapat membantu anggota tim merancang dan mengotomatiskan alur kerja, menghilangkan tugas berulang, dan menjaga konsistensi data di seluruh aplikasi dan platform. Alat low-code dan no-code memperluas akses ke kemampuan integrasi, memungkinkan lebih banyak orang di seluruh bisnis untuk berpartisipasi dalam membangun solusi, mengurangi hambatan, dan merampingkan pengiriman.

Pengembangan fusi, atau model fusi, adalah salah satu pendekatan populer untuk teknologi ini. Dalam pengembangan fusi, pengembang warga dan profesional bekerja sama untuk membangun, menyebarkan, dan mengelola aplikasi. Misalnya, pengembang warga mungkin menggunakan alat low-code untuk pengembangan front-end visual yang cepat, sementara pengembang profesional menulis kode tradisional untuk fitur yang lebih kompleks, konfigurasi back-end, dan integrasi khusus yang melebihi kemampuan alat low-code dan pengembang warga.

Para eksekutif memperkirakan bahwa hampir 28% dari portofolio aplikasi mereka dikelola dengan teknologi low-code atau no-code saat ini, angka yang diperkirakan akan meningkat menjadi hampir 40% dalam lima tahun ke depan, menurut IDC.1 Pertumbuhan yang cepat ini mencerminkan keuntungan yang dihadirkan integrasi low-code bagi tim TI dan pengembang warga.