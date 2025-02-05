Apa itu integrasi API?

Integrasi API mengacu pada penggunaan antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk mengekspos aliran integrasi dan menghubungkan aplikasi perangkat lunak perusahaan, sistem, dan alur kerja untuk pertukaran data dan layanan.
API adalah seperangkat aturan atau protokol yang memungkinkan aplikasi perangkat lunak berkomunikasi satu sama lain untuk bertukar data, fitur, dan fungsionalitas. API dapat digunakan untuk integrasi sederhana, seperti memungkinkan toko e-commerce untuk berkomunikasi dengan sistem pembayaran seperti PayPal, atau memungkinkan blog untuk menarik dan menyematkan posting dari situs web media sosial.
Dalam sistem perusahaan, API dapat digunakan untuk mengintegrasikan platform, sistem, dan alur kerja yang lebih besar dan substansial, seperti memungkinkan pertukaran data secara real-time di antara basis data perusahaan yang berbeda atau menghubungkan aplikasi independen untuk membuat proses bisnis otomatis.
Integrasi antara titik tradisional—menghubungkan sistem atau aplikasi secara langsung melalui pengodean khusus—memerlukan sejumlah besar pekerjaan penyiapan dan pemeliharaan. Mereka sering kali tidak cocok untuk banyak lingkungan modern yang mengandalkan ratusan atau ribuan aplikasi yang tersebar di seluruh arsitektur TI yang terdistribusi.
Integrasi API menawarkan solusi yang lebih efisien. Melalui Integrasi API, organisasi dapat menggunakan API untuk mengekspos alur Integrasi dan mengintegrasikan aplikasi, platform, dan sistem di mana pun mereka tinggal—sangat penting dalam lingkungan TI modern.
Integrasi API mendukung alat integrasi penting seperti solusi platform integrasi sebagai layanan (iPaaS) dan memainkan peran penting dalam modernisasi dan transformasi digital arsitektur TI perusahaan. Modernisasi membutuhkan pendekatan fleksibel yang dapat mendukung sistem baru dan yang sudah ada; integrasi API menyediakan pendekatan ini dengan memungkinkan organisasi untuk memodernisasi antarmuka ke semua sistem perusahaan.
Modernisasi tidak terjadi dalam semalam. Dan sementara sebuah organisasi bekerja untuk memodernisasi berbagai bagian lingkungan TI untuk mendorong inovasi, organisasi harus dapat menggabungkan data, layanan, dan proses dari sistem baru dan yang sudah ada di seluruh lingkungan TI. Integrasi API memungkinkan pemisahan antarmuka integrasi dari aplikasi itu sendiri, membantu organisasi berinovasi dan tetap tangkas tanpa menunggu sistem itu sendiri dimodernisasi sepenuhnya.
Integrasi API dan API management adalah disiplin yang berbeda tetapi saling melengkapi dengan tujuan dan pendekatan yang berbeda. Praktik API management yang kuat dapat memfasilitasi integrasi API.
Integrasi API berkaitan dengan penggunaan API untuk mengekspos alur integrasi dan menghubungkan aplikasi, sistem bisnis, proses, dan data.
Manajemen API adalah serangkaian praktik dan alat yang lebih luas yang mendekati API sebagai kelas asetnya sendiri dan menangani API management siklus hidup API secara penuh. Ini adalah proses yang dapat diskalakan untuk membuat, menerbitkan, dan mengelola API — membagikannya, mengendalikan akses, melacak penggunaannya, dan menegakkan kebijakan keamanan — dalam pengaturan perusahaan dan multicloud.
API management yang sukses memberikan organisasi kontrol yang lebih besar atas API mereka. Ini memperkuat dan merampingkan dokumentasi API, keamanan API, dan penemuan API, membantu organisasi menghindari kekacauan infrastruktur dan redundansi, serta mendorong efisiensi API. Secara keseluruhan, ini membantu menciptakan API yang lebih baik dan pemahaman perusahaan yang lebih kuat tentang API apa yang ada dan bagaimana mereka dapat digunakan, yang semuanya membantu integrasi API.
Praktik API management yang efisien dapat membantu memastikan bahwa organisasi memanfaatkan integrasi api sepenuhnya, dan bahwa komponen dan aset digunakan kembali jika memungkinkan. Jika ada API yang sudah ada yang bisa digunakan untuk memanggil integrasi, organisasi bisa menghindari kebutuhan untuk membuat API khusus.
Integrasi API membantu organisasi mencapai beberapa hasil penting:
Nilai alat kecerdasan buatan (AI) sangat bergantung pada akses AI ke data. Data yang terbagi-bagi di berbagai departemen di seluruh organisasi atau data yang sudah ketinggalan zaman atau tidak konsisten akan membatasi potensi alat bantu AI. Integrasi sumber data dan aplikasi untuk menciptakan kumpulan data yang komprehensif membantu bisnis menyempurnakan model AI dan memperoleh insight AI yang lebih kuat.
Tanggung jawab untuk inovasi bergerak melampaui tim TI dan pengembang perangkat lunak dan tim lini bisnis dan staf ahli teknologi warga semakin diberi kemandirian yang lebih besar dan diminta untuk mendorong inovasi melalui tugas-tugas integrasi.
Ketika tim dengan spesialisasi yang kurang melakukan lebih banyak tugas integrasi, risiko penyebaran, inefisiensi dan kecelakaan keamanan atau tata kelola meningkat. Integrasi API dan solusi iPaaS membantu mendorong pemerataan data dan memungkinkan personel bukan TI untuk melakukan tugas-tugas integrasi (melalui bantuan alat bantu kode rendah dan no-code) sekaligus meminimalkan risiko.
Banyak organisasi memiliki sistem dan proses on premises (dengan kumpulan data berharga) di dasar arsitektur TI mereka yang tidak mudah diganti. Namun, sistem ini tidak dibangun untuk berinteraksi dengan aplikasi dan otomatisasi berbasis AI modern. Integrasi API membantu organisasi memperpanjang umur sistem tradisional yang jika tidak, akan mengalami kesulitan dalam arsitektur real-time.
Alih-alih mengandalkan perbaikan sementara yang sering menambah kompleksitas dan biaya, integrasi API menawarkan solusi yang memungkinkan organisasi untuk menghubungkan sistem inti dan proses bisnis yang bergantung, dengan teknologi baru.
Integrasi API memungkinkan organisasi untuk menghubungkan layanan dan aplikasi baru dengan manajemen hubungan pelanggan (CRM), perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) dan sistem lainnya. Sistem ini sering kali diterapkan di lingkungan yang berbeda dengan sistem manajemen yang bervariasi dan keberhasilan semua sistem bergantung pada sinkronisasi data di antara mereka.
Sebagai contoh, sebuah organisasi mungkin memiliki sistem ERP dan manajemen rantai pasokan (SCM) on-prem yang perlu bertukar data dengan solusi CRM perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) seperti Salesforce dan aplikasi dukungan pelanggan yang dihosting di cloud. Integrasi API membantu menjembatani kesenjangan antara sistem yang berbeda ini.
Ada banyak cara API digunakan untuk menjalankan integrasi. Contoh umum meliputi:
Organisasi mengandalkan integrasi API untuk merampingkan dan mengotomatiskan alur kerja mereka di seluruh sistem perangkat lunak perusahaan. Sebagai contoh, organisasi dapat menggunakan API untuk mengintegrasikan perangkat lunak bisnis yang melacak tingkat inventaris dengan perangkat lunak yang melacak pesanan yang masuk agar data penting lebih terlihat oleh para pemangku kepentingan.
API biasanya digunakan untuk mengintegrasikan perangkat lunak CRM dengan sistem perusahaan lain seperti alat ERP. Integrasi API memungkinkan perusahaan untuk menyinkronkan alat-alat ini sehingga data dapat pindah di antara mereka, menciptakan satu sumber data yang konsisten dan akurat.
Organisasi menggunakan API untuk berintegrasi di berbagai komputasi cloud dan lingkungan on-prem. Integrasi layanan cloud memungkinkan transfer data di seluruh lingkungan dan geografi, membantu organisasi menciptakan alur kerja yang lebih berharga dan memecah silo data.
Pengguna menghadapi integrasi semacam ini (sering kali tanpa disadari) baik dalam pengaturan bisnis maupun nonbisnis. Aplikasi seperti Slack menggunakan API untuk mengintegrasikan perangkat lunak bisnis lain yang digunakan karyawan untuk berkolaborasi ke dalam platform.
Misalnya, pengguna dapat mengintegrasikan program berbagi file berbasis cloud ke dalam aplikasi perpesanan yang memungkinkan unggah dan berbagi file tanpa meninggalkan aplikasi. Dengan integrasi seperti itu, karyawan tidak perlu meninggalkan aplikasi perpesanan untuk mengerjakan aspek lain dari proses bisnis.
API dapat dikategorikan berdasarkan kasus penggunaan, termasuk API data, API sistem operasi, API jarak jauh, dan API web. Saat ini, sebagian besar API adalah API web.
Web API adalah jenis API jarak jauh (artinya API menggunakan protokol untuk memanipulasi sumber daya eksternal) yang mengekspos data dan fungsionalitas aplikasi melalui internet dengan menggunakan Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
Open API adalah antarmuka pemrograman aplikasi sumber terbuka yang dapat diakses pengguna menggunakan HTTP. Juga dikenal sebagai API publik, mereka telah mendefinisikan titik akhir API serta format permintaan dan respons.
API Mitra menghubungkan mitra bisnis strategis. Biasanya, pengembang mengakses API ini dalam mode layanan mandiri melalui portal pengembang API publik. Namun, mereka harus menyelesaikan proses orientasi dan mendapatkan kredensial login untuk mengakses API mitra.
API internal, atau pribadi, tetap tersembunyi dari pengguna eksternal. API pribadi ini tidak tersedia untuk pengguna di luar perusahaan. Sebaliknya, organisasi menggunakannya untuk meningkatkan produktivitas dan komunikasi di berbagai tim pengembangan internal.
API komposit menggabungkan beberapa API data atau layanan. Mereka memungkinkan programer untuk mengakses beberapa titik akhir dalam satu panggilan. API komposit berguna dalam arsitektur layanan mikro di mana menjalankan satu tugas mungkin memerlukan informasi dari beberapa sumber.
Dalam istilah pemrograman, "protokol" adalah sistem aturan yang menentukan parameter fungsi program atau aplikasi tertentu. Protokol API umum, gaya, dan bahasa meliputi:
API REST (disebut juga API RESTful atau API web RESTful) adalah API yang sesuai dengan prinsip-prinsip desain gaya arsitektur representational state transfer (REST). REST API biasanya digunakan untuk integrasi.
REST API menggunakan permintaan HTTP seperti GET, PUT, HEAD dan DELETE untuk berinteraksi dengan sumber daya. REST membuat data tersedia sebagai sumber daya, dengan setiap sumber daya diwakili oleh URI unik. Klien meminta sumber daya dengan memberikan URI-nya.
REST API tidak memiliki status - API ini tidak menyimpan data klien di antara permintaan. Sangat mungkin untuk membangun RESTful API dengan protokol SOAP, tetapi para praktisi biasanya melihat kedua standar tersebut sebagai spesifikasi yang bersaing.
SOAP adalah spesifikasi protokol pesan berbasis XML ringan yang memungkinkan titik akhir untuk mengirim dan menerima data melalui berbagai protokol komunikasi termasuk SMTP (protokol transfer surat sederhana) dan HTTP (protokol transfer teks). SOAP bersifat independen, yang memungkinkan SOAP API untuk berbagi informasi antara aplikasi atau komponen perangkat lunak yang berjalan di lingkungan yang berbeda atau ditulis dalam bahasa yang berbeda.
Remote procedure call (RPC) adalah protokol yang menyediakan paradigma komunikasi tingkat tinggi yang digunakan dalam sistem operasi. RPC mengasumsikan adanya protokol transportasi tingkat rendah, seperti protokol kontrol transmisi/internet protocol (TCP/IP) atau protokol datagram pengguna (UDP), untuk membawa data pesan di antara program yang saling berkomunikasi.
RPC mengimplementasikan sistem komunikasi logis klien ke server yang dirancang khusus untuk mendukung aplikasi jaringan. Protokol RPC memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan prosedur jarak jauh seolah-olah prosedur tersebut bersifat lokal.
Protokol XML-RPC bergantung pada format XML tertentu untuk mentransfer data. XML-RPC lebih tua dari SOAP, tetapi lebih sederhana dan relatif lebih ringan karena menggunakan bandwidth minimum.
Seperti XML-RPC, JSON-RPC adalah panggilan prosedur jarak jauh, yang menggunakan JSON (JavaScript Object Notation) alih-alih XML. JSON adalah format ringan untuk pertukaran data yang mudah diuraikan dan menggunakan pasangan nama/nilai dan daftar nilai yang diurutkan. Karena JSON menggunakan struktur data universal, JSON dapat digunakan dengan bahasa pemrograman apa pun.
gRPC adalah kerangka kerja RPC sumber terbuka berkinerja tinggi yang awalnya dikembangkan oleh Google. gRPC menggunakan protokol jaringan HTTP/2 dan format data Protocol Buffers dan umumnya digunakan untuk menghubungkan layanan dalam arsitektur layanan mikro.
WebSocket API memungkinkan komunikasi dua arah antara klien dan server. Jenis API ini tidak memerlukan koneksi baru untuk dibuat untuk setiap komunikasi—setelah koneksi dibuat memungkinkan pertukaran berkelanjutan. Hal ini membuat Web Socket API ideal untuk komunikasi real-time.
GraphQL adalah bahasa kueri sumber terbuka dan waktu proses sisi server yang menentukan bagaimana klien harus berinteraksi dengan API. GraphQL memungkinkan pengguna untuk membuat permintaan API hanya dengan beberapa baris, daripada harus mengakses titik akhir yang kompleks dengan banyak parameter. Kemampuan ini dapat memudahkan untuk menghasilkan dan merespons kueri API, terutama permintaan yang lebih kompleks atau spesifik yang menargetkan banyak sumber daya.
Organisasi sering menggunakan platform integrasi API, kadang-kadang disebut middleware, untuk mengelola integrasi di lingkungan yang semakin terdistribusi. Solusi iPaaS adalah salah satu platform tersebut.
Platform iPaaS menyediakan antarmuka terpadu di mana organisasi dapat mengelola integrasi. Antarmuka terpusat ini membantu mengurangi kekacauan, mendorong integrasi dan efisiensi API, serta memeratakan akses dalam ekosistem teknologi yang kompleks, sehingga memungkinkan spektrum pengguna yang lebih luas untuk menjalankan tugas integrasi.
Platform iPaaS sering kali menggunakan alat bantu seperti konektor yang telah dibuat sebelumnya, templat, dan alat bantu rendah atau no-code untuk mengurangi kebutuhan pengodean khusus. iPaaS dan platform integrasi lainnya membantu mengurangi upaya operasi dan kesalahan yang memakan waktu dan membantu menyederhanakan integrasi di seluruh perusahaan.
Fitur utama platform integrasi meliputi:
Solusi integrasi API yang paling sukses mendukung berbagai pola integrasi, termasuk:
Solusi terdepan menghubungkan aplikasi dan layanan, peristiwa (sinkron dan asinkron), dan kumpulan data di semua contoh penggunaan.
Abstraksi melalui API sangat penting dalam arsitektur modern karena dua alasan utama:
Untuk melakukannya, REST API biasanya digunakan untuk pertukaran sinkron dan API Async digunakan untuk titik akhir asinkron (seperti Kafka Topics.) Pendekatan ini menciptakan lapisan abstrak ke semua titik integrasi.
Arsitektur modern kompleks dan terdistribusi dan penting bahwa integrasi dijalankan di mana mereka memberikan kinerja dan nilai keamanan terbesar. Platform integrasi API mendukung model penerapan hybrid dan memungkinkan integrasi di mana pun data berada.
Platform integrasi API dapat memfasilitasi pelaksanaan aliran Integrasi di SaaS yang dikelola vendor, on premises, dan di akun cloud pelanggan. Dan mereka memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan aliran Integrasi saat sistem dimodernisasi.
Karena semakin banyak karyawan yang bertanggung jawab atas tugas-tugas integrasi (seperti membuat layanan komposit dengan menggunakan API) di perusahaan modern, penting agar integrasi dapat diakses oleh spektrum pengguna yang luas. Alat layanan mandiri dan no-code yang diberikan platform integrasi API membantu ahli teknologi bisnis dan pengguna nonteknis lain di luar staf teknis menghubungkan aplikasi mereka dengan sistem perusahaan lain.
Integrasi API membantu organisasi:
Integrasi API digunakan untuk menghubungkan sistem, layanan, dan aplikasi yang dihosting di lingkungan yang berbeda. Ketika sistem ini dapat bertukar data secara otomatis dan secara real-time, ini memungkinkan tim untuk membuat otomatisasi proses yang lebih luas yang menggabungkan berbagai aplikasi dan alur kerja, di mana pun mereka berada.
Abstraksi yang ditawarkan oleh integrasi API memungkinkan organisasi untuk menggabungkan sistem inti—dan data berharga di dalamnya—ke dalam alur kerja modern, tanpa harus menunggu seluruh sistem untuk dimodernisasi.
API digunakan untuk membangun arsitektur modular, di mana layanan dapat lebih mudah ditambahkan atau dihapus. Arsitektur seperti ini lebih fleksibel dibandingkan model lainnya dan memungkinkan organisasi untuk menambahkan fitur dan layanan baru tanpa harus melakukan perubahan besar-besaran pada arsitektur yang mendasarinya. API juga dapat digunakan kembali di berbagai aplikasi.
Arsitektur yang mengutamakan API yang dirancang dengan mempertimbangkan fleksibilitas—menggunakan API yang dirancang dengan format standar dan tanpa ketergantungan yang dikodekan, misalnya—dapat membantu membuat organisasi menjadi lebih dapat diskalakan dan lebih baik diposisikan untuk merespons perubahan tren pasar atau inisiatif bisnis.
Agar machine learning dan alat AI lainnya menjadi paling efektif, mereka memerlukan akses ke banyak data. Semakin lengkap dan terkini data, semakin tajam dan berharga insight yang dapat dihasilkan AI. Integrasi API membantu organisasi menghubungkan data dari seluruh perusahaan dan memungkinkan organisasi memperoleh nilai paling besar dari aplikasi alat AI.
Tanpa integrasi, data dapat tersimpan di antara aplikasi atau unit bisnis yang berbeda, menciptakan pengalaman yang rumit dan sering memakan waktu bagi pemangku kepentingan yang membutuhkan akses ke data ini. Integrasi API digunakan untuk menyatukan kumpulan data dan memfasilitasi pertukaran data real-time antara sistem perusahaan.
Rasakan pengalaman IBM API Connect dengan uji coba gratis atau terhubung dengan pakar kami untuk mendiskusikan kebutuhan Anda. Baik Anda siap mengoptimalkan manajemen API Anda atau ingin mempelajari lebih lanjut, kami siap mendukung transformasi digital Anda.
Temukan potensi penuh dari proses integrasi Anda dengan solusi yang didukung AI. Jadwalkan pertemuan dengan pakar kami atau jelajahi dokumentasi produk kami untuk memulai.
Tingkatkan bisnis Anda dengan solusi perpesanan yang aman dan berkinerja tinggi IBM MQ. Mulai uji coba gratis Anda atau hubungi pakar kami untuk menjelajahi bagaimana IBM MQ dapat mengubah operasi Anda.
Rasakan pengalaman transfer file yang lebih cepat dan lebih aman—dengan semua ukuran dan jarak. Coba IBM Aspera hari ini dan sederhanakan alur kerja data Anda dengan efisiensi berkecepatan tinggi.
Ubah bisnis Anda dengan menghubungkan aplikasi dan data dengan mudah. Mulai uji coba gratis Anda hari ini dan lihat bagaimana IBM App Connect dapat menyederhanakan perjalanan integrasi Anda.
Otomatisasi yang didukung AI meningkatkan ketangkasan di seluruh API, aplikasi, acara, file, dan B2B/EDI.
Buka potensi bisnis dengan solusi integrasi IBM, yang menghubungkan aplikasi dan sistem untuk mengakses data penting dengan cepat dan aman.
Buka kemampuan baru dan pendorong ketangkasan bisnis dengan layanan konsultasi IBM cloud. Temukan cara menciptakan solusi berkreasi bersama, mempercepat transformasi digital, dan mengoptimalkan kinerja melalui strategi hybrid cloud dan kemitraan pakar.