Apa itu integrasi API?

API adalah seperangkat aturan atau protokol yang memungkinkan aplikasi perangkat lunak berkomunikasi satu sama lain untuk bertukar data, fitur, dan fungsionalitas. API dapat digunakan untuk integrasi sederhana, seperti memungkinkan toko e-commerce untuk berkomunikasi dengan sistem pembayaran seperti PayPal, atau memungkinkan blog untuk menarik dan menyematkan posting dari situs web media sosial.

Dalam sistem perusahaan, API dapat digunakan untuk mengintegrasikan platform, sistem, dan alur kerja yang lebih besar dan substansial, seperti memungkinkan pertukaran data secara real-time di antara basis data perusahaan yang berbeda atau menghubungkan aplikasi independen untuk membuat proses bisnis otomatis.

Integrasi antara titik tradisional—menghubungkan sistem atau aplikasi secara langsung melalui pengodean khusus—memerlukan sejumlah besar pekerjaan penyiapan dan pemeliharaan. Mereka sering kali tidak cocok untuk banyak lingkungan modern yang mengandalkan ratusan atau ribuan aplikasi yang tersebar di seluruh arsitektur TI yang terdistribusi.

Integrasi API menawarkan solusi yang lebih efisien. Melalui Integrasi API, organisasi dapat menggunakan API untuk mengekspos alur Integrasi dan mengintegrasikan aplikasi, platform, dan sistem di mana pun mereka tinggal—sangat penting dalam lingkungan TI modern.