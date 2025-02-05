Orkestrasi API adalah proses yang menggabungkan beberapa antarmuka pemrograman aplikasi (API) menjadi satu sistem terpadu. Orkestrasi mengoordinasikan aliran data, urutan, dan ketergantungan beberapa API untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih mulus.
Cara sederhana untuk memahami orkestrasi adalah bahwa proses ini menyajikan satu API (lapisan orkestrasi) yang mengelola API lainnya. Hal ini memungkinkan klien untuk memanggil satu API untuk mengakses alur kerja yang mencakup beberapa layanan dan sumber daya, masing-masing memiliki API tersendiri.
Dengan menambahkan lapisan orkestrasi API antara klien dan API, sebuah organisasi dapat mengoordinasikan beberapa layanan dan aplikasi untuk menciptakan satu sistem yang lancar.
Banyak organisasi mengandalkan kumpulan API kompleks yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas bisnis. API ini bekerja dengan sibuk di belakang layar; untuk bekerja secara efisien, API ini perlu berkomunikasi dengan klien yang membuat permintaan API dan dengan aplikasi serta layanan lainnya. Orkestrasi API menambahkan lapisan fungsionalitas di atas layanan yang sudah ada yang memungkinkan semua layanan ini bekerja bersama satu sama lain. Ini memberi pengguna pengalaman front-end yang lancar saat backend sibuk bekerja.
Orkestrasi API sangat penting ketika organisasi tengah menjalani transformasi dan memiliki sistem dan layanan lama dan yang lebih baru dalam lingkungan komputasi yang sama. Sistem lama sering menggunakan gabungan jenis API dan koordinasi komunikasi antara aplikasi SaaS dan sistem dan basis data on-prem dapat dicapai melalui lapisan orkestrasi.
Orkestrasi API juga penting dalam arsitektur layanan mikro, di mana fungsionalitas aplikasi bergantung pada komunikasi antara banyak komponen individu. Semua komponen ini berkomunikasi melalui API dan orkestrasi mengelola dan mengoordinasikan komponen ini untuk memungkinkan pengiriman layanan yang lebih besar.
Orkestrasi API membantu mengelola dan mengarahkan alur kerja yang kompleks dengan mengoordinasikan beberapa API ke dalam satu sistem. Alur kerja semacam itu sering kali memerlukan akses ke beberapa layanan atau sumber daya yang masing-masing diakses melalui API berbeda. Lapisan orkestrasi menyajikan satu titik kontak untuk aplikasi dan layanan yang, jika tidak, akan perlu memanggil masing-masing API.
Contoh penggunaan dalam alur kerja e-commerce: ketika pelanggan melakukan pembelian di platform e-commerce, banyak layanan dan panggilan ke beberapa titik akhir diperlukan untuk menyelesaikan pesanan tersebut. Mungkin ada panggilan ke satu API untuk memeriksa inventaris, API lain untuk menarik item tertentu, mengakses platform pembayaran, menarik data dari perangkat lunak CRM, mengirim paket ke operator pengiriman, dan banyak lagi.
Agar proses bisnis tersebut dapat bekerja secara real-time (seperti yang diharapkan), semua tindakan ini harus terjadi dalam urutan yang benar. Lapisan orkestrasi menempatkan semua panggilan ini ke dalam alur kerja logis yang konsisten, menyederhanakan apa yang seharusnya merupakan urutan kejadian yang kompleks.
Orkestrasi API mengoordinasikan komunikasi antara berbagai layanan ini, memfasilitasi pelaksanaan berbagai tugas dalam alur kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Orkestrasi bertindak seperti konduktor, mengoordinasikan beberapa API untuk menciptakan sistem terpadu yang diakses melalui satu API front-end.
Meskipun orkestrasi API dan integrasi API adalah konsep yang berbeda, keduanya terkait. Integrasi API membantu memfasilitasi orkestrasi API.
Integrasi API adalah proses di mana aplikasi perangkat lunak, sistem, dan platform yang berbeda terhubung satu sama lain dan bertukar data. Integrasi API adalah tentang menggunakan API untuk mengekspos alur integrasi dan memungkinkan aplikasi dan sistem—baik lama maupun baru—untuk bertukar data dan berbagi layanan.
Orkestrasi API adalah proses mengoordinasikan beberapa API, beberapa di antaranya mungkin sudah digunakan untuk menghubungkan sistem perusahaan dan alur integrasi, untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orkestrasi API dapat mengatur aplikasi, sistem, dan basis data terintegrasi ini dalam alur kerja yang membantu.
Singkatnya, integrasi API mengacu pada penggunaan API untuk mengekspos aliran integrasi dan menghubungkan sistem perusahaan dan alur kerja; orkestrasi API menggabungkan beberapa API untuk membuat satu sistem.
API Gateway dan orkestrasi API dapat melakukan tugas serupa. Meskipun gateway dapat menjalankan beberapa fungsi orkestrasi dan mengaktifkan orkestrasi, orkestrasi API melampaui kemampuan gateway.
API gateway adalah alat API management. Alat ini bertindak sebagai titik masuk tunggal untuk panggilan API dan mengarahkan panggilan dari klien ke sumber daya backend. Alat ini dapat melakukan fungsi yang mirip dengan orkestrasi API, seperti caching, pemantauan kesalahan, dan transformasi data. Gateway API juga dapat melakukan fungsi-fungsi penting seperti pembatasan kecepatan.
Perbedaan utamanya adalah API Gateway menyediakan titik masuk tunggal untuk permintaan API dan mengelola aliran permintaan tersebut. Orkestrasi API mengoordinasikan beberapa API untuk menyelesaikan tugas tertentu.
Layanan mikro, atau arsitektur layanan mikro, adalah pendekatan arsitektur cloud native dengan satu aplikasi yang terdiri dari banyak komponen atau layanan yang lebih kecil, yang digabungkan secara fleksibel dan dapat digunakan secara independen. Bagian yang terpisah ini berkomunikasi melalui API dan orkestrasi layanan mikro membantu mengoordinasikan layanan mikro ini untuk membuat aplikasi yang lebih besar dan koheren.
Arsitektur layanan mikro hanya bisa berfungsi sebagaimana mestinya jika komunikasi di antara semua komponennya terkoordinasi dan konsisten — dan orkestrasi memfasilitasi koordinasi tersebut. Orkestrasi juga menambahkan penemuan layanan, kontrol alur kerja, dan penanganan kesalahan serta memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan layanan mikro dengan sistem lama mereka.
Lapisan orkestrasi melakukan beberapa fungsi penting yang meningkatkan efisiensi API organisasi. Fungsi-fungsi ini meliputi:
Ini adalah fungsi kunci dalam merampingkan alur kerja API organisasi dan mengurangi jumlah campur tangan manusia yang diperlukan dalam proses bisnis yang kompleks.
Integrasi: Organisasi sering menggunakan gabungan jenis API, gaya, dan bahasa seperti GraphQL, RPC, WebSocket, dan REST API untuk berbagai contoh penggunaan. Selain itu, organisasi mungkin memiliki gabungan sistem baru dan lama di lingkungan komputasi yang sama. Lapisan orkestrasi membantu menormalkan struktur data antara sistem dan mengoordinasikan komunikasi antara berbagai jenis API ini
Transformasi Data: Ketika aplikasi klien mengirim panggilan API, format untuk panggilan dan responsnya bergantung pada protokol, bahasa, atau gaya arsitektur API. Jika alur kerja mengharuskan API ini berkomunikasi dan berbagi data satu sama lain, respons dari satu API perlu diubah menjadi format yang dapat dibaca untuk dikirim ke API berikutnya.
Orkestrasi memperkenalkan format panggilan standar yang memenuhi persyaratan klien yang melakukan panggilan dan API backend yang meresponsnya.
Alur kerja yang logis: Ketika alur kerja digital melibatkan beberapa API, sering kali penting bahwa API ini dipanggil dalam urutan tertentu. Alat orkestrasi API dapat menyempurnakan rangkaian proses panggilan dan respons yang rumit ini melalui alat bantu seperti desain alur kerja visual.
Otomatisasi: Otomatisasi merupakan aspek penting dalam merampingkan alur kerja digital. Alat orkestrasi API menawarkan fitur seperti konektor no-code yang memungkinkan pengguna membangun dan mengotomatiskan interaksi antara layanan yang berbeda.
Pemberitahuan kesalahan: Alat orkestrasi API membantu memantau dan menandai kesalahan pada lapisan orkestrasi, sehingga mengurangi kebutuhan untuk memeriksa setiap aplikasi dan layanan mikro jika terjadi kesalahan.
Upaya pengulangan: Komunikasi antara API bisa saja gagal dan alat orkestrasi API dapat mencoba lagi komunikasi yang gagal ini, menjaga data tetap mengalir meskipun ada gangguan sesaat.
Autentikasi dan keamanan API: Keamanan API penting, tetapi alur kerja autentikasi terkadang dapat memperlambat komunikasi antar API. Selain itu, organisasi mungkin memiliki API yang menggunakan berbagai langkah autentikasi API untuk memberikan izin, seperti kunci API, OAuth, dan token API. Alat orkestrasi API dapat mengotomatiskan saluran autentikasi, menjaga keamanan data sensitif tanpa mengganggu aliran data.
Caching: Untuk membantu menjaga alur kerja API tetap efisien, alat orkestrasi API mendukung caching data, menyimpan data yang sering direferensikan dalam cache sehingga dapat diakses tanpa panggilan API dan proses respons.
Orkestrasi API dapat membantu mengoptimalkan lingkungan API organisasi. Manfaat orkestrasi API utama meliputi:
Orkestrasi API dapat menyederhanakan alur kerja digital yang kompleks dan memudahkan aliran data. Ini sangat membantu bagi organisasi yang menggunakan campuran jenis API atau saat ini mengintegrasikan sistem dan aplikasi lama ke dalam lingkungan komputasi baru.
Orkestrasi API memfasilitasi aliran data dan komunikasi API, menciptakan ekosistem API yang lebih fleksibel. Fleksibilitas ini membuat lingkungan lebih dapat diskalakan dan membuatnya lebih mudah untuk menambahkan API, aplikasi, dan layanan baru tanpa mengganggu sistem yang ada.
Orkestrasi API menawarkan API front-end terpadu untuk berinteraksi dengan web aplikasi dan layanan yang kompleks. Ini menyederhanakan proses untuk pengguna akhir dan membantu proses pindah lebih cepat. Menerapkan lapisan orkestrasi di backend akan meningkatkan efisiensi penanganan permintaan tanpa perlu campur tangan karyawan.
