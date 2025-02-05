Cara sederhana untuk memahami orkestrasi adalah bahwa proses ini menyajikan satu API (lapisan orkestrasi) yang mengelola API lainnya. Hal ini memungkinkan klien untuk memanggil satu API untuk mengakses alur kerja yang mencakup beberapa layanan dan sumber daya, masing-masing memiliki API tersendiri.

Dengan menambahkan lapisan orkestrasi API antara klien dan API, sebuah organisasi dapat mengoordinasikan beberapa layanan dan aplikasi untuk menciptakan satu sistem yang lancar.

Banyak organisasi mengandalkan kumpulan API kompleks yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas bisnis. API ini bekerja dengan sibuk di belakang layar; untuk bekerja secara efisien, API ini perlu berkomunikasi dengan klien yang membuat permintaan API dan dengan aplikasi serta layanan lainnya. Orkestrasi API menambahkan lapisan fungsionalitas di atas layanan yang sudah ada yang memungkinkan semua layanan ini bekerja bersama satu sama lain. Ini memberi pengguna pengalaman front-end yang lancar saat backend sibuk bekerja.

Orkestrasi API sangat penting ketika organisasi tengah menjalani transformasi dan memiliki sistem dan layanan lama dan yang lebih baru dalam lingkungan komputasi yang sama. Sistem lama sering menggunakan gabungan jenis API dan koordinasi komunikasi antara aplikasi SaaS dan sistem dan basis data on-prem dapat dicapai melalui lapisan orkestrasi.

Orkestrasi API juga penting dalam arsitektur layanan mikro, di mana fungsionalitas aplikasi bergantung pada komunikasi antara banyak komponen individu. Semua komponen ini berkomunikasi melalui API dan orkestrasi mengelola dan mengoordinasikan komponen ini untuk memungkinkan pengiriman layanan yang lebih besar.