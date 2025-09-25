DevOps

Apa itu platform aplikasi?

Platform aplikasi adalah kumpulan layanan dan solusi perangkat lunak yang memungkinkan aplikasi perusahaan (aplikasi) berfungsi.

Perusahaan semakin mengandalkan aplikasi untuk merampingkan proses, berinovasi dalam skala besar, dan melibatkan basis pelanggan baru. Hasilnya, platform aplikasi telah menjadi bagian mendasar dari strategi bisnis modern.

Platform aplikasi canggih saat ini menawarkan serangkaian solusi standar yang memungkinkan perusahaan untuk membangun, menerapkan, dan mengelola aplikasi dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak dan operasi (DevOps) yang semakin kompleks.

Mulai dari mengintegrasikan dengan teknologi baru seperti AI generatif (gen AI) dan Internet of Things (IoT), hingga mempertahankan kinerja di berbagai perangkat dan sistem operasi (OS), perusahaan menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat. Akibatnya, memilih platform aplikasi yang tepat telah menjadi bagian penting dari bisnis digital.

Platform aplikasi sangat penting untuk aplikasi dan pengembangan perangkat lunak, pasar yang telah berkembang pesat selama dekade terakhir. Menurut laporan baru-baru ini, ukuran pasar pengembangan aplikasi global bernilai USD 111 miliar pada tahun 2024. Diproyeksikan mencapai USD 621 miliar pada tahun 2032, yang mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) hampir 24%.1

Beberapa perusahaan terbesar di dunia, termasuk Microsoft Azure dan Google Cloud, adalah pemimpin di bidang ini. Platform mereka menyediakan infrastruktur, skalabilitas, dan kemampuan integrasi yang dibutuhkan perusahaan modern untuk membangun dan menerapkan aplikasi secara efisien.

Bagaimana cara kerja platform aplikasi?

Platform aplikasi menyediakan infrastruktur yang mendasar, waktu proses, dan kemampuan untuk menerapkan kontrol end-to-end atas seluruh siklus hidup aplikasi.

Platform aplikasi canggih menggabungkan layanan DevOps populer seperti otomatisasi, manajemen data, penyediaan, dan orkestrasi alur kerja ke dalam ekosistem tunggal yang efisien yang dapat secara dramatis mempersingkat siklus hidup aplikasi.

Untuk mencapai tujuan ini, platform aplikasi menggunakan komponen seperti antarmuka pemrograman aplikasi (API) dan kontainer untuk menyederhanakan dan mengotomatiskan proses, sehingga pengembang dapat fokus pada inovasi alih-alih mengelola infrastruktur yang mendasarinya.

Platform aplikasi modern dibangun untuk berintegrasi dengan lancar dengan pipeline DevOps dengan menggunakan teknologi mutakhir, seperti alat cloud-native, arsitektur berbasis layanan mikro, dan solusi platform sebagai layanan (PaaS).

Berikut adalah pandangan lebih dekat pada komponen platform aplikasi dan jenis solusi yang tersedia.

Komponen platform aplikasi

  • Waktu proses lingkungan: Waktu proses lingkungan adalah tempat aplikasi berjalan setelah dibuat dan diterapkan. “Hosting,” proses membangun lingkungan waktu proses, melibatkan penyediaan dan penskalaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung aplikasi dan membuatnya tersedia bagi pengguna.
  • Alat pengembangan: Alat pengembangan—atau sekadar pengembangan—adalah alat apa pun yang diperlukan untuk mendukung kinerja platform aplikasi. Ini termasuk kit pengembangan perangkat lunak (SDK), alat bantu baris perintah (CLI), dan pustaka kode yang memungkinkan pengembang untuk beroperasi dengan lebih efisien. 
  • Dasbor pemantauan dan pengamatan: Pemantauan, tugas mengumpulkan metrik pada lingkungan waktu proses untuk menilai kesehatannya, mengandalkan kemampuan seperti pencatatan, penelusuran, dan peringatan untuk membantu tim TI mengambil keputusan penting. Dasbor pemantauan aplikasi dan observabilitas membantu mendukung operasi platform aplikasi dengan memberikan tim TI pandangan real-time ke dalam kesehatan aplikasi sehingga mereka dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tanpa waktu henti yang mahal.
  • Integrasi layanan: Komponen platform aplikasi yang mendukung Integrasi menyediakan API dan konektor yang diperlukan sehingga aplikasi dapat berintegrasi dengan sukses dengan berbagai sumber daya seperti database, jaringan, dan solusi pihak ketiga.

Jenis-jenis platform aplikasi

  • Platform aplikasi web: Kumpulan solusi dan lingkungan server yang dibangun untuk menghosting aplikasi web populer—seperti Slack, Google Workspace, dan Asana—dan API terkait.
  • Platform aplikasi seluler: Lingkungan dan layanan runtime yang diperlukan untuk membangun, menguji, dan menerapkan aplikasi untuk perangkat seluler seperti iOS dan Android. Fitur khusus untuk platform aplikasi mobile termasuk notifikasi push dan database real-time yang dibuat khusus untuk pengembangan aplikasi mobile.
  • Platform as a service (PaaS): Solusi platform as a service (PaaS) adalah alat berbasis cloud yang memberi pengembang lingkungan virtual untuk membangun dan menerapkan perangkat lunak. Dengan munculnya komputasi cloud, pasar untuk penawaran PaaS telah tumbuh secara signifikan: Sebuah laporan terbaru memperkirakan ukuran pasar mencapai hampir USD 90 miliar tahun lalu dan memproyeksikan pertumbuhan hingga USD 288 miliar pada tahun 2030, yang mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 22%.2
  • Platform low-code dan no-code: Platform low-code dan no-code adalah platform aplikasi yang memungkinkan pengguna tanpa latar belakang teknik membuat aplikasi melalui komponen intuitif seperti antarmuka visual, templat siap pakai, dan fitur seret dan lepas.

 

Manfaat platform aplikasi

Dengan menyediakan lingkungan waktu proses yang andal untuk berbagai aplikasi baru, platform aplikasi mendukung proses bisnis inti dari banyak perusahaan yang sukses. Platform aplikasi menawarkan beberapa manfaat bagi perusahaan, mulai dari menyederhanakan jadwal DevOps hingga mengurangi kerentanan keamanan. Solusi ini juga mendukung integrasi di berbagai sistem operasi dan perangkat.

Siklus pengembangan yang disederhanakan

Modernisasi platform aplikasi mengotomatiskan aspek teknologinya agar secara signifikan mempersingkat siklus hidup pengembangan aplikasi. Platform aplikasi memungkinkan pengembang untuk mengandalkan layanan bawaan seperti waktu proses dan tutorial untuk menerapkan arsitektur umum, sehingga mendukung mereka untuk memfokuskan waktu dan energi pada kode aplikasi.
Skalabilitas yang Ditingkatkan

Platform aplikasi dibangun agar sangat Dapat diskalakan, memungkinkan pengembang untuk menggunakan mesin virtual, kontainer, dan layanan cloud lainnya sesuai kebutuhan. Beberapa platform aplikasi canggih bahkan dilengkapi dengan penskalaan otomatis, fitur yang secara otomatis menskalakan sumber daya tertentu ke atas atau ke bawah sesuai permintaan.
Kontrol end-to-end

Dimulai dengan penyediaan dan melanjutkan melalui pengujian, penerapan, dan pengoptimalan, platform aplikasi dilengkapi dengan alat manajemen canggih dan dasbor untuk memberi tim kontrol menyeluruh atas siklus hidup aplikasi.  
Pengurangan biaya

Model penetapan harga bayar sesuai penggunaan memungkinkan perusahaan dari semua ukuran untuk mengakses solusi platform aplikasi mutakhir secara virtual dan hemat biaya melalui infrastruktur cloud. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk memantau lebih dekat dan menyesuaikan konsumsi sumber daya mereka dan mengurangi pengeluaran modal pada infrastruktur on premises.
Fleksibilitas lebih besar

Mengingat kompleksitas lingkungan waktu proses saat ini, penting bahwa platform aplikasi berfungsi di berbagai ekosistem, API, dan sistem operasi. Platform aplikasi modern cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan persyaratan spesifik dari setiap aplikasi dan audiensnya.
Alur kerja yang lebih optimal

Platform aplikasi modern mengoptimalkan alur kerja melalui otomatisasi fungsi penting seperti penskalaan dan penyediaan sumber daya, memungkinkan pengembang untuk memfokuskan lebih banyak waktu dan energi pada penulisan kode. Pemberitahuan dan dasbor yang sepenuhnya otomatis dan terintegrasi memperingatkan tim tentang perubahan kinerja atau keberadaan serangan siber secara real-time.

Tren dalam teknologi platform aplikasi perusahaan

Platform aplikasi memainkan peran penting dalam memungkinkan transformasi, pendekatan yang diadopsi secara luas yang menggabungkan teknologi di semua bidang organisasi. Solusi platform aplikasi membantu perusahaan untuk menggunakan teknologi digital baru, memacu inovasi dan mendorong pertumbuhan.

Berikut adalah beberapa tren terbesar yang membentuk masa depan teknologi platform aplikasi.

  • Pertumbuhan layanan mikro: Arsitektur layanan mikro, arsitektur cloud-native di mana aplikasi individual dibangun dari komponen yang lebih kecil, menjadi semakin diminati karena kesesuaiannya dengan lingkungan waktu proses modern.
  • Integrasi dengan AI: Platform aplikasi modern mengintegrasikan lebih banyak fitur AI seperti pengumpulan dan pemrosesan data untuk mengotomatiskan dan mengoptimalkan alur kerja yang kompleks.
  • Solusi sumber terbuka: Karena platform aplikasi Lanjutkan untuk memenuhi permintaan pengguna, alat bantu sumber terbuka—perangkat lunak yang dikembangkan secara kolaboratif dan tersedia secara bebas—menjadi sangat penting. Mereka memungkinkan pengembang untuk berkolaborasi dengan cara yang fleksibel untuk memecahkan masalah bisnis yang kompleks.
  • Resolusi ancaman canggih: Seiring meningkatnya ruang lingkup dan kompleksitas serangan siber, platform aplikasi harus terus menemukan cara baru untuk mengamankan aplikasi yang diandalkan oleh organisasinya.
  • Pengembangan model hybrid: Menyeimbangkan sumber daya on premises dan cloud dalam arsitektur hybrid tetap menjadi prioritas bagi perusahaan. Lanjutkan mencari perpaduan yang tepat antara kontrol, fleksibilitas, dan pengoptimalan biaya dalam solusi infrastruktur mereka.

Kasus penggunaan teratas untuk contoh penggunaan platform aplikasi

Platform aplikasi sangat diminati karena skalabilitas, fleksibilitas, dan kemampuannya. Berikut adalah contoh penggunaan teratas untuk solusi platform aplikasi di tingkat perusahaan.

Pengembangan aplikasi cloud-native

Ketika organisasi ingin membangun lebih banyak aplikasi untuk cloud, pengembangan aplikasi cloud-native (cloud-native app dev) menjadi lebih populer.

Pengembang aplikasi cloud-native memanfaatkan teknologi baru seperti layanan mikro dan orkestrasi kontainer yang dibuat untuk skalabilitas dan fleksibilitas cloud.

Modernisasi SAP

Platform aplikasi memungkinkan organisasi untuk memodernisasi sistem lama seperti SAP dan COBOL sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem bisnis yang lebih baru dan lebih efisien.

Platform aplikasi sangat penting dalam menyelaraskan sistem dan solusi TI lama dengan pendekatan aplikasi modern yang lebih berbasis data, berbasis cloud, yang lebih cocok untuk aplikasi modern.

Integrasi berkelanjutan/pengiriman berkelanjutan

Platform aplikasi sangat penting untuk pipeline integrasi kontinu/pengiriman berkelanjutan (CI/CD), alur kerja DevOps otomatis yang merampingkan pengembangan perangkat lunak.

Dalam pipeline CI/CD, application platform adalah hub pusat yang memungkinkan pengembang mengelola integrasi kode dan membangun, menguji, dan menerapkan kode di lingkungan yang beragam.

Manajemen data

Aplikasi modern dan kuat membutuhkan kumpulan data besar untuk fungsionalitas intinya. Platform aplikasi memainkan peran penting dalam membantu perusahaan mengumpulkan, toko, memproses, dan menganalisis data dengan cara yang paling efisien.

Menggunakan API dan infrastruktur cloud yang dapat diskalakan, Application Platform merampingkan dan mengotomatiskan alur kerja data, melindungi data saat sedang transit, dan mengaktifkan kemampuan real-time.

Perangkat lunak sebagai penerapan layanan

Platform aplikasi membantu perusahaan memberikan solusi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dan aplikasi web melalui cloud dengan cara yang sangat Dapat diskalakan dan hemat biaya.

Platform aplikasi menyediakan waktu proses, VM, dan alat orkestrasi kontainer yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi kompleks dalam skala global.

