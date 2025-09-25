Apa itu platform aplikasi?

Platform aplikasi adalah kumpulan layanan dan solusi perangkat lunak yang memungkinkan aplikasi perusahaan (aplikasi) berfungsi.
Perusahaan semakin mengandalkan aplikasi untuk merampingkan proses, berinovasi dalam skala besar, dan melibatkan basis pelanggan baru. Hasilnya, platform aplikasi telah menjadi bagian mendasar dari strategi bisnis modern.
Platform aplikasi canggih saat ini menawarkan serangkaian solusi standar yang memungkinkan perusahaan untuk membangun, menerapkan, dan mengelola aplikasi dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak dan operasi (DevOps) yang semakin kompleks.
Mulai dari mengintegrasikan dengan teknologi baru seperti AI generatif (gen AI) dan Internet of Things (IoT), hingga mempertahankan kinerja di berbagai perangkat dan sistem operasi (OS), perusahaan menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat. Akibatnya, memilih platform aplikasi yang tepat telah menjadi bagian penting dari bisnis digital.
Platform aplikasi sangat penting untuk aplikasi dan pengembangan perangkat lunak, pasar yang telah berkembang pesat selama dekade terakhir. Menurut laporan baru-baru ini, ukuran pasar pengembangan aplikasi global bernilai USD 111 miliar pada tahun 2024. Diproyeksikan mencapai USD 621 miliar pada tahun 2032, yang mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) hampir 24%.1
Beberapa perusahaan terbesar di dunia, termasuk Microsoft Azure dan Google Cloud, adalah pemimpin di bidang ini. Platform mereka menyediakan infrastruktur, skalabilitas, dan kemampuan integrasi yang dibutuhkan perusahaan modern untuk membangun dan menerapkan aplikasi secara efisien.
Platform aplikasi menyediakan infrastruktur yang mendasar, waktu proses, dan kemampuan untuk menerapkan kontrol end-to-end atas seluruh siklus hidup aplikasi.
Platform aplikasi canggih menggabungkan layanan DevOps populer seperti otomatisasi, manajemen data, penyediaan, dan orkestrasi alur kerja ke dalam ekosistem tunggal yang efisien yang dapat secara dramatis mempersingkat siklus hidup aplikasi.
Untuk mencapai tujuan ini, platform aplikasi menggunakan komponen seperti antarmuka pemrograman aplikasi (API) dan kontainer untuk menyederhanakan dan mengotomatiskan proses, sehingga pengembang dapat fokus pada inovasi alih-alih mengelola infrastruktur yang mendasarinya.
Platform aplikasi modern dibangun untuk berintegrasi dengan lancar dengan pipeline DevOps dengan menggunakan teknologi mutakhir, seperti alat cloud-native, arsitektur berbasis layanan mikro, dan solusi platform sebagai layanan (PaaS).
Berikut adalah pandangan lebih dekat pada komponen platform aplikasi dan jenis solusi yang tersedia.
Dengan menyediakan lingkungan waktu proses yang andal untuk berbagai aplikasi baru, platform aplikasi mendukung proses bisnis inti dari banyak perusahaan yang sukses. Platform aplikasi menawarkan beberapa manfaat bagi perusahaan, mulai dari menyederhanakan jadwal DevOps hingga mengurangi kerentanan keamanan. Solusi ini juga mendukung integrasi di berbagai sistem operasi dan perangkat.
Modernisasi platform aplikasi mengotomatiskan aspek teknologinya agar secara signifikan mempersingkat siklus hidup pengembangan aplikasi. Platform aplikasi memungkinkan pengembang untuk mengandalkan layanan bawaan seperti waktu proses dan tutorial untuk menerapkan arsitektur umum, sehingga mendukung mereka untuk memfokuskan waktu dan energi pada kode aplikasi.
Platform aplikasi dibangun agar sangat Dapat diskalakan, memungkinkan pengembang untuk menggunakan mesin virtual, kontainer, dan layanan cloud lainnya sesuai kebutuhan. Beberapa platform aplikasi canggih bahkan dilengkapi dengan penskalaan otomatis, fitur yang secara otomatis menskalakan sumber daya tertentu ke atas atau ke bawah sesuai permintaan.
Dimulai dengan penyediaan dan melanjutkan melalui pengujian, penerapan, dan pengoptimalan, platform aplikasi dilengkapi dengan alat manajemen canggih dan dasbor untuk memberi tim kontrol menyeluruh atas siklus hidup aplikasi.
Model penetapan harga bayar sesuai penggunaan memungkinkan perusahaan dari semua ukuran untuk mengakses solusi platform aplikasi mutakhir secara virtual dan hemat biaya melalui infrastruktur cloud. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk memantau lebih dekat dan menyesuaikan konsumsi sumber daya mereka dan mengurangi pengeluaran modal pada infrastruktur on premises.
Mengingat kompleksitas lingkungan waktu proses saat ini, penting bahwa platform aplikasi berfungsi di berbagai ekosistem, API, dan sistem operasi. Platform aplikasi modern cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan persyaratan spesifik dari setiap aplikasi dan audiensnya.
Platform aplikasi modern mengoptimalkan alur kerja melalui otomatisasi fungsi penting seperti penskalaan dan penyediaan sumber daya, memungkinkan pengembang untuk memfokuskan lebih banyak waktu dan energi pada penulisan kode. Pemberitahuan dan dasbor yang sepenuhnya otomatis dan terintegrasi memperingatkan tim tentang perubahan kinerja atau keberadaan serangan siber secara real-time.
Platform aplikasi memainkan peran penting dalam memungkinkan transformasi, pendekatan yang diadopsi secara luas yang menggabungkan teknologi di semua bidang organisasi. Solusi platform aplikasi membantu perusahaan untuk menggunakan teknologi digital baru, memacu inovasi dan mendorong pertumbuhan.
Berikut adalah beberapa tren terbesar yang membentuk masa depan teknologi platform aplikasi.
Platform aplikasi sangat diminati karena skalabilitas, fleksibilitas, dan kemampuannya. Berikut adalah contoh penggunaan teratas untuk solusi platform aplikasi di tingkat perusahaan.
Ketika organisasi ingin membangun lebih banyak aplikasi untuk cloud, pengembangan aplikasi cloud-native (cloud-native app dev) menjadi lebih populer.
Pengembang aplikasi cloud-native memanfaatkan teknologi baru seperti layanan mikro dan orkestrasi kontainer yang dibuat untuk skalabilitas dan fleksibilitas cloud.
Platform aplikasi memungkinkan organisasi untuk memodernisasi sistem lama seperti SAP dan COBOL sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem bisnis yang lebih baru dan lebih efisien.
Platform aplikasi sangat penting dalam menyelaraskan sistem dan solusi TI lama dengan pendekatan aplikasi modern yang lebih berbasis data, berbasis cloud, yang lebih cocok untuk aplikasi modern.
Platform aplikasi sangat penting untuk pipeline integrasi kontinu/pengiriman berkelanjutan (CI/CD), alur kerja DevOps otomatis yang merampingkan pengembangan perangkat lunak.
Dalam pipeline CI/CD, application platform adalah hub pusat yang memungkinkan pengembang mengelola integrasi kode dan membangun, menguji, dan menerapkan kode di lingkungan yang beragam.
Aplikasi modern dan kuat membutuhkan kumpulan data besar untuk fungsionalitas intinya. Platform aplikasi memainkan peran penting dalam membantu perusahaan mengumpulkan, toko, memproses, dan menganalisis data dengan cara yang paling efisien.
Menggunakan API dan infrastruktur cloud yang dapat diskalakan, Application Platform merampingkan dan mengotomatiskan alur kerja data, melindungi data saat sedang transit, dan mengaktifkan kemampuan real-time.
Platform aplikasi membantu perusahaan memberikan solusi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dan aplikasi web melalui cloud dengan cara yang sangat Dapat diskalakan dan hemat biaya.
Platform aplikasi menyediakan waktu proses, VM, dan alat orkestrasi kontainer yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi kompleks dalam skala global.
