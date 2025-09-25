Apa itu platform aplikasi?

Perusahaan semakin mengandalkan aplikasi untuk merampingkan proses, berinovasi dalam skala besar, dan melibatkan basis pelanggan baru. Hasilnya, platform aplikasi telah menjadi bagian mendasar dari strategi bisnis modern.

Platform aplikasi canggih saat ini menawarkan serangkaian solusi standar yang memungkinkan perusahaan untuk membangun, menerapkan, dan mengelola aplikasi dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak dan operasi (DevOps) yang semakin kompleks.

Mulai dari mengintegrasikan dengan teknologi baru seperti AI generatif (gen AI) dan Internet of Things (IoT), hingga mempertahankan kinerja di berbagai perangkat dan sistem operasi (OS), perusahaan menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat. Akibatnya, memilih platform aplikasi yang tepat telah menjadi bagian penting dari bisnis digital.

Platform aplikasi sangat penting untuk aplikasi dan pengembangan perangkat lunak, pasar yang telah berkembang pesat selama dekade terakhir. Menurut laporan baru-baru ini, ukuran pasar pengembangan aplikasi global bernilai USD 111 miliar pada tahun 2024. Diproyeksikan mencapai USD 621 miliar pada tahun 2032, yang mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) hampir 24%.1

Beberapa perusahaan terbesar di dunia, termasuk Microsoft Azure dan Google Cloud, adalah pemimpin di bidang ini. Platform mereka menyediakan infrastruktur, skalabilitas, dan kemampuan integrasi yang dibutuhkan perusahaan modern untuk membangun dan menerapkan aplikasi secara efisien.