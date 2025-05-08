Apa itu COBOL?

COBOL dirancang dengan memikirkan keserbagunaan yang optimal; verbositasnya memungkinkan programmer untuk menggunakan bahasa pemrograman yang mudah dibaca dan mudah dirawat yang dapat berfungsi di seluruh komputer dan sistem operasi mainframe. Bahkan, ini adalah salah satu bahasa pemrograman pertama yang distandardisasi oleh American National Standards Institute (ANSI) dan International Organization for Standardization (ISO).

Salah satu kekuatan terbesar COBOL adalah dukungannya yang kuat terhadap kalkulasi desimal titik tetap berpresisi tinggi, sebuah fitur yang belum tentu dimiliki banyak bahasa pemrograman tradisional. Kemampuan ini membantu membedakan COBOL dan mendorong adopsinya oleh banyak lembaga keuangan besar.

Meskipun COBOL dianggap sebagai sistem lama, banyak organisasi pemerintah dan sektor swasta yang terus menggunakannya untuk menjalankan aplikasi keuangan, administrasi, dan bisnis. Faktanya, konfigurasi COBOL yang bersifat imperatif, prosedural, dan (dalam iterasi yang lebih baru) berorientasi objek, berfungsi sebagai fondasi untuk lebih dari 40 persen sistem perbankan online.1

Sistem ini juga mendukung 80 persen transaksi kartu kredit tatap muka, menangani 95 persen dari semua transaksi ATM, dan mendukung sistem yang menghasilkan lebih dari USD 3 miliar perdagangan setiap harinya.1 Karena stabilitas dan daya pemrosesannya yang unggul, sistem ini terus memainkan peran penting dalam membantu bisnis memelihara aplikasi dan program dalam arsitektur yang ada.