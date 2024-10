Voici 10 façons dont les entreprises tirent parti des services de cloud computing public pour réaliser des économies, innover et favoriser la croissance de leur activité.

1. Stockage

Le stockage dans le cloud public offre une capacité et une technologie de stockage en tant que service, permettant aux entreprises de réduire ou d'éliminer les coûts d'investissement liés à la création et à la maintenance d'infrastructures internes de stockage. En dupliquant les données sur plusieurs machines, le stockage cloud assure la redondance nécessaire pour garantir la continuité des activités en cas de catastrophe naturelle, de panne ou d'urgence.

2. Allocation dynamique des ressources

Le cloud public permet aux entreprises d'ajuster dynamiquement leurs ressources en fonction des besoins fluctuants. Par exemple, un site de e-commerce aux ventes saisonnières peut rapidement étendre ses services en ligne pendant les périodes de pointe, ne payant que pour la capacité supplémentaire utilisée, puis réduire les ressources une fois les ventes revenues à la normale.

3. Développement et tests

Le cloud public offre un environnement idéal pour le développement et le test d'applications, bien plus flexible et rentable que les méthodes traditionnelles en cascade, souvent plus coûteuses et plus lentes. Les développeurs peuvent, en quelques minutes, créer des environnements de test sur des machines virtuelles basées dans le cloud public. Une fois les tests terminés, ces environnements peuvent être facilement démontés.

4. Applications cloud natives et DevOps

Le cloud public prend en charge les applications cloud natives, des programmes logiciels composés de plusieurs services interdépendants appelés microservices, élément clé des pratiques DevOps. Grâce aux outils DevOps, les développeurs peuvent automatiser le développement cloud natif et accélérer la livraison de logiciels de haute qualité, en construisant des applications conteneurisées une seule fois et en les déployant partout.

5. Low code

Le low code est une approche visuelle du développement logiciel avec des interfaces graphiques et des fonctions de glisser-déposer, qui permettent d'automatiser le processus de développement. Les plateformes low code démocratisent le développement d'applications, permettant à des utilisateurs ayant peu d'expérience en codage (les « développeurs citoyens ») de créer des applications. Le low code aide les entreprises à rationaliser leurs workflows et à accélérer le développement de sites web, d'applications mobiles, ainsi que l'intégration de plugins externes et de technologies cloud comme l'intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML).

6. Analytique

Avec l'explosion des données collectées via les téléphones mobiles, l'Internet des objets (IdO) et d'autres appareils intelligents, les entreprises doivent analyser ces informations plus rapidement que jamais.L'analytique big data ‑ l'utilisation de techniques analytiques avancées sur de vastes ensembles de données variées ‑ est désormais essentielle pour assurer la réussite des entreprises. Un environnement de cloud public fournit l'infrastructure informatique et réseau nécessaire pour soutenir le big data, permettant aux entreprises de prendre des décisions plus rapidement, en temps réel et à grande échelle, tout en offrant de meilleures expériences client.

7. Stratégie multicloud hybride

Le cloud public est un élément clé dans une stratégie hybride multicloud. En intégrant les services de cloud public avec une infrastructure privée ou sur site, les organisations peuvent choisir où exécuter leurs workloads et sélectionner les meilleurs services auprès de différents fournisseurs de cloud (CSP). Par exemple, une institution financière peut utiliser le cloud public pour tester et développer de nouvelles applications, tout en déployant des workloads sensibles à la fraude et soumis à réglementation dans un cloud privé hébergé par un CSP dédié.

8. IA générative

Avec ses besoins massifs en capacité de calcul, de stockage et de mise en réseau, l'IA générative nécessite le cloud pour traiter les données en temps réel et à grande échelle. Les fournisseurs de cloud public permettent aux entreprises d'accéder aux données et de tirer parti de la puissance de calcul de centres de données distribués capables de supporter les workloads liée à l'IA générative.

9. Edge computing

L’edge computing rapproche les applications d'entreprise des sources de données (telles que les téléphones mobiles, capteurs, dispositifs IdO ou serveurs périphériques locaux) afin de fournir des analyses plus rapides, d'améliorer les temps de réponse et de mieux gérer la bande passante. Par exemple, des dispositifs edge permettent de surveiller les opérations des réseaux électriques pour réduire le gaspillage énergétique dans le secteur de l'énergie. Le cloud public fonctionne en synergie avec ces services edge en les connectant à un cloud public centralisé ou à d'autres centres de données edge. Généralement, seules les données les plus critiques sont traitées à la périphérie, tandis que les données moins prioritaires sont envoyées vers un centre de données public principal pour y être traitées, ce qui libère des ressources informatiques et garantit une faible latence.

10. Informatique quantique

L'informatique quantique utilise du matériel informatique, des algorithmes et d'autres technologies basées sur la mécanique quantique pour résoudre des problèmes complexes. Bien que l'informatique quantique pour les entreprises soit encore à ses débuts, des secteurs comme la chimie, la biologie, les soins de santé et la finance commencent à exploiter son potentiel pour transformer leurs activités. Aujourd'hui, les fournisseurs de services cloud public commencent à proposer des services de location de machines quantiques, ainsi que des plateformes de développement d'algorithmes et d'applications quantiques à grande échelle.