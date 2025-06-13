Qu’est-ce que la mise en réseau Linux ?

Grâce à un ensemble de protocoles et d’outils, tels que les interfaces réseau, les routeurs, les systèmes de noms de domaine (DNS) et les pare-feux, le réseau Linux offre une infrastructure réseau flexible et sécurisée sur laquelle de nombreuses entreprises s’appuient pour leurs applications de cœur de métier.

La mise en réseau est fondamentale pour tous les types de communication numérique, car elle permet l’échange de données et de ressources sur les réseaux qui sous-tendent les technologies de transformation telles que le cloud computing, la virtualisation, les réseaux sociaux, et plus encore.

En tant que système d’exploitation (OS) open source le plus populaire au monde, Linux joue un rôle clé dans la configuration, la gestion et la sécurisation de ces réseaux, connexions et périphériques réseau.