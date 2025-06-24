Informatique cognitive et IA : principales différences

À leur niveau le plus élémentaire, les systèmes d’IA sont conçus pour « penser » et prendre des décisions de manière autonome. L’informatique cognitive, quant à elle, permet de simuler des processus de pensée plus proches de ceux des humains afin d’éclairer la prise de décision humaine, et non de la remplacer.



Ainsi, l’IA peut être considérée comme un outil pouvant servir un objectif spécifique. À l’inverse, un ordinateur cognitif agit davantage comme un assistant digital qui aide à atteindre un objectif plus large en éclairant le processus global de prise de décision.

Si l’IA est un GPS capable de fournir l’itinéraire le plus rapide entre un point A et un point B, un ordinateur cognitif joue davantage le rôle d’un guide touristique. L’IA peut se référer à des cartes existantes et à des données sur le trafic pour fournir ce qu’elle « pense » être le meilleur itinéraire.

Cependant, un système cognitif travaille avec l’utilisateur pour connaître ses préférences et répondre à des informations plus dépendantes du contexte. Il peut mettre en évidence des lieux intéressants le long du trajet ou choisir un itinéraire plus pittoresque lorsqu’il fait beau et que l’efficacité n’est pas la priorité absolue.

En général, l’IA peut être considérée comme un outil dédié à la résolution de problèmes. Les systèmes d’IA excellent dans l’analyse rapide de grands volumes de données afin de reconnaître des tendances et de prendre des décisions basées sur des règles prédéfinies. Conçus pour penser davantage comme les humains, les systèmes cognitifs s’appuient sur les capacités de l’IA, mais sont plus performants dans la compréhension de données complexes et non structurées. Ils apprennent à partir d’interactions et fournissent des explications et des recommandations.

Le terme générique « IA » est plus couramment utilisé pour désigner des types spécifiques de modèles informatiques limités, tels que les réseaux de neurones et les grands modèles de langage (LLM). En revanche, l’informatique cognitive s’apparente davantage à une méthodologie hybride. Elle allie sciences cognitives et informatique pour créer des systèmes qui contribuent à améliorer et à éclairer le processus de prise de décision humaine.

Les systèmes cognitifs emploient souvent des technologies d’IA telles que le machine learning (ML) ou l’apprentissage profond pour améliorer les capacités de reconnaissance des modèles ou de reconnaissance vocale. En outre, ces types de systèmes sont conçus pour traiter, ingérer et répondre à de grandes quantités de données en temps réel. Ils extraient des informations d’un large éventail de données ou de sources d’entrée potentielles, telles que des indices visuels, gestuels ou auditifs.

Si la portée de tout modèle d’IA individuel peut être limitée, ce qui le rend peu efficace en dehors de son domaine d’application prévu, les systèmes d’informatique cognitive sont conçus différemment. Ils sont bien adaptés à la résolution de problèmes complexes impliquant une ambiguïté, une incertitude ou des réponses non spécifiques.

En d’autres termes, l’IA telle que nous la connaissons aujourd’hui est destinée à combler les lacunes en fournissant des raccourcis pour accomplir des tâches quotidiennes ou difficiles. L’informatique cognitive est davantage une tentative de renforcer la cognition humaine afin de prendre des décisions plus éclairées. Elle allie l’IA à des disciplines complémentaires telles que l’interaction homme-machine, le dialogue et les techniques de génération narrative afin de créer des machines capables d’apprendre, de raisonner et de comprendre comme les humains. Cette approche aide les utilisateurs à prendre de meilleures décisions.

Si certains modèles d’IA peuvent être remarquablement performants, voire dépasser les capacités humaines, même les systèmes d’IA les plus avancés ne sont conçus que pour effectuer un nombre limité de tâches. Bien que les systèmes d’IA largement utilisés puissent sembler très performants, les instructions basées sur des règles les empêchent de saisir la flexibilité et les nuances de la cognition humaine.

Dans les tâches impliquant un contexte, telles que la compréhension du langage naturel ou la reconnaissance d’objets spécifiques, l’IA ne peut pas tout à fait remplacer ou reproduire l’intelligence humaine (du moins, pas encore).

L’informatique cognitive ne vise pas à remplacer la prise de décision humaine. Elle cherche plutôt à imiter les types de systèmes cognitifs responsables des processus de pensée humaine afin d’améliorer la prise de décision des utilisateurs.