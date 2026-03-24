Qu’est-ce que la gestion du cycle de vie des certificats ?

La gestion du cycle de vie des certificats (CLM) est le processus formel de gestion et de sécurisation des certificats numériques de l’entreprise. La CLM vise à rationaliser et à automatiser chaque étape du cycle de vie des certificats : inventaire, délivrance, déploiement, surveillance, renouvellement, révocation et élimination.

Les certificats numériques sont des documents électroniques qui utilisent la cryptographie à clé publique pour prouver l’identité de leur détenteur. Ils sont souvent utilisés pour authentifier des identités non humaines (NHI) comme les sites Web, les serveurs, les applications et les agents IA.

À mesure que les NHI se multiplient dans le réseau d’entreprise sous l’impulsion du DevOps, des environnements cloud, de l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning (ML), les certificats deviennent un élément de plus en plus important de la gestion des identités et des accès (IAM).

Cependant, l’explosion des NHI signifie aussi une explosion des certificats, qui doivent être protégés des acteurs de la menace, comme tout autre identifiant numérique.

De plus, les certificats comportent une difficulté supplémentaire : les dates d’expiration.

De par leur conception, les certificats ne restent pas valables éternellement. Si une licence expire avant qu’elle ne puisse être renouvelée, cela peut entraîner des perturbations majeures, des pannes de service et des temps d’arrêt. Il se peut que les clients ne puissent pas accéder au site Web. Des éléments critiques de l’infrastructure réseau peuvent cesser de fonctionner. Les processeurs de paiement peuvent tomber en panne.

La gestion du cycle de vie des certificats vise à fournir aux entreprises des outils, des tactiques et des stratégies pour simplifier des workflows clés tels que le suivi de l’état des certificats, le contrôle d’accès, le renouvellement et la révocation. La CLM contribue ainsi à limiter la fraude, le vol et l’utilisation abusive des certificats, tout en évitant les pannes coûteuses et inattendues.